La presidenta de México visita Tijuana para promover la educación

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo visitó Tijuana el fin de semana para promover sus programas educativos.

“La educación es un derecho, no un privilegio”, afirmó Sheinbaum.

Realizó dos paradas en Tijuana: la primera, en la inauguración de una nueva escuela preparatoria. El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios N.º 290 se ubica en uno de los barrios más al sur de Tijuana.

Sheinbaum recorrió la escuela, enfocada en la tecnología, acompañada de robots controlados por los estudiantes.

Su segunda parada fue en el Parque Morelos, en Tijuana, donde más de mil niños y sus padres la esperaban para escuchar el anuncio de una nueva Beca de Educación Básica Universal, que lleva el nombre de Rita Cetina Gutiérrez, feminista y activista alfabetizadora mexicana del siglo XIX.

Según el gobierno mexicano, en agosto, más de 290,000 estudiantes de primaria de Baja California recibirán $2,500 pesos cada uno para comprar útiles escolares y uniformes.

En todo México, más de 9 millones de niños recibirán esta ayuda educativa.

"Esta beca es para todos los niños de México", dijo Sheinbaum.