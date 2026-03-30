Cómo ahorrar dinero en eventos deportivos en San Diego

San Diego ofrece una amplia variedad de eventos deportivos en vivo para disfrutar con la familia. Sin embargo, ir a ver a los Padres, asistir a un partido de fútbol local o incluso apoyar al equipo de hockey puede resultar caro. Aquí te presentamos algunas maneras de ahorrar dinero si llevas a tus hijos pequeños a un partido.

El golpe al bolsillo

Para ver a uno de los equipos deportivos más importantes de San Diego, el precio de las entradas ronda los 25 dólares. Estos precios pueden subir fácilmente hasta superar los 100 dólares por asiento. Esto sin contar el estacionamiento, el transporte, la comida ni los artículos de merchandising. Es común gastar más de 60 dólares por persona si se tienen en cuenta todos los gastos. Pero hay maneras de ahorrar dinero.

Formas de ahorrar en béisbol y transporte público

1. Ver a los Padres desde Gallagher Square en lugar de las gradas

El costo de llevar a una familia de cuatro a un juego de los Padres puede variar bastante. Esta primavera, los boletos con asiento para un juego de fin de semana empiezan alrededor de 25 a 30 dólares. Mientras más cerca estés del campo, más caros son —hasta superar los 300 dólares por persona en las mejores zonas.

Una opción popular es Gallagher Square, el área de pasto y juegos en el lado norte del Petco Park. No hay asientos, pero la gente puede llevar cobijas o cojines para sentarse. Los boletos para esta zona suelen ser más baratos, entre 30 y 65 dólares, según Petco Park Insider.

Además, en los juegos de domingo, el área ofrece juegos, pintacaritas y otras actividades para niños dos horas antes del primer lanzamiento.

El Petco Park también permite la entrada gratuita a niños que midan menos de 36 pulgadas (aprox. 91 cm), siempre y cuando estén acompañados por un adulto con boleto válido. Deben sentarse en las piernas del adulto y no ocupar un asiento adicional.

2. Lleva tu propia comida al Petco Park

Si no quieres gastar 8 dólares en un hot dog, puedes llevar comida al estadio siempre y cuando esté envuelta, en bolsa o dentro de un recipiente.

También se permiten botellas de agua de plástico selladas (de lado suave), leche y jugos en caja. Eso sí, no se trata de llevar comida para compartir: todo debe ser para consumo individual.

Tip: Si quieres la experiencia de estadio sin gastar tanto, el combo de hot dog y refresco de Costco sigue costando 1.50 dólares desde 1985. El Costco más cercano está a unos 6.5 km (4 millas), en el área de Mt. Hope.

Pero necesitas membresía y, ojo, no puedes entrar con el refresco al estadio… así que mejor tómalo antes.

3. Usa transporte público

En septiembre, la ciudad de San Diego cuadruplicó el costo del estacionamiento en la calle cerca del Petco Park durante juegos y eventos especiales.

A menos de media milla del estadio, las tarifas subieron de 2.50 a 10 dólares por hora durante eventos con más de 10,000 asistentes. Los estacionamientos cercanos cobran entre 50 y 80 dólares en días de juego.

El transporte público es una alternativa más económica. Hay dos estaciones del trolley de MTS a una cuadra del estadio:



La Línea Verde llega a Gaslamp Quarter

Las Líneas Azul y Naranja paran en 12th & Imperial

Si vas en camión al centro, las rutas Rapid 215, 225 y 235 paran en City College, donde puedes conectar con el trolley.

El costo del trolley es de 2.50 dólares por viaje sencillo o 6 dólares por pase diario.

Ben Lacy / KPBS MTS Trolley filled with Padres fans heading to a home game in an undated photo from 2023.

Those who live further north can take the North County Transit District’s Coaster as far as Santa Fe Depot , and then transfer to a trolley line. Coaster fares are zone-based. They range from $5.00 (round trip, 1 zone) to $13.00 (round trip, 3 zones) for adults.

Each paying passenger may bring two children under five years-old for free. Public transit is also free for youth 18 and under if they have a youth PRONTO app or card on all MTS and NCTD routes. There are also reduced fares for people who qualify and purchase tickets as Senior/Disabled/Medicare riders.

Fans also have transit options to get to Pechanga Arena to catch a San Diego Gulls hockey game. MTS’ Route 8 bus has a stop at the arena along its route between the Balboa Avenue and Old Town Transit stations.

And if you’re a San Diego Wave FC and/or San Diego FC fan who wants to avoid paying $35 to $60 to park on site at Snapdragon Stadium, there’s a trolley stop there too.

In fact, MTS offers 33% discounted all-season transit passes for both soccer teams , to and from the stadium.

Price of San Diego San Diego County is known for being one of America’s most expensive regions. This is not news to locals. KPBS' new series Price of San Diego dives into the rising costs of groceries, child care, car insurance and even our beloved California burrito. You won’t want to miss this ongoing series, live now on KPBS.org/priceofsandiego Learn More

Consejos de fútbol y ofertas para familias

4. Cómo aprovechar la fiebre del fútbol

Hablando de fútbol, la Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará este junio en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque no habrá partidos en San Diego, sí habrá varios muy cerca, en Los Ángeles, a lo largo de la Interestatal 5. La mayoría de los boletos para el Mundial cuestan desde varios cientos hasta miles de dólares por persona.

