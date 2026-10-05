Conoce a los candidatos para el Consejo de la Ciudad de San Diego

¿Qué hace un miembro del Consejo?
El Consejo de la Ciudad es el órgano legislativo de la ciudad de San Diego. Puede revisar, modificar y aprobar nuevas leyes en la ciudad, ya sea a propuesta de la oficina del alcalde o por iniciativa propia. El concejo funciona como un contrapeso al poder del alcalde. Dos dependencias —la Oficina del Auditor Municipal y la Oficina del Analista Presupuestario Independiente— apoyan al concejo en la supervisión de las operaciones de la ciudad.
Una parte importante de sus funciones está relacionada con el presupuesto. Cada año, el concejo dedica parte de abril y mayo a revisar la propuesta presupuestaria del alcalde y a sugerir cambios antes de la votación final en junio. También revisa informes trimestrales sobre ingresos y gastos reales en comparación con el presupuesto, y puede hacer ajustes a mitad de año si es necesario.
Otra parte clave del trabajo de un concejal es la atención a la comunidad. Las y los residentes suelen contactar a su concejal por problemas como banquetas dañadas, árboles que necesitan poda o calles que requieren medidas para reducir la velocidad del tráfico, y esperan que la oficina del concejo les ayude a resolverlos.
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¿Cuánto gana un miembro del Consejo?
Los concejales reciben un salario anual de $178.859 dólares. Una medida aprobada por los votantes en 2018 establece que los salarios de los concejales equivalen al 75% del salario de los jueces del Tribunal Superior de California.
Distrito 2
Los candidatos
Richard Bailey
- Partido: Sin preferencia partidista (republicano hasta febrero de 2026)
- Trayectoria profesional: Empresario, ex alcalde de Coronado
- Principales prioridades (del sitio web de la campaña; el candidato no respondió a las preguntas de KPBS):
- Crecimiento de vivienda accesible y bien planificado:
“Entre 2018 y 2024, el 74% de los nuevos permisos de vivienda en San Diego fueron para edificios con cinco o más unidades en renta, principalmente estudios y departamentos de una recámara, muchos construidos sin estacionamiento. Solo el 6% correspondió a viviendas unifamiliares, lo que limita las opciones para familias y el crecimiento equilibrado de los vecindarios. Desarrollos comerciales subutilizados pueden y deben considerarse para proyectos de uso mixto, pero los impactos en estacionamiento y tráfico deben mitigarse y evaluarse de manera realista. La ciudad debe priorizar políticas de vivienda que respeten el carácter de las comunidades, fomenten unidades familiares, garanticen suficientes espacios de estacionamiento, promuevan la propiedad y devuelvan el control local sobre las decisiones de zonificación.”
- Eliminar nuevos cobros y tarifas:
“Las tarifas de estacionamiento en Balboa Park deben eliminarse por completo. Las tarifas elevadas en el centro, los precios dinámicos de hasta 20 dólares por hora y la ampliación de los horarios de cobro deben reducirse a los niveles previos del primer trimestre de 2025. También deben bajarse las tarifas de ligas recreativas para adultos, para garantizar opciones accesibles para todas y todos los residentes de San Diego. Estas reformas reducirían el costo de vida diario y obligarían al gobierno municipal a priorizar un gasto responsable en lugar de equilibrar el presupuesto con impuestos ocultos y tarifas.”
- Reforma presupuestaria y administrativa:
“Reestructurar el gobierno municipal a niveles de personal de 2015 permitiría ahorrar 220 millones de dólares, cerrando por completo el déficit operativo de la ciudad. Un aumento modesto del 12% en productividad, derivado de avances tecnológicos en la última década, generaría otros 95 millones en ahorros. En conjunto, estas medidas también reducirían las obligaciones anuales de pensiones en aproximadamente 120 millones de dólares. Si la ciudad implementa modelos de competencia administrada y pasa de un rol operativo a uno de supervisión, podría ahorrar al menos 50 millones adicionales al año. Estas y otras reformas, incluyendo seguir las recomendaciones del auditor sobre una mejor gestión de activos, cerrarían el déficit de 610 millones de dólares mientras se financian servicios esenciales e infraestructura.”
