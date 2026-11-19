El Día de Acción de Gracias está a solo unos días. Si quieres disfrutar de una comida tradicional para esta celebración, pero todavía estás buscando cómo hacerlo sin gastar demasiado, tenemos algunas opciones para ti.
A continuación, encontrarás varias alternativas: desde celebraciones comunitarias que ofrecen cenas gratuitas y restaurantes que sirven comidas especiales de Acción de Gracias, hasta comidas preparadas para llevar a casa si prefieres no cocinar. Si planeas preparar la cena en casa, pero tienes un presupuesto limitado, también incluimos recursos donde puedes conseguir un pavo gratis y recibir ayuda alimentaria.
El Día de Acción de Gracias es una celebración muy popular, por lo que, si te interesa alguno de los restaurantes, servicios o productos que mencionamos aquí, te recomendamos llamar con anticipación para confirmar la disponibilidad.
En cuanto a las entregas de pavos, algunas requieren inscripción previa. También se recomienda llegar temprano, ya que las cantidades son limitadas y muchos pavos se entregarán por orden de llegada y hasta agotar existencias.
Hemos incluido varios enlaces a sitios web, pero ten en cuenta que muchos de ellos están en inglés.
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39.º Cena Comunitaria Anual de Acción de Gracias Scott Carlson/Dan Ferbal3909 Centre St., San Diego, California
39.º Cena Comunitaria Anual de Acción de Gracias Scott Carlson/Dan Ferbal3909 Centre St., San DiegoFecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
Hora: Las puertas abrirán a las 11 a.m. La cena y el programa se llevarán a cabo de las 12 a las 3 p.m.
Detalles: Todas las personas son bienvenidas.
Más informaciónFecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
Hora: Las puertas abrirán a las 11 a.m. La cena y el programa se llevarán a cabo de las 12 a las 3 p.m.
Detalles: Todas las personas son bienvenidas.
Más información
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Cena Compartida de Acción de Gracias
Cena Compartida de Acción de GraciasFecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
Hora: De la 1 a las 4 p.m.
Lugar: POZabilities. La dirección se proporcionará al confirmar la asistencia, San Diego, CA.
Detalles: El evento es organizado por POZabilities. Se ofrecerán pavo y jamón, y se invita a los asistentes a llevar un platillo para compartir. La fecha límite para confirmar asistencia es el 25 de noviembre. Los asistentes pueden llevar a un acompañante.
Más informaciónFecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
Hora: De la 1 a las 4 p.m.
Lugar: POZabilities. La dirección se proporcionará al confirmar la asistencia, San Diego, CA.
Detalles: El evento es organizado por POZabilities. Se ofrecerán pavo y jamón, y se invita a los asistentes a llevar un platillo para compartir. La fecha límite para confirmar asistencia es el 25 de noviembre. Los asistentes pueden llevar a un acompañante.
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Servicio Gratuito de Comida de Acción de Gracias con Pavo3725 30th Street, San Diego, California
Servicio Gratuito de Comida de Acción de Gracias con Pavo3725 30th Street, San DiegoFecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
Hora: De las 12 a las 2 p.m.
Lugar: SciEats Eater, dentro de la iglesia episcopal St. Luke's
Detalles: Todas las personas están invitadas. Se espera que la comida incluya pavo y los platillos tradicionales de Acción de Gracias. Confirma tu asistencia en www.scicook.org/thanksgiving.
Más informaciónFecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
Hora: De las 12 a las 2 p.m.
Lugar: SciEats Eater, dentro de la iglesia episcopal St. Luke's
Detalles: Todas las personas están invitadas. Se espera que la comida incluya pavo y los platillos tradicionales de Acción de Gracias. Confirma tu asistencia en www.scicook.org/thanksgiving.
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Acqua E Farina330 F St Unit b , Chula Vista, California
Acqua E Farina330 F St Unit b , Chula VistaAcqua E Farina, uno de los restaurantes más nuevos de Chula Vista, ofrecerá un menú especial de Acción de Gracias por $59.95 por persona. Incluye pavo rostizado y un platillo de jamón horneado.
Más informaciónAcqua E Farina, uno de los restaurantes más nuevos de Chula Vista, ofrecerá un menú especial de Acción de Gracias por $59.95 por persona. Incluye pavo rostizado y un platillo de jamón horneado.
