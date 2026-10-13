Conoce a los candidatos que se postulan para alcalde de Encinitas

¿Qué hace el alcalde de Encinitas?

El alcalde de Encinitas forma parte de un Concejo compuesto por cinco miembros. Esto difiere de la situación en la ciudad de San Diego, donde el alcalde no integra el Concejo ni vota sobre los asuntos que este trata. Según el sitio web de la ciudad de Encinitas, el alcalde preside las reuniones del Concejo y actúa como representante de la ciudad en acuerdos con otras entidades gubernamentales, pero su derecho a voto es igual al de los demás miembros del Concejo. El alcalde ejerce un mandato de dos años y, en Encinitas, el cargo no está sujeto a límites de reelección.