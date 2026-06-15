Las quinceañeras son cada vez más caras. Así se las ingenian las familias para celebrar

En resúmen Las quinceañeras son costosas y, en promedio, pueden llegar a costar cerca de 30 mil dólares. Sin embargo, para muchas familias no se trata solo de una fiesta. Es un momento importante que marca la transición de la niñez a la adultez. También representa una oportunidad para fortalecer los lazos con la cultura, la familia, los amigos y la fe.



Un sábado reciente en el centro de Chula Vista, una corte de honor formada por adolescentes estaba alineada en parejas sobre el escenario del salón de eventos Diamonds. Mientras sonaba Kissing Cars de Pierce The Veil a través de las bocinas, los jóvenes se balanceaban al ritmo de la música antes de abrirse paso por el centro: las chicas hacia la izquierda y los chicos hacia la derecha. Así despejaron el camino para la protagonista de la noche: Asiya Nero. Vestida con un hermoso vestido de gala rojo, avanzó hasta el frente del escenario para bailar un vals con su chambelán de honor. Doscientos familiares y amigos la acompañaron con aplausos y porras.

Nero celebró sus 15 años, una tradición conocida como quinceañera en muchas familias latinas. Carmen Montoya-Reyes contó que comenzó a ahorrar para la fiesta de su hija cuando Asiya cumplió 12 años. Para ella era importante celebrar a su única hija con una tradición que tiene un profundo significado cultural para su familia. Y para Asiya también lo era.

“Quiero celebrarlo porque es una oportunidad para mostrar que estoy creciendo”, dijo dos días antes de su quinceañera. “Estoy pasando de la adolescencia a la adultez, y quiero que este día sea realmente especial”.

Riley Arthur / KPBS Asiya Nero shows off the nails she had done specially for her quinceañera, which matches her gown, taken May 26, 2026.

En South Bay, abundan los negocios de quinceañeras. En la Tercera Avenida de Chula Vista, hay nueve establecimientos de este tipo en tan solo dos cuadras, e incluso más salones y tiendas de vestidos en un radio de dos millas. Estas fiestas de mayoría de edad siguen siendo tan populares como siempre en South Bay, pero también son costosas.

El panorama general

Las fiestas de quinceañera casi siempre incluyen elementos tradicionales como una misa, el icónico vestido y un salón de recepción. La mayoría cuenta con un DJ y, a veces, con una banda de mariachis. Hoy en día, es común ver extras como un bar de tostilocos, un robot bailarín o un fotomatón. Pero al sumar todos los gastos, el precio final puede dispararse rápidamente.

Riley Arthur / KPBS A robot is just one of three characters, a cost add-on, that joined the dance floor at Asiya Nero's quinceañera at Diamonds Event Hall, on May 30th, 2026

Las familias no solo tienen que encontrar la manera de cubrir esos gastos, sino que también deben afrontar sus facturas diarias bajo el constante aumento del costo de vida en el condado de San Diego.

Los residentes de San Diego pagan algunos de los precios más altos del país por necesidades básicas como vivienda, alimentos y gasolina. Aun así, para muchos padres, vale la pena el gasto.

“Creo que hoy les demuestra lo importantes que son en nuestras vidas y en la sociedad”, dijo Montoya-Reyes sobre la celebración de su hija.

Para muchas familias, este importante hito marca la transición de la niñez a la adultez. También es una oportunidad para conectar con la cultura, los amigos, la familia y la fe.

El impacto en el bolsillo

"Darling, don’t be afraid."

La conmovedora voz de Christina Perri en el coro de «A Thousand Years» sonaba mientras Leticia Sareñana sostenía a su hija, Anahi Sareñana, quien resplandecía con su tradicional vestido blanco de quinceañera. Juntas, se balancearon al ritmo de su primer vals.

Riley Arthur / KPBS Leticia and Anahi Sareñana dance the first waltz at Anahi's quinceañera in Chula Vista, May 31, 2026.

Leticia, madre soltera, inicialmente esperaba que el evento costara $10,000. Pero tras revisar sus recibos, calcula que gastó alrededor de $22,000. También recibió generosos regalos y donaciones de familiares y amigos, incluyendo la compra del vestido de Anahi, que costó $1,600. En total, estima que la quinceañera costó entre $25,000 y $30,000.

“Para ser honesta, es bastante barato. Conozco a otras que gastan entre $50,000 y $80,000”, dijo Leticia.