- Crecimiento de vivienda accesible y bien planificado:
- Lincoln Club Business League
Nicole Crosby
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Fiscal adjunto de la ciudad, expresidente del Consejo de Clairemont
- Principales prioridades:
- Accesibilidad: "Debemos mantener a las familias, adultos mayores y jóvenes del Distrito 2 arraigados en vecindarios dinámicos y conectados. Trabajaré con la Comisión de Vivienda de San Diego para ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda propia e impulsaré reformas políticas que impidan que las corporaciones adquieran vecindarios residenciales, incluyendo un período de espera de 100 días para los grandes postores corporativos. Combatiré los alquileres vacacionales a corto plazo que desplazan a las familias y sobrecargan las escuelas y los servicios de emergencia. También priorizaré un transporte público seguro y accesible que llegue a los usuarios donde se encuentren. Vivienda y transporte asequibles, juntos, construyen un San Diego donde las familias trabajadoras y los adultos mayores puedan prosperar de verdad".
- Seguridad: "Como madre y fiscal municipal adjunta, la seguridad de la comunidad es mi máxima prioridad. Dirigí la Unidad de Respuesta a la Violencia Armada de San Diego, reconocida a nivel nacional, y he procesado delitos de odio y casos de violencia doméstica. Garantizaré la dotación completa de personal policial y de bomberos, mantendré las armas ilegales fuera de nuestras calles y protegeré a las comunidades de los incendios forestales. Presentaré un plan de infraestructura claro para reparar baches, aceras, alcantarillado y carreteras, al tiempo que mejoraré la seguridad de peatones y ciclistas. En cuanto a las personas sin hogar, ampliaré el número de plazas en albergues, colaboraré con el Condado para brindar servicios de salud mental y construiré viviendas para personas mayores en terrenos públicos para proteger a nuestros residentes más vulnerables."
- Gobierno federal: "Como fiscal y defensora pública, he dedicado mi carrera a defender la Constitución. En el Consejo, trabajaré para garantizar que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, raza o identidad, gocen de todos sus derechos constitucionales, incluyendo el debido proceso y la igualdad ante la ley. Defenderé los derechos reproductivos y la protección de la comunidad LGBTQ+, fortaleceré las políticas de ciudad santuario de San Diego y garantizaré que los recursos policiales locales nunca se utilicen para facilitar operaciones del ICE que violen los derechos de los miembros de nuestra comunidad. Me comprometo a utilizar mi experiencia y conocimientos legales para defender a nuestras comunidades contra la extralimitación del gobierno federal."
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- Bomberos de la Ciudad de San Diego, IAFF Local 145
- Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial
Las problemáticas
- Martha Abraham: "Creo que es importante incluir en esta conversación a las personas afectadas por las inundaciones para entender qué cambios observan y qué soluciones proponen. Sí, tal vez sea necesaria una medida de bonos para financiar la reparación de los canales pluviales de Chollas Creek o de Jamacha, ya que sabemos que eso cuesta 100 millones de dólares, ¿verdad? Son temas que podemos discutir. Pero considero fundamental que la comunidad participe en esta conversación para garantizar que las decisiones que tomemos redunden en el mejor interés de las personas afectadas por ellas".
- Henry Foster III: "Es un déficit considerable. Por eso creo que es importante hablar de representación: ¿queremos seguir invirtiendo en proyectos llamativos y accesorios, o cuándo nos centraremos realmente en nuestras obligaciones fundamentales, entre las que se encuentra el sistema de drenaje pluvial? En mi distrito, por ejemplo, se ha revelado recientemente que la infraestructura debería cumplir con los requisitos para soportar inundaciones de periodo de retorno de 100 años, pero tendríamos suerte si cumpliéramos con los de 20 años. Creo que esto refleja nuestra forma de abordar el trabajo y lo que consideramos importante o no. A veces ocurre que, dada la naturaleza de las obras de drenaje pluvial, estas no gozan de gran visibilidad. No se trata de una instalación nueva cuya inauguración se celebre con un corte de cinta, pero constituyen una parte esencial de nuestros sistemas".
- Martha Abraham: "Creo que es importante entender y saber: ¿es responsable nuestro presupuesto? Y luego tenemos que establecer prioridades... Una de las primeras cosas que planeo hacer es celebrar una reunión pública durante los primeros 30 días tras mi elección para comprender qué prioriza la comunidad y, a partir de ahí, crear un plan de trabajo. Tenemos que decidir qué es una necesidad y qué es una prioridad, y también de qué cosas podríamos prescindir. Pero esto también requiere que el Consejo colabore con la administración y logre llegar a algún tipo de resolución que beneficie a los habitantes de San Diego, evitando así el constante enfrentamiento y las disputas entre ambas partes: la administración y el Consejo ".
