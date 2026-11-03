Resultados en vivo: Jones toma la delantera en los primeros resultados de la contienda por la Junta de Supervisores del Condado

La elección para el Distrito 5 de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego podría otorgar a los demócratas algo que nunca antes han tenido: una supermayoría.

La republicana Rebecca Jones y el demócrata Kyle Krahel compiten por suceder al republicano Jim Desmond, quien no puede volver a postularse debido a los límites de mandato. En los primeros resultados de la noche del martes, Jones aventajaba a Krahel.

KPBS habló con Paula Whitsell, presidenta del Partido Republicano del condado, durante el encuentro de Reform California. Whitsell dijo que cree que Jones "saldrá bien librada".

"Ha trabajado muy duro y cuenta con una base sólida de apoyo en esa jurisdicción. Así que creo que le irá muy bien", dijo.

Por qué es importante

Durante casi tres décadas, los republicanos mantuvieron un control absoluto sobre el gobierno del condado. Esa situación cambió en 2020, cuando Nora Vargas y Terra Lawson-Remer ganaron sus escaños y se unieron a Nathan Fletcher en la Junta.

Jones es la alcaldesa de San Marcos y ha formado parte del concejo durante casi 20 años. Su campaña se basa en esa trayectoria, destacando sus logros como alcaldesa; entre ellos, haber convertido a la ciudad en un importante centro de atención médica.

Kaiser Permanente inauguró recientemente su hospital en la localidad, y Scripps ha anunciado planes para construir, por fin, el hospital cuya gestación se ha prolongado durante cerca de 20 años.

Como miembro de la junta directiva de SANDAG, Jones ha impulsado proyectos destinados a aliviar la congestión en la Ruta Estatal 78. Ella ha rechazado varias solicitudes de entrevista por parte de KPBS.

Krahel fue director de distrito del congresista Mike Levin (demócrata por Oceanside) y presidente del Partido Demócrata de San Diego. Krahel ha afirmado que, de resultar electo, abordará la crisis de asequibilidad desde el primer día.

"Mi oponente ha tenido 20 años para abordar estos problemas y, francamente, bajo su gestión, la vida en San Marcos y en otras partes del norte del condado se ha vuelto cada vez más costosa", afirmó. "No creo que tener a otra política de toda la vida —alguien que lleva literalmente 20 años en esto— vaya a hacer que las cosas sean más asequibles".

En cifras

La contienda es oficialmente apartidista, lo que significa que los votantes no verán una R ni una D junto a los nombres de los candidatos. Por ello, el reconocimiento del nombre es fundamental. Jones ha recaudado tres veces más fondos que Krahel, pero este último asegura no estar preocupado.

"Ayuda contar con recursos económicos para dar a conocer la propuesta, pero la gente está tan descontenta con la situación del país y con lo caro que resulta vivir aquí, en el norte del condado, que se está tomando el tiempo de investigar", señaló. "Los ciudadanos saben qué candidatos están empezando a plantar cara y a luchar contra este costo de vida".