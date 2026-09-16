Newsom firma una ley para que estos californianos queden exentos del deber de jurado, para siempre

A partir del 1 de enero de 2028, los californianos de 80 años o más podrán eximirse permanentemente del servicio de jurado debido a una condición médica, sin necesidad de un certificado médico.

El cambio se produce después de que el gobernador Gavin Newsom firmara el lunes el Proyecto de Ley 1359 de la Asamblea , que permite a las personas mayores solicitar una exención permanente certificando que padecen una discapacidad que les impide prestar servicio como jurado. No se requerirá documentación médica adicional. Las personas mayores que deseen seguir formando parte de un jurado podrán hacerlo.

El asambleísta Patrick Ahrens, demócrata de Cupertino, dijo que presentó el proyecto de ley después de que una de sus electoras, Dianne McKenna, ex supervisora del condado de Santa Clara, le contara las dificultades que tenía para ayudar a su anciano esposo a obtener una exención del servicio de jurado.

«Los jueces sénior son excelentes juristas que pueden y seguirán prestando sus servicios si están dispuestos y capacitados para ello», declaró Ahrens en un correo electrónico enviado a CalMatters. «Pero si no pueden, ya no tendrán que pasar por un sinfín de trámites para optar por no participar de forma permanente».

A diferencia de otros estados como Florida y Texas, California no tiene una edad mínima general para la exención del servicio de jurado. En Florida es de 70 años y en Texas de 75.

Los californianos de 70 años o más pueden quedar exentos por motivos médicos sin necesidad de un certificado, pero aun así deben informar a la oficina del jurado local, mediante una justificación por escrito, que no pueden prestar dicho servicio. Sin embargo, según la ley vigente, esta exención solo se concede una vez y los residentes deben repetir este proceso cada vez que sean seleccionados para el servicio.

Los defensores de la medida argumentan que solicitar repetidamente una exención puede generar un estrés significativo en las personas mayores, especialmente en aquellas con problemas de movilidad y enfermedades crónicas, o que no tienen acceso regular a una computadora o internet. Un tercio de los adultos mayores de 80 años tendrá dificultades para permanecer en casa sin ayuda, y uno de cada cinco experimentará limitaciones en su autocuidado, según un informe de 2025 del Instituto de Políticas Públicas de California.

La medida sería especialmente beneficiosa para las personas que viven con la enfermedad de Alzheimer y no tienen un cuidador que pueda ayudarlas, dijo Andrew Mendoza, director de asuntos estatales de la Asociación de Alzheimer, durante una audiencia en junio.

“Este proyecto de ley puede ayudar a las poblaciones vulnerables a evitar lo que de otro modo sería un proceso estresante para obtener documentos y explicar su condición de discapacidad durante un momento de grandes cambios circunstanciales”, dijo.