Formas de ayudar u obtener ayuda tras el tiroteo en el Centro Islámico

Un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego en Clairemont el lunes dejó cinco muertos.

Las víctimas han sido identificadas como Amin Abdullah, Mansour Kaziha y Nadir Awad. Abdullah era el guardia de seguridad del centro y las autoridades calificaron su actuación de heroica.

Dos adolescentes sospechosos fueron encontrados muertos cerca del centro con heridas de bala autoinfligidas. El Departamento de Policía de San Diego está investigando el incidente como un crimen de odio.

Mientras la comunidad lamenta las vidas perdidas, muchos se preguntan cómo pueden ayudar. KPBS ha recopilado una lista de maneras de apoyar a las familias afectadas, incluyendo fondos de donación organizados por el centro. También hemos reunido recursos de salud mental, asistencia legal y ayuda en crisis para quienes necesiten apoyo en este momento.



Donaciones

Fondo de Apoyo del Centro Islámico de San Diego

El Centro Islámico de San Diego ha creado el Fondo Oficial de Apoyo a Víctimas y Familias del ICSD para las personas y familias afectadas por el tiroteo en el campus de la mezquita del ICSD. Este fondo brindará asistencia directa y apoyo para la recuperación de los afectados, según el centro.

Recaudación de fondos para las víctimas

Esta recaudación de fondos está organizada por CAIR-San Diego junto con el Centro Islámico de San Diego. Los fondos cubrirán los gastos funerarios, las necesidades básicas del hogar, la educación de los hijos, la estabilidad financiera a largo plazo para los cónyuges sobrevivientes y el apoyo psicológico para quienes quedan atrás.



Asistencia legal

Servicios de la Fiscalía del Condado de San Diego para Víctimas

Los miembros de la comunidad afectados, incluyendo, entre otros, a las víctimas, padres, estudiantes y empleados del Centro Islámico de San Diego, pueden recibir servicios de la línea de Servicios para Víctimas de la Fiscalía del Condado de San Diego al 619-531-4041.

Recursos de salud mental

Cómo ayudar a los niños a afrontar la violencia armada

Sandy Hook Promise ofrece orientación especializada sobre el trauma para hablar con los niños sobre la tragedia y cómo procesar sus emociones.

Recursos para educadores y familias para hablar sobre tiroteos masivos en la comunidad

La Oficina de Educación del Condado de San Diego ofrece recursos generales de salud mental y orientación sobre cómo hablar con los niños sobre tiroteos masivos y cómo manejar las propias emociones.

Línea directa para delitos de odio

California vs. Hate es una línea directa estatal y un sistema de denuncia en línea que conecta a las víctimas de delitos e incidentes de odio con recursos, incluyendo asistencia legal, asesoramiento y apoyo de salud mental. El servicio es gratuito, confidencial y está disponible en todo California. Comuníquese con ellos al: 833-8-NO-HATE (833-866-4283)

Línea directa para el suicidio y crisis

Para obtener apoyo gratuito las 24 horas, la Línea de Ayuda para la Angustia por Desastres es una línea directa nacional dedicada a brindar apoyo a personas que atraviesan una crisis.