Conoce a los candidatos para la Cámara de Representantes

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¿Qué hace un representante?
- Ayuda a redactar legislación —aunque, estrictamente hablando, no es una obligación.
- Busca persuadir a la mayoría de sus 434 colegas, o al menos a los líderes, de que las preocupaciones específicas de sus electores deben ser una prioridad.
- Está en campaña de manera constante, especialmente recaudando fondos, ya que tiene que volver a competir en 2026 para mantenerse en el cargo.
Fuente: CalMatters
¿Cuánto gana un representante?
Los miembros del Congreso reciben un salario de $174,000 dólares al año en puestos de base. Los líderes de partido reciben salarios más altos.
Fuente: CalMatters
Distrito 48: Condado Norte/Este
Los candidatos
Ammar Campa-Najjar
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Ex funcionario de asuntos públicos del Departamento de Trabajo de EE.UU.; reservista de la Marina de Estados Unidos.
- Principales prioridades:
- Reducir la influencia del dinero en la política
- Costos de vivienda
- Restablecer los créditos del Affordable Care Act tax
- Doce miembros del Congreso de California
- Vote Vets
- Communications Workers of America local 95111
- United Association of Plumbers
- Steamfitters & HVAC/R Local 230
- Concejal de la Ciudad de San Diego, Vivian Moreno
- Total recaudado: $1,100,270.57 dólares (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes:
- Mothership Strategies; $9,007.69 dólares
- Southern California Pipe Trades District Council 16 Federal Pac; $5,000
- National Association Of Letter Carriers Of U.S.A. Political Fund (Letter Carrier Political Fund); $5,000
- International Association Of Sheet Metal, Air, Rail And Transportation Workers Political Action League; $5,000
- Crosspartisan Pac; $5,000
- Vote Vets; $5,000
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Fuente: Federal Elections Commission
Abel Chavez
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Miembro de la junta directiva del distrito escolar Nuview Union, expresidente de la junta.
- Principales prioridades:
- Crear programas de formación profesional en las escuelas secundarias
- Mejorar el acceso a programas de grado de dos años
- Aprobar la ley de atención médica universal
- Yxstian Gutierrez, Supervisor del Condado de Riverside
- Letitia Clark, Alcaldesa de Tustin
- Colleen Wallace, Alcaldesa de Banning
- Elizabeth Vallejo, Concejal de la Ciudad de Perris
- Mary Jane Sanchez, College of the Desert Area 2
- Total recaudado: $289,812.44 dólares (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes:
- Abel Chavez; $47,320
- Andreas Havadjias; $2,000
- John Curtin; $2,000
- Major Grewal; $2,000
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Stephen Clemons
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Superintendente adjunto de la Oficina de Educación del Condado de San Diego, ejecutivo del Distrito de Servicios Públicos Municipales de Sacramento
- Principales prioridades:
- Costo de vida
- Restablecer los incentivos fiscales para proyectos de energía verde
- Simplificar el proceso de permisos para viviendas
Este candidato no cuenta con ningún respaldo público destacable.
- Total recaudado: $0.00 (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes: N/A
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Fuente: Federal Elections Commission
Corinna Contreras
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Miembro del Consejo de la Ciudad de Vista
- Principales prioridades:
- Invertir fondos federales en viviendas subvencionadas
- Modernizar la infraestructura y mejorar el transporte público
- Incentivar la construcción de viviendas y el desarrollo orientados al transporte público
- Marcus Bush, vicealcalde de National City
- María Núñez, concejala de San Marcos
- Club de Mujeres Demócratas de San Diego
- Total recaudado: $23,539.53 dólares (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes:
- Act Blue; $6,500
- Shireen Alafi; $3,500
- Veronica Frausto; $1,000
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
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Fuente: Federal Elections Commission
Jim Desmond
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Supervisor del Condado de San Diego, Distrito 5
- Principales prioridades:
- Costo de vida
- Personas sin hogar
- Frontera segura
- Presidente Donald Trump
- Partido Republicano de San Diego
- San Diego Young Republicans
- Total recaudado: $1,658,041.33 dólares (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes:
- New Majority Federal PAC; $5,000
- Eureka Political Action Committee; $5,000
- Muchas personas alcanzaron el límite máximo de contribución individual de $3,500.
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
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Fuente: Federal Elections Commission
Kevin O’Neil
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Emprendedor tecnológico
- Principales prioridades:
- Reducir el costo de vida
- Acabar con la corrupción en Washington y exigir transparencia a los funcionarios electos
- Proteger la privacidad y la seguridad digital
- Ron Martin, director ejecutivo jubilado de Mission Federal Credit Union
- Total recaudado: $0 (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes: N/A
Este candidato no figura en el sitio web de la FEC como candidato para el distrito CA-48, pero ha calificado para aparecer en la boleta electoral según el Registrador del Condado.
