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Conoce a los candidatos para la Cámara de Representantes

Por Jake Gotta / Social Media Host and Reporter,  John Carroll / General Assignment Reporter & Anchor,  Tammy Murga / Environment Reporter,  Gustavo Solis / Investigative Border Reporter
Publicado en May 2, 2026 at 11:28 PM PDT
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¿Qué hace un representante?

  • Ayuda a redactar legislación —aunque, estrictamente hablando, no es una obligación.
  • Busca persuadir a la mayoría de sus 434 colegas, o al menos a los líderes, de que las preocupaciones específicas de sus electores deben ser una prioridad.
  • Está en campaña de manera constante, especialmente recaudando fondos, ya que tiene que volver a competir en 2026 para mantenerse en el cargo.

Fuente: CalMatters

¿Cuánto gana un representante?

Los miembros del Congreso reciben un salario de $174,000 dólares al año en puestos de base. Los líderes de partido reciben salarios más altos.

Fuente: CalMatters

Distrito 48: Condado Norte/Este

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Los candidatos

Ammar Campa-Najjar

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Ex funcionario de asuntos públicos del Departamento de Trabajo de EE.UU.; reservista de la Marina de Estados Unidos.
  • Principales prioridades:

    • Reducir la influencia del dinero en la política
    • Costos de vivienda
    • Restablecer los créditos del Affordable Care Act tax

Abel Chavez

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Miembro de la junta directiva del distrito escolar Nuview Union, expresidente de la junta.
  • Principales prioridades:
    • Crear programas de formación profesional en las escuelas secundarias
    • Mejorar el acceso a programas de grado de dos años
    • Aprobar la ley de atención médica universal

Stephen Clemons

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Superintendente adjunto de la Oficina de Educación del Condado de San Diego, ejecutivo del Distrito de Servicios Públicos Municipales de Sacramento
  • Principales prioridades:
    • Costo de vida
    • Restablecer los incentivos fiscales para proyectos de energía verde
    • Simplificar el proceso de permisos para viviendas

Corinna Contreras

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Miembro del Consejo de la Ciudad de Vista
  • Principales prioridades:

    • Invertir fondos federales en viviendas subvencionadas
    • Modernizar la infraestructura y mejorar el transporte público
    • Incentivar la construcción de viviendas y el desarrollo orientados al transporte público

Jim Desmond

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Supervisor del Condado de San Diego, Distrito 5
  • Principales prioridades:
    • Costo de vida
    • Personas sin hogar
    • Frontera segura

Kevin O’Neil

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Emprendedor tecnológico
  • Principales prioridades:

    • Reducir el costo de vida
    • Acabar con la corrupción en Washington y exigir transparencia a los funcionarios electos
    • Proteger la privacidad y la seguridad digital

Brandon Riker

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Economista; gestor de inversiones
  • Principales prioridades:

    • Costo de vida / asequibilidad
    • Detener las medidas de control migratorio y los aranceles de la administración Trump
    • Mejorar el seguro federal contra incendios

Mike Schaefer

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Ex concejal de la ciudad de San Diego; miembro del Distrito 4 de la Junta Estatal de Igualación de California.
  • Prioridades:
    • “Lucha por una América asequible y accesible”, según el sitio web de la campaña.

Marni von Wilpert

  • Partidi: Demócrata
  • Trayectoria profesional:  Miembro del Consejo Municipal de San Diego, Distrito 5
  • Principales prioridades:

Las problemáticas

Distrito 49: Costa Norte del Condado

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Los candidatos

Armen Kurdian

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Capitán de Marina retirado
  • Principales prioridades:

    • Economía y costo de vida
    • Educación
    • Veteranos y defensa nacional

Mike Levin

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Titular del cargo; anteriormente abogado especializado en energía y medio ambiente
  • Principales prioridades

    • Reducción de costos y accesibilidad
    • Violencia armada
    • Atención médica

Star Parker

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Columnista; colaborador de Fox News; fundador del Centro para la Renovación y Educación Urbana.
  • Principales prioridades:


    • Reducción de la extralimitación federal
    • Defensa de las pequeñas empresas
    • Asequibilidad y costo de vida

Las problemáticas

Distrito 50: Condado costero del interior, de norte a sur

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Los candidatos

Tim Arnous

Este candidato no ha respondido a las numerosas solicitudes de información. Las respuestas que aparecen a continuación provienen de su sitio web de campaña.

