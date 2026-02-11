Give Now
Economy

Imperial Beach ya tiene su primera tienda comunitaria de alimentos

Por Jacob Aere / General Assignment Reporter
Contribuyentes: Charlotte Radulovich / Video Journalist
Publicado en February 11, 2026 at 11:15 AM PST
Read in English

Después de una década de espera, los estantes y pasillos están llenos, y los clientes ya hacen sus compras en el SunCoast Market Co-op de Imperial Beach.

El mercado abrió hace poco más de una semana y ya está atendiendo a la comunidad.

“Caminamos hasta aquí para cenar, compramos comida caliente, que está fabulosa. Esta mañana vinimos por unos burritos de desayuno”, dijo Julie Burritt-Geasland, residente de Imperial Beach. El martes por la mañana estaba comprando en la tienda junto a su esposo.

Burritt-Geasland no es solo clienta de SunCoast. También es una de las 1,500 copropietarias comunitarias que adquirieron una participación única de 200 dólares.

La cooperativa, con una inversión de 4 millones de dólares, se financió con donaciones de la comunidad y subvenciones.

Kim Rivero Frink, presidenta de la mesa directiva de SunCoast, dijo que el movimiento para crear la cooperativa surgió después de que Trader Joe’s y Sprouts anunciaron que no planeaban expandirse a Imperial Beach.

“No teníamos mucho acceso a productos realmente frescos y de calidad, ni a comida preparada saludable”, señaló. “Así que creamos una tienda para la comunidad, hecha por la gente y para la gente.”

People shop at Imperial Beach's SunCoast Market Co-op, Feb. 10, 2026.
Jacob Aere
/
KPBS
People shop at Imperial Beach's SunCoast Market Co-op, Feb. 10, 2026.
Fresh produce is stacked on shelves at Imperial Beach's SunCoast Market Co-op, Feb. 10, 2026.
Jacob Aere
Fresh produce is stacked on shelves at Imperial Beach's SunCoast Market Co-op, Feb. 10, 2026.
Produce is stacked on shelves and inside refrigerators at Imperial Beach's SunCoast Market Co-op, Feb. 10, 2026.
Jacob Aere
Produce is stacked on shelves and inside refrigerators at Imperial Beach's SunCoast Market Co-op, Feb. 10, 2026.

Burritt-Geasland contó que es una de las muchas residentes que antes tenía que salir de la ciudad para hacer el súper.

“Manejábamos hasta Coronado, hasta Chula Vista. Tenemos la suerte de poder ir a la base (naval) y comprar en el comisariato, pero no todos pueden hacerlo”, dijo.

Josephine Mock, otra residente local, estaba comprando en la tienda por primera vez. Ella también solía ir hasta Chula Vista para comprar sus víveres.

“Estaba comparando precios. Prefiero comprar aquí que gastar gasolina para ir hasta allá y luego regresar. Los precios están bien”, comentó Mock.

La tienda de autoservicio ofrece productos locales y orgánicos, artículos a granel y comida preparada en barras calientes y frías.

SunCoast Market es la segunda cooperativa de alimentos en el condado de San Diego.

La otra está en Ocean Beach.

Economy South BayFood
Jacob Aere
As a general assignment reporter, I report on a wide range of different issues that affect the diverse neighborhoods of San Diego County including business, health, arts & culture and politics.