- Henry Foster III: "Incluso en este último ciclo presupuestario, independientemente de si hay déficit o no, seguimos contando con un presupuesto de $6,000 millones de dólares en cuanto a ingresos. Por lo tanto, la conversación que debemos mantener es: ¿cómo vamos a priorizar la asignación de esos fondos? ¿En qué tipo de sistemas o programas vamos a invertir? Creo que necesitamos tener conversaciones más profundas. Creo que debemos superar el miedo a abordar temas incómodos. Y creo que tenemos que ponernos manos a la obra y cumplir con la misión para la que fuimos elegidos en representación de nuestros residentes. Tenemos la obligación de prestar servicios esenciales. Sin embargo, al observar la situación de la ciudad de San Diego, creo que con el tiempo se ha visto una erosión en el alcance de dichos servicios. Realizamos actividades que no se consideran, en sentido estricto, servicios esenciales. Por eso, creo que realmente necesitamos mantener conversaciones detalladas al respecto".
Financiamiento de campaña
- Al 30 de junio, Bailey informó que tenía $150,150.40 en su cuenta de campaña. Un comité de gastos independientes a favor de Bailey, patrocinado por el Lincoln Club, reportó $1,518.50 en su cuenta de campaña al 30 de junio. También informó de deudas pendientes por valor de $1,200. Posteriormente, comunicó una donación de $15,000 proveniente de un grupo que representa a la industria de bebidas y restaurantes. Un segundo comité a favor de Bailey reportó una donación de $100,000 de un particular, el abogado Steven Richter.
- Al 30 de junio, Crosby informó tener $12,175.94 en su cuenta de campaña, con deudas pendientes por $8,341.12. Un comité de gastos independientes a favor de Crosby reportó una donación de $50,000 del sindicato de trabajadores LIUNA Local 89. Un comité en contra de Bailey reportó donaciones por $120,000 en septiembre, todas ellas provenientes de sindicatos y sus brazos políticos afiliados. Al 30 de junio, antes de dichas donaciones, contaba con $24,417.81 en su cuenta de campaña y tenía deudas pendientes por $10,032.
Distrito 4
Los candidatos
Martha Abraham
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Enfermera, activista comunitaria
- Principales prioridades
- Participación comunitaria: "Comenzaría mi mandato organizando una serie de reuniones comunitarias para escuchar a los residentes y a las empresas. A partir de estas reuniones, trabajaría con mi equipo y los miembros de la comunidad para elaborar un resumen de las necesidades y los problemas de la comunidad. Para garantizar que estas necesidades y problemas se prioricen, elaboraría encuestas para residentes y empresas basadas en los problemas identificados durante las reuniones comunitarias."
- Vivienda y segregación: "Colaboraré para abordar la segregación en materia de vivienda y reformar las políticas que limitan las oportunidades, y propondré políticas que preserven la vivienda asequible, la protección de los inquilinos y creen acceso a vecindarios seguros, equitativos e inclusivos; protegiendo a las comunidades del desplazamiento y las desigualdades sistémicas."
- Desarrollo económico: "Mi objetivo es cultivar alianzas estratégicas que fomenten el desarrollo económico, creen empleos y atraigan nuevas oportunidades e inversiones a la comunidad. Impulsar nuestro ecosistema empresarial local para que crezca junto con las nuevas empresas."
- United Nurses Associations de California/Union of Health Care Professionals
Henry Foster III
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Titular, exjefe de gabinete del Distrito 4 del Consejo, exgerente de construcción.
- Principales prioridades
- Mejorar la calidad de vida:
“Mi enfoque en mejorar la calidad de vida de los residentes es firme. En mi primer periodo, aumenté la inversión en los corredores comerciales del Distrito 4, impulsé soluciones equilibradas para vivienda y falta de vivienda, aseguré mejoras en parques y restablecí inversiones en bibliotecas, centros recreativos y reservorios. También apoyé el aumento del salario mínimo para trabajadores de grandes recintos y el incremento de salarios prevalecientes para personal de control de tráfico en proyectos autorizados por la ciudad. Planeo continuar estos esfuerzos, además de priorizar el Distrito de Artes y Cultura Afroamericana para que refleje lo mejor del Distrito 4. Esto incluye transformar espacios subutilizados en áreas comunitarias verdes, seguras y creativas.”
- Infraestructura de calidad:
“Garantizar infraestructura de calidad es fundamental, especialmente para comunidades históricamente desatendidas. Debemos corregir ineficiencias para asegurar el uso responsable de los recursos públicos. Tras las inundaciones de enero de 2024, reasigné millones del Fondo de Equidad Comunitaria para apoyar a las familias afectadas y aseguré recursos federales para proyectos de infraestructura en el Distrito 4, incluyendo mejoras ecológicas y el canal de drenaje de Jamacha. Seguiré gestionando fondos para obras como banquetas, repavimentación de calles, alumbrado público y mantenimiento de drenajes pluviales. También buscaré asegurar recursos que brinden apoyo continuo a residentes afectados por inundaciones.”
