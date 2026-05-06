Activistas afirman que agentes de inmigración arrestaron a varios trabajadores de cruceros en San Diego

Tras desembarcar de un crucero de Disney de cuatro días, una pasajera presenció cómo agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP por sus siglas en inglés) arrestaban a varios miembros de la tripulación.

La pasajera, Dharmi Mehta, grabó el arresto el 23 de abril al salir de la Terminal de la Calle B. En el video se ve a los agentes de la CBP subiendo a varios miembros de la tripulación de Disney Cruise Line, que aparentemente aún vestían sus uniformes de trabajo, a una camioneta blanca sin distintivos. Inmediatamente reconoció a uno de los tripulantes.

“Uno de los empleados que estaba esposado era el jefe de meseros, quien había estado atendiéndonos a mí y a mi familia durante todo el viaje”, dijo. “Llegamos a conocerlo bastante bien — de hecho, nos estaba sirviendo entre 45 minutos y una hora antes de que lo detuvieran.”

Casi dos semanas después del arresto, activistas locales por los derechos de los inmigrantes están exigiendo respuestas. Durante una conferencia de prensa el martes en la terminal de cruceros, los activistas se unieron a Mehta para pedirle a CBP que dé a conocer más información.

Varias preguntas sobre el arresto siguen sin respuesta, incluyendo los nombres de las personas detenidas, la razón de su arresto, su paradero actual y si CBP presentó una orden judicial.

“Las grandes dudas y preocupaciones que teníamos eran qué va a pasar con ellos, a dónde los van a llevar, cómo regresarán a casa, si aún conservan su empleo y si saben qué recursos tienen disponibles”, dijo Mehta.

Mehta proporcionó el nombre de uno de los tripulantes, el cual KPBS buscó en el localizador de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. No apareció en el sistema.

KPBS solicitó comentarios a CBP y a Disney, pero no respondieron de inmediato.

El Puerto de San Diego le dijo a KPBS que no tenía conocimiento del operativo federal.

“El Departamento de Policía Portuaria no tuvo ninguna participación en las acciones de cumplimiento reportadas el 23 o el 25 de abril en la terminal de cruceros de B Street”, dijo la agencia en un comunicado. “No recibimos llamadas de servicio relacionadas con estos incidentes. De acuerdo con la ley de California, incluyendo la SB 54, la Policía Portuaria no participa en actividades de control migratorio.”

Benjamin Prado, organizador de Unión del Barrio, dijo que el arresto del 23 de abril no fue un hecho aislado. Agentes de CBP realizaron un arresto similar dos días después, esta vez deteniendo a cuatro miembros de la tripulación de un barco de Holland America Line.

“Esto ahora forma parte de un patrón más amplio de redadas y detenciones migratorias en centros de trabajo”, dijo.

Activistas señalaron que los tripulantes detenidos del barco de Holland America son de Filipinas y temen que ya hayan sido deportados.

El Consulado de Filipinas en San Diego no respondió de inmediato a las preguntas.

Según el sitio web de Disney, los requisitos para trabajar a bordo varían según el puesto. Incluyen experiencia mínima para ciertos cargos, además de “la capacidad de obtener un pasaporte, pasar una verificación de antecedentes y un examen médico, y obtener las visas correspondientes.”