Brandon Riker
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Economista; gestor de inversiones
- Principales prioridades:
- Costo de vida / asequibilidad
- Detener las medidas de control migratorio y los aranceles de la administración Trump
- Mejorar el seguro federal contra incendios
- Senador Peter Welch, D-Vermont
- Representante Ro Khanna, D-Santa Clara
- Jose Medina, Supervisor del Condado de Riverside
- Total recaudado: $1,907,003.84 dólares (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes:
- Brandon Riker; $810,508.20
- Richard Senese; Scott Nevins; Stuart Lang; Mark Lang; Adrian Krauss; Michael Kilroy; Philip Hodges; Cole Eshbach; Robert Caputi; $7,000 each
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Fuente: Federal Elections Commission
Mike Schaefer
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Ex concejal de la ciudad de San Diego; miembro del Distrito 4 de la Junta Estatal de Igualación de California.
- Prioridades:
- “Lucha por una América asequible y accesible”, según el sitio web de la campaña.
Ninguno proporcionado
- Total recaudado: $0 (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes: N/A
Este candidato no figura en el sitio web de la FEC como candidato para el distrito CA-48, pero ha calificado para aparecer en la boleta electoral según el Registrador del Condado.
Marni von Wilpert
- Partidi: Demócrata
- Trayectoria profesional: Miembro del Consejo Municipal de San Diego, Distrito 5
- Principales prioridades:
- Enfrentarse al Presidente Donald Trump
- Bajar los precios para los San Dieguinos
- Cuidado de la salud / restaurar los subsidios de ACA
- California Federation of Labor Unions, AFL-CIO
- IAFF (fire fighters) Local 145
- Equality PAC
- Exsenadora estadounidense Barbara Boxer
- 7 representantes estadounidenses:Brownely, Cisneros y Takano, de California
- Total recaudado: $1,040,711.99 dólares (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes:
- Youth Save Democracy PAC; $5,000
- International Union of Operating Engineers Local 12 Federal PAC; $5,000
- Unite Here TIP campaign committee; $5,000
- SEIU COPE; $5,000
- SD PAC; $5,000
- Emily’s List; $5,000
- Elect Democratic Women; $5,000
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Fuente: Federal Elections Commission
Las problemáticas
Cada candidato entrevistado por KPBS coincidió en que el costo de vida y la asequibilidad son temas prioritarios. KPBS les preguntó cómo planean abordarlos. Esto fue lo que dijeron:
Ammar Campa-Najjar
“Una de las grandes prioridades será traer programas federales a nuestro distrito, traer recursos federales para mejorar nuestra infraestructura y crear más oportunidades de vivienda”, dijo Campa-Najjar a KPBS. “Con la propuesta legislativa que presenté en el Senado —los 25 mil dólares para el enganche de compradores de vivienda por primera vez— queremos traer esos recursos a nuestro distrito, porque California paga más en impuestos federales de lo que recibe en servicios cada año. Somos un estado donante, y me gustaría ver que ese dinero regrese para ayudar a crear una vida más digna para nuestra gente. También quiero aumentar el salario mínimo federal a 30 dólares y elevar el impuesto a la riqueza, para invertir esos recursos en nuestras escuelas, hospitales, comunidades, en arreglar nuestras calles y en brindar los servicios que la gente necesita. Esas son acciones concretas que se pueden hacer desde el Congreso.”
Abel Chavez
“Estoy a favor de prohibir que los grandes inversionistas de Wall Street y los inversionistas extranjeros compren nuestras viviendas”, dijo Chavez. “Si no vives en una casa y eres inversionista extranjero, no deberías poder comprar propiedades en Estados Unidos. Las viviendas unifamiliares deben ser para familias, no para inversión. Lo mismo aplica para Wall Street. Están comprando el 20% de nuestras viviendas y luego nos las rentan más caras, inflando artificialmente los precios. Al prohibir estas prácticas, podemos recuperar ese 20% del mercado y bajar los precios rápidamente.”
Stephen Clemons
“Tenemos que reducir costos o al menos estabilizarlos, tanto en vivienda como en otros rubros”, dijo Clemons a KPBS. “También necesitamos atraer más empresas al sur de California y apoyar a los pequeños negocios, que son clave para el desarrollo económico. Hay dificultades para encontrar personal capacitado, lo cual está ligado a la educación y la formación técnica. Además, debemos enfocarnos en cómo construir más vivienda, agilizar permisos y simplificar el sistema de impuestos relacionado con la vivienda.”
Corinna Contreras
“La vivienda asequible con restricciones de escritura —porque nadie debería gastar más del 30% de sus ingresos en vivienda— es algo que voy a impulsar, atrayendo miles de millones de dólares para construir vivienda social de ingresos mixtos conectada al transporte”, dijo Contreras. “También necesitamos ampliar el transporte para conectar otras zonas que podrían desarrollarse bajo este modelo. Así podemos equilibrar el número de viviendas con la infraestructura existente y asegurarnos de que las personas puedan trasladarse a donde necesitan ir todos los días.”
Jim Desmond
(Representantes de su campaña no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios).
