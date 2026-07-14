La contaminación por aguas residuales está impidiendo que los niños se metan al agua en este pueblo costero de California

La semana pasada, en el campamento YMCA Camp Surf de Imperial Beach, un grupo de estudiantes de secundaria pasó la mañana patinando, escalando una torre de escalada y practicando tiro con arco y flecha.

Luego, al mediodía, los campistas subieron a un autobús para un viaje de 40 minutos por la costa hasta Mission Beach, donde se lanzaron a las olas para practicar la actividad que da nombre al campamento: el surf.

Fundado en 1969, Camp Surf ha sido un referente para generaciones de niños del sur de San Diego, iniciándolos en los deportes acuáticos y las actividades al aire libre. Ubicado junto al mar y con decoración inspirada en una cabaña de surf, representa a la perfección la vida playera del sur de California.

Pero durante los últimos años, el acceso a la costa se ha visto limitado por la persistente contaminación por aguas residuales provenientes de Tijuana, lo que ha obligado al campamento a buscar una solución alternativa.

“En lugar de poder acceder al océano directamente desde Camp Surf, ahora tenemos que enviar autobuses a otras playas”, dijo Jamie Cosson, directora ejecutiva de campamentos nocturnos de la YMCA de San Diego. “Y la relación de la gente con el campamento se ha visto afectada por esto”.

La contaminación por aguas residuales transfronterizas ha afectado a Imperial Beach, Coronado y otras zonas del sur de San Diego durante décadas, y se ha agravado en los últimos años. Con el crecimiento de la población de Tijuana y el fallo de las plantas de tratamiento de aguas residuales a ambos lados de la frontera, cientos de millones de galones de aguas residuales sin tratar se vertieron al océano. Esto ha enfermado a bañistas y surfistas, y ha provocado restricciones casi continuas en las playas durante los últimos tres años.

Los residentes de Imperial Beach describen despertarse con dolores de cabeza, asma y sarpullido tras la exposición al agua o a los contaminantes atmosféricos del río Tijuana. Las escuelas recurren a horarios alternativos cuando los niveles de contaminación se disparan. Muchos residentes de esta comunidad, mayoritariamente latina y de clase trabajadora, tienen dificultades para respirar, dormir y nadar, y sienten que sus problemas ambientales se pasan por alto.

Adriana Heldiz / CalMatters Capas de espuma causadas por aguas residuales y productos químicos burbujean a lo largo de un tramo del río Tijuana tras un día lluvioso en San Diego, el 21 de noviembre de 2025. Foto de Adriana Heldiz, CalMatters

La contaminación también ha erosionado las tradiciones y dificultado las actividades al aire libre, dejando a una generación de habitantes de la playa recelosos del agua.

“Sin ese acceso a una actividad gratuita y divertida, la comunidad no está tan conectada como lo estaba cuando yo era niña”, dijo Taylor Case, de 18 años, recién graduada de la escuela secundaria Mar Vista en Imperial Beach.

Cuando la costa está cerrada para practicar surf

A la entrada del Campamento Surf hay un anfiteatro donde niños y personal se reúnen para cantar, representar obras de teatro y disfrutar de fogatas. Detrás, unas cabañas pintadas en tonos verde salvia, turquesa y beige tienen techos de paja de palma y redes de pesca. En su comedor con vigas de madera, una pared de ventanas se abre a la playa desierta.

Antes, la costa se llenaba de campistas practicando surf, bodyboard y construyendo castillos de arena, según contó Payton Schoonmaker, directora del programa. Los fines de semana, grupos religiosos, niñas exploradoras y familias solían acampar allí.

“Antes, lo que se veía era prácticamente un campamento de tiendas de campaña, con 300 personas acampando en la playa”, dijo. “Pero ahora, gran parte de nuestro negocio ha desaparecido”.

La semana pasada, los campistas acompañaron a su monitor en una breve caminata por la orilla: “Van a dar un paseo por la playa y también a recoger un poco de basura”.

Este verano, las instalaciones acogerán a unos 700 campistas que pernoctarán en el centro, desde tercero hasta duodécimo grado. Esta cifra es inferior a los 1,200 del año anterior, según Cosson. También asistirán unos 400 campistas de día, desde primero hasta séptimo grado.

Con un programa de actividades al aire libre durante todo el día, es un respiro de las pantallas y las redes sociales. No se permiten dispositivos electrónicos; los niños deben dejar sus teléfonos móviles en la entrada.

