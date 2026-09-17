Cómo la mujer más poderosa del gobierno de California está dejando su huella en la Legislatura

Se suponía que el último acuerdo de la sesión legislativa sería una victoria para la presidenta pro tempore del Senado , Monique Limón.

Tras semanas de negociaciones y al menos una noche en vela, el equipo de Limón respaldó un plan para abordar el creciente costo de los incendios forestales que, según afirmaron, protegería a los damnificados y mantendría a las empresas de servicios públicos responsables de los incendios causados por sus equipos. El Senado se había mantenido firme frente al gobernador Gavin Newsom, sin ceder en ninguna de sus propuestas para distribuir los costos de los incendios forestales y, al mismo tiempo, reducirlos para las compañías de servicios públicos.

Entonces todo se derrumbó.

Durante una reunión de una hora en la última mañana de la sesión legislativa, ya pasada la hora límite, la Asamblea decidió abandonar el acuerdo que Limón había negociado con el presidente de la Asamblea , Robert Rivas, y el gobernador. Al abandonar el acuerdo, Rivas afirmó que no ofrecía “el alivio, la rendición de cuentas ni la reforma significativa que los californianos merecen”. Los trabajadores de servicios públicos y del sector eléctrico habían llevado a cabo una intensa campaña de presión durante varios días para socavar el acuerdo.

Poco después de que la Asamblea rechazara el acuerdo , Limón declaró a los periodistas que el Senado contaba con los votos necesarios para aprobar la medida.

“Sin duda hay una sensación de decepción”, dijo, flanqueada por otros siete miembros del grupo parlamentario, a quienes animó a los periodistas a hacerles preguntas adicionales.

Desde que los colegas de Limón eligieron a la senadora demócrata de Santa Bárbara como su líder el verano pasado, una cosa ha quedado clara: ella quiere que la atención se centre en su grupo parlamentario, no en sí misma.

Las entrevistas con legisladores y colaboradores actuales y anteriores dibujan la imagen de una líder que rehúye el enfoque jerárquico. A diferencia de su predecesor, el senador Mike McGuire , a quien muchos miembros y miembros del personal han descrito en privado como un micromanager, Limón se tomó el tiempo necesario para llegar a un consenso con sus colegas y otorgó a los senadores mayor autoridad en los temas que les apasionan.

Si bien no terminó la sesión con una victoria aplastante para presumir, Limón, en su primer año como presidenta interina, logró avances significativos, aunque graduales, en temas espinosos como los nuevos impuestos y los cambios en la responsabilidad por agresión sexual, y protegió a su bancada de varias votaciones particularmente difíciles sobre temas políticamente delicados planteados por el gobernador.

Y si bien un año presupuestario difícil amenazaba con fracturar al grupo parlamentario y poner a prueba los límites de una estrategia de “gobernar por consenso”, los mayores triunfos de la líder del Senado se debieron en gran medida a que mantuvo unidos a sus colegas, incluso a costa de enemistarse con el gobernador.

“Nuestra capacidad para sacar adelante las iniciativas no se basa simplemente en uno, dos, tres o cuatro miembros”, dijo en una entrevista con CalMatters. “Creo que se debe al propio grupo parlamentario”.

Y para algunos miembros del grupo parlamentario de Limón, incluso el fallido acuerdo sobre los incendios forestales representó una victoria.

“No dimos la impresión de ser incapaces de tomar una decisión”, dijo la senadora Caroline Menjivar , demócrata de Van Nuys. “Estábamos unidos en la decisión que tomamos y nos mantuvimos fieles a ella”.

Cómo sortear los problemas presupuestarios

A principios de año, Limón se enfrentó a la posibilidad de una sesión legislativa plagada de conflictos, dada la sombría perspectiva presupuestaria del estado y la multitud de prioridades que competían por fondos limitados.

La propuesta presupuestaria del gobernador buscaba principalmente capitalizar los ingresos extraordinarios de la IA y reforzar el fondo de reserva del estado. La idea de aprobar nuevos impuestos para paliar los déficits provocados por los recortes federales y subsanar la escasez de ingresos a largo plazo del estado parecía poco probable dadas las ambiciones presidenciales de Newsom, especialmente considerando el deseo de la Legislatura de reducir el costo de vida de los californianos en vísperas de las elecciones.