“Como su representante, trabajaré para restaurar el Sueño Californiano: hacer la vida más accesible reduciendo impuestos, disminuyendo la sobrerregulación y controlando los costos que están obligando a familias y personas mayores a irse del estado; apoyar el crecimiento del empleo impulsando a los pequeños negocios y la innovación; y enfocarme en las familias y las personas mayores para garantizar comunidades seguras, habitables y accesibles para todas las generaciones”, señaló en su sitio web de campaña.
Brandon Riker
“Poner dinero directamente en los bolsillos de la gente trabajadora es la prioridad número uno”, dijo Riker. “Propongo eliminar el tope al impuesto FICA (el impuesto del Seguro Social que pagamos hasta cierto ingreso) para que las personas con mayores ingresos contribuyan de manera justa, pero al mismo tiempo hacer que los primeros 50 mil dólares estén libres de impuestos. Eso significaría más dinero en cada cheque, no solo al final del año, equivalente a un aumento salarial de alrededor del 6% en esos primeros ingresos.”
Marni von Wilpert
“Uno de los mayores desafíos es poder costear la vivienda, desde Palm Springs hasta Temecula y Escondido, especialmente para la clase media trabajadora —bomberos, maestros, policías”, dijo von Wilpert a KPBS. “Tenemos que priorizar la construcción de vivienda verdaderamente asequible. Eso ya lo hicimos en el Concejo Municipal de San Diego con el programa ‘Affordable Housing Now’, que agiliza permisos para desarrolladores de vivienda asequible. Vamos a hacer lo mismo desde el Congreso.”
Ammar Campa-Najjar
“Una de las grandes prioridades será traer programas federales a nuestro distrito, traer recursos federales para mejorar nuestra infraestructura y crear más oportunidades de vivienda”, dijo Campa-Najjar a KPBS. “Con la propuesta legislativa que presenté en el Senado —los 25 mil dólares para el enganche de compradores de vivienda por primera vez— queremos traer esos recursos a nuestro distrito, porque California paga más en impuestos federales de lo que recibe en servicios cada año. Somos un estado donante, y me gustaría ver que ese dinero regrese para ayudar a crear una vida más digna para nuestra gente. También quiero aumentar el salario mínimo federal a 30 dólares y elevar el impuesto a la riqueza, para invertir esos recursos en nuestras escuelas, hospitales, comunidades, en arreglar nuestras calles y en brindar los servicios que la gente necesita. Esas son acciones concretas que se pueden hacer desde el Congreso.”
Abel Chavez
“Estoy a favor de prohibir que los grandes inversionistas de Wall Street y los inversionistas extranjeros compren nuestras viviendas”, dijo Chavez. “Si no vives en una casa y eres inversionista extranjero, no deberías poder comprar propiedades en Estados Unidos. Las viviendas unifamiliares deben ser para familias, no para inversión. Lo mismo aplica para Wall Street. Están comprando el 20% de nuestras viviendas y luego nos las rentan más caras, inflando artificialmente los precios. Al prohibir estas prácticas, podemos recuperar ese 20% del mercado y bajar los precios rápidamente.”
Stephen Clemons
“Tenemos que reducir costos o al menos estabilizarlos, tanto en vivienda como en otros rubros”, dijo Clemons a KPBS. “También necesitamos atraer más empresas al sur de California y apoyar a los pequeños negocios, que son clave para el desarrollo económico. Hay dificultades para encontrar personal capacitado, lo cual está ligado a la educación y la formación técnica. Además, debemos enfocarnos en cómo construir más vivienda, agilizar permisos y simplificar el sistema de impuestos relacionado con la vivienda.”
Corinna Contreras
“La vivienda asequible con restricciones de escritura —porque nadie debería gastar más del 30% de sus ingresos en vivienda— es algo que voy a impulsar, atrayendo miles de millones de dólares para construir vivienda social de ingresos mixtos conectada al transporte”, dijo Contreras. “También necesitamos ampliar el transporte para conectar otras zonas que podrían desarrollarse bajo este modelo. Así podemos equilibrar el número de viviendas con la infraestructura existente y asegurarnos de que las personas puedan trasladarse a donde necesitan ir todos los días.”
Jim Desmond
(Representantes de su campaña no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios).
“Como su representante, trabajaré para restaurar el Sueño Californiano: hacer la vida más accesible reduciendo impuestos, disminuyendo la sobrerregulación y controlando los costos que están obligando a familias y personas mayores a irse del estado; apoyar el crecimiento del empleo impulsando a los pequeños negocios y la innovación; y enfocarme en las familias y las personas mayores para garantizar comunidades seguras, habitables y accesibles para todas las generaciones”, señaló en su sitio web de campaña.
