California restringe los cortes de servicios públicos mientras una peligrosa ola de calor se extiende por todo el estado

California prohíbe a las compañías eléctricas cortar el suministro a los clientes que se atrasan en sus pagos cuando hace calor extremo, una medida de seguridad básica. En algunas zonas rurales, quedarse sin luz también puede significar quedarse sin agua, y en las ciudades, no tener cómo refrescarse puede ser peligroso, incluso mortal, cuando el calor se prolonga durante varios días.

Hace más de un año, los reguladores de California concluyeron que las normas que protegían a los clientes morosos de los cortes de luz durante las olas de calor no eran lo suficientemente estrictas. Ordenaron a las principales compañías eléctricas del estado que implementaran mejores medidas de protección.

Cuando las empresas de servicios públicos presentaron su plan en diciembre, sus propuestas apenas cambiaron nada, concluyó la comisión el jueves , al considerar que los cambios “no ofrecen suficientes protecciones sanitarias para los usuarios”.

La comisión había fijado el 1 de mayo como fecha límite para la entrada en vigor de las nuevas normas. Las empresas de servicios públicos no cumplieron con el plazo, y los defensores de los consumidores presentaron mociones de emergencia para exigir medidas.

Ante otra ola de calor peligrosa que azota el estado , la Comisión de Servicios Públicos de California elaboró normas más estrictas. En una votación de 4 a 0, la comisión redujo la temperatura a la que las compañías de servicios públicos deben dejar de cortar el suministro eléctrico a los clientes morosos, de 100 a 90 grados, y les ordenó adoptar un estándar de calor más protector y específico para cada región en un plazo de seis meses.

Una batalla para definir el calor extremo

Durante una ola de calor sin precedentes hace dos años —el julio más caluroso en la historia de California— , The Utility Reform Network, un grupo de consumidores, solicitó a la comisión de servicios públicos que revisara su definición de calor extremo. La solicitud de emergencia del grupo argumentaba que «el calor mata directamente a más personas que cualquier otro peligro relacionado con el clima».

Las normas ya prohibían a las compañías eléctricas cortar el suministro a los clientes residenciales por falta de pago si las temperaturas previstas superaban los 100 grados en un plazo de 72 horas.

Sin embargo, el grupo argumentó que un único umbral a nivel estatal no tenía en cuenta las diferencias en la forma en que los californianos experimentan el calor dependiendo del lugar donde vivan.

Los reguladores se negaron a tratar la solicitud como una emergencia, pero ordenaron a las empresas de servicios públicos que elaboraran un plan para cambiar el umbral de 100 grados trabajando con defensores y otros actores.

Las empresas de servicios públicos propusieron utilizar CalHeatScore , una herramienta estatal de reciente creación que clasifica el calor por código postal, del nivel 0 al 4, utilizando datos de salud locales e impactos históricos, teniendo en cuenta los datos sobre los centros de refrigeración cercanos, así como el número de niños y personas mayores, que pueden ser más susceptibles al calor extremo.

El problema: las compañías eléctricas propusieron fijar el umbral de corte en el Nivel 3, un nivel más alto del que deseaban los defensores, y mantener los 100 grados como límite máximo cuando el índice no estuviera disponible.

Los defensores presentaron protestas solicitando una red de seguridad más amplia, argumentando a favor de una puntuación de índice de Nivel 2 más baja y un umbral de respaldo de 90 grados.

Las compañías de servicios públicos afirmaron que no podían cumplir con el plazo porque el propio sistema de datos de CalHeatScore, administrado por la Oficina Estatal de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental, aún no estaba listo para brindarles soporte. Los defensores replicaron que las compañías de servicios públicos ofrecieron pocas pruebas para justificar el mantenimiento del umbral más alto de 100 grados.

En mayo, con las empresas de servicios públicos aún con retraso, The Utility Reform Network se unió a la Utility Consumers’ Action Network, con sede en San Diego, al National Consumer Law Center y al Center for Accessible Technology, solicitando la intervención de la comisión .

La comisión se pone del lado de los defensores

Esta semana, la comisión rechazó la propuesta de las empresas de servicios públicos, dando la razón a los defensores del medio ambiente. El camino que proponían las empresas no sería diferente a la práctica anterior. La resolución señaló que el umbral de calor extremo ya está por debajo de los 100 grados en 41 de los 58 condados de California.

Un día con temperaturas de 32 grados Celsius (90 grados Fahrenheit) puede ser habitual en ciudades secas del interior como Bakersfield o Fresno, pero tales temperaturas podrían ser atípicamente peligrosas en comunidades costeras o montañosas donde menos hogares tienen aire acondicionado y la gente está menos aclimatada al calor.

En San Francisco, por ejemplo, se considera calor extremo cuando las temperaturas superan los 85 grados. En el condado de Del Norte, en el extremo noroeste del país, el calor extremo se define como cualquier temperatura superior a los 76.8 grados, según indicó la comisión.

“Es necesario establecer un único umbral de temperatura para proteger mejor a los residentes de las zonas del estado que no están acostumbradas a las altas temperaturas”, escribió la comisión en su resolución.

Las empresas de servicios públicos toman medidas para cumplir con la normativa

Si bien las empresas de servicios públicos habían deseado una red de seguridad más reducida para los clientes, ahora están haciendo hincapié en que cumplirán con el estándar que da mayor protección.

En diciembre pasado, las principales compañías eléctricas privadas argumentaron conjuntamente que extender la protección a los consumidores con índices de calor más bajos provocaría cortes de suministro con demasiada frecuencia, aumentaría las deudas impagas y generaría costos adicionales sin un beneficio comparable para la salud. En un documento presentado en enero, según un portavoz de PG&E, las compañías eléctricas argumentaron que el umbral de 90 grados era “excesivamente amplio”.

Estas medidas de protección se aplicarían únicamente a los cortes de suministro por falta de pago. No evitarían los cortes causados por fallas en los equipos, la prevención de incendios forestales u otras emergencias. Sin embargo, quienes defienden estas medidas afirman que son importantes.

“Cuando se corta el suministro eléctrico a una vivienda, esto puede tener un efecto dominó de problemas para los inquilinos”, afirmó Jason Zeller, abogado de la Red de Acción de Consumidores de Servicios Públicos. “Si los inquilinos no tienen servicio eléctrico, pueden ser desalojados; si tienen hijos, pueden perder la custodia”.

Al ser contactadas antes de la votación, las tres compañías eléctricas afirmaron estar preparadas para cumplir con las nuevas normas de la comisión. Edison declaró que la resolución reforzaría las medidas de protección durante las olas de calor extremo y que estaba lista para modificar sus políticas de desconexión. SDG&E manifestó su apoyo a las medidas de seguridad adicionales y que implementaría los requisitos finales de la comisión.

“En PG&E, la desconexión del servicio es el último recurso, y solo se aplica después de múltiples intentos de contactar a los clientes y ofrecerles planes de pago y programas de asistencia”, declaró Adrienne Moore, portavoz de PG&E. Se prevé que la normativa específica para la región se implemente en un plazo de seis meses.

La Oficina del Defensor Público independiente de la comisión había presionado a favor de mayores protecciones durante todo el proceso, oponiéndose formalmente al plan de las empresas de servicios públicos. La directora Linda Serizawa afirmó que la votación brindaría a los consumidores “una protección que entra en vigor cuando más la necesitan”.