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Barleymash600 Fifth Ave #6916, San Diego, California
Barleymash600 Fifth Ave #6916, San DiegoEn el centro de San Diego, Barleymash ofrecerá varias opciones, entre ellas una cena de tres tiempos con roulade de pavo por $57 o una comida de dos tiempos por $46. También tendrá un platillo especial de Acción de Gracias por $20 y un plato infantil por $30. Además, habrá opciones de cócteles.
Más informaciónEn el centro de San Diego, Barleymash ofrecerá varias opciones, entre ellas una cena de tres tiempos con roulade de pavo por $57 o una comida de dos tiempos por $46. También tendrá un platillo especial de Acción de Gracias por $20 y un plato infantil por $30. Además, habrá opciones de cócteles.
Más información
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Bronze Bird910 Broadway Circle , San Diego, California
Bronze Bird910 Broadway Circle , San DiegoBronze Bird ofrecerá una comida de tres tiempos por $60 para adultos y $30 para niños.
Más informaciónBronze Bird ofrecerá una comida de tres tiempos por $60 para adultos y $30 para niños.
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Cafe La Maze Steakhouse1441 Highland Ave. , National City, California
Cafe La Maze Steakhouse1441 Highland Ave. , National CityCafe La Maze Steakhouse ofrecerá una cena tradicional de Acción de Gracias con dos opciones: pavo por $49.95 por persona o costilla de res (prime rib) por $59.95 por persona. También puedes agregar langosta a cualquiera de las dos cenas por $34.95.
El restaurante estará abierto el jueves 26 de noviembre, de 11 a.m. a 8 p.m. Se recomienda ampliamente hacer reservaciones.
Más informaciónCafe La Maze Steakhouse ofrecerá una cena tradicional de Acción de Gracias con dos opciones: pavo por $49.95 por persona o costilla de res (prime rib) por $59.95 por persona. También puedes agregar langosta a cualquiera de las dos cenas por $34.95.
El restaurante estará abierto el jueves 26 de noviembre, de 11 a.m. a 8 p.m. Se recomienda ampliamente hacer reservaciones.
Más información
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Island Prime880 Harbor Island Dr , San Diego, California
Island Prime880 Harbor Island Dr , San DiegoIsland Prime, ubicado en Harbor Island, ofrecerá un menú de tres tiempos por $99 por persona.
Más informaciónIsland Prime, ubicado en Harbor Island, ofrecerá un menú de tres tiempos por $99 por persona.
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Old Hickory Steakhouse1000 H St., Chula Vista, California
Old Hickory Steakhouse1000 H St., Chula VistaOld Hickory Steakhouse, ubicado dentro del Gaylord Pacific Resort, ofrecerá un menú de precio fijo por $115 por persona.
Más informaciónOld Hickory Steakhouse, ubicado dentro del Gaylord Pacific Resort, ofrecerá un menú de precio fijo por $115 por persona.
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Sally's Waterfront Dining1 Market Place, San Diego, California
Sally's Waterfront Dining1 Market Place, San DiegoTambién en el centro de San Diego, Sally's Waterfront Dining ofrecerá una cena por $54 y postre por $12.
Más informaciónTambién en el centro de San Diego, Sally's Waterfront Dining ofrecerá una cena por $54 y postre por $12.
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The Duck Dive4650 Mission Blvd, San Diego, California
The Duck Dive4650 Mission Blvd, San DiegoThe Duck Dive, un bar ubicado en Pacific Beach, ofrecerá pavo o costilla de res (prime rib). Para conocer los precios, comunícate directamente con el restaurante.
Más informaciónThe Duck Dive, un bar ubicado en Pacific Beach, ofrecerá pavo o costilla de res (prime rib). Para conocer los precios, comunícate directamente con el restaurante.
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Costera880 B Harbor Island Dr., San Diego , California
Costera880 B Harbor Island Dr., San DiegoFecha: jueves, 26 de noviembre, 2026
Hora: 12 p.m. a 7 p.m.
Detalles: $89.95 para adultos y $19.95 para niños de 6 a 12 años y niños de 5 años o menos: Gratis
Más informaciónFecha: jueves, 26 de noviembre, 2026
Hora: 12 p.m. a 7 p.m.
Detalles: $89.95 para adultos y $19.95 para niños de 6 a 12 años y niños de 5 años o menos: Gratis
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The Cosmopolitan Hotel & Restaurant2660 Calhoun St. , San Diego, California
The Cosmopolitan Hotel & Restaurant2660 Calhoun St. , San DiegoFecha: Thursday, November 26, 2026
Hora: 10:00 a.m. to 5 p.m.
Detalles: $78 para adultos y $26 para niños menores de 12 años.