Brandon Riker
“Poner dinero directamente en los bolsillos de la gente trabajadora es la prioridad número uno”, dijo Riker. “Propongo eliminar el tope al impuesto FICA (el impuesto del Seguro Social que pagamos hasta cierto ingreso) para que las personas con mayores ingresos contribuyan de manera justa, pero al mismo tiempo hacer que los primeros 50 mil dólares estén libres de impuestos. Eso significaría más dinero en cada cheque, no solo al final del año, equivalente a un aumento salarial de alrededor del 6% en esos primeros ingresos.”
Marni von Wilpert
“Uno de los mayores desafíos es poder costear la vivienda, desde Palm Springs hasta Temecula y Escondido, especialmente para la clase media trabajadora —bomberos, maestros, policías”, dijo von Wilpert a KPBS. “Tenemos que priorizar la construcción de vivienda verdaderamente asequible. Eso ya lo hicimos en el Concejo Municipal de San Diego con el programa ‘Affordable Housing Now’, que agiliza permisos para desarrolladores de vivienda asequible. Vamos a hacer lo mismo desde el Congreso.”
Cada candidato mencionó a la administración de Donald Trump y su posible papel en el Congreso para oponerse (o respaldar) sus políticas. Esto fue lo que dijeron:
Ammar Campa-Najjar
“Creo que mi prioridad número uno es sacar el dinero de la política”, dijo Campa-Najjar. “Porque se ve el efecto corrosivo que tiene. Vemos a un presidente que negocia con países para reducir aranceles a cambio de beneficios como campos de golf en Vietnam o en los Emiratos. Eso es expandir sus propios negocios con nuestro dinero, y es algo que tenemos que frenar.”
Abel Chavez
[Al ser cuestionado sobre el presidente Trump, su campaña dirigió a KPBS a su cuenta de TikTok. Estas son algunas citas de los textos en sus videos.]
“Los políticos del establishment de ambos partidos solo votan con la gente cuando les conviene. Cuando llegue al Congreso, ¡ELIMINARÉ ICE!”
“Trump nos prometió que no habría más guerras. ¿Cuántas promesas tiene que romper para que entendamos que debemos oponernos a este presidente?”
Stephen Clemons
“Vi cómo la administración Trump empezó a eliminar incentivos fiscales para la energía limpia”, dijo Clemons. “Eso es un retroceso. También vemos un enfoque hacia el petróleo y conflictos relacionados con países petroleros, lo que nos cuesta miles de millones. Necesitamos impulsar incentivos para la energía verde.”
Corinna Contreras
“Es momento de destituir a este presidente”, dijo Contreras. “Hay que hacer responsable a esta administración. Lo que están haciendo es traición, es inconstitucional e ilegal. Esto es algo personal para mí: estoy aquí para proteger a mi comunidad y ampliar oportunidades en el Distrito 48. También debemos romper los monopolios corporativos y crear oportunidades económicas reales, empezando por exigir cuentas a este presidente.”
Jim Desmond (vía su sitio de campaña)
“Nuestra nación se basa en la fortaleza de su gente y en el estado de derecho”, señaló. “Es momento de arreglar nuestro sistema migratorio asegurando la frontera, creando un proceso legal que funcione y garantizando que nadie se salte la fila. Podemos recibir a quienes siguen las reglas mientras protegemos la seguridad y prosperidad del país. Equidad, seguridad y dignidad: ese es el estilo estadounidense.”
Brandon Riker
“Durante los primeros dos años, Donald Trump seguirá siendo presidente”, dijo Riker. “Ese periodo debe servir para ponerle límites a esta administración y frenar el caos, ya sea en temas migratorios o arancelarios. También debemos preparar un plan para que, en 2028, cuando los demócratas recuperen la presidencia, podamos empezar a resolver problemas. Mi propuesta es: primero, rendición de cuentas; luego, servicios efectivos a la comunidad; y después, impulsar reformas económicas más amplias.”
Marni von Wilpert
“He sido litigante durante años”, dijo von Wilpert. “He enfrentado a grandes corporaciones como Monsanto por contaminar nuestras aguas y a farmacéuticas por la crisis de opioides. En el Congreso, quiero supervisión real sobre la administración Trump y el Departamento de Seguridad Nacional. La gente merece respuestas. También quiero enfrentar un sistema económico que favorece a los más ricos, porque las políticas de Trump beneficiaron a los ultrarricos mientras afectaban el acceso a la salud de muchas personas. Voy a luchar para que la economía funcione para la gente trabajadora.”
Ammar Campa-Najjar
“Creo que mi prioridad número uno es sacar el dinero de la política”, dijo Campa-Najjar. “Porque se ve el efecto corrosivo que tiene. Vemos a un presidente que negocia con países para reducir aranceles a cambio de beneficios como campos de golf en Vietnam o en los Emiratos. Eso es expandir sus propios negocios con nuestro dinero, y es algo que tenemos que frenar.”
Abel Chavez
[Al ser cuestionado sobre el presidente Trump, su campaña dirigió a KPBS a su cuenta de TikTok. Estas son algunas citas de los textos en sus videos.]