Sin embargo, Limón y su grupo parlamentario siguieron adelante con los planes para un nuevo impuesto conocido como el “plan de participación justa”, que exigiría a las corporaciones con un gran número de empleados inscritos en Medi-Cal pagar un impuesto sobre la nómina para ayudar a financiar la atención médica de esos empleados.

Según el senador John Laird , elegido por Limón para presidir el comité de presupuesto de la cámara, el grupo parlamentario respaldó la idea durante una reunión de dos días sobre el presupuesto a principios de la primavera. El plan presupuestario del Senado, publicado en abril, incluía el impuesto. Un mes después, Newsom indicó que estaría abierto a nuevas fuentes de ingresos. A partir de ahí, según Laird, Limón y los demócratas del Senado presionaron a la Asamblea para que, al menos, estudiara el tema.

Finalmente, la Legislatura aprobó el Proyecto de Ley del Senado 177 , una versión atenuada que ordenaba un estudio sobre cómo el estado podría implementar dicho impuesto, y Newsom lo promulgó en julio. Aun así, el equipo de Limón lo consideró una victoria: el aspirante demócrata a gobernador, Xavier Becerra, respaldó la propuesta impositiva y se comprometió a implementarla si resultaba elegido gobernador.

“Ella llevó a un grupo parlamentario unido a las negociaciones, y creo que demostró una gran habilidad para sortear todas las diferencias dentro del grupo y llegar a una posición unificada”, dijo Laird.

La senadora Eloise Gómez-Reyes , una de las cinco mujeres de color que ejercen como líderes del subcomité de presupuesto bajo la dirección de Laird, atribuye parte del espíritu de colaboración al número de mujeres en puestos de liderazgo.

“Les diré que cuando nos reunimos por primera vez, cuando miramos a nuestro alrededor, dijimos: ‘¡Esto es maravilloso!’”, dijo refiriéndose a los líderes del presupuesto.

Laird también mencionó que, como miembro del equipo directivo de Limón y del comité de reglas, que gestiona los asuntos internos del Senado, así como la asignación de proyectos de ley a las comisiones, a menudo se encontraba en una sala llena de mujeres. Señaló que se graduó de la universidad antes de 1976, año en que la primera mujer fue elegida para el Senado estatal. El Senado alcanzó la paridad de género en 2024 y mantiene la representación equitativa.

“No se trata de un hombre blanco que dirige a todo el mundo”, dijo Laird. “Hay diversidad en el grupo parlamentario, y todos lo ven en el liderazgo y en la inclusión de todos los senadores demócratas”.

Comprometidos con la justicia para las víctimas

La senadora Sasha Renée Pérez , demócrata de Pasadena que representa a la comunidad de Altadena, devastada por los incendios, dijo estar complacida de que Limón la haya incluido en el grupo de trabajo del Senado para abordar la responsabilidad por incendios forestales.

Las tres principales compañías de servicios públicos de California, propiedad de inversores y que representan una fuerza poderosa e influyente en la política estatal, han presionado intensamente a Newsom para que reduzca la cantidad que deben pagar cuando sus propios equipos provocan incendios forestales. Las compañías solicitaron la prohibición de la subrogación, una práctica mediante la cual las aseguradoras intentan recuperar lo que pagaron en reclamaciones de los asegurados a las partes responsables, como las propias compañías de servicios públicos.

Limón, quien anteriormente defendió a los sobrevivientes del incendio Thomas de 2018 en su propio distrito, le dijo a Pérez que quería asegurarse de que las víctimas fueran el eje central de cualquier política que el Senado respaldara.

“Reconozco que no era algo que ella tuviera que hacer”, dijo Pérez. “Así que sin duda significó mucho para mí y también para mis electores”.

Pérez afirmó que Limón dedicó tiempo a reunirse con cientos de residentes de Altadena que viajaron a Sacramento para expresar su frustración por el plan propuesto por el gobernador de revertir la subrogación y limitar las indemnizaciones por daños no económicos, como el dolor y el sufrimiento de las víctimas. A petición de las víctimas, el Senado logró eliminar esas dos propuestas controvertidas del acuerdo.

