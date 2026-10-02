Conoce a los candidatos para la Asamblea Estatal

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¿Qué hace un asambleísta estatal?
- Emitir hasta 3,000 votos al año y, en teoría, de la forma que lo desean la mayoría de sus electores.
- Aprobar un plan de gasto estatal cuando sea probable que haya un déficit y un panorama financiero incierto.
- Asista a largas reuniones, a menos que consiga un puesto en el poderoso Comité de Asignaciones, donde tomará decisiones a puertas cerradas y luego aprobará o eliminará todos los proyectos de ley a la vez .
Fuente: CalMatters
¿Cuánto gana un asambleísta estatal?
A partir de 2025, los asambleístas estatales ganan 132,703 dólares al año, además de 236 dólares diarios para gastos cuando el Congreso estatal está en sesión. También reciben un reembolso por millaje de 70 centavos por milla recorrida.
Los líderes de partido perciben un salario más alto.
Distrito 74: Condado Norte
Los candidatos
Laurie Davies
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Funcionaria en funciones, organizadora de eventos y exalcaldesa de Laguna Niguel
- Principales prioridades:
- Asequibilidad y costo de vida
- Vivienda y personas sin hogar
- Seguridad pública
- Asociación de Patrulleros de Carreteras de California
- Comité de Acción Política de la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis
- Consejo de Oficios de la Construcción del Condado de San Diego
Sergio Farias
Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Concejal de San Juan Capistrano y exalcalde
Principales prioridades:
Trayectoria profesional: Concejal de San Juan Capistrano y exalcalde
Principales prioridades:
- Asequibilidad y costo de vida
- Seguridad pública
- Vivienda y personas sin hogar
- Partido Demócrata de California
- Federación de Maestros de California (CFT por sus siglas en inglés)
- San Diego Democrats for Equality (Demócratas por la Igualdad de San Diego)
Las problemáticas
- La propuesta de Laurie Davies para enfrentar la crisis de asequibilidad es implementar lo que ella llama “el mayor recorte de impuestos para la clase media en la historia de California” y proteger la Proposición 13. Señala que el alto costo de vida es resultado de “impuestos injustos para la clase media” y que las personas deberían simplemente conservar una mayor parte de lo que ganan para cubrir sus gastos básicos.
- Por su parte, Sergio Farias afirma que recuperar la movilidad económica es clave para resolver la crisis de asequibilidad. Propone generar mejores oportunidades para las familias y apoyar a los pequeños negocios.
- Sergio Farias destacó los avances de su ciudad en la reducción de la falta de vivienda durante su gestión. Promete llevar esas soluciones locales “comprobadas” al ámbito estatal, como la mejora de infraestructura y la estabilización de las comunidades.
- Por su parte, Laurie Davies afirma que los altos impuestos obligan a las personas a elegir entre pagar su hipoteca u otros gastos, y defiende mantener la Proposición 13 para que los impuestos a la propiedad sean predecibles. También propone un aumento considerable en el número de albergues con “servicios integrales”.
El área metropolitana de San Diego sigue siendo una de las más seguras del país, según informes de delincuencia del FBI y de SANDAG. Sin embargo, los residentes expresan preocupación por el fentanilo y el narcotráfico, los campamentos de personas sin hogar y el aumento de los robos en comercios.
- Laurie Davies afirma que California se ha vuelto menos seguro porque el estado ha “reducido las sanciones para delitos contra la propiedad y delitos violentos” y ha permitido que personas condenadas salgan de prisión antes de tiempo. Propone derogar leyes y medidas aprobadas en las urnas que, según ella, han envalentonado a los delincuentes.
- Por su parte, Sergio Farias sostiene que la seguridad pública es la base de la movilidad económica y de una educación pública de calidad. También destacó sus ocho años de experiencia como alcalde y concejal, durante los cuales —dice— “dio prioridad a la seguridad pública”.
Financiamiento de campaña
- Hasta el mes de septiembre, el Partido Republicano de California es el mayor contribuyente individual a la campaña de Davies, habiendo aportado 143.000 dólares. Ella también recibe financiación de importantes comités de acción política (PAC), que abarcan desde gobiernos tribales hasta corporaciones como Pechanga Band of Indians, Viejas Band of Kumeyaay Indians, Sempra Energy y Amazon.
