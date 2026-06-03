Resultados electorales en vivo: John McCann mantiene una amplia ventaja en los primeros resultados para la Alcaldía de Chula Vista

Con el primer recuento de votos en la contienda por la alcaldía de Chula Vista, el actual alcalde, John McCann, lidera con el 61% de los votos.

El consejero del Distrito Escolar Primario de Chula Vista, Francisco Tamayo, se ubica en segundo lugar con el 35% de los votos.

McCann es republicano y se postula para un segundo mandato tras ser elegido en 2022.

Tamayo es demócrata y miembro del consejo escolar del Distrito Escolar Primario de Chula Vista. Tamayo cuenta con el respaldo de los cuatro colegas demócratas de McCann en el Consejo de la Ciudad.

“Estoy muy agradecido con los votantes de Chula Vista. Chula Vista es mi ciudad natal”, dijo McCann el martes por la noche. “Amo esta ciudad y trabajo a diario para mejorar la calidad de vida de todos los que viven en Chula Vista”.

Tamayo, demócrata, cuenta con el respaldo de los cuatro colegas demócratas de McCann en el Consejo . No fue posible contactarlo para obtener comentarios el martes por la noche.

El tercer candidato en la contienda es Yair Gersten, también demócrata registrado. Gersten trabaja actualmente como analista para el Condado de San Diego y anteriormente se postuló sin éxito para supervisor del condado.



Cómo funciona

En Chula Vista, el alcalde es uno de los cinco miembros del consejo municipal. La segunda ciudad más grande del condado de San Diego es una ciudad autónoma con un sistema de concejo-administrador, lo que significa que el consejo municipal nombra a un administrador municipal para supervisar las operaciones diarias.

Pero ser alcalde conlleva algunas ventajas adicionales. El alcalde representa a la ciudad en eventos oficiales y en organismos regionales como SANDAG. También tiene mayor influencia en la selección de los temas que se incluyen en la agenda semanal del consejo municipal.

Los residentes de Chula Vista no sabrán quién será su alcalde hasta finales de este año. Esto se debe a que los dos candidatos más votados pasarán a una segunda vuelta en noviembre.



Por qué es importante

McCann, reservista naval, es una figura emblemática de Chula Vista desde hace mucho tiempo. Ha sido concejal durante casi dos décadas y cuenta con una sólida base de apoyo.

Es un firme defensor de las fuerzas del orden y de grandes proyectos empresariales como el nuevo Gaylord Resort and Convention Center en la bahía de la ciudad. En 2023, McCann también impulsó políticas más estrictas contra las personas sin hogar.

El año pasado, McCann perdió una reñida contienda por un puesto en la Junta de Supervisores del Condado de San Diego contra la demócrata Paloma Aguirre en una elección especial.

Durante esa campaña, McCann tuvo que responder preguntas sobre su postura respecto a los derechos de los inmigrantes y sobre una carta que escribió y que llevó al presidente estadounidense Donald Trump a conmutar la sentencia de un empresario del sur de la Bahía condenado por conspiración para vender bebidas energéticas falsificadas.

Tamayo también ha sido objeto de escrutinio, incluyendo críticas de los líderes de su propio partido. El año pasado, Voice of San Diego informó que el Partido Demócrata del Condado de San Diego consideró censurar a Tamayo y a otro miembro de la junta escolar por supuestamente conspirar para destituir a un tercer miembro y reemplazarlo con un aliado más afín.

El partido no ha respaldado a Tamayo en su candidatura contra McCann este año.

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En cifras

A mediados de mayo, McCann era quien más dinero había gastado en la campaña electoral, según sus últimos informes de campaña.

El alcalde comenzó a recaudar fondos para su reelección el año pasado. Este año, ha invertido más de $150,000 en la contienda, incluyendo mensajes de texto y anuncios en redes sociales.

En contraste, Tamayo había gastado apenas $5,700, según sus informes. El funcionario del distrito se unió a la contienda justo antes de la fecha límite y había recaudado alrededor de $4,200 a mediados de mayo.

Gersten era quien menos había gastado en la campaña. Ha recaudado más que Tamayo, según los informes, pero solo había gastado alrededor de $5,000.