“Los políticos del establishment de ambos partidos solo votan con la gente cuando les conviene. Cuando llegue al Congreso, ¡ELIMINARÉ ICE!”
“Trump nos prometió que no habría más guerras. ¿Cuántas promesas tiene que romper para que entendamos que debemos oponernos a este presidente?”
Stephen Clemons
“Vi cómo la administración Trump empezó a eliminar incentivos fiscales para la energía limpia”, dijo Clemons. “Eso es un retroceso. También vemos un enfoque hacia el petróleo y conflictos relacionados con países petroleros, lo que nos cuesta miles de millones. Necesitamos impulsar incentivos para la energía verde.”
Corinna Contreras
“Es momento de destituir a este presidente”, dijo Contreras. “Hay que hacer responsable a esta administración. Lo que están haciendo es traición, es inconstitucional e ilegal. Esto es algo personal para mí: estoy aquí para proteger a mi comunidad y ampliar oportunidades en el Distrito 48. También debemos romper los monopolios corporativos y crear oportunidades económicas reales, empezando por exigir cuentas a este presidente.”
Jim Desmond (vía su sitio de campaña)
“Nuestra nación se basa en la fortaleza de su gente y en el estado de derecho”, señaló. “Es momento de arreglar nuestro sistema migratorio asegurando la frontera, creando un proceso legal que funcione y garantizando que nadie se salte la fila. Podemos recibir a quienes siguen las reglas mientras protegemos la seguridad y prosperidad del país. Equidad, seguridad y dignidad: ese es el estilo estadounidense.”
Brandon Riker
“Durante los primeros dos años, Donald Trump seguirá siendo presidente”, dijo Riker. “Ese periodo debe servir para ponerle límites a esta administración y frenar el caos, ya sea en temas migratorios o arancelarios. También debemos preparar un plan para que, en 2028, cuando los demócratas recuperen la presidencia, podamos empezar a resolver problemas. Mi propuesta es: primero, rendición de cuentas; luego, servicios efectivos a la comunidad; y después, impulsar reformas económicas más amplias.”
Marni von Wilpert
“He sido litigante durante años”, dijo von Wilpert. “He enfrentado a grandes corporaciones como Monsanto por contaminar nuestras aguas y a farmacéuticas por la crisis de opioides. En el Congreso, quiero supervisión real sobre la administración Trump y el Departamento de Seguridad Nacional. La gente merece respuestas. También quiero enfrentar un sistema económico que favorece a los más ricos, porque las políticas de Trump beneficiaron a los ultrarricos mientras afectaban el acceso a la salud de muchas personas. Voy a luchar para que la economía funcione para la gente trabajadora.”
Distrito 49: Costa Norte del Condado
Los candidatos
Armen Kurdian
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Capitán de Marina retirado
- Principales prioridades:
- Economía y costo de vida
- Educación
- Veteranos y defensa nacional
- Representante Darrell Issa, R-Escondido
- San Diego Young Republicans
- California Republican Assembly
- Supervisores del Condado de San Diego Jim Desmond y Joel Anderson
- Supervisor del condado de Orange Don Wagner
- Total recaudado: $1,705.47 (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes:
- WinRed; $712.30
- Majority PAC; $500
Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
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Mike Levin
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Titular del cargo; anteriormente abogado especializado en energía y medio ambiente
- Principales prioridades
- Reducción de costos y accesibilidad
- Violencia armada
- Atención médica
- Senador Adam Schiff, D-California
- Partido Demócrata de California
- San Diego Police Officer’s Association
- Total recaudado: $2,759,368.50 dólares (hasta 31 de marzo)
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Source: Federal Elections Commission
- Principales donantes:
- Keep the 49th Climate Action fund; $35,000
- Democracy Summer 2026; $67,750
- Milner Butcher Media Group, LLC; $12,681.42
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
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Fuente: Federal Elections Commission
Star Parker
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Columnista; colaborador de Fox News; fundador del Centro para la Renovación y Educación Urbana.
- Principales prioridades:
- Reducción de la extralimitación federal
- Defensa de las pequeñas empresas
- Asequibilidad y costo de vida
No tiene respaldos enlistados.
Total recaudado: $359,429.79 dólares (hasta 31 de marzo)
Principales donantes:
Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Principales donantes:
- Winred (Republican campaign fundraising platform); $199,438.84
- Star Parker; $37,582.04
- Ryan Kerrigan; $3,500
Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Las problemáticas
Armen Kurdian
“Armen luchará para reducir el costo de vida, recortar el gasto federal innecesario, oponerse a aumentos de impuestos y respaldar políticas que apoyen a las pequeñas empresas y generen empleos bien pagados”, señala el sitio web de su campaña. También buscará “reducir los costos para las familias trabajadoras” mediante “recortes al gasto gubernamental innecesario, oponiéndose a nuevos impuestos federales” y “apoyando a las pequeñas empresas estadounidenses”, de acuerdo con el sitio.
