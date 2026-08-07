The art of protest: Cómo la comedia desafía fronteras
La protesta no siempre se ve como la imaginamos. A veces toma la forma de una canción, una pintura o una marcha. Y otras veces, de un chiste.
En este episodio de Port of Entry, grabado ante un público en vivo durante el evento KPBS Podcasts Live: The Art of Protest (el arte de protestar), conversamos con Lourdes Ayón, tijuanense, comediante, activista y cabildera.
Creciendo en Tijuana, Lourdes encontró inspiración en la comedia tanto en inglés como en español. Con el tiempo descubrió que el humor podía ser muchas cosas: una forma de expresarse, de sobrellevar los momentos más difíciles de la vida y de cuestionar el status quo. En esta conversación nos cuenta cómo la comedia puede abrir diálogos, cambiar perspectivas y convertirse en una poderosa forma de protesta.
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Créditos
Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González
Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco
Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos
Editora: Chrissy Nguyen
Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco
Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette