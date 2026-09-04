Huracán amenaza el clima durante el fin de semana festivo del Día del Trabajo

Se espera que la tormenta tropical Marie se intensifique hasta convertirse en huracán el miércoles mientras se desplaza hacia el noroeste frente a las costas de México; sin embargo, los meteorólogos señalaron que las probabilidades de que la tormenta impacte directamente en el sur de California siguen siendo "muy bajas", aunque es cada vez más probable que se registren lluvias, fuerte oleaje y otros efectos durante el fin de semana del Día del Trabajo.

El martes, Marie se encontraba cerca de los 15 grados de latitud norte y los 109 grados de longitud oeste. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de Huracanes pronosticó que la tormenta alcanzaría categoría de huracán el miércoles mientras continuaba su trayectoria hacia el noroeste durante el fin de semana festivo.

"Las probabilidades de que Marie impacte directamente en el sur de California como huracán o tormenta tropical siguen siendo MUY BAJAS", afirmó el NWS, señalando que solo unas pocas proyecciones de modelos informáticos mostraban una trayectoria cercana a la región.

Los meteorólogos indicaron que existía una alta probabilidad de que Marie mantuviera una trayectoria de oeste a noroeste, alejándose de la costa oeste, pero se esperaba que la humedad asociada a la tormenta llegara al sur de California durante el fin de semana festivo.

Existe una probabilidad de entre el 50% y el 60% de lluvias ligeras generalizadas —con acumulaciones de 0,10 a 0,50 pulgadas— desde el domingo hasta el martes, así como una probabilidad del 10% al 15% de lluvias intensas y tormentas eléctricas, según el NWS.

También existe una probabilidad del 10% al 15% de que se desarrollen vientos moderados a fuertes del este antes de la llegada de la lluvia, lo que podría generar condiciones propicias para incendios forestales.

Los meteorólogos expresaron mayor certeza respecto a los efectos significativos en la costa; se espera que el oleaje proveniente del sur y sureste aumente durante el fin de semana y persista hasta el martes. Asimismo, se prevé que el oleaje generado por el huracán Karina permanezca en la zona.

El escenario más probable implicaría la emisión de avisos de fuerte oleaje para las playas orientadas al sur —especialmente desde el domingo hasta la noche del lunes—, acompañados de corrientes de resaca muy fuertes.

Se espera que las mareas altas vespertinas alcancen entre 6,5 y 6,8 pies el domingo y cerca de 7 pies el lunes, lo que aumenta la posibilidad de inundaciones costeras en zonas bajas y de erosión de las playas. Si el pico del oleaje coincide con la marea alta, podrían producirse inundaciones costeras moderadas y erosión de las playas, según el NWS.

"Cabe destacar que las condiciones meteorológicas para el próximo fin de semana del Día del Trabajo podrían ser muy cambiantes", señaló el NWS. "Un ligero cambio en la trayectoria de Marie podría dar lugar a modificaciones significativas en el pronóstico actual". No se esperan cambios significativos antes del fin de semana festivo, momento en que la trayectoria de Marie determinará qué cantidad de humedad tropical, lluvia y viento llegará al sur de California.