- Por su parte, hasta septiembre, Farias ha prestado 66.904 dólares a su propia campaña, lo que evidencia su debilidad en la recaudación de fondos; dicho dinero deberá ser reembolsado. Cuenta con el apoyo de organizaciones sindicales, las cuales aportaron casi la mitad de los fondos recaudados (76.700 dólares). Entre estas organizaciones figuran el SEIU, la California Teachers Association, el CSU Employees Union y United Domestic Workers of America, por citar algunas.
Distrito 75: Centro Norte de San Diego
Los candidatos
Gerald Boursiquot
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Contratista de tecnología (IT) y veterano de la Marina y la Fuerza Aérea
- Principales prioridades:
- Ampliar el acceso a la vivienda
- Reducir el costo de vida
- Disponibilidad limitada y alto costo de los seguros contra incendios y de salud.
- Partido Demócrata de California
- Congressional Legislative Black Caucus
- San Diego Democrats for Equality
- Nde Apache Nation
- San Diego County Young Democrats
Carl DeMaio
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Asambleísta estatal, conductor de radio/podcast y exconcejal de la ciudad de San Diego
- Principales prioridades
- Reducir el costo de vida
- Eliminar la influencia de intereses especiales en la política
- Eliminar el fraude electoral y exigir identificación para votar
- La campaña DeMaio campaign declinó proporcionar los respaldos.
Las problemáticas
- Según su sitio web de campaña, Boursiquot aboga por ampliar la oferta de viviendas asequibles y eliminar la burocracia para agilizar la construcción. También apoya la creación de una opción de atención médica pública. "La atención médica es un derecho humano, y California debe liderar a la nación en este esfuerzo", declaró a KPBS.
- DeMaio atribuye gran parte de la responsabilidad del vertiginoso aumento del costo de vida en California al gobierno estatal. Durante la sesión legislativa del año pasado, DeMaio presentó la Ley de Reducción del Costo de Vida de California "para recortar impuestos y tasas, reducir drásticamente la burocracia y obligar al gobierno estatal a abordar las políticas que elevan los costos", según dijo a KPBS. El proyecto de ley, que no fue aprobado, se centraba en los costos de la gasolina y la energía. DeMaio afirmó que también desea obligar a las agencias estatales a "comparar sus normativas con enfoques de menor costo que funcionan en otros estados".
- Según su sitio web de campaña, Boursiquot busca ampliar las oportunidades de capacitación profesional para los veteranos y eliminar los vacíos legales fiscales que perjudican a las pequeñas empresas. También desea colaborar con la Asociación de Gobiernos de San Diego para ampliar las opciones de transporte público para los residentes de zonas rurales.
- DeMaio considera que los impuestos, las regulaciones y el abuso de los litigios frenan la actividad empresarial y la creación de empleo. Su objetivo es facilitar que las empresas contraten a trabajadores independientes y evitar demandas frívolas. "El gobierno no crea empleos; eso lo hacen los trabajadores, los emprendedores y las empresas", declaró a KPBS.
- Según su sitio web de campaña, Boursiquot incluye las opciones de seguros de vivienda asequibles como una de sus prioridades políticas. También apoya las "opciones de mitigación de incendios forestales para protegernos de futuros incidentes como los incendios Monte, Border 2 y Henderson".
- DeMaio presentó el Proyecto de Ley de la Asamblea 567 durante la sesión legislativa del año pasado con el fin de estabilizar el mercado de seguros de vivienda. La iniciativa buscaba reducir las regulaciones e impuestos a las aseguradoras y habría requerido que el estado ayudara a costear los fuertes aumentos en las tarifas de seguros para los propietarios de viviendas; sin embargo, la legislación no fue aprobada. DeMaio también aboga por la limpieza de maleza y el raleo forestal para mitigar el riesgo de incendios forestales. "A cambio, se debería exigir a las aseguradoras que ofrezcan coberturas asequibles en las comunidades donde se reduzcan dichos riesgos", declaró DeMaio a KPBS.
