Avistamiento de ICE afuera de centro de votación del condado de Sutter genera dudas sobre intimidación a votantes

Esta noticia ha sido actualizada para incluir una respuesta del Departamento de Seguridad Nacional.

La presunta presencia de agentes federales de inmigración en el exterior de una oficina electoral en el norte de California está generando preocupación sobre la posible intimidación a los votantes, en un momento en que la administración Trump intensifica su escrutinio sobre la elegibilidad de los electores.

Un observador del grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes NorCal Resist informó haber visto a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) frente a la Oficina Electoral del condado de Sutter, en Yuba City, el lunes.

El avistamiento se informó el mismo día en que la administración Trump anunció cargos contra 28 ciudadanos extranjeros en California, en casos relacionados con presuntos delitos electorales, tales como registrarse para votar o emitir el voto en elecciones de Estados Unidos. Varios de los individuos detenidos provenían del norte de California, incluidos dos de Sacramento y uno de Vacaville.

Las fotografías proporcionadas por NorCal Resist muestran a un agente con equipo que lleva las siglas ICE y ERO, las cuales corresponden a Enforcement and Removal Operations (Operaciones de Ejecución y Deportación). Los vehículos no estaban rotulados.

Giselle García, directora de programas de NorCal Resist, señaló que los agentes permanecieron en el estacionamiento durante poco más de dos horas.

Donna Johnston, encargada del registro de votantes del condado de Sutter, indicó que se acercó a los vehículos, pero no pudo identificar a qué agencia pertenecían los agentes.

"Simplemente les hice saber que estaban en nuestro estacionamiento y les entregué nuestros folletos informativos destinados a las fuerzas del orden en los centros de votación", comentó Johnston.

Johnston señaló que la presencia de vehículos de las fuerzas del orden no es inusual en la oficina electoral, dado que esta se encuentra cerca de la oficina del sheriff. Sin embargo, la oficina del sheriff confirmó que los agentes no pertenecían a su cuerpo.

Kevin Johnson, profesor de Derecho en la UC Davis, indicó que este avistamiento se produce en un contexto de inquietud más amplia sobre la aplicación de las leyes de inmigración y el impacto que esto podría tener en los votantes habilitados.

Asimismo, cuestionó qué función podrían desempeñar agentes de inmigración armados cerca de los centros de votación.

"Corresponde al gobierno federal demostrar por qué es necesaria la presencia de agentes armados cerca de los centros de votación en este momento", afirmó Johnson. "A mi parecer, se trata simplemente de una estrategia política que terminará afectando a determinadas comunidades".

Johnson señaló que la presencia de agentes de inmigración en los centros de votación o sus alrededores podría atemorizar a personas que temen ser objeto de medidas en su contra, incluidos los ciudadanos estadounidenses.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que las acusaciones de que el ICE tomó como objetivo un centro de votación son falsas.

"El ICE lleva a cabo operaciones de control dirigidas y basadas en labores de inteligencia; si una amenaza activa contra la seguridad pública pusiera en peligro un centro de votación, es posible que se produzcan detenciones como resultado de dicha operación", indicó un portavoz en una declaración a CapRadio.



Muchos votantes temen que haya presencia de agentes de inmigraciónen las urnas para votar

Una investigación del Centro para Elecciones Transparentes y Confiables de la UC San Diego sugiere que la preocupación por operativos de control migratorio en los centros de votación va más allá del condado de Sutter.

Thad Kousser, codirector del centro y profesor de ciencias políticas en la UC San Diego, señaló que los funcionarios electorales comenzaron a recibir inquietudes de los votantes sobre una posible presencia de agentes del ICE en los centros de votación, a medida que se intensificaban las operaciones federales de control migratorio.

Una encuesta realizada por el centro en septiembre reveló que el 40% de los encuestados a nivel nacional esperaba que hubiera agentes de inmigración presentes en algún centro de votación de su comunidad.

"Y cuando preguntamos a las personas: "¿Creen que podrían enfrentarse a interrogatorios, acoso o intimidación, incluso siendo ciudadanos estadounidenses?", observamos diferencias marcadas entre los distintos grupos raciales y étnicos", señaló.

Kousser indicó que cerca del 40 % de los estadounidenses de origen asiático, alrededor de un tercio de los latinos y una cuarta parte de los estadounidenses negros afirmaron esperar este tipo de situaciones, mientras que menos del 10 % de los estadounidenses blancos lo hicieron.

La investigación también reveló que proporcionar a las personas información sobre sus derechos electorales podría ayudar a mitigar sus preocupaciones.

"Lo importante es transmitir a los votantes que los funcionarios electorales, tanto a nivel estatal como local, están ahí para garantizar que se protejan las leyes electorales y se respeten los derechos al voto; de modo que todos —independientemente de su postura o partido— puedan hacer oír su voz en estas elecciones cruciales", añadió Kousser.

Esa misma encuesta reveló, además, que menos de la mitad de los estadounidenses esperan unas elecciones de mitad de mandato libres y justas.

Los votantes dicen que esto no les impedirá votar

Gerardo Zavala / CapRadio Los hermanos Daniel y Lester Matthews, el lunes 19 de octubre de 2026, frente a la Oficina Electoral del condado de Sutter, en Yuba City.

Algunos votantes de Yuba City que hablaron con CapRadio después de que los agentes se hubieran marchado, comentaron que las noticias sobre su presencia les preocupan, pero que eso no les impediría votar.

Daniel Matthews y su hermano Lester también votaron ese día en la oficina electoral.

"Tienen que irse", dijo Daniel, refiriéndose a los agentes del ICE que, según se informó, fueron vistos cerca del lugar de votación ese mismo día.

"Es algo que debería abordarse", añadió Lester.

Mary Page-Molinar votó en la oficina electoral del condado de Sutter junto a su esposo, Reynaldo, y señaló que ahora es más precavida a la hora de emitir su voto, pues prefiere entregarlo en persona en lugar de enviarlo por correo.

Gerardo Zavala / CapRadio El matrimonio formado por Mary Page-Molinar y Reynaldo Molinar, el lunes 19 de octubre de 2026, frente a la Oficina Electoral del condado de Sutter, en Yuba City.

Ella tiene dos familiares que trabajan para el ICE, pero comentó que se siente inquieta por las operaciones actuales de la agencia.

"Siento que, en gran medida, no son más que matones; esa es la impresión que tengo", afirmó.

La pareja señaló que no había presenciado personalmente las actividades denunciadas. Sin embargo, Molinar aseguró que no permitiría que sus preocupaciones sobre las medidas de control migratorio afectaran su participación en las elecciones.

"No voy a dejar que nadie influya en mi voto", añadió Page-Molinar.