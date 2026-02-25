Mientras Escondido debate contrato con ICE, otros funcionarios locales evalúan si cooperar en la aplicación de la ley migratoria

El Concejo Municipal de Escondido discutirá el miércoles un acuerdo que permite a los oficiales de ICE compartir su campo de tiro policial, mientras los críticos exigen que la ciudad cancele el contrato en medio de agresivas redadas de inmigración.

La policía de Escondido realiza su propio entrenamiento en su campo de tiro en Valley Center Road y también lo alquila a otras agencias. Han brindado acceso al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante más de una década y lo formalizaron mediante un contrato con vigencia hasta 2024, según el capitán de policía Erik Witholt.

El contrato de $67,500 cubre tres años a un costo de $22,500 anuales, y permite hasta 200 agentes por hasta 20 días a lo largo del año.

“Tienen el derecho exclusivo de usar el campo de tiro en las fechas que propusieron”, dijo Witholt. “Suben allí, realizan su entrenamiento por su cuenta. Nosotros no los entrenamos, no entrenamos con ellos, y ellos se van al terminar el día”.

Los activistas locales han protestado contra el acuerdo y más de 2,500 personas firmaron una petición pidiendo a los líderes de la ciudad que lo revoquen.

“Seguir proporcionando recursos de formación policial local a las agencias federales plantea serias preocupaciones sobre la confianza pública, la rendición de cuentas y el uso adecuado de las instalaciones de la ciudad”, afirma la petición.

La disputa también ha generado una oposición inusual por parte de otros líderes electos. El lunes, 33 funcionarios locales enviaron una carta solicitando a Escondido la cancelación del contrato. El asambleísta demócrata David Álvarez, tres supervisores del condado de San Diego, concejales de San Diego, Oceanside, Vista, Carlsbad, Chula Vista y San Juan Capistrano, y numerosos miembros de la junta escolar, argumentaron que la colaboración con ICE tiene “consecuencias perjudiciales que trascienden los límites de la ciudad”.

“Contratar a una agencia que opera sin respetar la constitución no se alinea con los valores fundamentales de Escondido”, escribieron.

La reacción contra el contrato refleja el conflicto sobre la actividad del ICE en las comunidades californianas y las dispares maneras en que los gobiernos locales responden a las medidas represivas contra la inmigración y las leyes estatales de santuario. California restringe dicha coordinación mediante la Ley de Valores de California , pero algunas ciudades y condados están implementando límites más estrictos, mientras que otros están ayudando al ICE dentro de los límites de la ley estatal.

La sheriff del condado de San Diego, Kelly Martínez, afirmó que respetará la ley estatal, pero no las restricciones locales adicionales impuestas por la Junta de Supervisores del Condado. La ciudad de El Cajón aprobó una resolución proclamando que no es ciudad santuario, mientras que otras ciudades de San Diego establecieron nuevas protecciones para los inmigrantes en medio de la campaña federal de deportaciones masivas. La policía del campus de UC San Diego ha colaborado con el Departamento de Seguridad Nacional en el patrullaje fronterizo.

Mientras los legisladores estatales demócratas proponen proyectos de ley para endurecer las políticas de santuario ,gravando a las empresas de detención privadas, prohibiendo a los agentes del orden trabajar como agentes federales y frenando los arrestos en los tribunales, algunos funcionarios municipales conservadores están contraatacando.

Campo de tiro compartido de Escondidos

El campo de tiro de Escondido es uno de los pocos en el condado de San Diego, y el departamento de policía lo alquila alrededor de 200 días al año a agencias que incluyen la Policía del Puerto, la Policía de Carlsbad, agencias estatales de California y el Servicio de Impuestos Internos, dijo Witholt.

Los oficiales de ICE comenzaron a utilizar el campo de tiro en 2014 y luego oficializaron su presencia con un contrato formal en 2024, que permite a ICE usar el campo de tiro durante medio día o día completo, y brinda instalaciones básicas que incluyen un campo de tiro con rifle, un campo de tiro con pistola, almacenamiento de equipos y un aula.

“No hay agua corriente ni electricidad en tierra”, dijo Witholt. “Usamos un generador y tenemos baños portátiles, así que es una instalación bastante rudimentaria. Traen sus propias armas de fuego, blancos y personal. Nosotros ponemos el terreno y ellos se encargan de todo lo demás”.

CalMatters solicitó registros del uso de la instalación por parte de ICE desde 2014, pero la ciudad no los ha proporcionado.

Escondido tiene un historial de colaboración con ICE; a principios de la década de 2000, la ciudad mantuvo una colaboración con la agencia para realizar controles conjuntos de DUI que también servían como puntos de control migratorio. Los críticos denunciaron el programa, argumentando que desalentaba la cooperación entre la policía local y las comunidades inmigrantes en esta ciudad de mayoría latina.

