Conoce a los candidatos para la Junta Directiva del Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego

¿Qué hace la junta directiva?
El Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego incluye City College, Mesa College, Miramar College y el Colegio de Educación Continua.
Los colegios del distrito han comenzado a incorporar más programas de licenciatura de cuatro años. El programa de ciberdefensa y análisis de City College y el programa de gestión de seguridad pública de Miramar College fueron aprobados en 2023. En febrero, Mesa College añadió un programa de licenciatura para aspirantes a asistentes de fisioterapia. Mesa ahora cuenta con dos programas de licenciatura: el otro es una licenciatura en gestión de información sanitaria.
¿Cuánto gana un miembro de la junta directiva?
Según el distrito, los miembros de la junta ganan $1,185,81 dólares al mes.
¿Qué problemáticas enfrenta el distrito?
Una encuesta de 2025 reveló que el 44% de los estudiantes del Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego sufren inseguridad alimentaria. El distrito planea inaugurar su primer complejo de viviendas asequibles para estudiantes en otoño de 2028.
En abril, la junta votó a favor de cambiar el nombre del Campus César E. Chávez en Barrio Logan. Este campus atiende a estudiantes de educación para adultos inscritos en la Facultad de Educación Continua y ofrece clases gratuitas de formación profesional, inglés como segundo idioma, ciudadanía y más.