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Empresario que desarrolló su carrera en los mercados mundiales de energía y materias primas.
  • Principales prioridades:

    • Ayudas para el alquiler a familias trabajadoras
    • Fomentar la propiedad de la vivienda y el aumento de la oferta de vivienda
    • Declaración de derechos de privacidad de datos

Steve Cohen

Este candidato no ha respondido a las numerosas solicitudes de información. Las respuestas que aparecen a continuación provienen de su sitio web de campaña.

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Fue director de noticias de KUSI durante 20 años. Su contrato finalizó en septiembre de 2023, cuando Nexstar Media Group adquirió la emisora. Antes de trabajar en KUSI, Cohen se dedicó al periodismo televisivo durante aproximadamente cinco décadas.
  • Principales prioridades:

    • Hacer que San Diego sea asequible
    • Atención médica que beneficia a los pacientes
    • Proteger a las personas mayores

Lucina KWH Jahn

Esta candidata se negó a proporcionar respuestas específicas a nuestras preguntas. Las respuestas que aparecen a continuación están tomadas de su sitio web de campaña.

  • Partido: Sin preferencia
  • Trayectoria profesional: Jahn indica que actualmente trabaja como técnica y jefa de equipo para conciertos, eventos teatrales y corporativos. Según su sitio web, tras terminar la secundaria, se alistó en la Fuerza Aérea y trabajó como lingüista de ruso.
  • Principales prioridades:


    • En la parte superior del sitio web de la campaña de Jahn, ella dice: "No quiero su dinero, solo su voto".
    • La Carta de Derechos
    • Limites de mandato
    • Derechos reproductivos

Aishwarya "Sparky" Mitra

Las respuestas que figuran a continuación fueron proporcionadas por el candidato por correo electrónico.

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Bioingeniera y organizadora comunitaria. Cargos anteriores: Investigadora asociada en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Brown; Coordinadora de proyectos/Contratista en Werfen; Directora sénior en Our Time to Act.
  • Principales prioridades:

    • Accesibilidad económica
    • Derechos humanos
    • Innovación ética

Scott Peters

Las respuestas que figuran a continuación fueron proporcionadas por el candidato por correo electrónico.

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: En el cargo desde 2013. Anteriormente presidió el Distrito Portuario Unificado de San Diego y fue presidente del Ayuntamiento de San Diego. Antes de ingresar al servicio público, Peters fue abogado ambientalista en una importante firma privada, en la oficina del asesor legal del condado de San Diego y en su propio bufete.
  • Principales prioridades:

    • Menor costo de vida para las familias de San Diego
    • Defender y proteger nuestra democracia
    • Garantizar recursos federales para San Diego


"Nunca dejaré de trabajar para mejorar nuestra economía, crear empleos, promover la innovación e investigación en el sector de la salud, ayudar a nuestros veteranos, reducir el costo de la vivienda, disminuir la falta de vivienda y proteger nuestra costa y el medio ambiente natural", declaró Peters en un correo electrónico enviado a KPBS. "Ante la corrupción y la crueldad de esta Administración, seguiré luchando contra las acciones y políticas que perjudican a nuestro país y a nuestras comunidades".