Más informaciónFecha: Thursday, November 26, 2026
Hora: 10:00 a.m. to 5 p.m.
Detalles: $78 para adultos y $26 para niños menores de 12 años.
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Tom Ham’s Lighthouse2150 Harbor Island Dr., San Diego, California
Tom Ham’s Lighthouse2150 Harbor Island Dr., San DiegoFecha: jueves, 26 de noviembre, 2026
Hora: 11 a.m. a 5 p.m.
Detalles: $95 para adultos, $35 por niños de 5 a 11 años y niños de 4 años o menos: Gratis.
Más informaciónFecha: jueves, 26 de noviembre, 2026
Hora: 11 a.m. a 5 p.m.
Detalles: $95 para adultos, $35 por niños de 5 a 11 años y niños de 4 años o menos: Gratis.
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Para comer en el restaurante o llevar a casa
- Denny's ofrecerá una cena de pavo para disfrutar en el restaurante y un paquete familiar de pavo para llevar a casa. Sin embargo, no todos los restaurantes participarán. Llama a tu Denny's más cercano para confirmar antes de ir. Para pedir el paquete familiar de pavo, debes hacer tu pedido con al menos 24 horas de anticipación.
Como referencia de precios, el Denny's de National City, ubicado en 1904 Sweetwater Road, estará abierto el Día de Acción de Gracias y ofrecerá una cena tradicional por $16.99. La comida incluye pavo, dos acompañamientos, pan de ajo y salsa de arándanos. El restaurante abrirá a las 4 a.m. y cerrará a las 3 a.m. del día siguiente. Consulta con tu Denny's más cercano para confirmar la disponibilidad de la cena de Acción de Gracias y sus horarios antes de salir.
Elijah's Restaurant, en Clairemont, ya agotó los pedidos de comidas de Acción de Gracias para el 26 de noviembre, pero todavía acepta pedidos para el 25 de noviembre. También ofrecen cenas de Acción de Gracias todos los días durante octubre, noviembre y diciembre. Ofrece comidas completamente preparadas y listas para servir, con porciones para 10 a 12 personas y tienen un precio inicial de $239. Los clientes pueden elegir entre pavo, jamón o brisket de res (pecho de res). Los pedidos deben realizarse con al menos 48 horas de anticipación.
Pero también ofrecen cenas de Acción de Gracias todos los días durante octubre, noviembre y diciembre. Las comidas alcanzan para 10 a 12 personas y tienen un precio inicial de $239.
Marie Callender's Restaurant & Bakery ofrece una variedad de comidas preparadas que se pueden pedir con anticipación. Hay opciones para grupos de cuatro a seis personas, con precios de $179.99 a $209.99, y para grupos de seis a ocho personas, de $209.99 a $249.99. También hay un menú para ordenar platillos por separado. Según su sitio web, también ofrecerá una cena de tres tiempos el Día de Acción de Gracias, disponible para recoger entre la 1 y las 5 p.m. Consulta su sitio web para obtener más información.
- Urban Plates ofrecerá varias opciones para Acción de Gracias, entre ellas comidas individuales para disfrutar en el restaurante o llevar a casa por $27.99, una comida familiar caliente para cuatro personas por $114.99 (solo para llevar) y un banquete de pavo frío para seis a ocho personas por $199.99 (solo para recoger). El 22 de noviembre es el último día para hacer pedidos anticipados del banquete. También habrá varias opciones de postres. Llama con anticipación para confirmar si habrá servicio para comer en el restaurante y consultar los horarios especiales por el Día de Acción de Gracias.
Opciones económicas para preparar en casa
La cadena de supermercados de descuento Aldi ofrece un paquete de comida para Acción de Gracias por $39, que alcanza para 10 personas.
Otra opción es Sam's Club, que ofrece una comida de Acción de Gracias por aproximadamente $160 (alrededor de $10 por persona) para 16 personas. El paquete incluye jamón y pavo.
Otras cadenas comerciales, como Target, ofrecen una comida de Acción de Gracias para seis personas por $30.
Walmart también tiene una opción. Por $35, ofrece un paquete de comida para 10 personas. Incluye un pavo de entre 10 y 16 libras, además de varios acompañamientos, como la mezcla para panecillos de maíz Jiffy.