Tip: Si estás buscando opciones más económicas y estás dispuesto a hacer un poco más de esfuerzo y viajar, puedes intentar con FIFA Collect para encontrar boletos más accesibles.

Pero también hay formas más baratas de sumarte a la fiebre futbolera. A nivel local, el equipo femenil San Diego Wave FC comenzó a jugar en el Snapdragon Stadium en 2022 y tuvo éxito inmediato. Por su parte, el equipo varonil San Diego FC tuvo un arranque igual de fuerte en su temporada inaugural en 2025.

Esta temporada, los boletos estándar para Wave comienzan alrededor de 37 dólares, y los de SDFC desde 45 dólares.

También hay boletos con descuento en la sección general para aficionados (supporters). Ojo: esta es una zona muy ruidosa y, en muchos casos, solo de pie.

Para juegos de Wave FC, estos boletos empiezan en aproximadamente 26.50 dólares y algunos incluyen asientos.

Para juegos de SDFC, necesitas ser miembro de la barra para acceder al descuento. La membresía cuesta 15 dólares e implica aceptar un código de conducta. Los boletos individuales en esta sección pueden costar desde 35 dólares.

Tanto SDFC como Wave FC permiten la entrada gratuita a niños de 2 años o menores, siempre y cuando se sienten en las piernas de un adulto con boleto.

Además, ambos equipos ofrecen precios especiales para grupos de 10 personas o más, así como experiencias exclusivas para grupos.

5. Busca ofertas familiares

Los San Diego Padres informaron que los vasos conmemorativos pueden rellenarse gratis durante todo el evento el día en que se compran. Sin embargo, los aficionados no pueden volver a ingresar al estadio con esos vasos en eventos posteriores para obtener más rellenos.

El equipo también ofrece un paquete con descuento de Pizza Port que incluye un “Little Kids Meal” (pizza y una bebida sin alcohol) y un “Big Kids Meal” (pizza y una cerveza).

Algunos regalos en los juegos de los Padres están disponibles solo para los primeros 10,000 niños de 14 años o menos. Este año, los niños podrán recibir una botella de agua del equipo el 12 de julio, un llavero el 23 de agosto y una lonchera el 20 de septiembre.

Los San Diego Gulls ofrecen un paquete familiar para cuatro personas desde 135 dólares. Incluye cuatro boletos para ciertos juegos de fin de semana, cuatro hot dogs, cuatro bolsas de papas, cuatro refrescos y un pase de estacionamiento. Fuera de este paquete, los boletos de fin de semana van aproximadamente de 35 a 85 dólares, dependiendo del asiento.

San Diego FC organizó su noche para niños en marzo con una promoción similar a la lonchera que ofrecen los Padres.

San Diego Wave FC ha ofrecido anteriormente una promoción de boleto gratis para niños al comprar un boleto de adulto durante “Kids Free October”. El equipo informó que planea traer de vuelta esta promoción este octubre.

También hay ofertas en deportes universitarios. La Universidad Estatal de San Diego ofrece una membresía de 35 dólares del Aztec Kids Club, que incluye entrada a todos los partidos en casa de voleibol, béisbol, softbol y basquetbol femenil. Los niños deben estar en octavo grado o menor.

Artículos deportivos y otras opciones

6. Compra de segunda mano

Las tiendas de segunda mano de San Diego son excelentes lugares para encontrar camisetas, sudaderas, bolsos y gorras para niños y adultos. Tiendas como Target, Walmart y DICK’s Sporting Goods tienen camisetas de los Padres, Wave FC, SDFC y Aztecs desde $20 en adelante.

Pero los artículos de los equipos cuestan mucho menos en Goodwill, el Salvation Army o las tiendas de segunda mano para veteranos. Además, podrías encontrar algo vintage que te haga destacar entre la multitud.

7. Otros deportes en la ciudad

Si bien los Padres, Wave FC, SDFC y los Aztecs son los equipos más importantes de la ciudad, hay otros equipos deportivos locales que puedes ver en persona y que podrían ahorrarte algo de dinero.

Ya mencionamos al equipo de hockey de la región, los Gulls. También está el equipo de fútbol sala, los San Diego Sockers, y el equipo de lacrosse, los San Diego Seals. Además, San Diego cuenta con un nuevo equipo profesional de voleibol, los Mojo. Y no olvidemos los demás equipos deportivos universitarios de la ciudad, como los de la UC San Diego, la CSU San Marcos y la Universidad de San Diego.

Al sur de la frontera, se encuentran los exitosos y populares equipos de fútbol masculino y femenino de la Liga MX, Club Tijuana, y los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Béisbol, que generalmente ofrecen precios de boletos más accesibles. ¡No olvides considerar el costo de las esperas en la frontera si necesitas cruzarla varias veces!

8. ¿Qué otros consejos conoces para ver deportes en vivo en San Diego y Tijuana?

Cuéntanos si nos hemos olvidado de algo para que podamos recopilar las mejores ideas y ahorrar dinero viendo a nuestros equipos favoritos en San Diego y Tijuana.