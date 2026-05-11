La administración Trump deportó a trabajadores de cruceros en caso de material de abuso sexual infantil, pero no los procesó penalmente

Días después de que activistas exigieran información sobre el arresto de varios trabajadores de cruceros en abril, autoridades federales de inmigración dieron a conocer más detalles el jueves.

Agentes arrestaron a 23 miembros de la tripulación de distintos barcos en el Puerto de San Diego como parte de la “Operación Tidal Wave”, dirigida a personas sospechosas de estar involucradas con material de abuso sexual infantil, según un comunicado enviado a KPBS por Sandra Grisolia, vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

En un comunicado por separado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que 27 personas fueron arrestadas y deportadas, casi todas originarias de Filipinas.

“Los oficiales confirmaron que todos los sujetos estaban involucrados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de pornografía infantil”, señaló el comunicado de CBP.

La rapidez de estas deportaciones —menos de dos semanas después de los arrestos iniciales— ha generado dudas entre expertos.

ICE rechazó una solicitud de KPBS para obtener más información sobre las personas detenidas, incluyendo sus nombres, órdenes de arresto o documentos de acusación.

“Por el momento, no tenemos nada más que agregar aparte del comunicado”, escribió Grisolia en respuesta a la solicitud de KPBS.

Mientras tanto, fiscales federales en San Diego y Los Ángeles dijeron no tener registro de cargos relacionados con la “Operación Tidal Wave”.

“No hay cargos penales pendientes en este distrito”, dijo Kelly Thornton, portavoz de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California.

La portavoz de la fiscalía en Los Ángeles dijo a KPBS que su oficina “no tiene conocimiento de que este asunto haya sido presentado ante nosotros”.

La Policía Portuaria de San Diego tampoco participó en el operativo, de acuerdo con un comunicado del Puerto de San Diego.

Además, un portavoz del Consulado de Filipinas en Los Ángeles dijo por correo electrónico a KPBS que la administración Trump no informó al consulado sobre las acusaciones antes de que se hicieran públicas.

Un abogado especializado en derecho marítimo señaló que este tipo de casos normalmente son manejados por el FBI y procesados en cortes federales.

“Creo que aquí hubo algo muy particular: fue CBP e ICE quienes intervinieron y de inmediato enviaron a todos esos tripulantes de regreso a sus países de origen”, dijo Michael Winkleman en una entrevista con ABC 10News, socio informativo de KPBS.

“Pudieron haber sido acusados en tribunales estadounidenses y estar en una prisión federal, esperando cargos o juicio. Pero el hecho de que los enviaran de regreso a sus países tan rápido es bastante inusual”.

Bajo la ley migratoria, las visas pueden ser revocadas si una persona es sospechosa o arrestada por un delito, incluso si nunca se le presentan cargos formales ni es condenada. El año pasado, el secretario de Estado Marco Rubio revocó las visas de varios estudiantes que protestaron por el alto número de víctimas civiles en la guerra de Israel en Gaza.

“Negamos visas todos los días en todo el mundo por distintas razones, y eso significa que también podemos revocarlas”, dijo Rubio en ese momento. “Nadie tiene derecho garantizado a una visa”.

Aun así, expertos en políticas migratorias dicen que la falta de transparencia por parte de ICE y CBP genera preocupación por varias razones.

Primero, impide que alguien pueda verificar de manera independiente las acusaciones. En su comunicado, Grisolia dijo que ICE realizó los arrestos con base en información del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés), pero no ofreció detalles adicionales.

El centro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de KPBS.

Durante el último año ha habido varios casos en los que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional hicieron afirmaciones falsas sobre la supuesta criminalidad de personas detenidas.

Por ejemplo, en octubre, agentes de CBP acusaron a una mujer en Chicago —a quien dispararon cinco veces— de intentar embestirlos con su camioneta Chevy Tahoe. Más tarde, fiscales federales retiraron los cargos.

La primavera pasada, autoridades migratorias federales describieron a los 252 hombres enviados a la prisión CECOT en El Salvador como “lo peor de lo peor” y supuestos “terroristas”. Sin embargo, una investigación independiente posterior encontró que solo ocho de ellos tenían condenas por delitos violentos.

Otra preocupación es que, cuando una persona acusada de un delito grave es deportada antes de enfrentar consecuencias penales, las víctimas quedan sin acceso a la justicia.

“Si la agencia está diciendo la verdad, el hecho de que las personas sean deportadas antes de ser procesadas, antes de entender qué ocurrió realmente en estos casos y asegurarnos de que enfrenten consecuencias reales, sí es preocupante”, dijo Austin Kocher, investigador de la Universidad de Syracuse especializado en temas de aplicación de leyes migratorias.

Kocher añadió que deportar a alguien antes de completar una investigación exhaustiva también podría impedir que los investigadores obtengan más información sobre una posible red de distribución de material de abuso sexual infantil.