Financiamiento de campaña
- Al 21 de septiembre, la campaña de Boursiquot había recaudado 9.500 dólares durante el ciclo electoral 2025-2026, según el sitio web de la Secretaría de Estado de California. Esta cifra es considerablemente inferior a la de su oponente. Entre los principales donantes de la campaña figuran el propio candidato y Sunrise Political Solutions, una consultora de campañas que apoya a candidatos demócratas y progresistas.
- Al 21 de septiembre, la campaña de DeMaio había recaudado 3.051.828 dólares durante el ciclo electoral 2025-2026, según el sitio web de la Secretaría de Estado de California. DeMaio ha recaudado una cantidad significativamente mayor que su oponente. Cerca de 800.000 dólares provinieron de "contribuciones no desglosadas", es decir, aportaciones inferiores a 100 dólares. Las tribus nativas americanas —entre ellas la Viejas Band of the Kumeyaay Indians, la tribu Barona y la Rincon Band of Luiseno Indians— destacan como importantes donantes de la campaña de DeMaio. En conjunto, han aportado más de 50.000 dólares.
District 76: Centro de San Diego
Los candidatos
Carrie S. Espinoza Villanueva
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Apoyo en administración universitaria
- Principales prioridades:
- Detener los aumentos de impuestos
- Restaurar la integridad electoral
- Mantener seguras a nuestras comunidades
- Partido Republicano de California
- Reform California
- Partido Republicano de San Diego
Darshana Patel
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Asambleísta estatal y científica investigadora
- Principales prioridades:
- Costo de vida y asequibilidad
- Aumentar el financiamiento para la educación pública
- Mejorar la seguridad pública, desde la prevención de incendios forestales hasta la reducción de la reincidencia delictiva
- Partido Demócrata de California
- Asociación de Maestros de California
- Bomberos Profesionales de California
- Asociación de Highway Patrolmen de California
- National Union of Healthcare Workers (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud)
Las problemáticas
- Patel señala la vivienda y la atención médica como los dos factores principales del creciente costo de vida en California. El año pasado, Patel redactó un proyecto de ley para fomentar la vivienda asequible en los alrededores de los campus de la Universidad de California mediante créditos fiscales; sin embargo, la propuesta no fue aprobada. También impulsó una iniciativa para reforzar la protección de los consumidores que buscan tratamiento por abuso de sustancias, aunque el gobernador Gavin Newsom vetó la legislación. Asimismo, apoyó una medida para ampliar las opciones de combustible en California con el fin de reducir los precios de la gasolina.
- Según su sitio web de campaña, Espinoza Villanueva identifica los impuestos como una fuente de presión económica para los californianos, destacando en particular el impuesto a la gasolina. Villanueva afirma que "luchará para bloquear y detener los constantes planes de aumento de impuestos en Sacramento y devolver más dinero a sus bolsillos".
- Patel afirma haber apoyado la agilización de los trámites de permisos y la eliminación de requisitos innecesarios para la construcción de viviendas. También ha impulsado la obtención de fondos estatales para ayudar a quienes compran vivienda por primera vez y para ampliar los créditos fiscales destinados a viviendas para personas de bajos ingresos. "Construir viviendas asequibles que se adapten a las necesidades de las comunidades ayudará a reducir los precios en un futuro próximo", declaró a KPBS.
- El sitio web de la campaña de Villanueva no aborda específicamente el tema de la vivienda. Respecto a la falta de vivienda, señala: "Sabemos que la vivienda por sí sola no resolverá este problema; es necesario abordar las causas fundamentales: las enfermedades mentales y las adicciones". El sitio web añade que ella abordaría la falta de vivienda y las adicciones "con compasión y firmeza". Villanueva no respondió a la solicitud de comentarios de KPBS sobre este asunto.
- Patel fue coautora de un proyecto de ley para crear un programa de certificación de refuerzo de viviendas, destinado a beneficiar a los propietarios que adopten medidas de prevención de incendios en sus hogares. Asimismo, respaldó una iniciativa legislativa que exige a las compañías de seguros tener en cuenta dichas medidas de protección. "Las familias que llevan décadas viviendo aquí están recibiendo cartas de no renovación", declaró Patel a KPBS, "y demasiadas se encuentran con que la única cobertura disponible cuesta el doble de lo que pagaban antes".
- Villanueva no respondió a la solicitud de comentarios de KPBS sobre este asunto.