“Creo que los campamentos ocupan un lugar increíblemente importante en la sociedad actual, al permitir desconectarse de la tecnología, estar en contacto con la naturaleza y construir relaciones reales lejos de los aparatos electrónicos”, dijo Cosson.

Durante parte del día, los campistas juegan al fútbol, hacen manualidades, practican escalando una torre de 10.6 metros, se deslizan por las rampas del parque de patinaje y hacen fila para practicar tiro al blanco en el campo de tiro con arco.

La semana pasada, mientras dos chicas discutían sobre si una flecha había dado en el centro de la diana o en el círculo amarillo que la rodeaba, un chico no pudo resistirse a burlarse de ellas: “Chicas, ¡qué mal tiro!”.

“En su primera ronda, puede que ni siquiera den en el blanco”, dijo Schoonmaker. “En la última ronda, ya están dando en el blanco con las cinco flechas, así que en tan solo una hora, se nota ese progreso”.

Ese aumento de confianza e independencia es la esencia de la experiencia del campamento, afirmó. “Se trata de hacer amigos, probar cosas nuevas y sentir que perteneces a un grupo”.

Adriana Heldiz / CalMatters Una niña juega con una piedra mientras espera para guardar su equipo después de una actividad de patineta en el campamento YMCA Camp Surf en Imperial Beach, el 2 de julio de 2026. Foto de Adriana Heldiz, CalMatters

También tiene que ver con el surf. Desde 2023, las playas del campamento han estado cerradas durante la mayor parte del verano, por lo que los campistas tienen que desplazarse para surfear y nadar.

Si las condiciones del agua lo permiten, se dirigen a la vecina Coronado, a 15 minutos en autobús hacia el norte. Últimamente, esa ciudad también ha sufrido cierres de playas, por lo que los campistas optan por viajar aún más al norte.

La semana pasada, al mediodía, subieron a un autobús, comieron sándwiches de pavo en el césped de South Mission Beach y luego remaron en masa mar adentro. Algunos niños se cayeron de sus tablas nada más levantarse del agua, mientras que otros rápidamente le cogieron el truco e incluso intentaron acrobacias. Un chico saltó y dio una vuelta de 180 grados sobre su tabla mientras surfeaba hacia la orilla.

“Lo hemos conseguido”, dijo Cosson. “Todavía tenemos muchísimos chicos ahí fuera, es un reto para nosotros”.

Formación de socorristas juveniles

Los efectos del cierre de las playas se extienden más allá de ese programa, creando carencias en la educación al aire libre, la actividad física, la recreación y la seguridad acuática para los niños de todo el sur de San Diego.

“Tenemos niños que crecen en una comunidad donde no pueden meterse al agua, y es realmente trágico, porque es ahí donde aprenden sobre seguridad acuática y natación”, dijo Cosson.

Al igual que Camp Surf, el programa de socorristas juveniles de Imperial Beach ha estado funcionando con recursos limitados desde la pandemia.

El programa se suspendió durante los cierres por la COVID-19 y luego reabrió con un problema de salud diferente: la contaminación por aguas residuales.

“Creo que no hemos tenido ni un solo día con la playa abierta”, dijo Jason Lindquist, jefe de socorristas de Imperial Beach. “Nos vamos a otro sitio. Trasladamos a todo el mundo en autobús. No podemos usar la playa para nada. Ha sido todo un reto”.

Se han adaptado alquilando un autobús escolar para transportar a los jóvenes socorristas por la costa. Al principio, llevaban a los niños a la cercana playa Silver Strands, a solo unos minutos al norte. Pero cuando esa playa sufrió cierres frecuentes por la mala calidad del agua, tuvieron que cambiar de estrategia.

Adriana Heldiz / CalMatters Participantes del campamento YMCA Camp Surf surfean una ola en Mission Beach, San Diego, el 2 de julio de 2026. Foto de Adriana Heldiz, CalMatters

Los socorristas de Imperial Beach elaboran un programa de tres semanas que incluye visitas a prácticamente todas las demás ciudades costeras del condado de San Diego, en coordinación con los departamentos de socorrismo vecinos.

“Todas las demás agencias de socorrismo dijeron que podíamos venir cuando quisiéramos”, dijo Lindquist. “Hemos estado por todo el condado. Nuestros socorristas juveniles probablemente tienen la visión más completa de la costa”.

Algunos niños se desaniman por los largos viajes en autobús, comentó, pero a muchos participantes y a sus padres les gusta la variedad. La demanda del programa suele superar la capacidad disponible, y las limitaciones de transporte y personal impiden que puedan acoger a tantos socorristas juveniles como les gustaría.

