Plaza Bonita en National City tiene nuevos propietarios

Plaza Bonita, el único centro comercial cerrado de South Bay, opera ahora bajo un nuevo propietario.

HP Bonita Investments LLC adquirió el centro comercial a Westfield a finales de julio, según un memorando interno obtenido por KPBS. La noticia de la venta se difundió inicialmente a través de las redes sociales y algunos medios locales.

El memorando indica que han "designado a Centennial Real Estate Management LLC como la nueva empresa administradora de la propiedad". Centennial también ha gestionado el centro comercial de Mission Valley desde 2023.

Plaza Bonita, ubicado en National City, es uno de los centros comerciales más grandes de South Bay. Abrió sus puertas en 1981.

Pedro García, gerente de desarrollo económico de National City, señaló que el centro comercial genera numerosos empleos.

"No se puede considerar a Plaza Bonita directamente como un empleador único, ya que se trata de negocios individuales; sin embargo, en conjunto, dan empleo a cientos de personas de nuestra comunidad y, sinceramente, han sido un pilar fundamental para ella", afirmó García.

Aún no está claro qué tipo de cambios podrían surgir bajo la nueva propiedad ni cómo afectarán a uno de los mayores centros comerciales y focos de empleo de la región.

KPBS se puso en contacto con Centennial para obtener más información sobre qué pueden esperar los compradores y los inquilinos, pero no recibió respuesta a las preguntas sobre el futuro del centro comercial.

Asimismo, al momento de publicar esta información, KPBS no ha logrado contactar a HP Bonita Investments LLC. La empresa parece tener su sede principal en Carolina del Sur y su domicilio legal en Delaware.

La venta de Plaza Bonita se produce tras los objetivos anunciados previamente por Westfield de reducir sus activos.

En 2022, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) anunció una "reducción drástica de su exposición financiera en Estados Unidos" y, desde entonces, ha vendido varios centros comerciales en el país. URW ha realizado esfuerzos por conservar algunas de sus propiedades, como Westfield UTC, también ubicado en San Diego.

Marielena Castellanos / KPBS An excerpt of an internal memo to Plaza Bonita retailers announcing the change in ownership is shown on Thursday, July 30, 2026.

Recientemente, García pasaba en auto por el centro comercial justo cuando estaban retirando los letreros de Westfield, dejando únicamente el nombre "Plaza Bonita".

Comentó que ve este cambio con optimismo.

"Plaza Bonita ha formado parte de la identidad de National City durante décadas y seguimos viendo historias de éxito en él", afirmó García.

El año pasado, Michelin reconoció a Tacos El Franc —un restaurante originario de Tijuana—, el cual abrió una nueva sucursal en Plaza Bonita. Dos años antes, el centro comercial de South Bay celebró la inauguración de Round1 Bowling & Arcade.

Paul Cortez, residente de San Diego, visita el centro comercial una vez al mes —o a veces con mayor frecuencia—, principalmente para que su madre, quien vive en Spring Valley, pueda hacer ejercicio.

"A ella le gusta mucho. No le agrada caminar, pero cuando la traemos aquí, se olvida de que está caminando", dijo Cortez. "A veces vienen conmigo algunos de mis sobrinos, ya que son más jóvenes y les gusta ir de compras. Además, consideran que este centro comercial es más económico que los de zonas como Mission Valley o Fashion Valley", añadió.

1 of 2 South Bay resident Nelson Estañol (On the front right side in gray) and a mix of about 26 or more friends and their wives including several U.S. Navy retired Vietnam veterans have been meeting at the Plaza Bonita mall on Tuesdays, Thursdays and sometimes even Saturdays for approximately the last 30 years. (Thursday, July 30, 2026) Marielena Castellanos / KPBS 2 of 2 The group of women are a part of a mix of about 26 or more friends including several U.S. Navy retired Vietnam veterans that have been meeting at the Plaza Bonita mall on Tuesdays, Thursdays and sometimes even Saturdays for approximately the last 30 years. (Thursday, July 30, 2026) Marielena Castellanos / KPBS

También es el lugar donde, los martes, jueves y a veces incluso los sábados, se puede ver a Nelson Estañol —residente de South Bay— junto a unos 26 o más de sus amigos más cercanos.

El grupo está formado por amigos y sus esposas, entre ellos varios veteranos de la Marina que sirvieron en la guerra de Vietnam.

Al preguntarle por qué se reúnen en el centro comercial, lo primero que mencionó Estañol fue la gran variedad de opciones gastronómicas —más de 30— que ofrece el lugar.

"Si necesitamos comer, podemos comprar comida allí", comentó.

Estañol estima que el grupo lleva reuniéndose en Plaza Bonita desde hace unos 30 años.

"Hablamos de viejos tiempos... Y algunos de nosotros somos veteranos de Vietnam. Yo soy uno de ellos... Luchamos en la guerra de Vietnam. Sobrevivimos", dijo.

García también reflexionó sobre la importancia social y cultural del centro comercial para la comunidad. Señaló que el lugar sirve como espacio donde las familias viven momentos significativos, como tomarse fotos con Santa Claus o el Conejo de Pascua.

"Todo el mundo en South Bay va a Plaza Bonita, ya seas residente de National City, Chula Vista, Bonita o del sur de San Diego", afirmó. "Sin duda, es un epicentro para muchas cosas".