Resultados en vivo: Marni von Wilpert toma la delantera en la contienda por el Distrito Congresional 48

La concejal demócrata Marni Von Wilpert declaró su victoria sobre el republicano y supervisor del condado, Jim Desmond, en la contienda por el Distrito Congresional 48 de California.

Von Wilpert se dirigió a un salón repleto de simpatizantes en San Marcos la noche del martes. Presentó su victoria como un triunfo frente a la administración de Trump y, en particular, contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Me alegra mucho que nuestra nación haya elegido el amor por encima del miedo”, dijo Von Wilpert. “Sí, vamos a detener estas horribles redadas de ICE que están desgarrando a nuestras comunidades”.



Por qué es importante

El Distrito 48 de California fue uno de los cinco distritos congresionales afectados por la Proposición 50, aprobada por los votantes de California el otoño pasado. La medida autorizó modificar el mapa electoral del estado para darles una ventaja a los candidatos demócratas en esos cinco distritos clave.

En el Distrito 48, la Proposición 50 cambió la composición del electorado registrado. Antes de su aprobación, había más votantes republicanos registrados que demócratas. Ahora, los demócratas superan a los republicanos en número de votantes registrados.

El esfuerzo por modificar el mapa electoral de California surgió después de una iniciativa similar en Texas, impulsada por la legislatura estatal, de mayoría republicana, para redibujar sus distritos y favorecer a los candidatos de ese partido. En aquel momento, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que la Proposición 50 era una forma de "combatir fuego con fuego" y contrarrestar los cambios que los republicanos buscaban implementar en Texas.

A pesar de estos esfuerzos por modificar el mapa electoral a su favor, los republicanos ahora están a la defensiva en varios distritos clave que esperaban ganar para mantener el control de la Cámara de Representantes.



En cifras

Hasta las 9:05 von Wilpert aventaja a Desmond por 18.8% puntos porcentuales.

Desmond buscará reducir esa ventaja con los votos de quienes acudan a las urnas el día de las elecciones, ya que estos votantes suelen inclinarse más por los republicanos que quienes enviaron su boleta con anticipación. Sin embargo, la impopularidad histórica del presidente Donald Trump podría reducir la participación de los votantes que los republicanos necesitan para ganar contiendas reñidas.

Por otro lado, una encuesta de PBS publicada la semana pasada mostró que, entre quienes votaron anticipadamente, el 68% apoyaba a los demócratas, frente al 31% que apoyaba a los republicanos.

El estratega republicano Melik Abdul dijo a PBS que la Cámara de Representantes está "prácticamente fuera del alcance" de los republicanos, pero que considera que su partido aún conservará el control del Senado.



Más adelante

Si von Wilpert mantiene su ventaja y gana, los cinco representantes del condado de San Diego en el Congreso serán demócratas. Von Wilpert se sumaría en Washington D. C. a los representantes Mike Levin, demócrata por Oceanside; Scott Peters, demócrata por San Diego; Sara Jacobs, demócrata por San Diego; y Juan Vargas, demócrata por Chula Vista.

Esto también significaría que el puesto del Distrito 5 del Concejo de San Diego quedaría vacante y tendría que realizarse una elección especial para elegir a quien lo ocupe. El Concejo sería responsable de fijar la fecha de esa elección una vez que el puesto quede oficialmente vacante.

Con los demócratas posiblemente al frente de la Cámara de Representantes, la pregunta ahora es qué tan capaces serán de frenar la agenda del presidente Donald Trump. Durante su campaña, von Wilpert prometió "enfrentar a Donald Trump" y "exigir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) rinda cuentas".

Además, según Los Angeles Times, el demócrata Robert Garcia, de Long Beach, quien ocupa el cargo de principal representante de su partido en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ha prometido realizar investigaciones "agresivas" sobre el presidente Trump, su familia y su administración.

El propio presidente Trump dijo a los republicanos que sería sometido a un tercer juicio político si los demócratas tomaban el control de la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de este año.