- The Millport Collective, en Imperial Beach, ofrece una comida para cuatro personas por $216 (o $54 por persona). Los clientes pueden elegir como platillo principal pavo rostizado con pimienta, cilantro y chabacano o Lomo de cerdo rostizado con miel, mostaza y semillas de mostaza. La comida incluye acompañamientos. También se puede agregar un pay de calabaza por $26 o un pay de nuez pecana por $30. Los pedidos se pueden recoger el 26 de noviembre, de 11 a.m. a 2 p.m. Se aceptará un máximo de 20 pedidos.
Pavos a bajo costo
Varias cadenas de supermercados, entre ellas Aldi, Albertsons, Food 4 Less, Sam's Club, Vons y Walmart, ofrecen pavos enteros congelados con precios que van desde $13 hasta $30, dependiendo del tamaño del pavo.
Por ejemplo, Walmart anuncia un pavo Butterball de entre 10 y 16 libras por aproximadamente $13.14, mientras que Aldi ofrece un pavo Butterball de aproximadamente 18 libras por $22.86.
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4.º Almuerzo Anual de Acción de Gracias para Militares5305 Miramar Way, San Diego, California
4.º Almuerzo Anual de Acción de Gracias para Militares5305 Miramar Way, San DiegoFecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
Hora: De 11 a.m. a 3 p.m.
Lugar: Marine Corps Air Station Miramar
El almuerzo es organizado por San Diego Forever Lions Club para los miembros del servicio militar en activo que pasarán el Día de Acción de Gracias separados de sus familias.
Más informaciónFecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
Hora: De 11 a.m. a 3 p.m.
Lugar: Marine Corps Air Station Miramar
El almuerzo es organizado por San Diego Forever Lions Club para los miembros del servicio militar en activo que pasarán el Día de Acción de Gracias separados de sus familias.
Más información
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5.ª Entrega Anual de Pavos y Festival de la Cosecha de Acción de Gracias2902 Marcy Ave., San Diego, California
5.ª Entrega Anual de Pavos y Festival de la Cosecha de Acción de Gracias2902 Marcy Ave., San DiegoFecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: De 11 a.m. a 2 p.m.
Lugar: Dolores Magdaleno Memorial Recreation Center
Detalles: El evento contará con brincolines, actividades de arte y manualidades, entretenimiento, entrega de pavos, refrigerios y juegos. Se ofrecerán pavos gratuitos hasta agotar existencias.
Más informaciónFecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: De 11 a.m. a 2 p.m.
Lugar: Dolores Magdaleno Memorial Recreation Center
Detalles: El evento contará con brincolines, actividades de arte y manualidades, entretenimiento, entrega de pavos, refrigerios y juegos. Se ofrecerán pavos gratuitos hasta agotar existencias.
Más información
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7.ª Entrega Anual de Pavos y Pays de Calabaza de Costco desde el Auto9191 Gramercy Dr. , San Diego, California
7.ª Entrega Anual de Pavos y Pays de Calabaza de Costco desde el Auto9191 Gramercy Dr. , San DiegoFecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: 8 a 11 a.m.
Lugar: Taft Middle School (estacionamiento principal)
Detalles: Horizon Christian Fellowship San Diego invita a los residentes de los siguientes códigos postales: 92123, 92124, 92108 y 92116.
Los asistentes deberán presentar una identificación de California que compruebe su código postal. Si resides en alguno de estos vecindarios, pero tienes una identificación de otro estado, deberás llevar correspondencia que muestre tu domicilio y que incluya tu apellido, el cual debe coincidir con el nombre que aparece en tu identificación.
Se entregará un pavo de entre 10 y 14 libras y un pay de calabaza de Costco por familia. Los alimentos se distribuirán por orden de llegada y hasta agotar existencias.
Más informaciónFecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: 8 a 11 a.m.
Lugar: Taft Middle School (estacionamiento principal)
Detalles: Horizon Christian Fellowship San Diego invita a los residentes de los siguientes códigos postales: 92123, 92124, 92108 y 92116.
Los asistentes deberán presentar una identificación de California que compruebe su código postal. Si resides en alguno de estos vecindarios, pero tienes una identificación de otro estado, deberás llevar correspondencia que muestre tu domicilio y que incluya tu apellido, el cual debe coincidir con el nombre que aparece en tu identificación.
Se entregará un pavo de entre 10 y 14 libras y un pay de calabaza de Costco por familia. Los alimentos se distribuirán por orden de llegada y hasta agotar existencias.
