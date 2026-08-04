Medi-Cal está cambiando. Esto es lo que debes hacer si te preocupa perder la cobertura

Es un momento convulso para la atención médica. Los recortes presupuestarios federales y estatales están cambiando las reglas de los beneficios públicos. La mayoría de las personas con Medi-Cal no se verán afectadas, pero puede resultar confuso saber si sus beneficios cambiarán.

Las dos cosas más importantes que debes hacer: actualizar tu información de contacto en la oficina de beneficios de tu condado y estar atento a cualquier carta que te envíen desde el condado o el estado.

Puedes actualizar tu información llamando a la oficina de su condado o en línea con una cuenta de BenefitsCal.

Aquí están los cambios clave, qué significan y dónde obtener ayuda.

Cambios para los inmigrantes

Los no ciudadanos —inmigrantes indocumentados, refugiados, solicitantes de asilo y personas con casos de inmigración pendientes— son el grupo más afectado, incluso aquellos con residencia permanente. El estado cuenta con una tabla de estatus migratorio para ayudarte a verificar si estos cambios aplican para tí. De ser así, recibirás una carta.

Inmigrantes indocumentados

A partir del 1 de enero, los inmigrantes mayores de 19 años sin estatus legal ya no pueden solicitar Medi-Cal (los niños siguen siendo elegibles).

Quienes ya están inscritos conservan sus beneficios si renuevan a tiempo. Si no renuevan a tiempo y su cobertura finaliza, tienen tres meses para volver a solicitarla. Transcurrido ese plazo, no podrán volver a inscribirse.

Cualquier persona que pierda su cobertura de Medi-Cal puede solicitar servicios de emergencia pero estos se limitan a casos de embarazo, las visitas de emergencia y la atención en residencias de ancianos.

A partir del 1 de enero de 2027, este grupo pasará a la modalidad de Medi-Cal de pago por servicio, que limita algunas coberturas. Las consultas médicas, las recetas y el tratamiento de salud mental no se verán afectados. Confirma si tu médico acepta este tipo de Medi-Cal o busca un nuevo médico llamando al 1-800-541-5555.

Los adultos de entre 19 y 64 años también deben demostrar que trabajan o realizan voluntariado al menos 80 horas al mes. Los estudiantes, las personas con discapacidad y los padres con hijos pequeños están exentos de este requisito. A partir del 1 de julio de 2027, los adultos perderán la cobertura dental. Quienes tengan entre 19 y 59 años también deberán pagar una cuota mensual de 30 dólares.

Los niños y las mujeres embarazadas seguirán siendo elegibles para Medi-Cal.

Refugiados, solicitantes de asilo, algunos titulares de la tarjeta de residencia

A partir del 1 de enero de 2027, los refugiados, solicitantes de asilo, personas con permiso humanitario y sobrevivientes de violencia doméstica o trata de personas pasarán al sistema de pago por servicio de Medi-Cal. Podrán seguir consultando con su médico, recoger sus recetas y acudir al dentista, pero ya no contarán con un seguro médico. Llama al 1-800-541-5555 para encontrar un nuevo médico si el tuyo actual no lo acepta.

Seis meses después, este grupo perderá la cobertura completa de Medi-Cal y los beneficios dentales, conservando únicamente la atención durante el embarazo y la atención de emergencia.

Las promotoras de salud, los trabajadores de salud comunitarios y los grupos de asistencia legal pueden ayudar a responder preguntas al respecto.

Adultos sin hijos

Aproximadamente 5 millones de californianos obtuvieron cobertura de Medi-Cal cuando la administración Obama amplió los requisitos de elegibilidad a adultos sin hijos y a quienes ganaban un poco más del umbral de pobreza federal. Ahora, este grupo se enfrenta a requisitos más estrictos para mantener su cobertura médica.

Requisitos laborales

A partir del 1 de enero, los adultos de entre 19 y 64 años, así como muchos inmigrantes, deberán demostrar al menos 80 horas mensuales de trabajo o voluntariado, o bien, estar cursando estudios a tiempo parcial.

¿Quiénes están exentos? Niños, personas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o que padecen problemas de salud graves o adicciones, personas que reciben Medicare, personas que han salido recientemente de prisión, poblaciones de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska, y algunos jóvenes que estuvieron bajo tutela estatal.

