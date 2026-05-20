Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

Public Safety
Latest updates on the shooting at the Islamic Center

Formas de ayudar u obtener ayuda tras el tiroteo en el Centro Islámico

Por Riley Arthur / Web Producer
Publicado en May 20, 2026 at 11:23 AM PDT
A couple gather to pray at the Islamic Center of San Diego for the victims of the mass shooting Monday, May 19. 2026.
Michael Damron
/
KPBS
A couple gather to pray at the Islamic Center of San Diego for the victims of the mass shooting Monday, taken May 19, 2026.
Read in English

Un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego en Clairemont el lunes dejó cinco muertos.

Las víctimas han sido identificadas como Amin Abdullah, Mansour Kaziha y Nadir Awad. Abdullah era el guardia de seguridad del centro y las autoridades calificaron su actuación de heroica.

Advertisement
Become a KPBS sponsor

Dos adolescentes sospechosos fueron encontrados muertos cerca del centro con heridas de bala autoinfligidas. El Departamento de Policía de San Diego está investigando el incidente como un crimen de odio.

Mientras la comunidad lamenta las vidas perdidas, muchos se preguntan cómo pueden ayudar. KPBS ha recopilado una lista de maneras de apoyar a las familias afectadas, incluyendo fondos de donación organizados por el centro. También hemos reunido recursos de salud mental, asistencia legal y ayuda en crisis para quienes necesiten apoyo en este momento.

Donaciones

Fondo de Apoyo del Centro Islámico de San Diego

El Centro Islámico de San Diego ha creado el Fondo Oficial de Apoyo a Víctimas y Familias del ICSD para las personas y familias afectadas por el tiroteo en el campus de la mezquita del ICSD. Este fondo brindará asistencia directa y apoyo para la recuperación de los afectados, según el centro.

Recaudación de fondos para las víctimas

Advertisement
Become a KPBS sponsor

Esta recaudación de fondos está organizada por CAIR-San Diego junto con el Centro Islámico de San Diego. Los fondos cubrirán los gastos funerarios, las necesidades básicas del hogar, la educación de los hijos, la estabilidad financiera a largo plazo para los cónyuges sobrevivientes y el apoyo psicológico para quienes quedan atrás.

Servicios de la Fiscalía del Condado de San Diego para Víctimas

Los miembros de la comunidad afectados, incluyendo, entre otros, a las víctimas, padres, estudiantes y empleados del Centro Islámico de San Diego, pueden recibir servicios de la línea de Servicios para Víctimas de la Fiscalía del Condado de San Diego al 619-531-4041.

Recursos de salud mental

Cómo ayudar a los niños a afrontar la violencia armada

Sandy Hook Promise ofrece orientación especializada sobre el trauma para hablar con los niños sobre la tragedia y cómo procesar sus emociones.

Recursos para educadores y familias para hablar sobre tiroteos masivos en la comunidad

La Oficina de Educación del Condado de San Diego ofrece recursos generales de salud mental y orientación sobre cómo hablar con los niños sobre tiroteos masivos y cómo manejar las propias emociones.

Línea directa para delitos de odio

California vs. Hate es una línea directa estatal y un sistema de denuncia en línea que conecta a las víctimas de delitos e incidentes de odio con recursos, incluyendo asistencia legal, asesoramiento y apoyo de salud mental. El servicio es gratuito, confidencial y está disponible en todo California. Comuníquese con ellos al: 833-8-NO-HATE (833-866-4283)

Línea directa para el suicidio y crisis

Para obtener apoyo gratuito las 24 horas, la Línea de Ayuda para la Angustia por Desastres es una línea directa nacional dedicada a brindar apoyo a personas que atraviesan una crisis.

Tags

Public Safety San Diego
Riley Arthur
Riley Arthur is a web producer at KPBS. She is responsible for copy editing, updating the station’s website, writing stories and multimedia production.
seeStoriesBy

Fact-based local news is essential

KPBS keeps you informed with local stories you need to know about — with no paywall. Our news is free for everyone because people like you help fund it.

Without federal funding, community support is our lifeline.
Make a gift to protect the future of KPBS.

KPBS News: Public Safety Policy
KPBS has created a public safety coverage policy to guide decisions on what stories we prioritize, as well as whose narratives we need to include to tell complete stories that best serve our audiences. This policy was shaped through months of training with the Poynter Institute and feedback from the community. You can read the full policy here.
Read →
More News