- Mantener nuestros vecindarios seguros:
“Garantizar la seguridad de nuestros vecindarios es esencial. Algunas de las acciones que he impulsado incluyen ampliar programas de prevención de violencia, fortalecer la colocación laboral para residentes, asegurar fondos para capacitación de personal de emergencia y restablecer financiamiento para mantener personal del Departamento de Raza y Equidad. Sin embargo, aún falta hacer más. La seguridad pública también depende de nuestro entorno, por lo que debemos seguir invirtiendo en programas comunitarios de prevención de violencia, soluciones a la falta de vivienda, bibliotecas, parques y espacios recreativos. También es prioritario ampliar la recuperación equitativa ante inundaciones y desastres, mientras aseguramos recursos federales para reparar canales e infraestructura.”
- Mejorar la calidad de vida:
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- Secretaria de Estado de California, Shirley Weber
- Supervisora del Condado de San Diego, Monica Montgomery Steppe
Las problemáticas
- Martha Abraham: "Creo que es importante incluir en esta conversación a las personas afectadas por las inundaciones para entender qué cambios observan y qué soluciones proponen. Sí, tal vez sea necesaria una medida de bonos para financiar la reparación de los canales pluviales de Chollas Creek o de Jamacha, ya que sabemos que eso cuesta 100 millones de dólares, ¿verdad? Son temas que podemos discutir. Pero considero fundamental que la comunidad participe en esta conversación para garantizar que las decisiones que tomemos redunden en el mejor interés de las personas afectadas por ellas".
- Henry Foster III: "Es un déficit considerable. Por eso creo que es importante hablar de representación: ¿queremos seguir invirtiendo en proyectos llamativos y accesorios, o cuándo nos centraremos realmente en nuestras obligaciones fundamentales, entre las que se encuentra el sistema de drenaje pluvial? En mi distrito, por ejemplo, se ha revelado recientemente que la infraestructura debería cumplir con los requisitos para soportar inundaciones de periodo de retorno de 100 años, pero tendríamos suerte si cumpliéramos con los de 20 años. Creo que esto refleja nuestra forma de abordar el trabajo y lo que consideramos importante o no. A veces ocurre que, dada la naturaleza de las obras de drenaje pluvial, estas no gozan de gran visibilidad. No se trata de una instalación nueva cuya inauguración se celebre con un corte de cinta, pero constituyen una parte esencial de nuestros sistemas".
- Martha Abraham: "Creo que es importante entender y saber: ¿es responsable nuestro presupuesto? Y luego tenemos que establecer prioridades... Una de las primeras cosas que planeo hacer es celebrar una reunión pública durante los primeros 30 días tras mi elección para comprender qué prioriza la comunidad y, a partir de ahí, crear un plan de trabajo. Tenemos que decidir qué es una necesidad y qué es una prioridad, y también de qué cosas podríamos prescindir. Pero esto también requiere que el Consejo colabore con la administración y logre llegar a algún tipo de resolución que beneficie a los habitantes de San Diego, evitando así el constante enfrentamiento y las disputas entre ambas partes: la administración y el Consejo".
- Henry Foster III: "Incluso en este último ciclo presupuestario, independientemente de si hay déficit o no, seguimos contando con un presupuesto de $6.000 millones de dólares en cuanto a ingresos. Por lo tanto, la conversación que debemos mantener es: ¿cómo vamos a priorizar la asignación de esos fondos? ¿En qué tipo de sistemas o programas vamos a invertir? Creo que necesitamos tener conversaciones más profundas. Creo que debemos superar el miedo a abordar temas incómodos. Y creo que tenemos que ponernos manos a la obra y cumplir con la misión para la que fuimos elegidos en representación de nuestros residentes. Tenemos la obligación de prestar servicios esenciales. Sin embargo, al observar la situación de la ciudad de San Diego, creo que con el tiempo se ha visto una erosión en el alcance de dichos servicios. Realizamos actividades que no se consideran, en sentido estricto, servicios esenciales. Por eso, creo que realmente necesitamos mantener conversaciones detalladas al respecto".
Financiamiento de campaña
- Al 30 de junio, Abraham reportó $6,285.90 en su cuenta de campaña.
- Al 30 de junio, Foster reportó $83,992.73 en su cuenta de campaña. También reportó $22,227.50 en deudas pendientes.
