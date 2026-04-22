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Conoce a los candidatos para la Junta de Supervisores Distrito 5

Por Alexander Nguyen / Multimedia Producer, North County
Contribuyentes: John Carroll / General Assignment Reporter & Anchor
Publicado en April 22, 2026 at 11:52 PM PDT

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¿Qué hace un supervisor del condado?

Los supervisores del condado son funcionarios electos que supervisan el gobierno del condado, el cual se encarga de administrar programas sociales financiados por el estado y el gobierno federal, como CalFresh (mejor conocido como apoyo para alimentos), Medi-Cal y el sistema de cuidado de crianza. El condado tiene un control limitado sobre cómo se operan estos programas.

Donde sí tienen mucho más control directo es en las áreas no incorporadas del condado —principalmente comunidades rurales que están fuera de las 18 ciudades del condado de San Diego y que, por lo tanto, no eligen a sus propios alcaldes ni concejos municipales. En estas zonas, el gobierno del condado hace todo lo que normalmente haría un gobierno municipal: recolección de basura, planeación de infraestructura, uso de suelo y permisos, servicios de emergencia, entre otros.

Un rol de los supervisores que ha cobrado mayor importancia y visibilidad en años recientes es el de salud pública. El condado monitorea y responde a brotes de enfermedades infecciosas como hepatitis, mpox, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, influenza y COVID-19. Durante las primeras etapas de la pandemia, decisiones sobre restricciones a negocios, uso de cubrebocas y mandatos de vacunación pusieron a los supervisores en el centro de atención.

Algunas dependencias del condado tienen sus propios funcionarios electos, como la Fiscalía del Condado de San Diego y el Departamento del Sheriff. Tanto el fiscal como el sheriff tienen autonomía sobre sus dependencias, pero los supervisores del condado aprueban sus presupuestos y pueden aprobar leyes que influyen en cómo operan.

¿Cuánto gana un supervisor?

Según la base de datos de descripciones de puestos y salarios del condado, un supervisor tiene un salario anual de $220,254.30.

Noticias
  1. Supervisores del condado usaron un fondo opaco para recaudar más de $100 mil de donantes influyentes desde el 2024

Los candidatos

Norma Contreras

Partido: Demócrata

Trayectoria profesional: Ex presidenta de la tribu La Jolla Band of Luiseño Indians, defensora de la salud de la mujer.

Principales prioridades:
  • Vivienda asequible
  • Prevención de incendios forestales
  • Representación comunitaria

John Franklin

John Franklin


John Franklin

Partido: Republicano
Trayectoria profesional: Alcalde de Vista, propietario de una pequeña empresa
Principales prioridades:
  • Accesibilidad económica
  • Responsabilidad fiscal
  • Seguridad pública

Rebecca Jones

Rebecca Jones


Rebecca Jones

Partido: Republicano
Trayectoria profesional: Alcalde de San Marcos, propietario de una pequeña empresa
Principales prioridades:
  • Seguridad pública
  • Asequibilidad
  • Personas sin hogar

Kyle Krahel

Kyle Krahel


Kyle Krahel

Partido: Demócrata

Trayectoria profesional: Exjefe adjunto de gabinete y director de distrito del representante Mike Levin, excomisionado de planificación de la ciudad de Oceanside.

Principales prioridades:
  • Vivienda
  • Clima
  • Transporte

Sasha Miller


Sasha Miller

Partido: Independendiente

Trayectoria profesional: Profesional de la salud pública, profesor en Cal State San Marcos.

Principales prioridades:
  • Vivienda
  • Justicia de Palestina
  • Responsabilidad fiscal

Las problemáticas

Tags

Politics Política y elecciones
Alexander Nguyen
As a North County multimedia producer, Alexander Nguyen creates content for all of KPBS' platforms, including the web and social media.

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