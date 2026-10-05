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Medida P: Enmienda a la ordenanza del Distrito Municipal de Agua de Ramona

Por Emmy Burrus / Gloria Penner Fellow,  Kevin Trevellyan / Public Matters Reporter
Contribuyentes: Karina Montes Pate / Digital News Student Assistant
Publicado en October 7, 2026 at 12:03 PM PDT
Puesto Al Día October 7, 2026 at 12:03 PM PDT

En resumen

Los votantes decidirán si actualizan una normativa local que limita la cantidad de dinero que el Distrito Municipal de Agua de Ramona puede gastar o pedir prestado para nuevos proyectos sin obtener primero la aprobación de los votantes. Para su aprobación en noviembre, se requiere una mayoría simple de votos.

Qué significa votar a favor

La medida aumentaría el límite para nuevos proyectos, excluiría las subvenciones y donaciones del cómputo del límite de gastos y establecería ajustes anuales a partir de 2028 para que dicho límite refleje el Índice de Precios al Consumidor actual del área de San Diego.

Qué significa votar en contra

El límite no aumentaría. Según la medida, el límite de gasto no ha seguido el ritmo del aumento de los costos de construcción.

Texto de la boleta electoral

"¿Deberían los votantes del Distrito Municipal de Agua de Ramona aprobar una medida que modifique la Proposición "NN" para: (1) excluir los fondos provenientes de subvenciones y las donaciones del cálculo del límite de gastos autorizado; (2) aumentar de $1,000,000 a $10,000,000 el límite de gastos para nuevos proyectos que no impliquen la contratación de deuda; y (3) establecer ajustes anuales al límite de gastos basados en el Índice de Precios al Consumidor del área de San Diego, a partir del 1 de enero de 2028?".

¿Quiénes están a favor y quiénes en están contra?

Partidiarios

  • Reform California
  • Partido Republicano del Condado de San Diego

Opositores

  • N/A

Tags

Politics Guía Electoral de KPBS: Elección General de San Diego 2026
Emmy Burrus
Emmy Burrus is the Gloria Penner Fellow at KPBS. In this role she honors the legacy of political correspondent, Gloria Penner, as a member of the Public Matters team. Emmy’s reporting covers topics related to civic engagement and local politics.
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Kevin Trevellyan
Kevin Trevellyan covers politics, governance and civic engagement for KPBS. He moved back home to San Diego after working as an editor in Vermont. Kevin has also reported on the Montana statehouse and local government in eastern Idaho.
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