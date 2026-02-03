Los datos contradicen lo que dice el gobierno de Trump sobre las ciudades santuario

Nota: Para escuchar el reportaje en español, abre el video en Youtube y puedes cambiar la pista de audio en la configuración del video.

El presidente Donald Trump ha utilizado caracterizaciones erróneas de las ciudades santuario como justificación para despliegues de agentes federales de inmigración con estilo de ocupación en ciudades como Los Ángeles, Portland y Minneapolis.

El mes pasado, el presidente Trump anunció su intención de retener fondos federales a las ciudades santuario para inmigrantes, a las que describió como caóticas y peligrosas.

“Ellos hacen todo lo posible por proteger a los criminales a costa de los ciudadanos estadounidenses”, dijo. “Eso genera fraude, crimen y todos los demás problemas que vienen con ello”.

Pero varios estudios muestran que las jurisdicciones santuario no son más peligrosas que aquellas que no lo son. De hecho, las personas que viven en ciudades santuario tienden a experimentar menos crimen y a tener ingresos más altos.

The Border Brief presentó recientemente parte de esta investigación.

El primer estudio se realizó en 2017, durante el primer mandato de Trump. El investigador de UC San Diego, Tom Wong, analizó datos del FBI y del censo para comparar jurisdicciones santuario y no santuario.

“Lo que mostraron los datos fue que los condados santuario en realidad eran más seguros y tenían menos crimen que condados comparables que no eran santuario”, dijo Wong.

Un estudio de seguimiento en 2020 llegó a una conclusión similar.

En 2024, Wong encuestó a personas migrantes indocumentadas para obtener más información sobre por qué los datos muestran que las jurisdicciones santuario tienden a ser más seguras. Los resultados de la encuesta sugieren que la confianza comunitaria es un factor clave.

“Puedes confiar más en las fuerzas del orden si necesitas su ayuda, porque la policía local no va a derivar en algo como un arresto relacionado con inmigración”, explicó.

