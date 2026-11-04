El demócrata Xavier Becerra gana la elección a gobernador en California

Xavier Becerra, un demócrata que basó su campaña en sus décadas de experiencia en el servicio público, sucederá a Gavin Newsom como gobernador del estado más poblado del país.

La victoria de Becerra, : general de California y exfuncionario de la administración Biden, garantiza que California y la Casa Blanca seguirán siendo adversarios durante los últimos dos años del segundo mandato del presidente Donald Trump. Becerra vinculó repetidamente a su contrincante republicano, Steve Hilton, con el presidente y prometió defender a California de las políticas de Trump en temas que van desde la inmigración hasta el derecho al voto.

"En muchos sentidos, esta elección representa una decisión entre aspirar a lo más alto para alcanzar el sueño dorado de California o seguir descendiendo por la infame escalera mecánica dorada de Donald Trump", dijo Becerra en un mitin reciente, en referencia al anuncio de 2015 en el que Trump lanzó su candidatura presidencial.

Becerra argumentó que era la persona más capacitada para el cargo tras más de 35 años de trayectoria en el servicio público estatal y federal, que incluyen su labor como congresista y como secretario de Salud en la administración del presidente Joe Biden. Por su parte, Hilton, expresentador de Fox News y asesor del ex primer ministro británico David Cameron, nunca ha ocupado un cargo de elección popular.

Becerra se convertirá en el primer gobernador latino de California desde finales del siglo XIX.

Con este resultado, mantuvo la racha de 16 años de victorias demócratas en las elecciones estatales de California. Hilton intentó romper ese dominio argumentando que el gobierno de un solo partido era el responsable del elevado costo de vida y de la crisis de las personas sin hogar en el estado, y sostuvo que Becerra solo prolongaría la incapacidad de su partido para abordar adecuadamente el problema de la falta de vivienda.

"Esto es lo que se obtiene con el gobierno de un solo partido", declaró Hilton en una conferencia de prensa previa al día de las elecciones. "Se obtiene a un grupo de personas al mando que creen que pueden salirse con la suya en cualquier cosa".

Es probable que el liderazgo demócrata del estado se enfrente a un mayor escrutinio si Newsom, quien tenía prohibido postularse a un tercer mandato, decide emprender una campaña por la presidencia.

Una elección primaria caótica dio paso a un enfrentamiento poco vistoso en la elección general

Los dos candidatos salieron de una nutrida contienda primaria en la que figuraban media docena de demócratas destacados y dos republicanos de renombre.

Becerra no fue considerado un competidor principal durante los primeros meses de su campaña. Él mismo admitió en un mitin reciente que, en ese momento, su candidatura era «una ocurrencia tardía, o incluso un chiste».

Eso cambió cuando el excongresista demócrata Eric Swalwell, a quien se consideraba el favorito, se retiró de la contienda y renunció al Congreso tras acusaciones de agresión sexual contra varias mujeres, las cuales él ha negado. Su salida hizo que la cúpula del partido y los votantes buscaran una alternativa más confiable, y la encontraron en Becerra.

Becerra buscó aprovechar la profunda impopularidad de Trump en el estado al vincular a Hilton con el presidente, destacando que este había respaldado al candidato republicano. La campaña de Becerra lanzó un sitio web que recopila frases de Hilton en apoyo al presidente y a sus políticas, e incluye ilustraciones de ambos republicanos juntos, lado a lado.

Hilton intentó destacar mediante anuncios llamativos —algunos con contenido generado por inteligencia artificial— para animar a los votantes que habitualmente eligen a los demócratas a probar algo nuevo. También intentó atraer al público haciendo promesas ambiciosas, entre ellas abolir el DMV (Departamento de Vehículos Motores) y reducir el precio de la gasolina a $3 el galón, una cifra que el estado no ve desde hace años.

Becerra será el primer gobernador latino del estado en más de un siglo

Becerra nació en Sacramento, de madre mexicana y padre nacido en California pero criado en México. Convertir la atracción de los votantes latinos en un pilar de su estrategia de campaña fue clave, lo que incluyó el lanzamiento de anuncios y publicaciones en redes sociales en español.

"Me postulo para ser lo que los que nos odian más temen: un orgulloso hijo de inmigrantes, con título de abogado y carné sindical, gobernando el estado más diverso y próspero de Estados Unidos", declaró Becerra en un mitin reciente.

