Inglaterra y Argentina reanudan su rivalidad en las semifinales del Mundial

Inglaterra y Argentina retoman una de las rivalidades más acérrimas del fútbol internacional en las semifinales de la Copa del Mundo.

Los dos equipos se enfrentan el miércoles en Atlanta y el ganador se medirá contra España en la final en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo.

"Las dos camisetas son simplemente icónicas y los partidos históricos son icónicos", comentó el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel.

Una rivalidad feroz

La rivalidad mundialista entre las naciones se remonta a 1962, pero fue la victoria de Inglaterra por 1-0 en los cuartos de final cuatro años después como local la que hizo que se intensificara. El capitán argentino Antonio Rattín, cuya muerte se anunció el sábado, fue expulsado en un partido de mal talante. Inglaterra terminó ganando la Copa del Mundo por primera, y todavía la única vez, en su historia.

Veinte años después en México, Diego Maradona anotó el memorable gol de la "Mano de Dios" y Argentina se impuso 2-1 en los cuartos de final en su camino a consagrarse campeón por segunda vez.

Ese partido también atestiguó a Maradona marcar lo que muchos creen que ha sido el mejor gol de la historia de la Copa del Mundo, cuando condujo el balón desde más allá del círculo central, desparramó a medio equipo inglés y finalmente regateó al arquero inglés Peter Shilton.

"El segundo gol de Diego quedará guardado en nuestros corazones", declaró el seleccionador argentino Lionel Scaloni. "Fue un gol maravilloso. Cualquier amante del fútbol lo recuerda de la mejor manera. Si hubiera sido contra otro rival, hubiese sido igual de lindo. Y más con los relatos de esa época, que son todavía más emotivos", sostuvo.

Inglaterra volvió a sentirse agraviada en 1998, cuando David Beckham fue expulsado por patear al mediocampista argentino Diego Simeone, antes de perder el partido de octavos de final en penales.

Beckham se cobró su revancha cuatro años después al anotar un penal en la victoria 1-0 que contribuyó a que Argentina quedara eliminada en la fase de grupos.

Camino a las semifinales

Ninguno de los dos equipos ha tenido un recorrido apacible.

Argentina sobrevivió a sustos ante Cabo Verde y Egipto en sus primeros dos cruces de la ronda de eliminación directa y necesitó tiempo extra para vencer 3-1 a Suiza, que jugó con 10 hombres, en los cuartos de final.

Inglaterra tuvo que remontar para vencer a Congo y Noruega después de empezar perdiendo por un gol. También soportó un partido físicamente agotador, disputado en altitud y jugando con 10 hombres, para vencer 3-2 al coanfitrión México en los octavos de final.

Messi vs. Kane y Bellingham

El inagotable Lionel Messi ha sido una vez más el baluarte de Argentina, con ocho goles y también asistencias cruciales.

Inglaterra ha dependido de Harry Kane y Jude Bellingham, sus dos máximas figuras. Ambos suman seis goles hasta ahora, con dobletes de Bellingham en los últimos dos partidos de Inglaterra.

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