Joseph “Joe” Shea

  • Partido: Libertario
  • Trayectoria profesional: Profesor de matemáticas, más recientemente en la escuela secundaria Canyon Crest Academy en Carmel Valley. Se especializó en geometría y trigonometría avanzadas. Se jubiló en 2024 tras una trayectoria profesional de 30 años.
  • Principales prioridades:

    • Las personas adultas (y las personas menores de edad con el apoyo de sus padres) son dueñas de sus propios cuerpos y, por lo tanto, deben tener control sobre decisiones como el aborto, el uso de medicamentos y drogas, la atención médica de afirmación de género y las decisiones al final de la vida.
    • Revertir políticas internacionales racistas, incluido el apoyo a crímenes de guerra y limpieza étnica en Gaza, intentos de cambio de régimen en Venezuela e Irán, y las acciones de CBP/ICE contra inmigrantes de Centro y Sudamérica (pero no contra afrikáners de piel clara o canadienses).
    • Defender el estado de derecho (y, por lo tanto, destituir al presidente Donald Trump y a otras personas que hayan violado la ley) y limitar el gasto gubernamental. El gasto conduce ya sea a mayores impuestos (sobre la clase trabajadora, no sobre quienes viven del capital), o al endeudamiento (pagar después, con intereses), o a la inflación (que afecta más a las personas con menos recursos).

Las problemáticas


  • Aishwarya “Sparky” Mitra dijo que apoya eliminar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “para garantizar que la inmigración y la lucha de las personas migrantes” sean respaldadas en lugar de enfrentarse a “brutalidad y criminalización”. Mitra condena a los representantes que han votado a favor de seguir financiando al Departamento de Seguridad Nacional “mientras personas en todo el país son vigiladas simplemente por existir y silenciadas por alzar la voz”. También afirmó que “Trump y sus aliados están atacando la democracia misma, desde el derecho a protestar y existir libremente hasta el derecho a empleos justos y salarios dignos”.
  • Scott Peters dijo que un tema clave es “cómo detener la imprudencia de la administración Trump y a los republicanos en el Congreso que se niegan a cumplir con el trabajo para el que fueron elegidos de manera independiente”. Señaló específicamente que el presidente Donald Trump declaró la guerra a Irán sin una resolución bajo la Ley de Poderes de Guerra del Congreso. También destacó que “su administración permitió y alentó a ICE a actuar ilegalmente, lo que llevó a la muerte de personas inocentes”. Peters añadió: “Las declaraciones irracionales y despreciables de Trump sobre ‘borrar’ a toda una nación son el tipo de comportamiento para el que se creó la Enmienda 25”.
  • Joseph “Joe” Shea dijo que “Trump debe ser confrontado y, con suerte, destituido”, ya que su administración “abarca muchos temas importantes que agruparía en conjunto”. Condenó las “acciones de CBP/ICE contra inmigrantes de Centro y Sudamérica (pero no contra afrikáners de piel clara o canadienses)”. También expresó su apoyo a defender el estado de derecho y limitar el gasto gubernamental. Además, subrayó los “crímenes de guerra y la limpieza étnica en Gaza” como un tema importante sobre el que el representante del Distrito 50 debería pronunciarse.

Distrito 51: Centro/Este de San Diego

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Los candidatos

Ricardo Cabrera

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Es propietario y director de Grace Guard Security, una empresa de ciberseguridad. Anteriormente trabajó para otras pequeñas empresas tecnológicas y obtuvo una maestría en ciberseguridad de la Universidad Grand Canyon.
  • Principales prioridades:

    • Costo de vida y asequibilidad: Cabrera afirma que impulsaría políticas que “reduzcan al máximo el gasto superfluo para que los contribuyentes estadounidenses conserven una mayor parte de su dinero”. También apoyaría legislación que penalice con mayor severidad la malversación y el fraude gubernamental.
    • Crimen y corrupción: Declara que desea que se procese y encarcele a más delincuentes violentos, especialmente a los reincidentes.
    • Facilitar el emprendimiento juvenil: Afirma que la inteligencia artificial está reemplazando a los humanos en muchos empleos, pero que aún no existen suficientes oportunidades laborales para las personas. Propone presentar legislación que facilite la creación de empresas, en particular para los jóvenes emprendedores. Sugiere colaborar con bancos e instituciones financieras para flexibilizar los requisitos de crédito.

