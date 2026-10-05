Medida P: Enmienda a la ordenanza del Distrito Municipal de Agua de Ramona

Texto de la boleta electoral

"¿Deberían los votantes del Distrito Municipal de Agua de Ramona aprobar una medida que modifique la Proposición "NN" para: (1) excluir los fondos provenientes de subvenciones y las donaciones del cálculo del límite de gastos autorizado; (2) aumentar de $1,000,000 a $10,000,000 el límite de gastos para nuevos proyectos que no impliquen la contratación de deuda; y (3) establecer ajustes anuales al límite de gastos basados en el Índice de Precios al Consumidor del área de San Diego, a partir del 1 de enero de 2028?".