Financiamiento de campaña
- Al 22 de septiembre, Darshana Patel ha recaudado $1,950,375 dólares durante el ciclo electoral 2025-2026. Una parte sustancial —casi $340,000 dólares— provino del Partido Demócrata de California (no existen límites para las aportaciones de los partidos políticos a los candidatos en las contiendas para el Senado y la Asamblea estatal). Decenas de compañeros demócratas que se postulan a cargos estatales aportaron, en conjunto, más de $500,000 dólares a la campaña de Patel. Además, diversas asociaciones gremiales e industriales —que representan a maestros, policías y enfermeros, entre otros— contribuyeron con más de $200,000 dólares.
- Por su parte, al 22 de septiembre, Carrie Espinoza Villanueva ha recaudado $27,313 dólares durante el ciclo electoral 2025-2026, una cifra significativamente menor que la de su oponente. La mayor parte de sus aportaciones provino de legisladores republicanos en funciones (los asambleístas Carl DeMaio y Alexandra Macedo) y de organizaciones republicanas locales (el Partido Republicano del Condado de Yuba y el Comité Central Republicano del Condado de Sutter).
Distrito 77: Costa de San Diego
Los candidatos
Tasha Boerner
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Boerner actualmente cumple su cuarto mandato como asambleísta estatal en representación del Distrito 77. Antes de ser elegida a la Asamblea Estatal en 2018, formó parte del Consejo de Encinitas.
- Principales prioridades:
- Costo de vida:
Boerner destacó específicamente los altos costos de la vivienda, el transporte, los alimentos, los seguros y los servicios públicos. Señala que ha solicitado auditorías y ha impulsado legislación para que las empresas de servicios públicos mejoren su transparencia y reduzcan tarifas a largo plazo. También es autora de la Starter Home Revitalization Act, que busca facilitar el acceso a la vivienda para el californiano promedio, así como de iniciativas para ofrecer internet residencial más accesible.
- Medio ambiente: Gran parte del Distrito 77 es zona costera, lo que implica retos como la erosión de playas, el impacto en el turismo y cambios ambientales. Boerner ha impulsado legislación para monitorear y combatir la erosión costera, restaurar humedales y fomentar opciones de transporte limpio. También expresó preocupación por la reactivación de nuevas perforaciones petroleras en aguas costeras de California durante la administración Trump, debido a su impacto en la vida silvestre, los ecosistemas, la pesca y los negocios. Afirmó estar comprometida con una transición a gran escala hacia energías renovables.
- Educación: Boerner señala que la educación es una de sus principales prioridades. Asegura que seguirá impulsando un mayor financiamiento para las escuelas locales. Como integrante del Comité de Educación Superior de la Asamblea, trabaja para formar a la próxima generación mediante educación técnica, programas aplicados y educación universitaria.
- Costo de vida:
- Partido Demócrata de California
- Bomberos Profesionales de California
- Asociación de Maestros de California
- Fondo de Acción de Planned Parenthood del Suroeste del Pacífico
- Sierra Club
Trinity Hannaway
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Hannaway actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Reform California, un comité de acción política de base que impulsa reformas de política pública y promueve a más líderes republicanos/conservadores en California. Anteriormente, trabajó como directora de enlace comunitario del Distrito 75 para el asambleísta Carl DeMaio. KPBS obtuvo esta información del perfil de LinkedIn de Hannaway.
- Principales prioridades:
- Hannaway no cuenta con un sitio web público ni proporcionó información de contacto. KPBS no pudo determinar cuáles son sus principales prioridades.
- Hannaway no cuenta con un sitio web público ni proporcionó información de contacto. KPBS no pudo determinar cuáles son sus principales prioridades.
- Hannaway no cuenta con un sitio web público ni proporcionó información de contacto. KPBS no pudo determinar cuáles son sus principales respaldos.
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Las problemáticas
- Desde 2018, Boerner ha impulsado diversas iniciativas enfocadas en ampliar el desarrollo de vivienda y mejorar la estabilidad habitacional. En 2025, presentó dos proyectos de ley relacionados con la construcción y regulación de vivienda. Uno de ellos modificó la ley estatal para asegurar que los desarrollos que utilizan la Ley de Bonificación por Densidad incluyan vivienda residencial asequible, en lugar de hoteles. El otro permite a los gobiernos locales exigir comprobantes de ocupación residencial para el uso de una unidad de vivienda accesoria (ADU) o una unidad accesoria junior (JADU).