Más información
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Actualización Legislativa Anual de Otoño, Feria de Salud y Entrega de Pavos, Organizado por la senadora estatal de California, Akilah Weber Pierson, MD.3230 Sweetwater Springs Blvd., Spring Valley, California
Actualización Legislativa Anual de Otoño, Feria de Salud y Entrega de Pavos, Organizado por la senadora estatal de California, Akilah Weber Pierson, MD.3230 Sweetwater Springs Blvd., Spring ValleyFecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: De 10 a.m. a 1 p.m.
Lugar: Monte Vista High School
Detalles: Se entregará un pavo gratuito por familia. Es necesario confirmar la asistencia. Descarga y entrega el formulario de exención de responsabilidad requerido para participar.
Descarga el formulario y confirma tu asistencia
Más informaciónFecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: De 10 a.m. a 1 p.m.
Lugar: Monte Vista High School
Detalles: Se entregará un pavo gratuito por familia. Es necesario confirmar la asistencia. Descarga y entrega el formulario de exención de responsabilidad requerido para participar.
Descarga el formulario y confirma tu asistencia
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Comida de Acción de Gracias en el Parque401 Parkside Dr. , Oceanside, California
Comida de Acción de Gracias en el Parque401 Parkside Dr. , OceansideFecha: Viernes 27 de noviembre de 2026
Hora: 1:30 p.m.
Lugar: Fireside Park
Detalles: Se ofrecerá una comida con pavo y todos sus acompañamientos. También habrá servicios de duchas y atención veterinaria. El evento es organizado por Convicted4Christ Ministries.
Más informaciónFecha: Viernes 27 de noviembre de 2026
Hora: 1:30 p.m.
Lugar: Fireside Park
Detalles: Se ofrecerá una comida con pavo y todos sus acompañamientos. También habrá servicios de duchas y atención veterinaria. El evento es organizado por Convicted4Christ Ministries.
Más información
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Distribución Anual de Alimentos de Acción de Gracias de Hugs & Bags4160 University Ave., San Diego, California
Distribución Anual de Alimentos de Acción de Gracias de Hugs & Bags4160 University Ave., San DiegoFecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
Hora: 8 a.m. al mediodía
Lugar: Yohed Coffee
Detalles: Se distribuirán comidas calientes gratuitas, pavos, jamones y acompañamientos. Todas las personas son bienvenidas.
Más informaciónFecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
Hora: 8 a.m. al mediodía
Lugar: Yohed Coffee
Detalles: Se distribuirán comidas calientes gratuitas, pavos, jamones y acompañamientos. Todas las personas son bienvenidas.
Más información
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Distribución Anual de Pavos y Feria de Recursos Comunitarios de Imperial Beach Community Clinic1016 Outer Rd, San Diego, San Diego, California
Distribución Anual de Pavos y Feria de Recursos Comunitarios de Imperial Beach Community Clinic1016 Outer Rd, San Diego, San DiegoFecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: De 11 a.m. a 3 p.m. (Los pavos se entregarán por orden de llegada y hasta agotar existencias).
Lugar: Nestor Community Health Center
La cantidad de pavos es limitada. El evento se llevará a cabo en la comunidad de South Bay y Nestor, justo al norte de San Ysidro, y ofrecerá asistencia alimentaria para las fiestas y acceso a recursos comunitarios. Puedes consultar las actualizaciones en la página de Facebook de IBCC Health.
Más informaciónFecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: De 11 a.m. a 3 p.m. (Los pavos se entregarán por orden de llegada y hasta agotar existencias).
Lugar: Nestor Community Health Center
La cantidad de pavos es limitada. El evento se llevará a cabo en la comunidad de South Bay y Nestor, justo al norte de San Ysidro, y ofrecerá asistencia alimentaria para las fiestas y acceso a recursos comunitarios. Puedes consultar las actualizaciones en la página de Facebook de IBCC Health.
Más información
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Entrega de Alimentos y Pavos de Acción de Gracias de Give Me Hope766 28th St., San Diego, California
Entrega de Alimentos y Pavos de Acción de Gracias de Give Me Hope766 28th St., San DiegoFecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: 10 a.m.
Lugar: Home Church and Good Samaritan Worship Center
Detalles: Se ofrecerán alimentos y pavos gratuitos hasta agotar existencias. La entrega será por orden de llegada.
Más informaciónFecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: 10 a.m.
Lugar: Home Church and Good Samaritan Worship Center
Detalles: Se ofrecerán alimentos y pavos gratuitos hasta agotar existencias. La entrega será por orden de llegada.
Más información
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Entrega de Pavos de Acción de Gracias1501 Kelton Rd, San Diego, California
Entrega de Pavos de Acción de Gracias1501 Kelton Rd, San DiegoFecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: 11 a.m. a 2 p.m.
