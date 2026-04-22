Conoce a los candidatos para la Junta de Supervisores Distrito 5

¿Qué hace un supervisor del condado?
Los supervisores del condado son funcionarios electos que supervisan el gobierno del condado, el cual se encarga de administrar programas sociales financiados por el estado y el gobierno federal, como CalFresh (mejor conocido como apoyo para alimentos), Medi-Cal y el sistema de cuidado de crianza. El condado tiene un control limitado sobre cómo se operan estos programas.
Donde sí tienen mucho más control directo es en las áreas no incorporadas del condado —principalmente comunidades rurales que están fuera de las 18 ciudades del condado de San Diego y que, por lo tanto, no eligen a sus propios alcaldes ni concejos municipales. En estas zonas, el gobierno del condado hace todo lo que normalmente haría un gobierno municipal: recolección de basura, planeación de infraestructura, uso de suelo y permisos, servicios de emergencia, entre otros.
Un rol de los supervisores que ha cobrado mayor importancia y visibilidad en años recientes es el de salud pública. El condado monitorea y responde a brotes de enfermedades infecciosas como hepatitis, mpox, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, influenza y COVID-19. Durante las primeras etapas de la pandemia, decisiones sobre restricciones a negocios, uso de cubrebocas y mandatos de vacunación pusieron a los supervisores en el centro de atención.
Algunas dependencias del condado tienen sus propios funcionarios electos, como la Fiscalía del Condado de San Diego y el Departamento del Sheriff. Tanto el fiscal como el sheriff tienen autonomía sobre sus dependencias, pero los supervisores del condado aprueban sus presupuestos y pueden aprobar leyes que influyen en cómo operan.
¿Cuánto gana un supervisor?
Según la base de datos de descripciones de puestos y salarios del condado, un supervisor tiene un salario anual de $220,254.30.
Los candidatos
Norma Contreras
Trayectoria profesional: Ex presidenta de la tribu La Jolla Band of Luiseño Indians, defensora de la salud de la mujer.
Principales prioridades:
- Vivienda asequible
- Prevención de incendios forestales
- Representación comunitaria
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal San Diego County Campaign Disclosure.
💡Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
John Franklin
Trayectoria profesional: Alcalde de Vista, propietario de una pequeña empresa
Principales prioridades:
- Accesibilidad económica
- Responsabilidad fiscal
- Seguridad pública
- Representante Darrell Issa
- Republicanos de Valley Center
- Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay
- Propietarios de armas del condado de San Diego
- Club Lincoln
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal San Diego County Campaign Disclosure.
💡Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Rebecca Jones
Trayectoria profesional: Alcalde de San Marcos, propietario de una pequeña empresa
Principales prioridades:
- Seguridad pública
- Asequibilidad
- Personas sin hogar
- Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan
- Reform California
- San Marcos Professional Firefighters Association
- San Diego County Probation Officers Association
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal San Diego County Campaign Disclosure .
💡Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Kyle Krahel
Trayectoria profesional: Exjefe adjunto de gabinete y director de distrito del representante Mike Levin, excomisionado de planificación de la ciudad de Oceanside.
Principales prioridades:
- Vivienda
- Clima
- Transporte
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- Representantes Mike Levin, Juan Vargas, Scott Peters y Sara Jacobs
- United Association Local 230
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal San Diego County Campaign Disclosure.
💡Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Sasha Miller
Trayectoria profesional: Profesional de la salud pública, profesor en Cal State San Marcos.
Principales prioridades:
- Vivienda
- Justicia de Palestina
- Responsabilidad fiscal
- Partido Paz y Libertad
- Partido Verde
- Familias de San Diego por la Justicia
- Osiders4Palestine
- Shared Plate Mutual Aid North County
Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Las problemáticas
Norma Contreras se enfoca en atender las causas de raíz de la falta de vivienda, como el abuso de sustancias y los problemas de salud mental. Favorece el desarrollo de vivienda asequible impulsado por la comunidad.