- Hannaway no cuenta con un sitio web público ni proporcionó información de contacto.
- Boerner señala que reducir los costos de los servicios públicos es una forma de mejorar la asequibilidad en San Diego. En 2025, presentó dos proyectos de ley relacionados con las tarifas de estos servicios. Uno exige que las compañías de gas y electricidad tengan informes más completos y mayor transparencia sobre cómo fijan sus tarifas. El otro buscaba que las tarifas accesibles formen parte de la supervisión de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés).
- Hannaway no cuenta con un sitio web público ni proporcionó información de contacto.
Financiamiento de campaña
- Hasta el 3 de septiembre, Boerner ha recaudado 669.471,94 dólares para su campaña. Entre los contribuyentes destacados figuran el PAC de la Peace Officers Research Association of California, la Viejas Band of Kumeyaay Indians, la Sycuan Band of the Kumeyaay Nation, Uber Technologies Inc., el United Domestic Workers of America Action Fund, el PAC de los California Professional Firefighters, la Pechanga Band of Indians y la California Teachers Association/Association for Better Citizenship.
- Hannaway no ha presentado documentos sobre la financiación de su campaña.
Distrito 78: Condado Este (East County)
Los candidatos
Payton Galvez
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Actualmente, Gálvez es el director de campo de Reform California, un comité de acción política de base que impulsa reformas políticas y la presencia de líderes gubernamentales republicanos/conservadores en California.
- Principales prioridades:
- Gálvez no tiene un sitio web público y no proporcionó información de contacto. KPBS no pudo determinar cuáles son las principales prioridades de Gálvez.
- Gálvez no tiene un sitio web público y no proporcionó información de contacto. KPBS no pudo determinar los respaldos que recibe Gálvez.
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Chris Ward
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Ward actualmente cumple su tercer mandato como asambleísta estatal en representación del Distrito 78. Antes de ser elegido a la Asamblea Estatal en 2020, formó parte del Consejo de San Diego.
- Principales prioridades:
- Mejorar la asequibilidad de la vivienda: Ward enfatizó su compromiso para atender el problema del acceso a la vivienda. “Tenemos varias leyes que hemos trabajado y aprobado para abordar este tema, y seguimos desarrollando nuevas ideas que ayudarán a cambiar la situación y a producir más vivienda subsidiada y asequible para californianos de bajos ingresos, así como opciones accesibles para la clase media”, dijo Ward en una entrevista con KPBS.
- Abordar la tecnología emergente y la privacidad:Ward destacó la necesidad de proteger la información personal y de los consumidores, incluidos datos de geolocalización, información de salud y otros datos sensibles. También dejó clara su postura sobre la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías: “Debe ser una herramienta de apoyo, pero no algo que reemplace a los trabajadores en California”.
- Impulsar la energía verde: Ward señaló que la seguridad energética actual y futura requiere fuentes sostenibles y renovables. Está impulsando el desarrollo de más sistemas de energía solar en techos en San Diego para cumplir con los objetivos locales y estatales de energía limpia.
- Partido Demócrata de California
- Federación Laboral de California
- Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial
- Asociación de Maestros de California
Las problemáticas
- Ward ha impulsado diversas leyes en los últimos cinco años enfocadas en ampliar el acceso a la vivienda y mejorar la estabilidad habitacional mediante el desarrollo de vivienda, apoyos y préstamos para comprar casa. Entre 2025 y este año, presentó cinco iniciativas relacionadas con la propiedad de vivienda y la asequibilidad, incluyendo una que promueve el desarrollo de condominios y oportunidades de acceso a vivienda asequible para compradores primerizos. En 2021, propuso un programa piloto para crear más proyectos de vivienda para ingresos medios en la ciudad de San Diego. Además, en 2022 logró la aprobación de una ley que busca mejorar la estabilidad habitacional para el personal docente y empleados de los distritos de colegios comunitarios en California.
- Galvez no cuenta con un sitio web público ni proporcionó información de contacto.