Stan Caplan

  • Partido: Demócrata 
  • Trayectoria profesional: Propietario de la agencia de seguros Caplan Financial
  • Principales prioridades:

    • Restablecer la asequibilidad: Como propietario de una pequeña empresa, Caplan afirma comprender lo difícil que es afrontar el aumento de los costos de los servicios públicos. Declara que luchará contra las subidas de tarifas y bloqueará nuevos impuestos, como el impuesto por kilómetro recorrido.
    • Seguridad pública: Afirma apoyar el fortalecimiento de los recursos de las fuerzas del orden federales para abordar la falta de vivienda y los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México, “para reducir la presión sobre los servicios locales y, al mismo tiempo, mantener un trato humano”.
    • Equidad en las políticas deportivas: En lo que respecta a las mujeres y las niñas en el deporte, afirma que quiere ayudar a preservar “una competencia segura y equitativa, así como vestuarios adecuados para las mujeres biológicas”. Añade: “Estas son cuestiones básicas de equidad que protegen las oportunidades sin sacrificar la compasión”.

David Engel

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Ingeniero civil y activista por los derechos de los animales. Es organizador del grupo de defensa de los derechos de los animales Direct Action Everywhere San Diego y también ha participado en clubes demócratas locales.
  • Principales prioridades:

    • Sustentabilidad ambiental:Engel dice que la transición hacia un sistema agrícola más sostenible y basado en plantas es una prioridad nacional urgente. Señala que impulsará políticas que apoyen a agricultores que cultivan proteínas de origen vegetal. También plantea que estos esfuerzos deben incluir mayor financiamiento para la investigación, inversión en sistemas alimentarios regionales y la creación de programas piloto para incorporar opciones basadas en plantas en escuelas, hospitales e instalaciones militares. Engel afirma que esta transición busca proteger el futuro y no restringir la libertad de elección, aunque no detalló cómo respondería a posibles críticas.
    • Ingreso básico universal:Dice que apoya otorgar un ingreso mínimo a la población en Estados Unidos, especialmente ante el rápido crecimiento de la inteligencia artificial. Señala: “A medida que las empresas adopten estas herramientas, necesitarán menos trabajadores para producir lo mismo o más”. El ingreso universal, afirma, garantizaría que todas las personas puedan cubrir sus necesidades básicas.
    • Reforma al financiamiento de campañas:Sostiene que las leyes de financiamiento de campañas deben reformarse porque el sistema actual favorece a las personas con mayores recursos, lo que pone en desventaja a candidatos de distintos contextos económicos. Propone fortalecer el papel de pequeños donantes, limitar influencias indebidas y aumentar la transparencia. Entre sus propuestas están crear un sistema de aportaciones con fondos de contrapartida para pequeños donantes, evitar que los Super PACs operen como extensiones de las campañas y reducir los costos generales de las contiendas electorales.

Sara Jacobs

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Actual titular del cargo. Ha ejercido en el Congreso desde 2021. Anteriormente ocupó cargos relacionados con políticas públicas en el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante la administración Obama.
  • Principales prioridades:

    • Costo de vida: Como su principal prioridad, Jacobs dijo que busca reducir el alto costo de vida en San Diego y en todo el país, particularmente en temas como el cuidado infantil y la vivienda. Señaló que ya ha asegurado millones de dólares en fondos federales para programas locales de cuidado infantil y proyectos de vivienda asequible. También dijo que apoyaría el acceso universal y gratuito al cuidado infantil.
    • Derechos de personas vulnerables:Dijo que continuará trabajando para proteger la vida de las personas vulnerables, “especialmente aquellas que han sido blanco de la administración Trump”. Jacobs ha visitado centros de detención migratoria tras reportes de malas condiciones. Señaló que seguirá realizando labores de “supervisión congresional”. También ha presentado legislación para proteger a las personas transgénero en el servicio militar y continuará impulsando políticas que defiendan los derechos reproductivos y el acceso al aborto.
    • Política exterior de EE.UU. e inteligencia artificial: Señaló que ha pedido que el Congreso reafirme sus facultades en materia de guerra tanto en administraciones demócratas como republicanas, y considera que Estados Unidos debe invertir más en diplomacia, desarrollo y alianzas a largo plazo. En cuanto a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, dijo que el país debe establecer reglas claras que fomenten la innovación y protejan los derechos y la seguridad de las personas.

