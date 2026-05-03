Conoce a los candidatos para la Junta Directiva del Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego

¿Qué hace la junta directiva?

El Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego incluye City College, Mesa College, Miramar College y el Colegio de Educación Continua.

Los colegios del distrito han comenzado a incorporar más programas de licenciatura de cuatro años. El programa de ciberdefensa y análisis de City College y el programa de gestión de seguridad pública de Miramar College fueron aprobados en 2023. En febrero, Mesa College añadió un programa de licenciatura para aspirantes a asistentes de fisioterapia. Mesa ahora cuenta con dos programas de licenciatura: el otro es una licenciatura en gestión de información sanitaria.