Las votaciones en California terminan el martes. ¿Los resultados? No los esperes pronto

Incluso después de que se hayan emitido todos los votos el martes, es posible que pase un tiempo antes de que los californianos conozcan los resultados de algunas contiendas importantes en estas elecciones, dado el recuento de votos notoriamente lento del estado.

California ha sido noticia por ir a la zaga de otros estados en el recuento de votos. El gobernador demócrata Gavin Newsom envió una carta el mes pasado a los 52 funcionarios electorales de los condados instándolos a “contar con precisión cada voto emitido legalmente lo más rápido posible”, afirmando que la “información errónea y la desinformación” pueden propagarse entre el día de las elecciones y la certificación oficial de los resultados.

La demora se debe en parte a las medidas que California ha implementado para facilitar el voto desde la pandemia de COVID-19: cada votante registrado recibe una boleta por correo, y estas son válidas siempre que tengan el matasellos del día de las elecciones y lleguen a las oficinas electorales del condado dentro de los siete días posteriores a las elecciones. California es uno de los ocho estados que permiten que todas las elecciones se realicen por correo, con diferentes plazos de gracia para las boletas con matasellos del día de las elecciones. Estos plazos de gracia están en riesgo, ya que la Corte Suprema de los Estados Unidos está considerando una modificación que exigiría que las boletas lleguen antes del día de las elecciones.

En el caso de las papeletas enviadas por correo que lleguen antes del martes, los funcionarios electorales pueden comenzar a certificar las firmas y a preparar las papeletas para el recuento; para las que lleguen más tarde, los secretarios electorales deben realizar este trabajo posteriormente, lo que retrasa los resultados.

Según la empresa de análisis de datos electorales Political Data Inc., casi el 17% de los votantes registrados de California habían emitido su voto hasta el lunes por la tarde, una tasa de participación similar a la de 2022.

Paul Mitchell, fundador de Political Data Inc., dijo que espera una mayor participación que en 2022, ya que los primeros resultados ya han mostrado una mayor participación republicana, y algunos de los demócratas que aún conservan sus papeletas son “votantes con alta propensión a votar”.

“Hay muchas pruebas de que probablemente nos dirigimos hacia una participación total del 38% o 40%, en lugar del 33% que fue la participación en 2022”, dijo.

Según los expertos electorales , la elevada proporción de distritos competitivos en California y los amplios plazos para corregir errores también han contribuido a que la espera de los resultados sea más larga.

Los cambios buscan acelerar el recuento

Varios cambios recientes podrían afectar el momento en que los californianos conocen el resultado de ciertas elecciones.

La primera modificación se refiere al plazo que tienen los funcionarios electorales para el recuento: gracias al Proyecto de Ley 5 de la Asamblea , promulgado el año pasado, los condados ahora disponen de 13 días para finalizar el recuento de la mayoría de las papeletas, en lugar de los 30 anteriores. Newsom señaló este cambio durante una rueda de prensa la semana pasada como una medida para agilizar el recuento de votos. Los funcionarios de los condados aún disponen de 30 días para finalizar los resultados oficiales.

Sin embargo, Jesse Salinas, el principal funcionario electoral del condado de Yolo y presidente de la Asociación de Secretarios y Funcionarios Electorales de California, afirmó que la nueva ley no se aplica a las papeletas que requieren más tiempo para ser contadas, incluidas las presentadas por votantes que se registraron el día de las elecciones y aquellas en las que la firma no coincide con la registrada. La ley estatal otorga un plazo de varias semanas para que se resuelvan estas cuestiones.

“Escucho comentarios como ‘Deberíamos haber terminado para el día 13’, pero eso no es legalmente posible según la ley estatal”, dijo.

Otra medida consiste en reducir la gran cantidad de papeletas enviadas por correo que llegan a las urnas el día de las elecciones, lo que hace que el recuento de votos sea más lento, según Kim Alexander, presidenta de la Fundación de Votantes de California.

Una encuesta realizada por la fundación reveló que 26 de los 58 condados del estado ofrecerán a los votantes la opción de llevar su boleta de voto por correo a la oficina electoral el martes para que sea escaneada y contada ese mismo día como una boleta de voto presencial. Este cambio fue posible gracias al Proyecto de Ley 626 de la Asamblea , aprobado en 2023.

En el condado de Placer, donde el sistema debutó en 2024 con el nombre de “firma, escanea y listo”, los funcionarios dijeron que redujo el tiempo de procesamiento posterior a las elecciones en aproximadamente tres o cuatro días.

Algunos discrepan de la afirmación de que el largo proceso de recuento facilita que la gente siembre desconfianza en los resultados electorales.

Mindy Romero, socióloga política y directora del Centro para la Democracia Inclusiva de la Universidad del Sur de California, afirmó que el argumento se basa en acusaciones de fraude electoral que han sido desacreditadas repetidamente. Añadió que la idea de que alguien esté manipulando las elecciones ha sido “creada artificialmente” por políticos como el presidente Donald Trump para socavar el proceso electoral.

“Creo que no deberíamos centrarnos en corregir algo que está mal o es erróneo, porque ese largo recuento es producto de asegurar que cada voto sea verificado; de hecho, es justo lo contrario de las acusaciones de fraude”, dijo.