Las problemáticas

  • Jacobs destaca la necesidad de reducir los costos clave del hogar mediante la expansión de programas sociales y la reducción de los factores que encarecen el sistema, para hacer la vida más asequible en general. Por ejemplo, impulsaría el cuidado infantil universal y gratuito para que las familias no tengan que asumir ese gasto, además de ampliar los vales de la Sección 8 y la asistencia para el pago de renta. También dice que se opondría a aranceles y políticas exteriores que encarezcan la vivienda, los alimentos y la gasolina.
  • Engel señaló que una solución a la crisis de asequibilidad es dar dinero directamente a las personas para cubrir sus necesidades básicas mediante un ingreso básico universal. También plantea reestructurar el gasto público, incluyendo recortes importantes al presupuesto militar, para financiar mejor los programas sociales.
  • El enfoque de Caplan para reducir los gastos cotidianos es controlar los precios, como evitar aumentos en las tarifas de servicios públicos y un impuesto por millaje. También propone usar la supervisión del Congreso como una forma de influir en precios más razonables.
  • Cabrera sugiere enfocarse en combatir el mal uso de fondos públicos y el fraude gubernamental como una forma de reducir el costo de vida. En particular, propone sanciones más severas para la malversación y el fraude.

Distrito 52: Centro/Sur de San Diego

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Los candidatos

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Jeff Belle

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Director ejecutivo de una firma de capital privado con sede en San Diego. Exmiembro de la Junta de Educación del Condado de Contra Costa.
  • Principales prioridades:

    • Libertad educativa y libre elección de escuela
    • Responsabilidad fiscal y reducción de impuestos
    • Reforma migratoria

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Deborah Calhoun Rhodes

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Concejal y alcalde de Rialto, California. Subdirector de asuntos externos de CalTrans, supervisando Los Ángeles y Ventura. Designado por el expresidente Joe Biden para formar parte de un comité asesor de gobierno local especializado en política hídrica.
  • Principales prioridades:

    • Desarrollo económico
    • Mejoras en la infraestructura de Chollas Creek
    • Abordar la crisis de asequibilidad

Juan Vargas

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: El actual representante del distrito lo ocupa desde 2012. Anteriormente, fue senador y miembro de la Asamblea del Estado de California, así como miembro del Consejo de San Diego.
  • Principales prioridades:

    • Reducir el costo de vida
    • Poner fin a la aplicación excesiva de las leyes migratorias
    • Combatir la contaminación en el Valle del Río Tijuana

Las problemáticas


  • Vargas afirmó que su prioridad es construir una economía que beneficie a las familias trabajadoras. Para él, esto significa poder acceder a una vivienda, atención médica, cuidado infantil y alimentos sin que su bolsillo se resienta.
  • Belle prioriza la construcción de más viviendas como una forma de reducir los costos. Apoya la legislación que prohibiría a las grandes corporaciones y firmas de capital privado invertir en vivienda. También apoya las subvenciones federales para quienes compran su primera vivienda.
  • Rhodes apoya el desarrollo de la fuerza laboral. Se centra especialmente en la creación de empleos bien remunerados y accesibles para jóvenes sin título universitario. A Rhodes le preocupa el aumento de los costos de la atención médica y cree que es fundamental impedir que los republicanos deroguen la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

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Jake Gotta
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Gustavo Solis
Gustavo became the Investigative Border Reporter at KPBS in 2021. He was born in Mexico City, grew up in San Diego and has two passports to prove it. He graduated from Columbia University’s School of Journalism in 2013 and has worked in New York City, Miami, Palm Springs, Los Angeles, and San Diego. In 2018 he was part of a team of reporters who shared a Pulitzer Prize for explanatory journalism. When he’s not working - and even sometimes when he should be - Gustavo is surfing on both sides of the border.
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