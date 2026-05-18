La policía informa de cinco muertos en un tiroteo en Centro Islámico de San Diego

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Durante una conferencia de prensa tras el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, Scott Wahl, jefe del Departamento de Policía de San Diego, confirmó que hubo tres víctimas adultas en el centro y que los dos sospechosos murieron.

La policía informó que los sospechosos fueron encontrados muertos dentro de un vehículo cercano. Tenían 17 y 19 años. Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque.

Wahl dijo que, en sus 28 años de carrera, esta ha sido una de las respuestas policiales más dinámicas e impresionantes que ha visto, con apoyo de agencias de todo el condado.

Taha Hassane, imán del Centro Islámico de San Diego, dijo que el centro se solidariza “con todas las familias de nuestra comunidad y con todas las mezquitas y lugares de culto” en San Diego.

“Esto es algo que nunca esperábamos, y también quiero agradecer a todas las personas que nos contactaron desde distintas partes del país y del extranjero para ofrecernos sus condolencias”.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, también estuvo presente en la conferencia de prensa.

"Haremos todo lo posible para que se sientan seguros en esta ciudad", dijo Gloria.

En un comunicado, la directora ejecutiva del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas de San Diego, Tazheen Nizam, declaró:

Condenamos enérgicamente este horrible acto de violencia en el Centro Islámico de San Diego. Nuestros pensamientos están con todos los afectados por este ataque. Nadie debería temer por su seguridad al asistir a oraciones o estudiar en una escuela primaria. Estamos trabajando para obtener más información sobre este incidente y les pedimos a todos que tengan presente a esta comunidad en sus oraciones.

Según el Departamento de Policía de San Diego (SDPD), se reportó un tiroteo a las 11:43 a. m. en el Centro Islámico de San Diego (ICSD), en la cuadra 7000 de la Avenida Eckstrom en Clairemont.

El departamento solicita a la población que evite la zona.

Se ha habilitado un punto de encuentro para los afectados en la calle Hathaway número 4125.

Según nuestro socio informativo ABC 10News, las autoridades cerraron la Interestatal 805 en ambos sentidos a la altura de la Avenida Balboa debido a la operación policial.

El Distrito Escolar Unificado de San Diego confirmó que varios planteles fueron puestos en confinamiento. El portavoz del Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD), James Canning, informó que las restricciones se están levantando gradualmente, pero las escuelas más cercanas al Centro Islámico serán las últimas en recuperarlas.

El Centro Islámico es la mezquita más grande del condado de San Diego. En él se realizan las cinco oraciones diarias.