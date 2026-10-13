Condado de San Diego registra aumento temprano de hospitalizaciones y muertes por gripe

La temporada de influenza suele intensificarse en el condado de San Diego a principios de noviembre. Sin embargo, este año el condado ya registra una actividad de influenza más alta de lo normal, según el informe más reciente de vigilancia de virus respiratorios.

“Ya hemos registrado ocho muertes, cuatro veces más que las que habíamos visto en estas mismas fechas durante los últimos tres años”, dijo el Dr. Sayone Thihalolipavan, funcionario de salud pública del condado.

Las ocho personas que fallecieron tenían más de 50 años y seis no estaban vacunadas.

“Por lo general, les decimos a las personas que se vacunen contra la influenza antes de Halloween, para que estén protegidas”, dijo Thihalolipavan.

Las vacunas contra la influenza tienen una eficacia del 40% al 60% para prevenir la infección, señaló. Incluso si una persona contrae influenza, la vacuna puede ayudar a que los síntomas sean menos graves.

Según datos del condado, la principal cepa de influenza que circula en San Diego es la H1N1.

“No sabemos realmente por qué la temporada de influenza comenzó antes este año, pero sí sabemos que ya estamos en ella y que, afortunadamente, las cepas que circulan están incluidas en las vacunas. Por eso, hay razones para pensar que este año habrá una buena correspondencia entre las vacunas y los virus que circulan”, dijo.

El condado también está utilizando una nueva herramienta de pronóstico, desarrollada en colaboración con el programa Resilient Shield de UC San Diego, para predecir las hospitalizaciones.

“Esta herramienta indica que se prevé un aumento de las hospitalizaciones durante las próximas dos semanas, así como casos más graves”, dijo Thihalolipavan. “Así que, aunque no conocemos cómo se desarrollará el resto de la temporada, sí sabemos que la situación empeorará antes de mejorar”.

La influenza también puede afectar el sistema cardiovascular.

“Existe una relación entre contraer influenza y otros problemas de salud, como los ataques cardíacos”, dijo Thihalolipavan.

Explicó que la respuesta del cuerpo para combatir la infección puede provocar inflamación, lo que podría ejercer una presión adicional sobre el corazón.

El funcionario señaló que todavía hay tiempo para vacunarse.

El condado recomienda la vacuna contra la influenza para todas las personas de seis meses de edad en adelante. Las vacunas están disponibles a través de proveedores de atención médica, farmacias y centros de salud pública del condado.