Distrito 6
Los candidatos
Kent Lee
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Titular del cargo, exdirector ejecutivo de Pacific Parts Movement, exmiembro del Grupo de Planificación Comunitaria de Mira Mesa.
- Principales prioridades:
- Acceso a la vivienda:
“El acceso a la vivienda sigue siendo el mayor reto para las familias en San Diego. Los altos costos dificultan cubrir necesidades básicas como el cuidado infantil, la alimentación y el transporte. El Distrito 6 incluye comunidades diversas —un centro de ciencias de la vida, pequeños negocios, la base aérea MCAS Miramar y partes de UC San Diego— por lo que es fundamental que las personas puedan vivir cerca de su trabajo o escuela. Como presidente del Comité de Uso de Suelo y Vivienda, me he enfocado en agilizar permisos, actualizar políticas de uso de suelo y promover un crecimiento ordenado. Aunque hemos avanzado, aún falta mucho por hacer. Seguiré impulsando políticas que aumenten la oferta de vivienda mientras invertimos en infraestructura para apoyar a comunidades en crecimiento.”
- Servicios comunitarios e infraestructura:
“Los residentes de San Diego merecen servicios e infraestructura de calidad en sus comunidades. Eso incluye parques bien mantenidos, bibliotecas accesibles y espacios comunitarios, así como reparaciones oportunas en calles, banquetas y alumbrado público. En el Distrito 6 estamos impulsando inversiones importantes, como nuevos parques, mejoras recreativas y obras viales, pero mantener estos espacios es tan importante como construirlos. Al mismo tiempo, la ciudad debe hacer más para atender el rezago histórico en mantenimiento e infraestructura que afecta a comunidades en toda la ciudad. Seguiré priorizando financiamiento y mejorando la eficiencia para asegurar que los servicios se brinden de manera confiable y constante.”
- Responsabilidad fiscal y transparencia:
“La ciudad debe recuperar la confianza pública mediante mayor responsabilidad fiscal y transparencia. Ante los retos presupuestarios, es fundamental administrar de forma responsable los recursos públicos y comunicar claramente cómo se toman las decisiones y se asignan los fondos. Me he enfocado en hacer preguntas difíciles, exigir respuestas claras e impulsar soluciones aplicables en la práctica. Esto incluye fortalecer la supervisión y mejorar la transparencia en el proceso presupuestario. También he propuesto restablecer la figura de un director operativo (COO) para asegurar una mejor ejecución y rendición de cuentas en las operaciones de la ciudad, de modo que las políticas aprobadas por el concejo se implementen de manera efectiva y transparente.”
- Acceso a la vivienda:
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- Bomberos de la Ciudad de San Diego, IAFF Local 145
- Planned Parenthood Action Fund del Pacific Southwest
Mark Powell
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Agente inmobiliario, educador, exmiembro de la Junta de Educación del Condado de San Diego.
- Tres prioridades principales (según el sitio web):
- Hacer la vida más accesible:
“Restaurar el estacionamiento gratuito en Balboa Park para los residentes de San Diego, como siempre se había contemplado. Reducir o eliminar el costoso impuesto a la basura. Simplificar los permisos y bajar costos para que los desarrolladores puedan construir viviendas que las familias locales puedan comprar. Oponerse a nuevos impuestos, porque San Diego ya es lo suficientemente caro. Publicar el presupuesto de la ciudad en línea para fácil acceso del público — los contribuyentes merecen transparencia.”
- Preservar el carácter de la comunidad y la calidad de vida:
“Adoptar estándares de diseño más estrictos y limitar las unidades accesorias (ADU) en zonas de muy alto riesgo de incendios, además de dar voz a los vecinos cuando los proyectos afecten su propiedad o calidad de vida. Restaurar el flujo vehicular y el acceso a negocios eliminando ciclovías poco utilizadas. Reparar vialidades como Mira Mesa Blvd. y Governor Dr. utilizando tecnología que mantenga el tránsito fluido y reduzca interrupciones. Proteger calles como Governor Drive, Genesee Avenue y Mira Mesa Blvd. manteniendo sus cuatro carriles para vehículos, en lugar de convertirlos exclusivamente para bicicletas o autobuses.”
- Mantener seguros nuestros vecindarios:
“Retirar árboles secos de los cañones para reducir el riesgo de incendios y mejorar la seguridad y la imagen de los vecindarios. Retomar la vigilancia policial comunitaria, con mayor presencia e interacción en las colonias. Colaborar con el condado de San Diego en servicios de salud mental y prevención de la falta de vivienda, para reducir la presencia de personas viviendo en la calle y conectarlas con apoyo. Apoyar programas de vigilancia vecinal en todo el Distrito 6.”