Mike Levin
“Como esposo y padre de dos hijos, Mike conoce de primera mano los desafíos que el aumento del costo de vida representa para las familias”, señala el sitio web de su campaña. “Ha tomado medidas decisivas para aliviar las interrupciones en las cadenas de suministro, impulsar la manufactura nacional y reducir costos, desde la gasolina hasta los alimentos.”
“Mike ayudó a aprobar la Ley Bipartidista de Infraestructura para fortalecer las cadenas de suministro, modernizar los puertos, reparar los ferrocarriles y reconstruir carreteras”, continúa el sitio. “También respaldó la Ley CHIPS y de Ciencia para traer de regreso la producción de microchips a Estados Unidos.”
“Mike seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para fomentar la competencia, producir bienes en Estados Unidos y reducir los costos para las familias”, añade el sitio.
Star Parker
“En el Congreso, Star luchará por volver a hacer que la política sea algo personal”, señala el sitio web de su campaña. Según el sitio, eso significa “reducir la intervención del gobierno federal”; “bajar los costos de la atención médica con reformas centradas en el paciente”; y “ampliar las oportunidades de vivienda con soluciones basadas en el mercado.”
“Armen luchará para reducir el costo de vida, recortar el gasto federal innecesario, oponerse a aumentos de impuestos y respaldar políticas que apoyen a las pequeñas empresas y generen empleos bien pagados”, señala el sitio web de su campaña. También buscará “reducir los costos para las familias trabajadoras” mediante “recortes al gasto gubernamental innecesario, oponiéndose a nuevos impuestos federales” y “apoyando a las pequeñas empresas estadounidenses”, de acuerdo con el sitio.
Mike Levin
“Como esposo y padre de dos hijos, Mike conoce de primera mano los desafíos que el aumento del costo de vida representa para las familias”, señala el sitio web de su campaña. “Ha tomado medidas decisivas para aliviar las interrupciones en las cadenas de suministro, impulsar la manufactura nacional y reducir costos, desde la gasolina hasta los alimentos.”
“Mike ayudó a aprobar la Ley Bipartidista de Infraestructura para fortalecer las cadenas de suministro, modernizar los puertos, reparar los ferrocarriles y reconstruir carreteras”, continúa el sitio. “También respaldó la Ley CHIPS y de Ciencia para traer de regreso la producción de microchips a Estados Unidos.”
“Mike seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para fomentar la competencia, producir bienes en Estados Unidos y reducir los costos para las familias”, añade el sitio.
Star Parker
“En el Congreso, Star luchará por volver a hacer que la política sea algo personal”, señala el sitio web de su campaña. Según el sitio, eso significa “reducir la intervención del gobierno federal”; “bajar los costos de la atención médica con reformas centradas en el paciente”; y “ampliar las oportunidades de vivienda con soluciones basadas en el mercado.”
Cada candidato destacó un tema distinto como su siguiente prioridad más importante en sus sitios de campaña. Estos fueron los temas principales de cada uno:
Mike Levin:
“Mike tiene un sólido historial de apoyo a la seguridad pública y a las fuerzas del orden, y se enorgullece de contar con el respaldo de importantes organizaciones como la Orden Fraternal de Policía de California y la Asociación de Subalguaciles del Condado de Orange”, señala su sitio web de campaña. “Sabe que podemos apoyar a las fuerzas del orden y, al mismo tiempo, mejorar la manera en que se ejerce la vigilancia.”“Mike nunca ha apoyado retirar fondos a la policía, ni lo hará”, continúa el sitio. “En cambio, cree que se debe aumentar el financiamiento policial de una manera que les permita mantenerse seguros, desempeñar mejor su trabajo y ganarse la confianza de las comunidades a las que sirven.”
Armen Kurdian:
“Cada niño merece acceso a una educación de excelencia, sin importar su código postal”, señala el sitio web de su campaña. “Armen luchará por cerrar la brecha de rendimiento, dar más opciones a los padres y asegurar que las escuelas rindan cuentas por resultados, no por burocracia.”
El sitio añade que esto lo hará mediante: “cerrar la brecha de aprendizaje”; “dar mayor poder de decisión a los padres sobre la educación”; “exigir resultados a las escuelas”; e “invertir en educación técnica y profesional.”
Star Parker:
“La verdadera libertad requiere claridad moral”, señala su sitio web. “Sin la guía de una verdad objetiva y el estado de derecho, una sociedad pierde su rumbo y su propósito. Debemos restaurar una cultura que valore la vida y el orden moral.”
Seguridad pública y fuerzas del orden
Mike Levin:
“Mike tiene un sólido historial de apoyo a la seguridad pública y a las fuerzas del orden, y se enorgullece de contar con el respaldo de importantes organizaciones como la Orden Fraternal de Policía de California y la Asociación de Subalguaciles del Condado de Orange”, señala su sitio web de campaña. “Sabe que podemos apoyar a las fuerzas del orden y, al mismo tiempo, mejorar la manera en que se ejerce la vigilancia.”“Mike nunca ha apoyado retirar fondos a la policía, ni lo hará”, continúa el sitio. “En cambio, cree que se debe aumentar el financiamiento policial de una manera que les permita mantenerse seguros, desempeñar mejor su trabajo y ganarse la confianza de las comunidades a las que sirven.”
