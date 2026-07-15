Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

Health

El calor de San Diego puede parecer llevadero, pero un médico advierte que los riesgos son reales

Por Heidi de Marco / Health Reporter
Contribuyentes: Matthew Bowler / Video Journalist,  Carly Kay
Publicado en July 15, 2026 at 11:22 AM PDT
A sign reading "Cool Zone" appears on the outside of the Santee Library. July 12, 2023.
Jacob Aere
/
KPBS
A sign reading "Cool Zone" appears on the outside of the Santee Library. July 12, 2023.

Sol, brisa marina y un clima casi perfecto: esa es la imagen que muchos tienen de San Diego. Sin embargo, los médicos advierten que esa reputación puede generar una falsa sensación de seguridad cuando suben las temperaturas.

Ante la previsión del Servicio Meteorológico Nacional de temperaturas que alcanzarán los 90 grados Fahrenheit (unos 32 °C) en partes del condado de San Diego, los expertos en salud instan a la población a no subestimar los riesgos de la exposición prolongada al calor.

Advertisement
Become a KPBS sponsor

El condado de San Diego cuenta con cerca de 80 centros de enfriamiento —ubicados en sitios como bibliotecas y centros para personas mayores— donde los residentes pueden refrescarse en espacios con aire acondicionado.

Maureen MacKenzie, residente de North Park, visitó el martes la Biblioteca Central de San Diego junto a su esposo y su nieto, ya que su vivienda no dispone de aire acondicionado.

"Es un poco difícil refrescarse, así que buscamos lugares como esta biblioteca", comentó MacKenzie.

Advertisement
Become a KPBS sponsor

Todos los órganos intervienen en el mantenimiento de nuestra temperatura interna, señaló el Dr. Ian Neel, médico de UC San Diego Health.

"Cuanto más aumenta la temperatura en el exterior, más debe esforzarse nuestro cuerpo para mantener ese calor interno normal. Y cuando empezamos a sufrir lo que se conoce como estrés térmico, el esfuerzo que el organismo debe realizar para mantenerse fresco aumenta considerablemente", explicó Neel.

Dicho estrés puede derivar en agotamiento por calor. Si no se trata, puede evolucionar hacia una emergencia médica potencialmente mortal, como el golpe de calor.

Entre las señales de advertencia se incluyen sudoración excesiva, mareos, debilidad, náuseas y confusión, indicó Neel.

"Por lo tanto, si observamos alguno de estos síntomas, es señal de que nos estamos sobrecalentando y debemos tomar medidas activas para refrescarnos; por ejemplo, trasladarnos a un entorno más fresco o utilizar toallas o mantas empapadas en agua para intentar enfriar el cuerpo externamente. Y, lo más importante, mantenernos hidratados", afirmó.

El calor puede afectar a cualquier persona, pero los adultos mayores, los niños y quienes padecen afecciones médicas preexistentes son los más vulnerables, señaló.

Tags

Health Health CareWeather
Heidi de Marco
Heidi de Marco is an award-winning photojournalist and health reporter who has focused her work on producing multimedia stories that help humanize the complex health and humanitarian issues impacting marginalized and vulnerable communities in the United States and abroad.

seeStoriesBy

Fact-based local news is essential

KPBS keeps you informed with local stories you need to know about — with no paywall. Our news is free for everyone because people like you help fund it.

Without federal funding, community support is our lifeline.
Make a gift to protect the future of KPBS.

KPBS News: Public Safety Policy
KPBS has created a public safety coverage policy to guide decisions on what stories we prioritize, as well as whose narratives we need to include to tell complete stories that best serve our audiences. This policy was shaped through months of training with the Poynter Institute and feedback from the community. You can read the full policy here.
Read →
More News