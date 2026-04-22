Conoce a los candidatos para la Junta de Supervisores Distrito 5

¿Qué hace un supervisor del condado?

Los supervisores del condado son funcionarios electos que supervisan el gobierno del condado, el cual se encarga de administrar programas sociales financiados por el estado y el gobierno federal, como CalFresh (mejor conocido como apoyo para alimentos), Medi-Cal y el sistema de cuidado de crianza. El condado tiene un control limitado sobre cómo se operan estos programas.

Donde sí tienen mucho más control directo es en las áreas no incorporadas del condado —principalmente comunidades rurales que están fuera de las 18 ciudades del condado de San Diego y que, por lo tanto, no eligen a sus propios alcaldes ni concejos municipales. En estas zonas, el gobierno del condado hace todo lo que normalmente haría un gobierno municipal: recolección de basura, planeación de infraestructura, uso de suelo y permisos, servicios de emergencia, entre otros.

Un rol de los supervisores que ha cobrado mayor importancia y visibilidad en años recientes es el de salud pública. El condado monitorea y responde a brotes de enfermedades infecciosas como hepatitis, mpox, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, influenza y COVID-19. Durante las primeras etapas de la pandemia, decisiones sobre restricciones a negocios, uso de cubrebocas y mandatos de vacunación pusieron a los supervisores en el centro de atención.

Algunas dependencias del condado tienen sus propios funcionarios electos, como la Fiscalía del Condado de San Diego y el Departamento del Sheriff. Tanto el fiscal como el sheriff tienen autonomía sobre sus dependencias, pero los supervisores del condado aprueban sus presupuestos y pueden aprobar leyes que influyen en cómo operan.