- Hacer la vida más accesible:
- Partido Republicano del Condado de San Diego
- Bonnie Kutch, UC Neighbors for Responsible Growth
- Mitz Lee, exmiembro de la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de San Diego
Las problemáticas
- Kent Lee: "El déficit de financiación para aguas pluviales en San Diego refleja décadas de inversión insuficiente, lo que ha dado lugar a una infraestructura envejecida, crecientes necesidades de capital y mayores riesgos para los vecindarios, especialmente ante la proximidad del fenómeno de El Niño. En el presupuesto del año fiscal 2027, el Consejo reconoció que cada dólar cuenta, asignando casi 2 millones de dólares adicionales para el mantenimiento del sistema de aguas pluviales y la limpieza de canales. Sin embargo, esa inversión ni siquiera empieza a cubrir los miles de millones necesarios para la infraestructura a largo plazo. Debemos seguir buscando oportunidades de financiación federal, estatal y de otro tipo, pero la magnitud de este desafío implica que San Diego también debe considerar seriamente la obtención de ingresos locales específicos. Invertir de manera proactiva en infraestructura de aguas pluviales también reduciría las reparaciones de emergencia, aliviaría la presión sobre el fondo general y preservaría recursos para otros servicios municipales críticos. Cualquier propuesta de financiación específica debe identificar claramente qué se pide financiar a los residentes, garantizar que los ingresos se utilicen para el fin previsto y establecer una supervisión efectiva para que el público pueda ver las mejoras en la infraestructura que su inversión hace posibles".
- Mark Powell: "En primer lugar, verificaría de forma independiente si la estimación de $5.100 millones de dólares refleja con exactitud las necesidades de San Diego en materia de aguas pluviales o si se trata de una cifra gubernamental inflada. Los contribuyentes merecen saber exactamente qué se necesita y cuál debería ser el costo razonable antes de que se les pida más dinero. Una vez verificado esto, buscaría subvenciones federales y estatales, asociaciones regionales, inversión público-privada y otras fuentes de financiación disponibles, priorizando ante todo los proyectos más críticos. Los nuevos impuestos o tasas deberían ser el último recurso, no la primera solución del Ayuntamiento".
- Kent Lee: "San Diego carece de los ingresos sostenidos necesarios para satisfacer sus necesidades a largo plazo, incluyendo el rezago de décadas en infraestructura de calles, sistemas de drenaje pluvial, parques, bibliotecas y otras instalaciones públicas. Si bien debemos equilibrar el presupuesto cada año, hacerlo no significa que hayamos resuelto los desafíos estructurales subyacentes de la ciudad, especialmente dados nuestros ingresos per cápita relativamente bajos para una ciudad de nuestro tamaño. Los próximos dos años serán difíciles, con opciones limitadas para generar nuevos ingresos y la previsión de recortes presupuestarios adicionales. Debemos proteger los servicios de primera línea, eliminar puestos vacantes innecesarios, reevaluar los contratos externos y utilizar estratégicamente los recursos de carácter único. La estabilidad fiscal a largo plazo requerirá, en última instancia, una conversación honesta tanto sobre los gastos como sobre los ingresos. Antes de pedir a los residentes una inversión adicional, la ciudad debe primero reconstruir la confianza pública y demostrar una gestión fiscal más sólida. Si soy reelegido, seguiré impulsando una mayor transparencia y rendición de cuentas, porque los residentes merecen entender cómo se toman las decisiones y cómo se gasta su dinero".
- Mark Powell: "San Diego no puede seguir resolviendo los problemas presupuestarios recurriendo cada vez más a los bolsillos de los contribuyentes. Yo daría prioridad a los servicios esenciales, eliminaría el despilfarro y la duplicidad de funciones, reduciría los gastos administrativos innecesarios y utilizaría tecnología y software de presupuestación basado en inteligencia artificial para identificar eficiencias. Antes de considerar nuevos impuestos o tasas, el Ayuntamiento debe demostrar que administra responsablemente el dinero que los contribuyentes ya aportan. La seguridad pública, las carreteras, los parques, las bibliotecas y los servicios básicos para los vecindarios deben ser la prioridad".
Financiamiento de campaña
- Lee ha liderado la recaudación de fondos en el Distrito 6. Al 30 de junio, contaba con $103,399,59 dólares en su cuenta de campaña.
- La recaudación de fondos de Powell está muy por detrás de la de Lee. Al 30 de junio, declaró tener $9,165,50 dólares en su cuenta de campaña. Asimismo, informó de deudas pendientes por valor de $5,000 dólares.