De igual manera, Limón priorizó la inclusión de sobrevivientes de agresión sexual durante las discusiones entre las dos cámaras sobre cómo el estado podría ayudar a los gobiernos locales y distritos escolares con problemas de liquidez que estaban siendo demandados por personas que afirman haber sido agredidas sexualmente cuando eran niños por empleados de esas entidades.

Miguel Gutierrez Jr. / CalMatters Sen. Caroline Menjivar speaks during the swearing-in ceremony for Senate President Pro Tem Monique Limón at the state Capitol in Sacramento on Jan. 5, 2026.

Menjivar afirmó que Limón la designó para el grupo de trabajo que aborda la responsabilidad por agresión sexual, en parte debido a su experiencia como trabajadora social. Como representante del condado de Los Ángeles, que ha pagado cerca de 5 mil millones de dólares a las víctimas, el distrito de Menjivar se encuentra en el centro de este problema. Cuando el Senado intentó negociar un acuerdo sobre el aumento de los costos el año pasado, Menjivar fue una de los cinco senadores, incluido Limón, que no apoyaron el plan, pues consideraba que limitaba demasiado los derechos de las víctimas.

Si bien las ciudades, los condados y los distritos escolares querían limitar la cantidad de dinero que las víctimas podían reclamar como indemnización, los defensores de las víctimas insistieron en que cualquier límite equivalía a ponerle precio a sus agresiones. Limón y el grupo parlamentario demócrata del Senado coincidieron en gran medida con las víctimas y se negaron a aceptar cualquier plan que incluyera límites a las indemnizaciones. Dichos límites no se incluyeron en el acuerdo final , que también introdujo varias estrategias y salvaguardias nuevas destinadas a prevenir la agresión sexual infantil.

“Escuchar a las personas más vulnerables y que no contaban con financiación de grupos de interés demostró una fortaleza increíble como líder”, dijo Chantel Johnson, defensora de jóvenes tutelados y en conflicto con la ley en el Centro de Derecho Juvenil. “Sin duda, podríamos haber quedado excluidos”.

Ir en contra del gobernador

Durante el verano, Limón tomó la inusual decisión de no mencionar en público a dos controvertidos comisionados de libertad condicional a quienes Newsom volvió a nombrar para sus cargos después de que autorizaran la liberación de hombres que fueron condenados por abusar sexualmente de niños en la década de 1990, una decisión que pasó desapercibida tanto para la prensa como para los legisladores republicanos.

Esta táctica impidió que los senadores demócratas tuvieran que votar sobre nombramientos políticamente impopulares y dejó sin trabajo a dos veteranos de la junta de libertad condicional. Defensores de la justicia penal afirmaron que politizó aún más el proceso. La oficina de Newsom declinó hacer comentarios sobre la decisión.

La oficina de Limón también permitió que los representantes locales expresaran su opinión sobre otras prioridades del gobernador, incluida la propuesta California Forever, respaldada por un multimillonario del sector tecnológico, para la construcción de un astillero en el condado de Solano, y una exención ambiental propuesta para un promotor inmobiliario en Santa Mónica . Ambas fracasaron en las últimas horas de la sesión legislativa del mes pasado.

El líder republicano saliente del Senado , Brian Jones , de San Diego, dijo que Limón adoptó una postura más firme contra el gobernador que sus predecesores.

Sobre todo durante la pandemia de COVID-19, Jones afirmó que “la Legislatura simplemente se dejó manipular por el gobernador, por así decirlo”. Añadió que este año, los legisladores estaban al tanto de los proyectos prioritarios del gobernador, pero estos “nunca se llevaron a cabo”.

El senador Roger Niello, de Roseville, futuro líder republicano, afirmó que la presidente interina es popular en ambos lados del espectro político y que siempre está “accesible” para escuchar la perspectiva de su partido.

El principal desafío que Limón vislumbra para el futuro es determinar cuándo es el momento adecuado para ceder el cargo y dar paso a un nuevo presidente interino, un proceso que puede organizarse o ser un “derrocamiento”. Todos los legisladores tienen un límite de mandato de 12 años, y el mandato de Limón finaliza en 2028.

“Un líder tiene que saber cuándo es el momento de cambiar”, dijo.

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