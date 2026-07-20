Ante el creciente temor por la seguridad alimentaria, nutricionista aconseja no eliminar las frutas y verduras de la dieta

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron el jueves que la lechuga iceberg picada, servida en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, es la causa de un brote de ciclosporiasis que afecta a más de 1.600 personas. Las autoridades sanitarias de San Diego comunicaron el jueves que no habían detectado casos locales de ciclosporiasis relacionados con dicho brote.

La infección puede propagarse a través de alimentos o agua contaminados, especialmente productos agrícolas frescos. Los síntomas incluyen diarrea, pérdida de apetito, pérdida de peso, náuseas y fatiga, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria ante un brote como este a veces pueden llevar a las personas a tomar decisiones que afectan su nutrición, señaló Angelea Bruce, dietista oncológica del Sharp Memorial Hospital.

"Todos somos vulnerables a eso, ya que es algo que empezamos a hacer en un momento de pánico o crisis. Puede convertirse en un hábito o dar lugar a ciertos temores relacionados con la alimentación; es un camino que no queremos seguir", afirmó Bruce.

Las frutas y verduras aportan nutrientes importantes, incluida la fibra.

"Irónicamente, esto fortalece nuestro sistema inmunológico, ya que alimenta a las bacterias beneficiosas de nuestros intestinos", explicó.

Los productos agrícolas también contienen vitaminas, minerales y fitonutrientes.

"Los fitonutrientes son compuestos presentes en los alimentos que poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias", señaló Bruce.

Eliminar frutas y verduras de la dieta puede resultar especialmente preocupante para los niños, las personas mayores y aquellas con ciertas afecciones de salud, afirmó.

"Los niños y las personas mayores suelen ingerir menos alimentos que el resto de los grupos de edad; por tanto, eliminar un solo grupo alimenticio de su dieta puede suponer la pérdida de una fuente completa de calorías", explicó Bruce.

En lugar de evitar las frutas y verduras frescas, Bruce recomendó seguir medidas sencillas de seguridad alimentaria, como lavarse las manos y enjuagar los productos bajo el chorro de agua, utilizando un cepillo específico para eliminar la suciedad.

Los consumidores no necesitan productos especiales para limpiar sus alimentos, señaló.

"No queremos que utilicen jabón, lejía ni nada por el estilo", afirmó. "Los estudios demuestran que el simple uso de agua corriente y un poco de fricción produce prácticamente el mismo resultado".

El condado de San Diego ha registrado ocho casos de ciclosporiasis en lo que va de año, una cifra que, según las autoridades sanitarias, entra dentro del rango habitual anual. Dichas autoridades indicaron que cualquier persona que presente síntomas como diarrea prolongada, náuseas, fatiga o pérdida de peso debe consultar a un profesional de la salud.