Medida P: Enmienda a la ordenanza del Distrito Municipal de Agua de Ramona

En resumen
Los votantes decidirán si actualizan una normativa local que limita la cantidad de dinero que el Distrito Municipal de Agua de Ramona puede gastar o pedir prestado para nuevos proyectos sin obtener primero la aprobación de los votantes. Para su aprobación en noviembre, se requiere una mayoría simple de votos.
Qué significa votar a favor
La medida aumentaría el límite para nuevos proyectos, excluiría las subvenciones y donaciones del cómputo del límite de gastos y establecería ajustes anuales a partir de 2028 para que dicho límite refleje el Índice de Precios al Consumidor actual del área de San Diego.
Qué significa votar en contra
El límite no aumentaría. Según la medida, el límite de gasto no ha seguido el ritmo del aumento de los costos de construcción.
Texto de la boleta electoral
"¿Deberían los votantes del Distrito Municipal de Agua de Ramona aprobar una medida que modifique la Proposición "NN" para: (1) excluir los fondos provenientes de subvenciones y las donaciones del cálculo del límite de gastos autorizado; (2) aumentar de $1,000,000 a $10,000,000 el límite de gastos para nuevos proyectos que no impliquen la contratación de deuda; y (3) establecer ajustes anuales al límite de gastos basados en el Índice de Precios al Consumidor del área de San Diego, a partir del 1 de enero de 2028?".
¿Quiénes están a favor y quiénes en están contra?
Partidiarios
- Reform California
- Partido Republicano del Condado de San Diego
Opositores
- N/A