John Franklin se opone al modelo de “housing first” y apoya el tratamiento obligatorio para problemas de adicciones y salud mental, incluyendo la detención involuntaria y la tutela bajo la Ley del Senado 43. Considera que retirar los campamentos es un tema de seguridad pública y una forma de prevenir el consumo de sustancias.
Rebecca Jones respalda el desalojo de campamentos y el aumento de fondos para albergues y servicios de salud mental. También destaca su historial de haber impulsado la construcción de 3,400 viviendas asequibles en San Marcos durante su periodo como alcaldesa.
Kyle Krahel promueve un crecimiento urbano inteligente orientado al transporte público, con el objetivo de crear vivienda caminable y cercana a centros de empleo. Su enfoque ante la falta de vivienda incluye ampliar el acceso a tratamiento de salud mental y adicciones, junto con una aplicación más estricta de la ley para reincidentes y quienes abusan del sistema.
Sasha Miller considera la vivienda como un derecho humano fundamental y apoya el modelo de “housing first”, que busca primero brindar vivienda estable antes de exigir la participación en programas de tratamiento. También favorece políticas de vivienda inclusivas y desarrollo impulsado por la comunidad.
Norma Contreras se enfoca en atender las causas de fondo de la falta de vivienda, como las adicciones y los problemas de salud mental. Favorece el desarrollo de vivienda asequible impulsado por la comunidad.
John Franklin se opone al modelo de “housing first” y respalda el tratamiento obligatorio para adicciones y salud mental, incluyendo la detención involuntaria y la tutela bajo la Ley del Senado 43. Considera que retirar los campamentos es un tema de seguridad pública y una forma de prevenir el consumo de sustancias.
Rebecca Jones apoya el retiro de campamentos y el aumento de recursos para albergues y servicios de salud mental. También destaca su historial de haber impulsado la construcción de 3,400 viviendas asequibles en San Marcos durante su gestión como alcaldesa.
Kyle Krahel promueve un crecimiento urbano inteligente orientado al transporte público, para crear vivienda caminable y cercana a empleos. Su enfoque ante la falta de vivienda incluye ampliar el acceso a tratamiento de salud mental y adicciones, junto con una aplicación más estricta de la ley para reincidentes y quienes abusan del sistema.
Sasha Miller considera la vivienda como un derecho humano fundamental y apoya el modelo de “housing first”, que busca primero brindar vivienda estable antes de requerir la participación en programas de tratamiento. También favorece políticas de vivienda inclusivas y desarrollo impulsado por la comunidad.
Rebecca Jones se enfoca en lo que llama un ambientalismo práctico, como proyectos de control de inundaciones y prevención de incendios forestales para proteger viviendas y reducir las primas de seguros. Destaca haber logrado una clasificación de protección contra incendios Clase 1 para San Marcos y lo ve como un modelo para el resto del distrito para mitigar riesgos de incendios impulsados por el cambio climático.
Kyle Krahel busca reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 mediante la conservación de playas y del agua. También promueve el uso del transporte público como una forma de disminuir estas emisiones.
Sasha Miller señala que las comunidades de bajos ingresos y migrantes suelen ser las más afectadas por el cambio climático, por lo que necesitan más recursos para enfrentarlo. Propone que investigadores trabajen directamente con las comunidades para abordar los desafíos ambientales.
Norma Contreras enfatiza la gestión indígena de la tierra como una estrategia para combatir el cambio climático. Sugiere que el condado colabore con tribus locales para aprovechar el conocimiento ecológico tradicional en la prevención y manejo de incendios forestales.
John Franklin favorece la innovación basada en el mercado para la energía limpia, en lugar de mandatos estatales para combatir el cambio climático. Su enfoque se centra más en la infraestructura, asegurando que carreteras y sistemas de agua puedan resistir condiciones climáticas extremas, mientras se mantiene un presupuesto del condado austero.