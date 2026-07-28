Antes enseñaban sobre un héroe. Ahora profesores reconsideran las lecciones sobre César Chávez tras acusaciones

El mismo día en que The New York Times publicó su investigación sobre los supuestos abusos sexuales del líder sindical César Chávez, el profesor del Bakersfield College Oliver Rosales tenía previsto impartir su clase de Historia de los Chicanos en el Suroeste. Su conferencia, curiosamente, versaba sobre el movimiento de los trabajadores agrícolas.

Pero ese día de marzo, cambió la clase sobre la huelga de la uva de Delano por la investigación del Times , que incluía el testimonio de Dolores Huerta, cofundadora de los Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW), quien reveló que Chávez la violó en dos ocasiones. La investigación del Times también reveló un patrón de abuso sexual de Chávez hacia mujeres y niñas que formaban parte de la UFW.

“Algunos estudiantes usaron palabras como ‘conmoción’, ‘devastador’, ‘desgarrador’, ‘conmovedor’”, dijo Rosales. “Me alegró que sucediera en ese momento, con los estudiantes y en ese momento. No querría estar en ningún otro lugar del mundo cuando se dio a conocer la noticia”.

Rosales, historiador que ha estudiado y enseñado sobre el movimiento de los trabajadores agrícolas durante años, se mostró igualmente consternado, al igual que muchos otros académicos. Ahora, el profesorado universitario de toda California está evaluando los enfoques de investigación y enseñanza que adoptarán en relación con los movimientos de los trabajadores agrícolas de California.

“Participé en una conversación por mensaje de texto con varios profesores de todo el país, y todos estábamos conmocionados, porque ningún historiador sabía nada de esto”, dijo Rosales. “Sin duda, esto se siente como una segunda muerte social”.

Chávez falleció a los 66 años en 1993, dejando un legado que ha cobrado gran relevancia en la historia de California. Más de 130 espacios públicos y monumentos llevan su nombre en todo el país. En California, más de 65 calles, escuelas y parques llevan su nombre. Desde el año 2000, el estado reconoce su cumpleaños como día festivo estatal.

Las instituciones de educación superior respondieron de inmediato a las acusaciones contra Chávez cambiando el nombre y retirando los monumentos públicos conmemorativos. Ahora, los profesores de California están reflexionando sobre lo que significa enseñar e investigar figuras como Chávez y buscando maneras de ampliar la historia de los trabajadores agrícolas más allá de un solo líder.

Cómo reaccionaron inicialmente las escuelas

En marzo, los legisladores estatales cambiaron rápidamente el nombre del Día de César Chávez a Día de los Trabajadores Agrícolas. Las universidades de California también cambiaron rápidamente el nombre o retiraron los monumentos y edificios que conmemoraban a Chávez.

Tanto en Fresno State como en Cal State San Marcos, las estatuas de Chávez fueron cubiertas y retiradas a los dos días de la publicación del artículo en The Times.

En el San Joaquin Delta College, un relieve de cerámica y una placa en memoria de Chávez fueron reemplazados por un mural en honor a los trabajadores agrícolas, pintado por estudiantes del Delta College. La UC Berkeley eliminó el nombre de Chávez de un centro estudiantil. El departamento de Estudios Chicanos de la UCLA eliminó el nombre de Chávez de su denominación.

Si bien algunos sugirieron reemplazar el nombre de Chávez por el de Huerta, los profesores abogan por un enfoque más deliberado que conmemore al colectivo en lugar de a un solo líder.

“Si surge el nombre de Dolores Huerta, quiero que sea en función de sus propios logros y méritos, no en función de la reacción a las acusaciones contra César Chávez”, dijo Lorena Oropeza, profesora de Estudios Chicanos y Latinos en la UC Berkeley.

Larry Valenzuela A statue of César Chávez is covered with black fabric and a plastic tarp at the Fresno State Peace Garden in Fresno on March 18, 2026. Larry Valenzuela A pile of bricks and guard rails surround the area where the César Chávez statue stood before it was removed from the Fresno State Peace Garden on March 20, 2026.

Dolores Huerta speaks at the CalMatters event “Farmworker Health: How Can California Protect its Essential Workers?” in Bakersfield on Feb. 22, 2024. / Jules Hotz

Los campus universitarios también están lidiando con cambios en los planes de estudio relacionados con Chávez. En Bakersfield College, algunos profesores abogaron por la eliminación inmediata del Certificado de Liderazgo César Chávez, un programa que enseña a los estudiantes sobre la organización comunitaria a través de la historia del legado de Chávez en el movimiento de trabajadores agrícolas en el sur del Valle de San Joaquín.