Distrito 8
Los candidatos
Antonio Martinez
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Miembro de la junta directiva del distrito escolar de San Ysidro, exasesor del Congreso, exeducador de salud.
- Principales prioridades:
- Infraestructura:
“Nuestra infraestructura ha sido gravemente descuidada y requiere inversión para garantizar la seguridad y la calidad de vida de todos los residentes. Esto implica priorizar y/o crear una nueva fórmula de financiamiento (incluso buscando de manera creativa fondos estatales y federales, por ejemplo) para atender de inmediato estos problemas, que van desde el mantenimiento constante de calles y banquetas en mal estado hasta la limpieza de los sistemas de drenaje pluvial. Hasta hoy, muchos residentes en Shelltown y Southcrest viven con el temor de perder sus hogares y pertenencias cuando llueve; no podemos permitir otra inundación como la que ocurrió en 2024.”
- Contaminación transfronteriza:
“El derrame de aguas residuales en el Valle del Río Tijuana está fuera de control y es una verdadera catástrofe de salud. Los residentes no solo perciben el olor a drenaje todos los días (yo soy uno de ellos), un hedor que se mete en nuestras casas, muebles y cortinas, sino que también existe una alta probabilidad de que el aire que respiramos contenga toxinas con efectos a largo plazo en la salud. La ciudad debe asumir un papel más activo, solicitar fondos de emergencia y coordinarse de inmediato con el Condado de San Diego, así como con autoridades estatales y federales, para poner fin a esta crisis.”
- Costo de vida:
“A medida que el costo de vida sigue aumentando, las familias trabajadoras están dejando nuestra ciudad. Necesitamos a alguien que las represente y garantice que sus voces sean escuchadas. Se requieren soluciones reales que permitan a las personas conservar sus hogares y reducir su carga económica. Por ejemplo, necesitamos mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el aumento en las tarifas de servicios públicos, así como explorar programas de apoyo para familias que viven al día. También debemos invertir en el desarrollo de la fuerza laboral y apoyar a los pequeños negocios. Muchas zonas comerciales del Distrito 8 están prácticamente vacías y necesitan un impulso económico significa
- Infraestructura:
- San Diego City Firefighters IAFF Local 145
- Paloma Aguirre, supervisora del condado de San Diego
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
Gerardo Ramirez
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Jefa de gabinete de la actual concejal del Distrito 8, Vivian Moreno.
- Nuestra parte justa de servicios municipales: “Es imperativo que recibamos nuestra parte justa de los servicios municipales, incluida la reparación de calles. Durante décadas, las fórmulas de la ciudad evaluaban el estado de la infraestructura existente, pero no la ausencia de aquella que nunca se nos proporcionó. Una calle sin pavimentar ni siquiera se consideraba para reparaciones. Hoy en día, la fórmula para la repavimentación favorece a las calles que están en condiciones aceptables porque su reparación es más económica, dejando para el final a las calles en peor estado. Las calles buenas mejoran y las malas empeoran. Reestructuraría esa fórmula para garantizar que las calles deterioradas realmente se reparen. Además, establecería el Fondo de Equidad Climática mediante una ordenanza para evitar que los fondos destinados a proyectos en comunidades desatendidas sean desviados a otros fines”.
- Reducción del costo de vida: “El costo de vida en San Diego está expulsando a las familias trabajadoras de los vecindarios donde crecieron. Nuestra crisis de vivienda es un problema de oferta agravado por retrasos normativos y procesos de permisos impredecibles; estos costos recaen finalmente sobre los inquilinos y compradores. La ciudad autorizó la construcción de 8.782 viviendas en 2024 —una cifra inferior a la de 2023 y muy lejana a las 108.036 que debemos construir para 2029—. Necesitamos aumentar la producción de viviendas para familias de clase media ampliando los procesos de permisos acelerados y reduciendo los plazos de aprobación para proyectos que incluyan unidades asequibles, además de fortalecer nuestros programas para compradores de primera vivienda, que actualmente benefician a muy pocas familias al año”.
- Responsabilidad fiscal: “El Ayuntamiento debe gestionar el gasto de manera más inteligente antes de pedir más recursos a los residentes. La Oficina del Analista Presupuestario Independiente determinó que el presupuesto para el año fiscal 2027 sigue dependiendo de fondos de carácter único para cubrir gastos recurrentes, lo que significa que el déficit estructural no se ha eliminado por completo. Exigiría un análisis de costo-beneficio a cada departamento para asegurar que la financiación esté vinculada a resultados medibles. Por ejemplo, en cuanto a la plantilla de personal: desde el año fiscal 2015, los puestos directivos no sujetos a escalafón (cargos de confianza) han aumentado considerablemente, mientras que el personal que presta los servicios directos —el personal sujeto a escalafón o de carrera— no ha crecido al mismo ritmo. La gestión es importante, pero la prioridad absoluta debe ser el personal de carrera que repara nuestras calles, atiende las bibliotecas y presta servicios directamente a los residentes”.
