Los datos contradicen lo que dice el gobierno de Trump sobre las ciudades santuario

Por Gustavo Solis / Investigative Border Reporter
Contribuyentes: Brenden Tuccinardi / Web Producer
Publicado en February 3, 2026 at 1:30 PM PST
Read in English

Nota: Para escuchar el reportaje en español, abre el video en Youtube y puedes cambiar la pista de audio en la configuración del video.

El presidente Donald Trump ha utilizado caracterizaciones erróneas de las ciudades santuario como justificación para despliegues de agentes federales de inmigración con estilo de ocupación en ciudades como Los Ángeles, Portland y Minneapolis.

El mes pasado, el presidente Trump anunció su intención de retener fondos federales a las ciudades santuario para inmigrantes, a las que describió como caóticas y peligrosas.

“Ellos hacen todo lo posible por proteger a los criminales a costa de los ciudadanos estadounidenses”, dijo. “Eso genera fraude, crimen y todos los demás problemas que vienen con ello”.

Pero varios estudios muestran que las jurisdicciones santuario no son más peligrosas que aquellas que no lo son. De hecho, las personas que viven en ciudades santuario tienden a experimentar menos crimen y a tener ingresos más altos.

The Border Brief presentó recientemente parte de esta investigación.

El primer estudio se realizó en 2017, durante el primer mandato de Trump. El investigador de UC San Diego, Tom Wong, analizó datos del FBI y del censo para comparar jurisdicciones santuario y no santuario.

“Lo que mostraron los datos fue que los condados santuario en realidad eran más seguros y tenían menos crimen que condados comparables que no eran santuario”, dijo Wong.

Un estudio de seguimiento en 2020 llegó a una conclusión similar.

En 2024, Wong encuestó a personas migrantes indocumentadas para obtener más información sobre por qué los datos muestran que las jurisdicciones santuario tienden a ser más seguras. Los resultados de la encuesta sugieren que la confianza comunitaria es un factor clave.

“Puedes confiar más en las fuerzas del orden si necesitas su ayuda, porque la policía local no va a derivar en algo como un arresto relacionado con inmigración”, explicó.

Gustavo Solis
Gustavo became the Investigative Border Reporter at KPBS in 2021. He was born in Mexico City, grew up in San Diego and has two passports to prove it. He graduated from Columbia University’s School of Journalism in 2013 and has worked in New York City, Miami, Palm Springs, Los Angeles, and San Diego. In 2018 he was part of a team of reporters who shared a Pulitzer Prize for explanatory journalism. When he’s not working - and even sometimes when he should be - Gustavo is surfing on both sides of the border.
