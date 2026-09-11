Mientras la nación conmemora el 25.º aniversario del 11 de septiembre, San Dieguinos honrarán las vidas perdidas

Hoy se llevarán a cabo ceremonias, homenajes y otros actos en todo el condado de San Diego para conmemorar el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.

Las conmemoraciones comenzaron hoy viernes a las 5:46 a. m., cuando el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. detuvieron brevemente el tráfico en dirección norte en los puertos de entrada de San Ysidro, Otay Mesa y Calexico West.

Esta pausa coincidió con las 8:46 a. m. (hora del este), la hora exacta en que el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la Torre Norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York hace 25 años.

En Chula Vista, diversos negocios ofrecerán comidas de agradecimiento en estaciones de bomberos y cuarteles de policía a lo largo del día, en memoria de los equipos de emergencia que fallecieron en los ataques. Se servirá el desayuno de 6:30 a 8:30 a. m., el almuerzo de 11:30 a. m. a 12:30 p. m. y la cena de 5:00 a 6:00 p. m.

La Universidad de San Diego llevará a cabo un acto conmemorativo del 11 de septiembre y una oración interreligiosa por la paz a las 8:30 a. m. en el 5998 de Alcala Park. Estaba prevista la participación del asambleísta Chris Ward (demócrata de San Diego), la representante Sara Jacobs (demócrata de San Diego) y el capitán Brant Truver, del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego.

La ceremonia también contará con una guardia de honor del NROTC, la interpretación de la melodía "Taps" y oraciones interreligiosas por la paz.

A las 9:30 a. m., el Centro Militar de la Familia Epstein de la USD y el Centro de Bienestar Estudiantil Palomar Health organizarán un ascenso conmemorativo de escaleras en honor al 11 de septiembre en las instalaciones de este último, ubicadas en la universidad. Los participantes subirán el equivalente a 110 pisos en máquinas escaladoras, representando la altura de cada una de las Torres Gemelas del World Trade Center.

La sheriff del condado de San Diego, Kelly Martinez, se reunirá a las 10:30 a. m. con líderes regionales de las fuerzas del orden para analizar las lecciones aprendidas tras los ataques y la cooperación entre agencias locales, estatales y federales en la respuesta ante amenazas. El evento tendrá lugar en el Centro de Tecnología e Información de la Oficina del Sheriff, situado en el 5575 de Overland Ave.

Una de las conmemoraciones más importantes comenzará a las 2:30 p.m. a bordo del Museo USS Midway; allí, bomberos jubilados de la ciudad de Nueva York se unirán al Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego, al Departamento de Bomberos de National City, a la Emerald Society de Bomberos de San Diego, al Wounded Warrior Project y a otras organizaciones para celebrar una ceremonia en la cubierta de vuelo.

La ceremonia incluirá una guardia de honor, bandas de gaitas y tambores, el himno nacional, la lectura de los nombres de 441 socorristas que fallecieron como consecuencia de los ataques, el repique de las campanas del barco, un sobrevuelo de un helicóptero del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego, una salva de 21 cañonazos, el toque de silencio “Taps” y una exhibición de agua a cargo de un barco de bomberos de la Policía del Puerto.

La entrada al Museo USS Midway, ubicado en 910 N. Harbor Drive, será gratuita de 1:45 a 3 p.m. para las personas que asistan a la ceremonia.

También a las 2:30 p.m., el supervisor del condado de San Diego, Joel Anderson, encabezará una ceremonia en memoria del 11 de septiembre en Gillespie Field, en El Cajon.

Jacobs y David Blacksberg, un bombero retirado de la ciudad de Nueva York que respondió a los ataques del 11 de septiembre, tienen previsto asistir a la ceremonia en los hangares G y H, ubicados en 1860 Joe Crosson Drive.

A las 6 p.m., se llevará a cabo Punches in the Piazza en Piazza della Famiglia, en Little Italy, en memoria del promotor de boxeo Bobby DePhilippis y de las víctimas del 11 de septiembre.

“Punches in the Piazza es una celebración de la comunidad, la resiliencia y la generosidad”, dijo Michelle DePhilippis, fundadora de The Bobby D. Foundation. “Este año, al conmemorar el 25 aniversario del 11 de septiembre, tenemos la oportunidad de unirnos para honrar a quienes perdimos, reconocer la labor de nuestros socorristas y apoyar a organizaciones que están haciendo una diferencia significativa en la vida de las personas”.

Los fondos recaudados durante el evento beneficiarán a Washington Elementary School Foundation y Tunnel to Towers Foundation, una organización sin fines de lucro que honra a miembros de las fuerzas armadas, veteranos y socorristas, y brinda apoyo a sus familias a través de programas de asistencia para vivienda.

Cerca de 3,000 personas murieron cuando 19 terroristas de al-Qaida secuestraron cuatro aviones comerciales el 11 de septiembre de 2001. Dos de los aviones impactaron las Torres del World Trade Center en Nueva York, un tercero se estrelló contra el Pentágono y el cuarto, el vuelo 93 de United Airlines, cayó en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que pasajeros y miembros de la tripulación intentaran recuperar el control de la aeronave.

Los ataques dejaron 2,977 víctimas mortales, incluidos 343 bomberos de la ciudad de Nueva York y 60 agentes de policía de Nueva York y de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Las conmemoraciones en el área de San Diego continuarán el domingo con la carrera 9/11 Heroes Run, organizada por Travis Manion Foundation, en NTC Park, en Liberty Station. La carrera, caminata y recorrido con mochila de 5 kilómetros comenzará a las 9 a.m. y honrará a las personas que murieron en los ataques, así como a los miembros de las fuerzas armadas que sirvieron en las guerras que siguieron.