Lugar: Emerald Hills Park
Las tres entregas de pavos para el Día de Acción de Gracias son organizadas por varias organizaciones comunitarias.
Más informaciónFecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: 11 a.m. a 2 p.m.
Lugar: Emerald Hills Park
Las tres entregas de pavos para el Día de Acción de Gracias son organizadas por varias organizaciones comunitarias.
Más información
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Entrega de Pavos de Acción de Gracias2902 Marcy Ave., San Diego, California
Entrega de Pavos de Acción de Gracias2902 Marcy Ave., San DiegoFecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: 11 a.m. a 2 p.m.
Lugar: Memorial Park Recreation Center
Detalles: Las tres entregas de pavos para el Día de Acción de Gracias son organizadas por varias organizaciones comunitarias.
Más informaciónFecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: 11 a.m. a 2 p.m.
Lugar: Memorial Park Recreation Center
Detalles: Las tres entregas de pavos para el Día de Acción de Gracias son organizadas por varias organizaciones comunitarias.
Más información
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Entrega de Pavos de Acción de Gracias7900 Paradise Valley Road, San Diego, California
Entrega de Pavos de Acción de Gracias7900 Paradise Valley Road, San DiegoFecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
Hora: 1 a 5 p.m.
Lugar: Estacionamiento de Skyline Hills Library
Detalles: Las tres entregas de pavos para el Día de Acción de Gracias son organizadas por varias organizaciones comunitarias.
Más informaciónFecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
Hora: 1 a 5 p.m.
Lugar: Estacionamiento de Skyline Hills Library
Detalles: Las tres entregas de pavos para el Día de Acción de Gracias son organizadas por varias organizaciones comunitarias.
Más información
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Evento Comunitario Nacional de Entrega de Pavos, 3.ª Entrega Anual de Pavos, Organizado por ROA California Real Estate Team2434 Fenton St. Suite 300, Chula Vista, California
Evento Comunitario Nacional de Entrega de Pavos, 3.ª Entrega Anual de Pavos, Organizado por ROA California Real Estate Team2434 Fenton St. Suite 300, Chula VistaFecha: Lunes 23 de noviembre de 2026
Hora: 6 p.m.
Lugar: The Hub at Eastlake
Detalles: Realty of America California organizará su tercera entrega anual de pavos. Se ofrecerán pavos gratuitos para las familias.
Más informaciónFecha: Lunes 23 de noviembre de 2026
Hora: 6 p.m.
Lugar: The Hub at Eastlake
Detalles: Realty of America California organizará su tercera entrega anual de pavos. Se ofrecerán pavos gratuitos para las familias.
Más información
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Operación Gobble270 F St, Chula Vista, California
Operación Gobble270 F St, Chula VistaFecha: Viernes 20 de noviembre de 2026
Hora: 9 a 11 a.m.
Lugar: Norman Park Senior Center
Detalles: Se entregará un pavo y acompañamientos por familia. El registro previo comienza el lunes 12 de octubre a las 9:30 a.m. La inscripción es únicamente en persona. Lleva una identificación con fotografía. El evento es organizado por el asambleísta David Alvarez.
Más informaciónFecha: Viernes 20 de noviembre de 2026
Hora: 9 a 11 a.m.
Lugar: Norman Park Senior Center
Detalles: Se entregará un pavo y acompañamientos por familia. El registro previo comienza el lunes 12 de octubre a las 9:30 a.m. La inscripción es únicamente en persona. Lleva una identificación con fotografía. El evento es organizado por el asambleísta David Alvarez.
Más información
Ayuda y recursos de alimentos
Varias organizaciones en todo el condado de San Diego también ofrecen alimentos y otros recursos para quienes necesitan apoyo.
Por ejemplo, Feeding San Diego ofrece alimentos e ingredientes gratuitos para complementar las comidas de Acción de Gracias. La organización realizará varias distribuciones de alimentos en diferentes lugares. Puedes consultar las ubicaciones haciendo clic aquí.
El Condado de San Diego, en colaboración con el Banco de Alimentos de San Diego Jacobs & Cushman, ofrece alimentos gratuitos en distintas comunidades. Recibir alimentos es sencillo, ya que no hay requisitos de ingresos ni de residencia.
Otras organizaciones que ofrecen distribuciones de alimentos incluyen MAAC Project, The Salvation Army, Bridge of Hope SD y Hearts and Hands Working Together, entre otras.