Eso dificulta la tarea de preparar a los jóvenes de Imperial Beach para que disfruten del agua de forma segura, y de capacitar a algunos de ellos para que se conviertan en socorristas profesionales.

“La identidad de Imperial Beach siempre ha estado arraigada en nuestra costa, y nuestro programa de Socorristas Juveniles de Imperial Beach desempeña un papel fundamental en la preparación de los jóvenes locales para convertirse en salvavidas marinos capacitados, buenos ciudadanos y líderes comunitarios”, declaró el alcalde de Imperial Beach, Mitch McKay, en un comunicado a CalMatters. “La importancia del programa es innegable; muchos socorristas municipales, tanto actuales como anteriores, se graduaron de nuestro programa de Socorristas Juveniles y se han convertido en empleados municipales leales y de tiempo completo sumamente capacitados”.

Ya no tenemos esa playa

Las familias y los líderes comunitarios de Imperial Beach han reflexionado mucho sobre lo que significa vivir en un lugar donde gran parte de los espacios al aire libre están protegidos de la contaminación.

En esta ciudad de 25,000 habitantes, el 53% son latinos y el ingreso familiar medio es de 86,000 dólares, unos 20,000 dólares menos que el promedio del condado de San Diego y al menos 50,000 dólares menos que las ciudades costeras vecinas. Es uno de los pocos lugares de la región donde las familias de clase trabajadora pueden permitirse vivir cerca de la playa. Pero no pueden disfrutarla.

“Siempre me pregunto qué mensaje transmite a los jóvenes y a las familias el hecho de que la playa más cercana esté cerrada y que sea difícil respirar”, dijo Tiffany Curry, coordinadora de políticas públicas del programa Outdoor Outreach de San Diego.

La organización ofrece clases de surf y educación al aire libre para niños del sur de San Diego. Pero no en su ciudad natal. Al igual que Camp Surf, transportan a los niños en autobús a otras playas, a veces incluso tan al norte como Oceanside, a 80 kilómetros de distancia.

“Siempre que atendemos a jóvenes afectados por la contaminación, tenemos que sacarlos de sus comunidades”, dijo Curry.

Adriana Heldiz / CalMatters El 21 de noviembre de 2025 se colocó un letrero de advertencia sobre aguas residuales y contaminación química a lo largo de la costa de Imperial Beach. Foto de Adriana Heldiz, CalMatters

Sergio González, de 16 años, realizó recientemente una excursión a SeaWorld con la organización como parte de su clase de biología marina en la escuela secundaria Mar Vista. En otras ocasiones, su clase visita la playa para analizar la calidad del agua en Imperial Beach.

“Cuando camino por la playa, veo animales y pájaros muertos”, dijo González. “Me preocupa mucho. Ojalá pudiera hacer algo al respecto”.

El condado de San Diego ha analizado diariamente la calidad del agua de sus playas y, en 2022, implementó pruebas basadas en ADN que arrojan resultados en horas, en lugar de días. Emite advertencias o avisos cuando los niveles bacterianos u otros contaminantes superan los estándares estatales y aplica cierres obligatorios cuando un derrame conocido de aguas residuales o productos químicos contamina el agua. Desde 2023, gran parte de la costa de Imperial Beach ha permanecido cerrada casi continuamente o con avisos de cierre debido a la mala calidad del agua.

Se están planificando algunas mejoras. Estados Unidos y México han destinado un total de 800 millones de dólares para reparar las plantas de tratamiento de aguas residuales defectuosas, y ambos países modernizaron sus instalaciones el año pasado. Las autoridades locales buscan 25 millones de dólares para solucionar el problema de un punto crítico conocido como Saturn Boulevard Hot Spot, que es la fuente de gran parte de la contaminación atmosférica. Este año, Imperial Beach construirá una zona de juegos acuáticos junto a su muelle para ofrecer actividades acuáticas cerca de la costa, según indicó McKay.

Para algunos jóvenes de la comunidad, esas soluciones parecen muy lejanas. Taylor Case ha oído a su madre y a otros vecinos de Imperial Beach describir las noches de verano alrededor de hogueras en la playa, y esperaba poder vivir esa experiencia antes de ir a la universidad en otoño.

“Hablan de lo bien que lo pasaban con sus amigos y familiares, y de lo unida que era la comunidad, y ahora ya no veo eso”, dijo Case, quien no se ha metido en el mar cerca de su casa desde 2017. “Y sé con certeza que es por la contaminación, porque ya no tenemos esa playa”.