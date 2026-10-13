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Conoce a los candidatos que se postulan para alcalde de Encinitas

Por Jake Gotta / Social Media Host and Reporter
Publicado en October 13, 2026 at 11:00 AM PDT
Puesto Al Día October 13, 2026 at 11:00 AM PDT

¿Qué hace el alcalde de Encinitas?

El alcalde de Encinitas forma parte de un Concejo compuesto por cinco miembros. Esto difiere de la situación en la ciudad de San Diego, donde el alcalde no integra el Concejo ni vota sobre los asuntos que este trata. Según el sitio web de la ciudad de Encinitas, el alcalde preside las reuniones del Concejo y actúa como representante de la ciudad en acuerdos con otras entidades gubernamentales, pero su derecho a voto es igual al de los demás miembros del Concejo. El alcalde ejerce un mandato de dos años y, en Encinitas, el cargo no está sujeto a límites de reelección.

¿Cuánto gana el alcalde de Encinitas

El alcalde percibe 26.260 dólares anuales, más beneficios de salud y aportaciones para la jubilación, según la Oficina del Contralor del Estado de California.

Conoce a los candidatos

Encinitas Mayor Bruce Ehler is shown in this undated photo.
Courtesy of Bruce Ehler
Encinitas Mayor Bruce Ehler is shown in this undated photo.

Bruce Ehlers (incumbent)

  • Partido: Independiente (Fuente: SDUT)
  • Trayectoria profesional: Jubilado, fundador de 2GIG, una empresa de seguridad para hogares inteligentes.
  • Principales prioridades:
    • El alcalde Ehlers declaró que sus principales prioridades son proteger a la ciudad del "desarrollo excesivo", dar prioridad a la infraestructura y reforzar la seguridad pública. Su sitio web de campaña afirma que "defenderá a Encinitas frente al desarrollo desmedido, al tiempo que cumple con los mandatos estatales sobre vivienda asequible". Asimismo, señala que dará "prioridad a las reparaciones pendientes del pavimento, los sistemas de drenaje pluvial y los problemas de inundación en el bulevar Leucadia por encima de proyectos de vanidad o embellecimiento". Además, expresó su deseo de reducir la delincuencia y el número de personas sin hogar, así como de mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

Encinitas mayoral candidate Rimga Viskanta is shown in this undated photo.
Courtesy of Rimga Viskanta
Encinitas mayoral candidate Rimga Viskanta is shown in this undated photo.

Rimga Viskanta

  • Partido: Registrada como Demócrata (Fuente: SDUT)
  • Trayectoria profesional: Miembro de la Junta Directiva del Distrito de Escuelas Secundarias San Dieguito Union
  • Principales prioridades

    • El sitio web de la campaña de Viskanta señalaba que sus principales prioridades son la seguridad vial, un crecimiento habitacional "sensato" y soluciones regionales para la falta de vivienda. Afirmó que, como alcaldesa, logrará "calles más seguras, diseñadas para proteger tanto a los niños que desean desplazarse por nuestra comunidad de forma independiente como a los vecinos que no pueden conducir".


      Asimismo, indicó que "colaborará con líderes regionales y estatales para replantear y reformar las leyes de bonificación por densidad".


      "No podemos depender de los grandes promotores inmobiliarios privados para resolver la crisis de vivienda asequible", declaró.


      Señaló que, para abordar la problemática de las personas sin hogar, "dará prioridad a la coordinación regional, a una intervención más rápida y a vías de solución claras", al tiempo que hará cumplir la ley en los espacios públicos.

    • En una entrevista con KPBS, Viskanta también mencionó que una de sus prioridades fundamentales es restaurar la civilidad en las reuniones del Concejo Municipal y en los asuntos de la ciudad. Comentó que se ha producido un "deterioro en el discurso" dentro del Ayuntamiento y que desea recuperar un "tono respetuoso y orientado a la comunidad" en la gestión de los asuntos municipales.

Las problemáticas

Financiamiento de campaña

  • Al 25 de septiembre, el alcalde Ehlers había recaudado $37,306,78 dólares (hasta la fecha) en contribuciones de campaña provenientes de donaciones individuales que no superaban los $500 dólares. Los límites locales de contribución en Encinitas son de $250 dólares para las campañas al concejo municipal y de $500 dólares para las campañas a la alcaldía.
  • También se otorgó a sí mismo un préstamo de $5,000 dólares. Al 24 de septiembre, Viskanta había recaudado $72,225,99 dólares en contribuciones de campaña, también provenientes de donaciones individuales que no superaban los $500 dólares en total. Los límites locales de contribución en Encinitas son de $250 dólares para las campañas al concejo municipal y de $500 dólares para las campañas a la alcaldía.

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Jake Gotta
Jake Gotta is a social media host and reporter for KPBS. His focus on social media helps reach new audiences and with Public Matters, he creates content that shares stories on politics and governance, discusses important issues and informs the public on how they can get involved.
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