La celebración tardó dos años en planificarse y era algo que había estado esperando con ilusión desde el día en que nació su hija.

Un estudio de 2019 realizado por Mi Padrino, una plataforma de organización de eventos, encuestó a 525,000 quinceañeras en todo el país y encontró que el costo promedio de la celebración fue de $21,781. Ajustado a la inflación, eso equivaldría a unos $28,372 en la actualidad.

Haciendo recortes

Cuando comenzó a planear la fiesta, Carmen Montoya-Reyes se fijó un presupuesto de 5 mil dólares. Para ahorrar dinero, la mamá de Asiya Nero terminó de pagar su automóvil y lo cambió por un vehículo eléctrico más antiguo. También redujo gastos no esenciales, como salir a comer, y asegura que no se ha comprado ropa nueva para ella misma en tres años.

Para ahorrar aún más, dejó de trabajar como estilista en un salón de belleza y comenzó a cortar el cabello desde su casa.

“Eliminar todos esos gastos realmente nos dio la oportunidad de manejar mejor el presupuesto. La verdad es que no se sintió como un sacrificio tan grande”, dijo Montoya-Reyes.

Pero, a pesar de su intención de mantenerse dentro de ese presupuesto de 5 mil dólares, su comunidad tenía otros planes. Algunos de sus clientes comenzaron a dejarle propinas más generosas para ayudar a financiar la quinceañera. Además, familiares y amigos asumieron el papel de padrinos, quienes tradicionalmente funcionan tanto como guías espirituales como patrocinadores de la celebración.

Gracias a ese apoyo, Asiya pudo presentar cuatro bailes coreografiados durante su fiesta y trabajó durante varios meses con una maestra de flamenco y una instructora de ballet folclórico para perfeccionar sus rutinas.

Riley Arthur / KPBS Asiya Nero dances ballet folklórico at Diamonds Event Hall in Chula Vista, May 30, 2026.



Lydia y Rubén González están planeando la fiesta de quinceañera de su segunda hija, Alexa González. La fiesta de su primera hija, Selena, costó 28.000 dólares hace cinco años. Para Alexa, habían planeado un presupuesto de 30.000 dólares, pero ya van camino de superarlo.

"Sé que al final será lo que sea, y tendremos que ser flexibles si se pasa del presupuesto", compartió Lydia por teléfono desde su casa en Paradise Hills.

La pareja comenzó a ahorrar hace dos años, haciendo horas extras en el trabajo y reduciendo gastos superfluos como salir a comer y otras actividades.

Rubén destacó la importancia cultural de las quinceañeras para su familia.

“Tiene mucho que ver con la tradición y la transición de una niña a una joven, además de reafirmar su fe y su religión”, afirmó.

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Maneras de ahorrar

David Calzada es gerente de Factory of Dreams, un espacio para eventos con 14 años de trayectoria en Chula Vista. Calzada comentó que el 90% de sus eventos son quinceañeras.

A menudo aconseja a los padres que se centren en lo esencial y no gasten de más. Sin embargo, reconoce que algunos no siguen su consejo y terminan endeudándose. Esta presión financiera refleja una tendencia más amplia. Según un estudio reciente del Instituto de Políticas Públicas de California, los hogares latinos tienen mayor probabilidad que los hogares blancos y asiáticos de contraer deudas no garantizadas (59% frente a aproximadamente el 45%).

Riley Arthur A hired face painter paints guests at Asiya Nero's quinceañera on May 30, 2026. Riley Arthur Elaborate table settings are a common sight at quinceañeras. May 31, 2026, Chula Vista.

Para las familias que desean celebrar sin gastar una fortuna, existen varias maneras de reducir costos.

Apartado a plazos

Para artículos costosos como el alquiler del salón y los vestidos, los planes de apartado a plazos son comunes en el sector y pueden ser una buena opción para distribuir los gastos.

"Ofrecemos planes de apartado a plazos... Podemos comenzar con $200 y establecer un plan mensual", dijo Osmar Naranjo, diseñador de vestidos y propietario de Cynderella, una tienda de vestidos de quinceañera.

Consignación y ropa de segunda mano

El mercado de segunda mano para vestidos de quinceañera abarca desde grupos locales de Facebook hasta tiendas de vestidos locales. Naranjo dijo que Cynderella incorporará la consignación este año debido al aumento de la demanda.

