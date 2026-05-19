Continúa la investigación por crimen de odio tras el tiroteo en el Centro Islámico

La investigación por crimen de odio continuaba el martes tras el tiroteo mortal en una mezquita de Clairemont Mesa, mientras líderes musulmanes locales rendían homenaje a las víctimas del ataque, incluido un guardia de seguridad que está siendo reconocido como un héroe.

El tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, ubicado en la cuadra 7000 de Eckstrom Avenue, fue reportado alrededor de las 11:40 a.m. del lunes. Oficiales llegaron en menos de cuatro minutos y encontraron a tres hombres muertos afuera de la mezquita, uno de ellos un guardia de seguridad que estaba trabajando en ese momento, informó Scott Wahl, jefe de la Policía de San Diego.

El ataque provocó un amplio despliegue policial en la concurrida zona de la ciudad, además de evacuaciones en la mezquita y en su centro educativo para niños pequeños, cierres de calles y resguardos en escuelas públicas cercanas.

Mientras esas operaciones estaban en marcha, la policía recibió reportes de otro tiroteo en el área, esta vez en Salerno Street, al sur del centro islámico.

“Había un jardinero trabajando que recibió disparos, pero afortunadamente no fue alcanzado”, dijo Wahl.

Poco después de ese segundo reporte, oficiales fueron enviados a otro punto cercano. Allí, en la cuadra 3800 de Hatton Street, encontraron un vehículo detenido en la calle con los cuerpos de los presuntos responsables del ataque: un joven de 18 años y un menor de 17. Las autoridades creen que ambos murieron por heridas de bala autoinfligidas, dijo Wahl a medios de comunicación.

La policía informó que uno de los sospechosos había sido reportado como desaparecido aproximadamente dos horas antes del tiroteo en la mezquita.

“La Policía de San Diego reunió información proporcionada por la madre del menor”, indicó el departamento en un comunicado. “Ella creía que su hijo tenía pensamientos suicidas y reportó que varias de sus armas, así como su vehículo, habían desaparecido.

“También indicó que estaba acompañado de otra persona vestida con ropa de camuflaje”.

Gracias a tecnología automatizada de lectura de placas, las autoridades descubrieron que el vehículo había estado esa mañana en Mission Valley, cerca del centro comercial Fashion Valley, aunque los agentes que acudieron a la zona no localizaron el automóvil ni a los sospechosos.

El caso está siendo investigado como un posible crimen de odio, luego de reportes que indican que se encontraron mensajes antiislámicos en una de las armas utilizadas y posiblemente también dentro del vehículo donde fueron hallados los sospechosos.

La mañana del martes, líderes musulmanes de San Diego, incluidos representantes del Centro Islámico, identificaron a las víctimas como Amin Abdullah, Mansour Kaziha y Nader Awad. Abdullah, el guardia de seguridad del lugar, está siendo reconocido como un héroe por haber salvado vidas durante el ataque.

Abdullah “arriesgó su propia vida para alertar a la escuela y a otras personas dentro del edificio sobre la presencia de un tirador activo”, señalaron líderes musulmanes en un comunicado difundido por el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR).

Funcionarios de la mezquita también lo homenajearon en redes sociales, describiéndolo como “un querido guardia de seguridad que dio su vida protegiendo a los niños y miembros de nuestra comunidad” y “un hombre valiente que se puso en riesgo por la seguridad de otros y que incluso en sus últimos momentos nunca dejó de proteger a nuestra comunidad”.

Según reportes de prensa, Abdullah era padre de ocho hijos. Una campaña de recaudación en línea para apoyar a su familia había reunido casi 2 millones de dólares hasta la mañana del martes.

De acuerdo con CAIR, Kaziha “era un líder comunitario que administró la tienda de la mezquita durante casi 40 años y fue un esposo, padre y abuelo amoroso”, mientras que Awad “desvió a miembros de la comunidad de la línea de fuego y salvó vidas”.

Líderes musulmanes planeaban realizar una conferencia de prensa por la tarde para honrar a las víctimas.

El Centro Islámico también creó una campaña de recaudación en línea para apoyar a las víctimas y familias afectadas por el ataque. Hasta la mañana del martes había reunido más de 440 mil dólares.

El lunes por la tarde, Todd Gloria, alcalde de San Diego, aseguró que la ciudad hará todo lo posible para que la comunidad musulmana se sienta segura.

“Y no se escatimarán recursos para garantizar que nuestras instituciones y espacios religiosos estén protegidos en este momento tan sensible”, añadió.

Tazheen Nizam, directora ejecutiva de CAIR-San Diego, condenó el ataque.

“Condenamos enérgicamente este horrible acto de violencia en el Centro Islámico de San Diego”, dijo Nizam. “Nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas. Nadie debería temer por su seguridad mientras asiste a rezar o estudia en una escuela primaria. Estamos trabajando para conocer más detalles sobre este incidente y alentamos a todos a mantener a esta comunidad en sus oraciones”.

Gavin Newsom anunció el lunes que la Oficina de Servicios de Emergencia de California estaba coordinándose con autoridades locales para responder al posible crimen de odio.

En un comunicado, Newsom dijo que él y su esposa, Jennifer, estaban “horrorizados por el violento ataque de hoy en el Centro Islámico de San Diego, donde familias y niños se reúnen y vecinos rezan en paz y comunidad.

“Hoy, ese espacio comunitario fue destrozado por disparos”, afirmó. “California envía sus más profundas condolencias a las familias y comunidades afectadas por este tiroteo. Las personas que acuden a rezar no deberían temer por sus vidas. El odio no tiene cabida en California y no toleraremos actos de terror o intimidación contra comunidades de fe”.