- Ward presentó seis iniciativas entre 2025 y este año enfocadas en proteger la privacidad de los datos. Estas propuestas buscan actualizar la ley vigente sobre cómo las entidades públicas manejan la información, prohibir que las empresas utilicen datos de trabajadores para entrenar modelos de inteligencia artificial y evitar la fijación de precios basada en vigilancia. "Las tecnologías emergentes implican la aparición de novedades que no están necesariamente contempladas en la legislación estatal, y debemos asegurarnos de mantenernos al día al respecto», afirmó Ward. «Es una nueva frontera, no solo en lo que respecta a la IA, sino a las tecnologías digitales en general que existen hoy en día".
- Galvez no cuenta con un sitio web público ni proporcionó información de contacto.
Financiamiento de campaña
- Al 3 de septiembre, Gálvez no ha presentado documentos sobre el financiamiento de su campaña.
- Al 3 de septiembre, Ward ha recaudado 597.084,58 dólares para su campaña. Entre los contribuyentes destacados se encuentran Affordable Housing PAC, Building a Stronger Future for CA PAC, Airbnb Inc., SEIU Local 1000 y la Asociación de Maestros de California (CA Teachers Assn.).
Distrito 79: South Bay
Los candidatos
Andrew Lawson
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Miembro del Grupo de Planificación Comunitaria de Spring Valley, vicepresidente de la Asamblea Republicana de Greater Escondido, abogado en una empresa no revelada | Exmaestro suplente
- Principales prioridades:
- Vivienda y asequibilidad
- Seguridad pública
- Empleo y economía
- Partido Republicano de California
- Partido Republicano del Condado de San Diego
- Reform California
- Howard Jarvis Taxpayers Association
- Alcalde de Santee John Minto
LaShae Sharp-Collins
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Cargos actuales: Miembro de la Asamblea Estatal por el Distrito 79 | Experiencia previa: Oficina de Educación del Condado de San Diego y docente en la Universidad Estatal de San Diego.
- Principales prioridades:
- Proteger la libertad reproductiva
- Priorizar la equidad en la educación
- Abordar la crisis de las personas sin hogar
- Rob Bonta, Fiscal General de California
- Líder de la Mayoría del Senado Estatal Angelique Ashby
- Senadora Estata Akilah Weber Pierson
- Partido Demócrata de California
- Asociación de Enfermeras de California
Las problemáticas
Al igual que la mayoría de los lugares en California, el Distrito 79 de la Asamblea Estatal se ha visto gravemente afectado en los últimos años por el aumento de los costos de alquileres e hipotecas, alimentos y productos básicos, así como de la energía y los servicios públicos. Los salarios no están a la par de estos aumentos. La falta de vivienda es una preocupación primordial.
- Lawson: “Aboga por eliminar la burocracia excesiva que retrasa las nuevas construcciones, agilizar el proceso de obtención de permisos e incentivar a los constructores para que edifiquen viviendas que las familias trabajadoras realmente puedan costear”.
- Sharp-Collins: “Luchar por viviendas verdaderamente asequibles para todos los niveles de ingresos, de modo que ninguna familia ni trabajador tenga dificultades para contar con un techo bajo el cual vivir”.
Gran parte del distrito sufrió los embates de una tormenta histórica en enero de 2024, lo que provocó inundaciones, daños a la propiedad y la necesidad de realizar operaciones de rescate a gran escala. Las comunidades aún se están recuperando mientras se preparan para una temporada invernal marcada por un fuerte fenómeno de El Niño.
- Lawson afirma que "la infraestructura envejecida de California y los desafíos recurrentes relacionados con el agua exigen inversiones serias y una planificación inteligente". Lawson "apoya la ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua, la modernización de la infraestructura local y el rechazo a las prioridades de gasto derrochadoras de Sacramento", las cuales dejan a las comunidades desatendidas.
- Sharp-Collins no respondió a tiempo para dar a conocer su postura sobre el asunto.
Los datos indican que los alumnos de primaria del distrito legislativo tienen dificultades con las matemáticas y el dominio del inglés. También existen problemas de ausentismo crónico y suspensiones escolares.
- Lawson: Apoya empoderar a los padres mediante la "elección de escuela, la elevación de los estándares académicos, la garantía de transparencia en los planes de estudio y la asignación de fondos a las aulas en lugar de a los gastos administrativos".