Rosales, creador del programa de certificación, afirmó que cualquier cambio en el plan de estudios debe ser analizado y meditado detenidamente, en lugar de simplemente eliminarlo. Si bien ningún profesor ha presentado aún una moción ante el Senado Académico para realizar cambios, indicó que tanto él como sus colegas del departamento apoyan cualquier cambio de nombre que pase por el proceso del Senado.

“Si analizamos el plan de estudios, vemos que es justo lo que necesitamos, porque básicamente amplía la historia más allá de la UFW”, dijo Rosales.

Una crítica histórica en los estudios étnicos

En los libros de historia, un momento clave en el legado de Chávez es la huelga de la uva de Delano de 1965, cuando los trabajadores se declararon en huelga durante cinco años exigiendo salarios justos y mejores condiciones laborales. Lo que a menudo se omite es que Larry Itliong y Philip Vera Cruz, líderes sindicales filipino-estadounidenses, iniciaron la huelga. El Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas, liderado por Itliong, y la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, liderada por Chávez, se fusionaron para formar la Unión de Trabajadores Agrícolas. Su labor organizativa culminó en un boicot nacional a la uva y una victoria.

Disciplinas como los estudios étnicos han explorado durante mucho tiempo la naturaleza compleja y a menudo contradictoria de los líderes del movimiento obrero. Los investigadores han analizado la postura antiinmigrante de Chávez y han estudiado el movimiento de los trabajadores agrícolas a través de testimonios orales de trabajadores y familias.

En la Universidad de California en Berkeley, Oropeza investiga los movimientos pacifistas y por la justicia racial de la década de 1960. En esta década, el movimiento de los trabajadores agrícolas formó parte del creciente movimiento chicano, que también abarcó protestas en los campus universitarios en defensa de los estudios étnicos, la recuperación de tierras y los derechos civiles. Líderes como Chávez se convirtieron en figuras clave del movimiento chicano.

Uno de los líderes que Oropeza ha investigado es Reies López Tijerina, un líder chicano de Texas que encabezó un importante movimiento por la concesión de tierras en el sur de Estados Unidos en la década de 1960 para recuperar las tierras ancestrales cedidas tras la guerra entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la investigación de Oropeza también reveló cómo sometió a su familia a abusos.

Como líder de la Alianza Federal de Mercedes, o Alianza Federal de Concesiones de Tierras, Tijerina encabezó protestas pacíficas en Albuquerque y Santa Fe y ocupó el Anfiteatro Echo, al que rebautizó como “República de San Joaquín del Río Chama”. Este acto resultó en el arresto de miembros de La Alianza.

En particular, Tijerina y miembros de La Alianza lideraron una incursión armada en un juzgado de Tierra Amarilla, Nuevo México, para realizar un arresto ciudadano del fiscal de distrito local, acusándolo de negarles a los activistas sus derechos civiles. Tijerina fue arrestado tras la incursión, lo que atrajo la atención nacional hacia los movimientos por los derechos civiles y chicanos.

El libro de Oropeza, «El rey del adobe: Reies López Tijerina, profeta perdido del movimiento chicano», se publicó en 2019. En él, la autora analiza el legado de Tijerina en la revitalización del movimiento por la concesión de tierras, así como la forma en que ejerció un control patriarcal durante su liderazgo. Su investigación se basa en documentos de archivo e historias orales, incluyendo entrevistas con la primera esposa y la hija mayor de Tijerina, quienes describieron patrones de abuso físico y sexual. Tijerina falleció a los 88 años en 2015.

“¿Cómo se puede conciliar a esta persona que era absolutamente brillante al criticar la expansión estadounidense y sus consecuencias para los hispanohablantes en el nuevo suroeste de Estados Unidos, pero que era absolutamente reprobable en el trato que daba a su familia?”, preguntó Oropeza. En su libro, examina “ambas realidades” y utiliza el género para analizar su estilo de liderazgo.

Oropeza ha investigado a fondo el liderazgo de Chávez en el movimiento de los trabajadores agrícolas. Recuerda imágenes impactantes de él, como cuando ayunó para visibilizar la lucha de los trabajadores agrícolas y cómo convirtió la cultura en un recurso político, como cuando peregrinó de Delano a Sacramento durante la Cuaresma junto a ellos. Muchos se referían a Chávez como “El Santo” o “el Santo del Movimiento”, afirmó Oropeza.

Para procesar las acusaciones contra Chávez, Oropeza se apoya tanto en su propia investigación como en las críticas que se hacen a Chávez en el terreno. La biografía de Chávez escrita por Miriam Pawel, “Las cruzadas de César Chávez”, publicada en 2014, narra una historia crítica del personaje, incluyendo su postura antiinmigrante, su poder autocrático sobre el sindicato y cómo socavó otros movimientos obreros.

