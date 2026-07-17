Gobierno de Trump impone límites al tiempo de permanencia de estudiantes extranjeros en EEUU

El gobierno del presidente Donald Trump ha finalizado una norma que impedirá que los estudiantes extranjeros permanezcan en Estados Unidos por más de cuatro años a menos que obtengan la aprobación del gobierno federal, informó el Departamento de Seguridad Nacional el jueves.

La medida, que entrará en vigor en septiembre, también establece restricciones sobre cuándo y cómo podrán cambiar de especialidad o programa académico.

Las reglas actuales les otorgan mucha mayor flexibilidad a los estudiantes. Por lo general, se les admite en el país por el tiempo que les tome completar su programa académico, muchos de los cuales, están diseñados para durar más de cuatro años.

Líderes de educación superior han expresado su rechazo a la medida, asegurando que el cambio representa una carga administrativa para escuelas, universidades y el gobierno federal.

"Esta medida es innecesaria y redundante", señaló Zuzana Wootson, subdirectora de política federal de Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration, una organización sin fines de lucro."Los estudiantes extranjeros de por sí se encuentran entre las poblaciones no inmigrantes más vigiladas en Estados Unidos y están sujetos a una rigurosa supervisión por parte del Departamento de Seguridad Nacional y de instituciones académicas".

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, describió en un comunicado la norma como una medida para cerrar una laguna que, según dijo, estaba siendo aprovechada por los estudiantes extranjeros al prolongar sus estudios.

"Al implementar límites claros y finitos para estas visas, Estados Unidos está recuperando su capacidad para filtrar, verificar y monitorear adecuadamente a las personas dentro de nuestras fronteras", indico Mullin. "Esta norma final garantiza que los estudiantes extranjeros se mantengan enfocados en su propósito principal: completar sus estudios y regresar a casa".

Se trata de la más reciente en una serie de restricciones impuestas por la Casa Blanca contra los estudiantes extranjeros. del gobierno de Trump contra los estudiantes internacionales. El año pasado, las cancelaciones generalizadas del estatus legal de estudiantes obligaron a muchos de ellos a ocultarse o a salir del país por miedo a ser detenidos por estar sin autorización legal en Estados Unidos.

El gobierno federal también impuso el requisito de que los solicitantes de visa deben compartir sus canales de redes sociales, sometiéndolos a un mayor escrutinio. Y las prohibiciones de viaje sobre más de una decena de países de África, Oriente Medio y Asia limitaron todavía más la capacidad de los estudiantes extranjeros para obtener una visa de estudiante.

La medida se produce en un momento en que la matrícula de estudiantes extranjeros ha ido disminuyendo. Los efectos se resienten en las escuelas con dotaciones pequeñas y comunidades estudiantiles que inscriben un gran porcentaje de estudiantes reclutados en el extranjero.

Los estudiantes extranjeros no son elegibles para ayuda financiera federal y, como resultado, a menudo pagan la matrícula completa.

Líderes de la educación superior han advertido que la creciente incertidumbre podría empujar a más estudiantes extranjeros a otras naciones, lo que se resentiría en toda la fuerza laboral y la economía.

"En un momento en que la competencia global por el talento se intensifica, esta política envía exactamente el mensaje equivocado", declaró Fanta Aw, directora ejecutiva de NAFSA, una asociación que representa a la educación internacional. "Les dice a los estudiantes y académicos más brillantes del mundo que Estados Unidos se está volviendo menos acogedor, menos predecible y menos comprometido".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