Educación
Armen Kurdian:
“Cada niño merece acceso a una educación de excelencia, sin importar su código postal”, señala el sitio web de su campaña. “Armen luchará por cerrar la brecha de rendimiento, dar más opciones a los padres y asegurar que las escuelas rindan cuentas por resultados, no por burocracia.”
El sitio añade que esto lo hará mediante: “cerrar la brecha de aprendizaje”; “dar mayor poder de decisión a los padres sobre la educación”; “exigir resultados a las escuelas”; e “invertir en educación técnica y profesional.”
Preservar, proteger y promover valores bíblicos
Star Parker:
“La verdadera libertad requiere claridad moral”, señala su sitio web. “Sin la guía de una verdad objetiva y el estado de derecho, una sociedad pierde su rumbo y su propósito. Debemos restaurar una cultura que valore la vida y el orden moral.”
Distrito 50: Condado costero del interior, de norte a sur
Los candidatos
Tim Arnous
Este candidato no ha respondido a las numerosas solicitudes de información. Las respuestas que aparecen a continuación provienen de su sitio web de campaña.
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Empresario que desarrolló su carrera en los mercados mundiales de energía y materias primas.
- Principales prioridades:
- Ayudas para el alquiler a familias trabajadoras
- Fomentar la propiedad de la vivienda y el aumento de la oferta de vivienda
- Declaración de derechos de privacidad de datos
El candidato no enumera ningún respaldo en el sitio web de su campaña.
- Total recaudado: $0 (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes: N/A
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Fuente: Federal Elections Commission
Steve Cohen
Este candidato no ha respondido a las numerosas solicitudes de información. Las respuestas que aparecen a continuación provienen de su sitio web de campaña.
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Fue director de noticias de KUSI durante 20 años. Su contrato finalizó en septiembre de 2023, cuando Nexstar Media Group adquirió la emisora. Antes de trabajar en KUSI, Cohen se dedicó al periodismo televisivo durante aproximadamente cinco décadas.
- Principales prioridades:
- Hacer que San Diego sea asequible
- Atención médica que beneficia a los pacientes
- Proteger a las personas mayores
En su página web de campaña, Cohen enumera varios apoyos de ciudadanos particulares. No figura ningún partido ni otra organización que lo respalde.
- Total recaudado: $0 (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes: N/A
Fuente: Federal Elections Commission
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Lucina KWH Jahn
Esta candidata se negó a proporcionar respuestas específicas a nuestras preguntas. Las respuestas que aparecen a continuación están tomadas de su sitio web de campaña.
- Partido: Sin preferencia
- Trayectoria profesional: Jahn indica que actualmente trabaja como técnica y jefa de equipo para conciertos, eventos teatrales y corporativos. Según su sitio web, tras terminar la secundaria, se alistó en la Fuerza Aérea y trabajó como lingüista de ruso.
- Principales prioridades:
- En la parte superior del sitio web de la campaña de Jahn, ella dice: "No quiero su dinero, solo su voto".
- La Carta de Derechos
- Limites de mandato
- Derechos reproductivos
Jahn no incluye ningún respaldo en el sitio web de su campaña.
- Total recaudado: $0 (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes: N/A
Fuente: Federal Elections Commission
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Aishwarya "Sparky" Mitra
Las respuestas que figuran a continuación fueron proporcionadas por el candidato por correo electrónico.
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Bioingeniera y organizadora comunitaria. Cargos anteriores: Investigadora asociada en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Brown; Coordinadora de proyectos/Contratista en Werfen; Directora sénior en Our Time to Act.
- Principales prioridades:
- Accesibilidad económica
- Derechos humanos
- Innovación ética
- Track AIPAC (American Israel Public Affairs Committee)
- Citizens' Impeachment
- San Diego Progressive Democrats
- Nicole Lillie
- Beyond the Ballot
- Total recaudado: $7,038 dólares (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes:
- Liu, Yan Zhe; $4,000
- Mitra, Aishwarya; $2027.57
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Fuente: Federal Elections Commission
Scott Peters
Las respuestas que figuran a continuación fueron proporcionadas por el candidato por correo electrónico.
"Nunca dejaré de trabajar para mejorar nuestra economía, crear empleos, promover la innovación e investigación en el sector de la salud, ayudar a nuestros veteranos, reducir el costo de la vivienda, disminuir la falta de vivienda y proteger nuestra costa y el medio ambiente natural", declaró Peters en un correo electrónico enviado a KPBS. "Ante la corrupción y la crueldad de esta Administración, seguiré luchando contra las acciones y políticas que perjudican a nuestro país y a nuestras comunidades".
