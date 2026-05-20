Seis personas murieron en centros de detención del ICE en California mientras deportaciones de Trump se disparaban

Seis personas murieron en centros de detención de inmigrantes en California durante el último año, debido a que estos centros, abarrotados, tenían dificultades para proporcionar atención médica básica, según una nueva investigación estatal que detalla las condiciones dentro de las instalaciones.

El informe de 175 páginas publicado el viernes ofrece la visión más detallada hasta la fecha del interior de los centros de detención, que a menudo se encuentran en zonas remotas del estado y son de difícil acceso para abogados, familias y defensores.

Documenta el mayor número de muertes desde que el estado comenzó a realizar inspecciones en los centros hace siete años. En 2024, no se registraron muertes en los centros de detención de California, según la lista de comunicados de prensa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que realiza el seguimiento de estos datos, elaborada por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

Las muertes se produjeron mientras la administración del presidente Donald Trump llevaba a cabo una campaña de deportación masiva —que comenzó en Los Ángeles— y que aumentó la población en los centros de detención en más del 150%.

Dieciocho personas han fallecido en centros penitenciarios este año en todo el país, aproximadamente una por semana. Desde el inicio del gobierno de Trump, 48 personas han muerto en centros de detención. Un estudio publicado el mes pasado en la revista Journal of the American Medical Association reveló que la tasa actual es casi siete veces superior a la del año fiscal 2023, con 88.9 fallecimientos por cada 100,000 habitantes.

En California, cuatro de las muertes ocurrieron en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, en el condado de San Bernardino. Otras dos personas fallecieron en el Centro de Detención Regional Imperial, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, en Calexico. En los cuatro casos de Adelanto, las familias de los fallecidos alegan que el centro no proporcionó la atención médica adecuada, según el informe.

Las inspecciones realizadas por el Departamento de Justicia de California son obligatorias según una ley de 2017 promulgada en respuesta a las preocupaciones sobre las condiciones. Investigadores y expertos médicos realizaron visitas de dos días a cada centro y entrevistaron a 194 personas de más de 120 países.

El año pasado, los inspectores se centraron en las deficiencias en la atención de salud mental en los seis centros que operaban en California durante los primeros meses del segundo mandato de Trump. Este año, los investigadores estatales analizaron en detalle cómo el drástico aumento de la población de detenidos afectó las condiciones y el acceso a la atención médica en todos los centros que operan actualmente en California.

Algunos detenidos describieron que solo tenían frijoles y pan para comer, lo que les provocaba diarrea, y temperaturas extremadamente frías que los obligaban a usar sus calcetines como mangas adicionales. En un centro penitenciario, los investigadores documentaron la falta de suficientes inodoros para la población reclusa, y los detenidos reportaron baños sucios.

Varios detenidos lloraron al relatar a los investigadores estatales las condiciones de su confinamiento en California City. La mayoría de los detenidos no han sido condenados por ningún delito.

“Esto es cruel, inhumano e inaceptable”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, y agregó que su oficina “trabajó incansablemente para sacar a la luz” estas condiciones.

Los investigadores estatales escribieron que los centros de detención no habían aumentado su personal médico para hacer frente al drástico incremento en el número de detenidos. En un nuevo centro de detención inaugurado el año pasado en una antigua prisión estatal en California City, los investigadores describieron una dotación de personal médico de “nivel crítico” que contribuyó a las demoras en la atención. En ese momento, el centro contaba con un solo médico para casi 1000 detenidos.

Todos los centros de detención son administrados por empresas privadas mediante contratos con el gobierno federal. Los investigadores estatales escribieron que tanto las empresas como la agencia federal no están cumpliendo con sus propios estándares de atención.

CalMatters se puso en contacto con ICE y con las tres empresas penitenciarias privadas que operan centros penitenciarios en California.

Una portavoz de MTC, la empresa que gestiona el centro en el condado de Imperial, declaró que la compañía toma el informe muy en serio y está llevando a cabo una revisión de sus conclusiones. “Nuestro enfoque está en las personas a nuestro cargo, en las conclusiones específicas de Imperial y en el trabajo continuo para brindar una atención segura, humana y que cumpla con los estándares”, afirmó Emily Lawhead, portavoz de MTC.

Christopher V. Ferreira, portavoz de la empresa penitenciaria privada GEO Group, declaró por escrito que los detenidos tienen acceso a atención médica y otros servicios las 24 horas del día.

“En todos los casos, nuestros servicios de apoyo son supervisados por ICE, incluso por personal de la agencia presente en el lugar y por otras organizaciones dentro del Departamento de Seguridad Nacional para garantizar el cumplimiento de las normas de detención de ICE y los requisitos contractuales con respecto al trato y los servicios que reciben los detenidos por ICE”, dijo.