“Llevo ya doce años pensando en ‘¿Cómo se escribe sobre personas complejas, personas que pueden actuar de maneras reprobables pero que también pueden hacer grandes cosas?’”, dijo Oropeza.

De cara al futuro del estudio de los movimientos chicanos y de los trabajadores agrícolas, Oropeza cree que cualquier estudio debe conciliar diversas realidades en un intento por acercarse lo más posible a la verdad, por muy complicada que sea.

“Para mí, esto es solo un recordatorio de que este empeño en el que estamos involucrados como académicos… es imperfecto”, dijo Oropeza. “Siempre van a aproximarse a ‘¿Cuál es la verdad?’. ¿Existe una verdad única? Se acercan cada vez más, pero nunca llegan a serlo del todo”.

Nuevos y continuos enfoques en la enseñanza

Alina Méndez, profesora de estudios chicanos y latinoamericanos en la Universidad Estatal de Fresno, ha experimentado de primera mano la conexión entre lo personal y lo político, ya que sus padres eran trabajadores agrícolas. Durante una clase sobre el movimiento de los trabajadores agrícolas, al hablar con sus alumnos sobre las acusaciones contra Chávez, les preguntó si debían seguir hablando de él y, de ser así, cómo.

“Existe un dolor colectivo, una decepción colectiva, una especie de cuestionamiento de ‘Si César Chávez ya no es nuestro héroe, ¿a quién admiramos?'” Alina Méndez, profesora de estudios chicanos y latinoamericanos en la Universidad Estatal de Fresno.

“Como académica, obviamente, aprendí y enseño esta historia”, dijo Méndez. “Pero como hija de trabajadores agrícolas, crecí honrando la memoria, el legado de César Chávez”.

En su clase, llegaron al consenso de que debían seguir aprendiendo sobre Chávez al mismo tiempo que le exigían responsabilidades, “con la esperanza de que este (abuso de poder) no vuelva a ocurrir (de nuevo)”, recordó.

“Puedo percibir claramente este dolor colectivo, esta decepción colectiva, esta especie de cuestionamiento: ‘Si César Chávez ya no es nuestro héroe, ¿a quién admiramos?’”, dijo Méndez. “Por eso he insistido en que miremos a nuestras comunidades locales. Miremos a nuestro alrededor y veamos a otras personas que sacrificaron mucho tiempo, muchos recursos y mucho esfuerzo para que esos logros fueran posibles”.

Larry Valenzuela / CalMatters Alina Méndez, assistant professor of Chicano and Latin American Studies, at the Fresno State campus on April 28, 2026.

Méndez está cambiando su enfoque para enseñar sobre los movimientos de trabajadores agrícolas, centrándose en los líderes y las historias locales. Ha estado en conversaciones con Arte Américas, un centro artístico y cultural latinoamericano con sede en Fresno, para continuar recopilando archivos y entrevistas con trabajadores de todo el Valle Central.

“En muchos sentidos, obviamente, mi enseñanza está cambiando”, dijo Méndez. “Como historiadores, creo que cada vez comprendemos más la importancia de centrarnos en lo colectivo en lugar de en el líder individual”.

El profesorado afirma que las disciplinas de estudios étnicos e historia serán esenciales para el futuro de la enseñanza sobre la historia de los trabajadores agrícolas. Sostienen que los investigadores deberían centrarse ahora en recopilar historias orales narradas por los propios trabajadores, en lugar de permitir que las voces dominantes narren sus relatos en nombre del movimiento.

“Si hay alguien que puede ayudarnos a comprender las complejidades que rodean la raza en Estados Unidos, son los estudios étnicos”, dijo Oropeza. “Este es un ámbito donde los especialistas en estudios étnicos podrán brillar”.

Rosales expresó su esperanza de que este momento pueda allanar el camino para investigaciones que destaquen las contribuciones de más comunidades en el movimiento de trabajadores agrícolas, incluidos los estadounidenses de origen árabe y los estadounidenses del sudeste asiático.

“Creo que el legado del movimiento de los trabajadores agrícolas permanece intacto, pero se necesitará un trabajo minucioso por parte de maestros, académicos e historiadores para garantizar que el currículo se diversifique más allá de Chávez”, dijo Rosales.

Khadeejah Khan colabora con College Journalism Network, una iniciativa conjunta de CalMatters y estudiantes de periodismo de toda California. La cobertura de CalMatters sobre educación superior cuenta con el apoyo de una beca de la College Futures Foundation.

