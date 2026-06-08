Juez federal ordena que centro de detención de inmigrantes permita inspección sanitaria del condado de San Diego

Un juez federal ordenó el miércoles al Centro de Detención de Otay Mesa que permitiera el acceso de los inspectores de salud del condado de San Diego a las instalaciones con capacidad para 1,400 personas, dando la razón a los funcionarios locales en lugar del gobierno federal en una disputa legal en curso.

El fallo podría afectar la forma en que los funcionarios locales de todo el estado implementan una nueva ley de California destinada a proporcionar un nivel adicional de supervisión para los centros de detención de inmigrantes administrados por empresas privadas.

El condado de San Diego demandó al Departamento de Seguridad Nacional en marzo después de que a dos supervisores del condado y al inspector de salud no se les concediera acceso completo a las instalaciones administradas por CoreCivic. Este condado del sur de California es el primero del estado en intentar ejercer la autoridad de inspección , otorgada por ley estatal en 2024.

El juez James Simmons Jr., del Distrito Sur de California, declaró el mes pasado que era probable que el condado ganara su demanda sobre si tiene la autoridad para realizar inspecciones de salud pública en virtud de la ley estatal.

En su orden emitida el miércoles, Simmons Jr. escribió que la inspección “deberá completarse lo antes posible y a más tardar el 17 de junio de 2026”. También ordenó a CoreCivic que elaborara una lista de las políticas y los procedimientos solicitados por el condado.

“El condado es responsable de la seguridad y la salud de cualquier persona que se encuentre dentro de su jurisdicción, lo que incluye a quienes están detenidos en el centro”, dijo el asesor legal del condado, Damon Brown, en una conferencia de prensa después de la audiencia en mayo.

Otay Mesa es uno de los ocho centros de detención privados de California. En conjunto, albergan a unas 5,300 personas, frente a las aproximadamente 3,100 que había justo después de que el presidente Trump asumiera el cargo en abril de 2025 e iniciara una campaña nacional contra la inmigración.

Simmons ordenó a los funcionarios del condado que intentaran llegar a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y CoreCivic sobre quiénes pueden participar exactamente en la inspección, qué áreas pueden inspeccionar y cómo obtener el consentimiento de los detenidos para ser entrevistados y para que se revisen sus historiales médicos.

En la audiencia judicial, la abogada de CoreCivic, Anne Orcutt, dijo que la compañía penitenciaria privada con sede en Tennessee, propietaria y operadora de Otay Mesa, ha presentado una solicitud amparada en la Ley de Registros Públicos de California ante el Condado de San Diego para averiguar si los supervisores suelen asistir a las inspecciones de salud pública con los funcionarios del condado.

En su intervención por Zoom, Orcutt describió la solicitud del condado para inspeccionar las instalaciones como algo sin precedentes y discriminatorio contra el gobierno federal.

La supervisora del condado de San Diego, Terra Lawson-Remer, a quien se le negó el acceso a la inspección en febrero, dijo que la discusión era una distracción del problema.

“Eso es una clara maniobra de distracción”, dijo. “Las primeras personas que llegaron fueron un funcionario de salud pública y una enfermera. No se les permitió el acceso a ninguno de los documentos pertinentes y fueron expulsados del centro. La inspección de salud pública fue denegada con o sin nuestra presencia”.

En una conferencia de prensa en marzo, donde se anunció la demanda, los supervisores del condado reconocieron que el reportaje de CalMatters fue clave para se diera la orden de inspeccionar las instalaciones. La supervisora del condado, Paloma Aguirre, mencionó específicamente un caso en el que un hombre mongol sordo pasó más de cuatro meses detenido sin acceso a un intérprete de lengua de señas mongola, lo que su abogado describió como un aislamiento total.

El portavoz de CoreCivic, Ryan Gustin, afirmó que la principal prioridad de la empresa es “la seguridad, la salud y el bienestar de las personas a nuestro cargo”.

“Respetamos plenamente el proceso judicial y mantenemos nuestro compromiso de trabajar tanto con ICE como con el condado de San Diego para encontrar una solución mutuamente consensuada a este asunto”, dijo.