Ryan Gustin, portavoz de la empresa penitenciaria privada CoreCivic, declaró: “Todas nuestras instalaciones de inmigración donde proporcionamos atención médica cumplen con los estándares federales de detención, incluyendo la dotación de personal”.

Disminución de la protección de los derechos civiles

Los investigadores estatales también describieron en su informe cómo la administración Trump redujo las protecciones federales para los detenidos.

Desde enero de 2025, el gobierno federal ha recortado la financiación de programas legales para informar a las personas sobre sus derechos, ha cerrado las oficinas de supervisión de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional y ha suspendido las protecciones para los detenidos transgénero, según indica el informe.

Según el informe, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dejó de incluir en sus informes estadísticos quincenales, en febrero de 2025, los datos sobre personas transgénero exigidos por el Congreso. La agencia también eliminó de su sitio web un memorando de política que la comprometía a crear un entorno seguro para las personas transgénero.

Loba, una mujer transgénero de El Salvador que estuvo detenida en California City durante seis meses en 2025, declaró a CalMatters que sufrió incidentes de acoso sexual e intimidación traumáticos por parte de los guardias mientras estaba alojada en los dormitorios masculinos. Solicitó a CalMatters que solo la identificara por su nombre de pila porque teme represalias por hablar sobre las condiciones y por su seguridad en su país.

Según contó, la situación era tan estresante que finalmente decidió firmar los documentos para su salida voluntaria y regresar a su casa en El Salvador.

“Esa es la razón principal”, dijo. “Llevo dos años luchando por mi caso de inmigración, y después de estar lejos de mi comunidad y de la falta de apoyo a la comunidad LGBTQ+ dentro de los centros de detención, y luego de ser víctima de acoso, fue realmente intimidante. Fue muy traumático”.

El informe también examinó otras quejas presentadas por los detenidos y sus familias.

Durante un incidente en Adelanto, una persona informó a los inspectores estatales que los guardias utilizaron gas pimienta en una habitación cerrada donde se encontraban unas 50 personas.

En el centro de detención de Otay Mesa, en San Diego, los investigadores expresaron su preocupación por los registros corporales. El informe indica que Otay Mesa es el único centro en California que aplica la práctica de realizar registros corporales a los detenidos después de cada visita con alguien que no sea un abogado.

Las mujeres describieron los registros como “humillantes” y “denigrantes” tras ser registradas delante de agentes masculinos, a veces incluso durante la menstruación. Tanto hombres como mujeres manifestaron sentirse “violados” por esta práctica. Una persona declaró a los inspectores que había dejado de visitar a su familia para evitar los registros.

Larry Valenzuela / CalMatters Anexo del Valle Central en McFarland, 8 de julio de 2024. Foto de Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local.

Dos nuevos centros de detención

En el momento de las visitas de los investigadores, 6028 personas se encontraban detenidas por motivos de inmigración en California. Esto representa un aumento del 162 % con respecto a las 2300 personas detenidas durante las inspecciones de 2023. California tiene la tercera mayor población de detenidos por el ICE, después de Texas y Luisiana.

California también alberga dos de las siete instalaciones más grandes del país. Los detenidos en California procedían principalmente de México, India, Guatemala, El Salvador, China, Rusia, Cuba, Colombia, Venezuela y Honduras.

Durante los dos mandatos de Trump, los demócratas de California adoptaron políticas destinadas a impedir el funcionamiento de los centros de detención. En 2019, California intentó prohibir la operación de centros de detención privados con fines de lucro en el estado, pero GEO Group interpuso una demanda que logró impedirlo. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que la prohibición viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución al impedir que el gobierno federal lleve a cabo la aplicación de las leyes de inmigración.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abrió dos centros de detención en California el año pasado: primero el de California City y luego el de McFarland, denominado Anexo del Valle Central. Este último comenzó a recibir detenidos en abril de 2026, mientras se finalizaba el informe, pero el estado afirma que también comenzará a supervisar dicho centro. Ambos lugares se utilizaban anteriormente para albergar a reclusos de prisiones estatales bajo contratos con el sistema penitenciario de California.

Este año, los demócratas de California impulsan varios proyectos de ley para contrarrestar la represión migratoria del gobierno de Trump. Uno de ellos, presentado por el asambleísta Matt Haney, demócrata de San Francisco, gravaría los centros de detención , destinando los fondos a grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, lo que en la práctica haría que mantener estos centros en el estado no fuera rentable.