El estado le enviará una carta si este es tu caso. La mayoría de los paquetes de renovación vienen en un sobre amarillo brillante, pero los avisos pueden tener un aspecto diferente. Responde con prontitud.

Renovaciones más frecuentes

A partir del próximo mes de marzo, el estado verificará cada seis meses la elegibilidad para Medi-Cal de adultos de 19 a 64 años y de muchos inmigrantes, comprobando sus ingresos, situación laboral y otros requisitos. La renovación podría ser automática; de lo contrario, recibirás una carta solicitando información adicional.

Personas mayores (de 65 años o más) y personas con discapacidad

A partir del 1 de julio de 2027, las personas mayores de 65 años y las personas con discapacidad no podrán poseer más de $21,000 en activos, incluyendo cuentas de ahorro, efectivo y propiedades que no sean una vivienda ni un automóvil. Para las parejas, el límite es de $31,000 en total. Este límite también se aplica a los no ciudadanos. La oficina de beneficios de su condado o un grupo local de asistencia legal pueden aclarar qué se considera; el estado también cuenta con una sección de preguntas frecuentes sobre los nuevos límites.

Si tienes miedo de perder la cobertura, haz estas cosas ahora mismo

No todos se verán afectados, y algunas personas no tendrán que hacer nada. Si te exigen que reportes tus horas de trabajo u otra información, recibirás una notificación por correo postal o, si tienes una cuenta en línea, a través del portal en línea BenefitsCal. Revisa ambos con regularidad.

El estado aún no tiene un cronograma para las notificaciones iniciales, pero los activistas afirman que lo mejor ahora es mantener la información actualizada. Esto es especialmente importante porque las normas cambian constantemente.

“Es fundamental que revisen el correo, estén atentos a las comunicaciones del condado y respondan a las solicitudes de información”, dijo Jack Dailey, director de políticas de salud de la Sociedad de Asistencia Legal de San Diego.

Jules Hotz for CalMatters Bukola Olusanya, regional medical director for St. John's Community Health, talks to a patient in a mobile clinic van in Los Angeles on Feb. 6, 2026.

Si recibes una notificación: Deberías tener suficiente tiempo de aviso antes de que te suspendan los beneficios; responde con prontitud a cualquier notificación de acción.

Si recibes una notificación de que tus beneficios serán cancelados y no estás de acuerdo con esa decisión, puedes apelar y solicitar una audiencia estatal , lo que “permite suspender temporalmente una medida adversa y conservar los beneficios mientras se revisa la apelación”, dice Alicia Emanuel, abogada del Programa Nacional de Derecho Sanitario.

Si ya has perdido la cobertura: tienes 90 días para recuperarla sin necesidad de presentar una nueva solicitud. Envía la información solicitada dentro de ese plazo y, si aún cumples con los requisitos, no deberías experimentar una interrupción en tu cobertura. Transcurridos 90 días, deberás volver a solicitarla desde cero.

Dónde obtener ayuda gratuita

Las promotoras —trabajadoras de salud comunitarias capacitadas por grupos como Visión y Compromiso— pueden reunirse contigo en tu vecindario, explicarte los beneficios en un lenguaje sencillo y ayudarte con las solicitudes de Medi-Cal. Rosa López, una promotora en Long Beach, comentó que muchos inmigrantes se preocupan por perder la cobertura: “Les digo que no tienen estatus, que no se preocupen. Lo primero es su salud”.

Las clínicas comunitarias suelen contar con asesores de beneficios, y los grupos de asistencia legal ofrecen asesoramiento gratuito para cartas confusas. Llama a Health Consumer Alliance al 1-888-804-3536 o consulta su sitio web . El estado también ofrece una línea de ayuda al 1-800-541-5555 y mantiene su sitio web actualizado.

Otro dato importante: la elegibilidad para Medi-Cal no se limita a una sola vía; existen varias maneras de calificar, según factores como los ingresos, la edad, la discapacidad o el embarazo. Antes de que el estado pueda suspender tus beneficios bajo una categoría, debe verificar si aún calificas de acuerdo con alguna de las demás. “Es una protección fundamental, ya que a veces una persona es elegible por otra vía”, afirmó Emanuel. Además, por ley, Medi-Cal debe brindar asistencia lingüística gratuita a las personas con dominio limitado del inglés.

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