El enfoque conflictivo del condado de San Diego

En San Diego y otras zonas del sur de California, otros gobiernos locales han tomado diferentes caminos para abordar la ley californiana de 2017 que limita dicha coordinación. Esta ley prohíbe a las fuerzas del orden preguntar sobre el estatus migratorio, arrestar a personas únicamente por infracciones migratorias o compartir información personal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza.

Varios casos de la Corte Suprema que datan del siglo XIX establecieron que la aplicación de las leyes de inmigración es un deber exclusivo del gobierno federal, y otros precedentes judiciales limitan a las agencias locales o estatales la ejecución de las órdenes de detención de inmigrantes.

En 2024, el condado de San Diego dio un paso más con una resolución que prohíbe a los funcionarios del condado colaborar con el ICE , permitir que los agentes de inmigración accedan a los reclusos o avisar al ICE sobre la liberación de un inmigrante, a menos que haya sido condenado por delitos graves. El mes pasado , aprobó otra resolución que prohíbe a los agentes de inmigración acceder a las propiedades del condado sin una orden judicial.

La presidenta de la Junta de Supervisores, Terra Lawson-Remer, demócrata, dijo que la protección es necesaria para garantizar que las personas puedan utilizar los servicios del condado sin temor a ser arrestadas.

“¿Cómo garantizamos que las personas se sientan seguras al acceder a los servicios sociales?”, preguntó. “La gente viene porque necesita comida, porque necesita atención médica”.

Algunos funcionarios consideran que esto es ir demasiado lejos. La ley estatal de santuarios permite, pero no exige, que las fuerzas del orden locales comuniquen la liberación de delincuentes violentos con delitos migratorios. En una declaración a CalMatters, la sheriff Kelly Martinez afirmó que respeta las limitaciones estatales en la coordinación con los funcionarios de inmigración, pero sí comparte información sobre inmigrantes indocumentados con condenas por delitos graves, violentos o sexuales.

“Como sheriff del condado de San Diego, mi prioridad principal es proteger la seguridad y el bienestar de todos los residentes de nuestra diversa región”, declaró. “Proteger los derechos de los inmigrantes indocumentados es crucial. También estoy sumamente concentrada en asegurar que las víctimas de delitos no sean ignoradas ni desatendidas en el proceso”.

Las agencias de noticias locales han informado que Martínez podría estar violando las políticas de santuario estatales y del condado al transferir indebidamente a reclusos a ICE. Martínez argumentó que es ella, y no los supervisores, quien determina cómo el Departamento del Sheriff aplica la ley estatal.

“La Junta de Supervisores del Condado de San Diego no establece las políticas de la Oficina del Sheriff”, declaró Martínez en el comunicado. “El sheriff, como funcionario electo de forma independiente, establece las políticas de la oficina del sheriff”.

Cómo interpretan las ciudades las leyes de santuario

Algunos gobiernos locales se muestran molestos por las restricciones estatales y han aprobado resoluciones declarando su desacuerdo.

En una votación dividida en febrero de 2025, el Ayuntamiento de El Cajón aprobó una medida que afirma que El Cajón no es una “ciudad santuario” y reafirma su compromiso de cumplir con la ley federal de inmigración. El alcalde republicano Bill Wells afirmó que la ciudad no desafiará la ley estatal que limita la coordinación con las agencias de inmigración, pero los concejales expresaron su oposición.

“No vamos a infringir la ley”, dijo. “Sin embargo, aprobamos una resolución que declara que era la voluntad de los habitantes de El Cajón cooperar con el ICE”.

Wells dijo que también quería brindar apoyo a los desafíos contra la ley de California y espera que la Corte Suprema la revoque.

“Estamos indicando que cuando eso suceda estaremos más que felices de coordinarnos con el gobierno federal”, dijo.

Los críticos de la política de El Cajón la denunciaron como alarmista y afirmaron que utilizaba preocupaciones de seguridad pública para justificar prejuicios antiinmigrantes. Wells “utilizó una narrativa de seguridad pública para engañar al público sobre la ley estatal de santuario”, escribió Pedro Ríos, director del Programa Fronterizo entre Estados Unidos y México del Comité de Servicio de Amigos Americanos, en un artículo de opinión para CalMatters.

Otros funcionarios del sur de California se han opuesto a la ley santuario de California. El Ayuntamiento de Huntington Beach perdió dos recursos judiciales contra ella , incluyendo uno interpuesto conjuntamente con el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, candidato republicano a gobernador.

Mientras tanto, otras ciudades de San Diego han impuesto barreras entre la policía local y los agentes de inmigración. En noviembre, Chula Vista aprobó una política para informar a los inmigrantes sobre sus derechos, prohibir el acceso de agentes federales a áreas públicas sin orden judicial e impedir que los contratistas municipales revelen el estatus migratorio de sus empleados. En febrero, condenó las medidas federales de inmigración tras los asesinatos de los manifestantes Renee Good y Alex Pretti en Minnesota. En septiembre, Oceanside ordenó al personal municipal no colaborar con la aplicación de la ley migratoria, y en octubre, el Ayuntamiento de San Diego votó a favor de prohibir a la policía de San Diego colaborar con el ICE.

