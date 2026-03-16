Rebelde del Cine: Emilio Montiel y la audacia de soñar en grande (o cómo un cineasta mexicano construyó su propio imperio cinematográfico)
En el episodio de hoy, exploramos la trayectoria cinematográfica de Emilio Montiel, fundador de Producciones Montiel. Emilio es cantante, actor y productor de cine a sus 71 años,
Su historia es tan adictiva como su obra.
Si te topas con una de sus películas sin ver el número de visitas o leer los comentarios, te sorprendería saber que ha producido más de 200 películas y ha cautivado a audiencias de todo el mundo con sus lanzamientos directos a YouTube,
acumulando más de 100 millones de visualizaciones — Sí, has leído bien.
Su mezcla única de temas familiares, westerns mexicanos y su propio estilo musical desafía los estándares de Hollywood, creando un inesperado pero fiel seguimiento en línea.
Pero el camino de Emilio no ha estado exento de desafíos.
A lo largo de su carrera, ha enfrentado escepticismo y burlas, tanto personal como profesionalmente.Sin embargo, perseveró.
Su historia es un testimonio de resiliencia y de encontrar la manera de realizar tus sueños, ya sea sacrificando un trabajo estable o adoptando métodos no convencionales para darle vida a tus proyectos.
En el set, presenciamos la pasión que Emilio pone en su trabajo y el apoyo inquebrantable de su equipo, muchos de los cuales han encontrado un hogar creativo en sus producciones.
La historia de Emilio es más que hacer películas. Es en sí misma un relato digno de la gran pantalla: una historia de perseverancia, creatividad y la incansable búsqueda por hacer lo que amas.
Su historia sirve como recordatorio de que nunca es tarde para seguir tus sueños.
Si tienes curiosidad por obtener una mirada detrás de cámaras en una de las producciones de Emilio, echa un vistazo al reportaje de nuestro colega de KPBS, Matt Bowler.
¡Incluso podrías ver un vistazo del brazo de Julio sosteniendo el micrófono!
Un agradecimiento especial a Armando Hernández del podcast Trash-Mex por compartir su experiencia sobre los narco-westerns mexicanos y su impacto cultural.
Mencionados en este episodio:
- Petula Clark
- Bernabé “El Gatillero” Melendrez
- Los Hermanos Almada (Mario Almada, Fernando Almada and Horacio Almada)
- Patricia Rivera
- Vicente Fernández
Películas escuchadas en este episodio:
Canciones escuchadas:
- “Prefiero Morir” de Emilio Montiel
De KPBS, Port of Entry cuenta historias que cruzan fronteras. Para escuchar más historias visita www.portofentrypod.org
Créditos
Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González
Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco
Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos
Editora: Chrissy Nguyen
Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco
Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette