ICE deja a detenidos liberados en ciudades desconocidas y sin ningún tipo de apoyo, señalan defensores

Los defensores de los inmigrantes señalaron que esta es la más reciente de una larga serie de tácticas controvertidas por parte del ICE.

En los últimos meses, agentes federales han dejado a personas —cuya liberación había sido ordenada por jueces— en las calles de San Ysidro, tras sacarlas del Centro de Detención de Otay Mesa a altas horas de la noche. Según voluntarios de derechos humanos que intentan asistir a esta población vulnerable, a menudo estas personas son abandonadas sin teléfonos cargados, dinero, comida ni ayuda alguna para regresar a sus hogares.

Pérez, un ciudadano guatemalteco que fue puesto en libertad el martes por la noche en Otay Mesa, relató a KPBS el trato al que fue sometido. A pesar de que un juez federal había ordenado su liberación, Pérez explicó que tanto él como otros detenidos fueron esposados, subidos a una camioneta y dejados en el Centro de Tránsito de San Ysidro alrededor de las 10 de la noche.

"Simplemente detuvieron el autobús y nos dejaron en la calle", dijo Pérez en español. Él pidió a KPBS que no utilizara su nombre de pila debido a un proceso de deportación pendiente.

Pérez no tenía un teléfono que funcionara ni dinero. Y, aunque otros detenidos pudieron llamar a amigos o familiares para que los recogieran, Pérez no conoce a nadie en San Diego. Incluso si tuviera un teléfono, no sabría a quién pedir ayuda.

"Soy de Florida, así que no conozco a nadie aquí", señaló.

Un portavoz del ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Pérez relató que agentes del ICE lo detuvieron en agosto mientras trabajaba en labores de jardinería en Miami. Tras pasar más de tres meses bajo custodia, Pérez —agotado y pasando frío— se encontró varado en San Ysidro el martes. Fue entonces cuando recibió ayuda de un voluntario de Detention Resistance, una organización de defensa de los derechos de los migrantes con sede en San Diego.

Dicha organización se encarga de alojar en hoteles a personas recién liberadas de centros de detención y de ayudarles a gestionar los preparativos para su regreso a casa.

El martes por la noche, un voluntario de Detention Resistance llevó a Pérez y a otros tres detenidos recién liberados a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Logan Heights, donde funciona el Centro Papa Francisco.

El centro funciona como un espacio de recursos para familias inmigrantes, facilitándoles acceso a asistencia legal y organizando talleres sobre el conocimiento de sus derechos. Desde octubre, han comenzado a acoger a personas que han sido puestas en libertad tras haber estado detenidas; desde entonces, más de 100 personas han pernoctado en sus instalaciones, un edificio que anteriormente servía como convento de la Iglesia.

Brinkley Johnson, quien dirige el Centro Papa Francisco (Pope Francis Center), señaló que resulta cruel e innecesario dejar en libertad a las personas a altas horas de la noche sin ofrecerles ningún tipo de ayuda.

"Los procesos y protocolos que aplica el gobierno son deliberados, pero no son inevitables", afirmó Johnson. "Es importante reconocer esto. Podríamos hacer las cosas de una manera totalmente distinta. Podríamos tratar a las personas con dignidad".

A pesar de las afirmaciones del presidente Donald Trump de que su campaña de deportaciones masivas tiene como objetivo a "lo peor de lo peor" entre los delincuentes, Johnson señaló que aproximadamente nueve de cada diez personas que pasan por el centro son trabajadores con familia.

"Son padres, trabajadores, tíos; son buena gente", dijo Johnson. "Son personas temerosas de Dios. Van a la iglesia, ayudan a sus vecinos y, a menudo, son detenidos mientras están trabajando".

Eso fue lo que le ocurrió a otro hombre que pasó la noche del martes en la iglesia. Relató que agentes federales lo arrestaron en julio, cerca de Orlando, cuando regresaba a casa tras una jornada de trabajo en la construcción.

"Estaba a dos millas de mi casa", contó en español el hombre, quien se identificó como Bautista.

Agentes del ICE detuvieron a Bautista y a cuatro de sus compañeros de trabajo después de que un agente del sheriff local los interceptara bajo la sospecha de exceso de velocidad. Tras la detención, los agentes locales avisaron a los agentes federales de inmigración. Bautista señaló que los agentes del ICE lo arrestaron a pesar de que él no iba conduciendo ni estaba cometiendo ningún otro delito.

Este tipo de colaboración entre las fuerzas del orden locales y los agentes federales es habitual en Florida, donde todos los condados cuentan con un acuerdo 287(g). Estos acuerdos, vigentes en 38 estados, facultan en la práctica a la policía local para hacer cumplir la legislación federal de inmigración. En California, dichos acuerdos son ilegales.

Durante su detención, el ICE trasladó a Bautista a Luisiana y, posteriormente, a Texas, antes de llevarlo finalmente a Otay Mesa, donde permaneció cuatro meses.

Aunque el Centro de Detención de Otay Mesa técnicamente no es una cárcel —la detención migratoria es una detención civil administrativa—, Bautista dijo que se sentía encarcelado. Los guardias le indican a dónde ir, qué hacer y cuándo hacerlo.

"Es horrible", afirmó. "No tienes ninguna libertad".

Bautista comentó que sentía especial pesar por los detenidos que no tenían dinero para pequeños lujos, como una taza de sopa, un café o una bolsa de papas fritas. Esto se debía a que sus familias no podían permitirse depositar dinero en sus cuentas para compras internas. Aquellos que estaban lo suficientemente desesperados por conseguir estas cosas realizaban tareas de limpieza a cambio de un dólar al día.

"Tres días de trabajo para comprar una bolsa de Doritos", dijo Bautista.

La vida durante la detención fue uno de los temas de conversación entre Bautista, Pérez y otros detenidos en el Centro Papa Francisco, la mañana del miércoles, mientras tomaban café y desayunaban. Todos se sentían renovados tras haber dormido en una cama limpia y haberse duchado.

Los hombres estrecharon lazos al hablar de sus familias. A ambos se les saltaron las lágrimas cuando les preguntaron por sus hijos: Pérez tiene dos varones y Bautista, una hija.

Pérez lloró al contar que el lunes fue el cumpleaños de uno de sus hijos. Se perdió la celebración porque estaba detenido. Pero ahora que ha sido puesto en libertad, podrá asistir al cumpleaños de su otro hijo la próxima semana.

"Está muy emocionado por verme", dijo Pérez. "Voy a estar ahí para él".