- Municipal Employees Association
- Concejal Vivian Moreno
- Asambleísta estatal David Alvarez
Las problemáticas
- Antonio Martínez: "Me gustaría explorar si existen fondos de subvención federales o estatales a los que podamos recurrir... El Distrito 8 ha sido abandonado y no se nos da prioridad cuando se trata de financiación básica para infraestructura, incluida la limpieza de los desagües pluviales y los problemas que provocaron las inundaciones en Southcrest y Shelltown. Así que una cosa que puedo decirles es que debemos abordar esto como una prioridad, ya sea mediante fondos municipales o priorizando ese proyecto en particular. Porque se acerca El Niño. Y todos sabemos —y las familias lo saben— que esa inundación podría volver a ocurrir muy pronto, y la gente está preocupada por ello. Pero también hay que buscar otras fuentes de financiación para cerrar esa brecha presupuestaria".
- Gerardo Ramírez: "Hay que ser innovador. No se puede seguir llamando a la misma puerta y esperar un resultado diferente... Hay que hablar de financiación estatal y federal, de posibles bonos y de posibles aumentos de impuestos. Si se analiza el problema en su conjunto, no hay forma de resolverlo solo con fondos municipales. Simplemente no es posible. Y los funcionarios electos anteriores fallaron; no dieron mantenimiento al sistema de drenaje pluvial. ¿Por qué? Porque no es algo llamativo. No es algo que se vea al caminar por la calle, ¿verdad? Por lo general, está bajo tierra. Suele estar en zonas por las que la gente no transita mucho a pie".
- Antonio Martínez: "Creo que lo primero que debemos hacer es una auditoría independiente. Y pienso que, al hacerlo, descubriremos —y tras hablar con muchas personas que conocen bien la ciudad y el funcionamiento de su presupuesto— que realmente necesitamos tener una idea clara de dónde se está malgastando el dinero y dónde se están utilizando indebidamente los fondos básicos. La única forma de lograrlo es mediante una auditoría independiente de todo nuestro presupuesto... Así que se trata de adoptar un enfoque integral, sabiendo que no será fácil corregir el déficit y solucionar la situación. Pero debemos abordarlo de manera completa. Y empezamos con la auditoría interna".
- Gerardo Ramírez: "El enfoque del actual concejo durante el último año ha sido generar nuevos ingresos, ¿verdad? Se escuchan muchas conversaciones sobre nuevas fuentes de ingresos. De lo que no se habla es de abordar nuestros problemas de eficiencia interna, ¿cierto? Hay que centrarse en el retorno de la inversión (ROI) y en los análisis de costo-beneficio... Ahora mismo vemos que el personal de la ciudad selecciona a su conveniencia qué tasas de éxito mostrar. No son coherentes a la hora de presentar los resultados de todos los programas. Centrarse en esto de manera generalizada, en todos los departamentos, y decir que invertiremos en aquellos programas y servicios que tengan tasas de éxito elevadas... creo que eso es importante, porque actualmente no estamos viendo que eso suceda".
Financiamiento de campaña
- Martinez obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias —en las que participaron cuatro candidatos—, a pesar de ir por detrás en la recaudación de fondos. Al 30 de junio, contaba con $11,315,22 dólares en su cuenta de campaña. Los fondos de campaña de Martinez palidecen en comparación con los recursos de un comité de gastos independientes que lo respalda; al 10 de septiembre, dicho comité había reportado contribuciones de sindicatos locales por un total de $250,000 dólares.
- Por su parte, Ramirez tenía $35,194,11 dólares en su cuenta de campaña al 30 de junio. También declaró deudas pendientes por valor de $44,716,30 dólares, incluida una suma de $20,000 dólares que él mismo prestó a su campaña. Un comité de gastos independientes vinculado a la Cámara de Comercio Regional de San Diego gastó más de $200,000 dólares para promover a Ramirez durante las primarias, pero cesó sus actividades en julio. En septiembre se constituyó un nuevo comité de gastos independientes en apoyo a Ramirez, el cual reportó una contribución de $10,000 dólares por parte de la Cámara de Comercio al 14 de septiembre.