Swap meets

Los swap meets pueden ofrecer grandes descuentos en decoración y ropa de segunda mano. Montoya-Reyes dijo que el swap meet era su primera parada antes de comprar en cualquier otro lugar.

"Encontramos muchas de nuestras decoraciones en el swap meet.. Me sorprendió lo económicas que son", dijo.

Local county swap meets include: Spring Valley Swap Meet: Open Saturday and Sunday, 7 a.m. to 3 p.m.

South Bay Drive-In Theatre & Swap Meet: Open Wednesday, Saturday and Sunday, 6 a.m. to 2 p.m.

National City Swap Meet: Open Saturday and Sunday, 7 a.m. to 3 p.m.

Kobey’s Swap Meet: Open Friday through Sunday, 7 a.m. to 3 p.m.

Hazlo tú mismo (DIY)

A menudo se puede ahorrar dinero haciendo proyectos uno mismo, pero eso requiere tiempo y habilidad.

Montoya-Reyes considera que fue una de las principales razones por las que pudo ajustarse a su modesto presupuesto. Ella y su hermana elaboraron a mano 150 delicados árboles para centros de mesa; cada árbol les llevó unas tres horas de trabajo y tardaron un año en terminarlos todos.

Riley Arthur Handmade wire and gemstone trees centerpieces are shown, May 26, 2026. Riley Arthur Asiya Nero and her mother Carmen Montoya-Reyes show the large bow they made for the dress, May 26, 2026

Algunas familias optan por celebrar quinceañeras en el patio trasero de su casa para reuniones más pequeñas e íntimas. Estos eventos pueden ahorrar mucho dinero, pero requieren mucha planificación.

“Yo celebré la mía en mi patio trasero. El costo fue definitivamente un factor importante. Mi papá hizo todo lo posible para preparar el lugar y mi mamá se encargó de la cocina”, escribió Luz Molina, residente de National City.

Quinceañeras 'alternativas'

No todas las familias que desean celebrar el cumpleaños número 15 de su hija eligen una quinceañera tradicional. Algunas familias optan por celebraciones alternativas, como vacaciones familiares o regalos especiales, que a menudo resultan más económicas.

💡'Quinceañeros' Celebrations for teenage boys are also becoming more mainstream, Naranjo said. “As part of the LGBT community, I am very proud to see, young boys embracing that side," he said. "I’ve had a couple of boys come here to try on dresses. I’m all for it. And that’s something that I’ve noticed in this generation, they're a lot more welcoming, and embracing the differences."

Hacerlo posible

Para muchas familias, aunque el precio es elevado, esta importante tradición vale la pena el estrés, el tiempo y el costo.

"Sinceramente, la excusa de decir 'oh, no lo vamos a hacer porque es muy caro' no me parece una razón válida, de verdad que no", dijo Montoya-Reyes. Ella opina que si una hija quiere una quinceañera, la familia debería buscar la manera de ajustar el presupuesto y hacerla realidad.

Lydia espera con ilusión la quinceañera de su hija en septiembre.

"Estamos muy emocionados. Nuestras familias están muy emocionadas", dijo. "Vienen familiares de muy lejos, como de México..."

Hablando con Leticia dos días después de la quinceañera de Anahí, recordó el vals con su hija.

Riley Arthur / KPBS Leticia Sareñana spins her daughter Anahi Sareñana during the first waltz, at Factory of Dreams Hall in Chula Vista. This dance is the first dance of a quinceañera, has traditionally a father-daughter or mother-daughter dance.

“Le susurré al oído: ‘Este es un momento con el que he soñado desde que naciste. Es un hito importantísimo para ti. Es como tu florecimiento, te estás convirtiendo en una jovencita, en una mujer’”, contó Leticia.

Tras dos años de preparación, Anahí abrazó con fuerza a su madre mientras se mecían suavemente. Rodeadas por el fotógrafo y el camarógrafo del evento, madre e hija sonreían entre lágrimas. Doscientos seres queridos, radiantes de felicidad, las observaban, con casi la misma cantidad de teléfonos inteligentes en alto para capturar el momento.

Había costado mucho llegar hasta aquí, pero mientras Leticia sostenía a su hija —ahora una jovencita—, era evidente para todos los presentes que el dinero invertido había valido la pena. Y lo que es más importante, el tiempo que dedicaron a planear la celebración las había unido aún más.

“Fue un momento mágico para mí”, dijo Leticia. “Fue todo lo que siempre había soñado”.