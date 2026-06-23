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Education

La presidenta de México visita Tijuana para promover la educación

Por Matthew Bowler / Video Journalist
Publicado en June 23, 2026 at 11:12 AM PDT
From left, Governor of Baja California Marina del Pilar Ávila, President of Mexico Dr. Claudia Sheinbaum Pardo and Mexican Secretary of Public Education Mario Delgado in Tijuana on June 20, 2026.
Matthew Bowler
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From left, Governor of Baja California Marina del Pilar Ávila, President of Mexico Dr. Claudia Mexican President Claudia Sheinbaum Pardo and Mexican Secretary of Public Education Mario Delgado in Tijuana on June 20, 2026.
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo visitó Tijuana el fin de semana para promover sus programas educativos.

“La educación es un derecho, no un privilegio”, afirmó Sheinbaum.

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Realizó dos paradas en Tijuana: la primera, en la inauguración de una nueva escuela preparatoria. El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios N.º 290 se ubica en uno de los barrios más al sur de Tijuana.

Sheinbaum recorrió la escuela, enfocada en la tecnología, acompañada de robots controlados por los estudiantes.

Su segunda parada fue en el Parque Morelos, en Tijuana, donde más de mil niños y sus padres la esperaban para escuchar el anuncio de una nueva Beca de Educación Básica Universal, que lleva el nombre de Rita Cetina Gutiérrez, feminista y activista alfabetizadora mexicana del siglo XIX.

Según el gobierno mexicano, en agosto, más de 290,000 estudiantes de primaria de Baja California recibirán $2,500 pesos cada uno para comprar útiles escolares y uniformes.

En todo México, más de 9 millones de niños recibirán esta ayuda educativa.

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"Esta beca es para todos los niños de México", dijo Sheinbaum.

Mexican President Claudia Sheinbaum Pardo high fiving students in Tijuana after announcing new funds for school uniforms and supplies, June 20, 2026.
Matthew Bowler
Mexican President Claudia Sheinbaum Pardo high fiving students in Tijuana after announcing new funds for school uniforms and supplies, June 20, 2026.

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Education KidsMexico PoliticsTijuana
Matthew Bowler
Matthew Bowler is an award-winning journalist from San Diego. Bowler comes from a long line of San Diego journalists. Both his father and grandfather worked as journalists covering San Diego. He is also a third generation San Diego State University graduate, where he studied art with a specialty in painting and printmaking. Bowler moved to the South of France after graduating from SDSU. While there he participated in many art exhibitions. The newspaper “La Marseillaise” called his work “les oeuvres impossible” or “the impossible works.” After his year in Provence, Bowler returned to San Diego and began to work as a freelance photographer for newspapers and magazines. Some years later, he discovered his passion for reporting the news, for getting at the truth, for impacting lives. Bowler is privileged to have received many San Diego Press Club Awards along with two Emmy's.
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