- Sharp-Collins: "Cerrar la brecha de oportunidades y brindar a todos los niños una educación de alta calidad, independientemente de su origen o código postal".
Financiamiento de campaña
- La campaña de Lawson para 2026 había recaudado poco más de $13.600 dólares a principios de septiembre. Esta cifra es considerablemente inferior a la de su oponente. Gran parte de ese total proviene de una contribución de $10.000 dólares de VaultSync Solutions Inc., una empresa de tecnología de la información con sede en Arkansas. Dicha compañía desarrolló el sitio web de la campaña como una donación en especie. Su fundador, Joe Garrett, es veterano de la Fuerza Aérea. Actualmente, la empresa busca oportunidades de investigación federal con la NASA y el Departamento de Energía de los Estados Unidos.
- La campaña de Sharp-Collins para 2026 había recaudado más de $612.000 dólares a principios de septiembre, una cifra muy superior a la de Lawson. Entre los principales donantes de Sharp-Collins figuran el United Domestic Workers of America Action Fund PAC, el Faculty for our University's Future PAC, el California Teachers Association PAC y el California Nurses Association PAC. Cabe destacar que se recibieron numerosas contribuciones cuantiosas de empresas de los sectores de bebidas, tabaco y petróleo.
Distrito 80: Imperial
Los candidatos
David Alvarez
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Asambleísta estatal en funciones por el Distrito 80. Exmiembro del Consejo de San Diego.
- Principales prioridades:
- Accesibilidad a la vivienda
- Educación y recursos
- Comunidades más limpias
- Partido Demócrata de California
- Partido Demócrata de San Diego
- California Council for Affordable Housing
- CSU Employees Union
- California Teachers Association
Alejandro Galicia
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Empresario de una pequeña empresa y veterano militar. Anteriormente se postuló para la Junta de Supervisores del Condado de San Diego y el Distrito 18 del Senado Estatal.
- Principales prioridades:
- Galicia no tiene página web pública y no facilitó información de contacto. KPBS no pudo determinar las principales prioridades de Galicia.
- Reform California
- Partido Republicano de San Diego
This candidate does not have a public website and did not provide contact information.
Las problemáticas
Al igual que la mayoría de los lugares de California, el Distrito 80 de la Asamblea Estatal se ha visto duramente afectado en los últimos años por el aumento de los costos de alquileres e hipotecas, alimentos y productos básicos, así como de la energía y los servicios públicos. Los salarios no siguen el ritmo de estos incrementos. La falta de vivienda es una de las principales preocupaciones.
- Álvarez: Fue autor/presentador de varios proyectos de ley sobre vivienda asequible, incluyendo una ley de bonificación por densidad, la adquisición de vivienda asequible y proyectos de ley para agilizar los tiempos de construcción.
- No se pudo contactar a Galicia.
La frontera entre Estados Unidos y México, dentro del Distrito 80 de la Asamblea Estatal, abarca los puertos de entrada de San Ysidro y Otay Mesa. San Ysidro es uno de los cruces fronterizos terrestres con mayor actividad del mundo. La zona es también un foco de grave contaminación derivada de la crisis de aguas residuales del río Tijuana, lo cual afecta considerablemente la salud de los habitantes del área.
- Álvarez: Fue autor de proyectos de ley para regular la limpieza de los vertidos de aguas residuales transfronterizos, incluyendo financiamiento para proyectos en México y proyectos de ley que agilizan la distribución de fondos para las labores de limpieza.
- No se pudo contactar a Galicia.
Financiamiento de campaña
- Esta es una contienda muy desigual en lo que respecta a las contribuciones de campaña. Hasta principios de septiembre, Álvarez había recaudado más de 757.000 dólares para su campaña de 2026. Su oponente no ha recaudado fondos de los que haya constancia pública.
Entre los principales donantes de la campaña de Álvarez figuran los comités de acción política (PAC) de la Association of California School Administrators, el SEIU California State Council, Faculty for our University's Future (un PAC del profesorado de la CSU), la California Teachers Association y el California Council for Affordable Housing. El PAC de la compañía petrolera Phillips 66 también realizó una contribución importante.
- No se presentaron documentos sobre financiación de campaña para la candidatura de Galicia de cara a 2026. Él no ha recaudado fondos.