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: En el cargo desde 2013. Anteriormente presidió el Distrito Portuario Unificado de San Diego y fue presidente del Ayuntamiento de San Diego. Antes de ingresar al servicio público, Peters fue abogado ambientalista en una importante firma privada, en la oficina del asesor legal del condado de San Diego y en su propio bufete.
- Principales prioridades:
- Menor costo de vida para las familias de San Diego
- Defender y proteger nuestra democracia
- Garantizar recursos federales para San Diego
"Nunca dejaré de trabajar para mejorar nuestra economía, crear empleos, promover la innovación e investigación en el sector de la salud, ayudar a nuestros veteranos, reducir el costo de la vivienda, disminuir la falta de vivienda y proteger nuestra costa y el medio ambiente natural", declaró Peters en un correo electrónico enviado a KPBS. "Ante la corrupción y la crueldad de esta Administración, seguiré luchando contra las acciones y políticas que perjudican a nuestro país y a nuestras comunidades".
- Partido Demócrata de California
- Neighborhood Democratic Clubs
- Fondo de Acción de Planned Parenthood
- California Association of Letter Carriers
- Total recaudado: $2,480,254.71 dólares (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes
- SHP Victory Fund; $210,637.66
- Osaic Institutions, Inc; $26,196.62
- United Parcel Services, Inc. PAC; $5,000
- Sanofi US Services Inc. Employees’ PAC; $5,000
- Ernst & Young PAC; $5,000
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Fuente: Federal Elections Commission
Joseph “Joe” Shea
- Partido: Libertario
- Trayectoria profesional: Profesor de matemáticas, más recientemente en la escuela secundaria Canyon Crest Academy en Carmel Valley. Se especializó en geometría y trigonometría avanzadas. Se jubiló en 2024 tras una trayectoria profesional de 30 años.
- Principales prioridades:
- Las personas adultas (y las personas menores de edad con el apoyo de sus padres) son dueñas de sus propios cuerpos y, por lo tanto, deben tener control sobre decisiones como el aborto, el uso de medicamentos y drogas, la atención médica de afirmación de género y las decisiones al final de la vida.
- Revertir políticas internacionales racistas, incluido el apoyo a crímenes de guerra y limpieza étnica en Gaza, intentos de cambio de régimen en Venezuela e Irán, y las acciones de CBP/ICE contra inmigrantes de Centro y Sudamérica (pero no contra afrikáners de piel clara o canadienses).
- Defender el estado de derecho (y, por lo tanto, destituir al presidente Donald Trump y a otras personas que hayan violado la ley) y limitar el gasto gubernamental. El gasto conduce ya sea a mayores impuestos (sobre la clase trabajadora, no sobre quienes viven del capital), o al endeudamiento (pagar después, con intereses), o a la inflación (que afecta más a las personas con menos recursos).
Shea declaró a KPBS que solo solicitó dos respaldos, los cuales obtuvo.
- Partido Libertario de San Diego
- Partido Libertario de California
- Total recaudado: $0 (hasta 31 de diciembre)
- Principales donantes: N/A
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Fuente: Federal Elections Commission
Las problemáticas
- Aishwarya “Sparky” Mitra dijo que apoya eliminar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “para garantizar que la inmigración y la lucha de las personas migrantes” sean respaldadas en lugar de enfrentarse a “brutalidad y criminalización”. Mitra condena a los representantes que han votado a favor de seguir financiando al Departamento de Seguridad Nacional “mientras personas en todo el país son vigiladas simplemente por existir y silenciadas por alzar la voz”. También afirmó que “Trump y sus aliados están atacando la democracia misma, desde el derecho a protestar y existir libremente hasta el derecho a empleos justos y salarios dignos”.
- Scott Peters dijo que un tema clave es “cómo detener la imprudencia de la administración Trump y a los republicanos en el Congreso que se niegan a cumplir con el trabajo para el que fueron elegidos de manera independiente”. Señaló específicamente que el presidente Donald Trump declaró la guerra a Irán sin una resolución bajo la Ley de Poderes de Guerra del Congreso. También destacó que “su administración permitió y alentó a ICE a actuar ilegalmente, lo que llevó a la muerte de personas inocentes”. Peters añadió: “Las declaraciones irracionales y despreciables de Trump sobre ‘borrar’ a toda una nación son el tipo de comportamiento para el que se creó la Enmienda 25”.
- Joseph “Joe” Shea dijo que “Trump debe ser confrontado y, con suerte, destituido”, ya que su administración “abarca muchos temas importantes que agruparía en conjunto”. Condenó las “acciones de CBP/ICE contra inmigrantes de Centro y Sudamérica (pero no contra afrikáners de piel clara o canadienses)”. También expresó su apoyo a defender el estado de derecho y limitar el gasto gubernamental. Además, subrayó los “crímenes de guerra y la limpieza étnica en Gaza” como un tema importante sobre el que el representante del Distrito 50 debería pronunciarse.
- Tim Arnous declaró en su sitio web que el alivio del alquiler para las familias trabajadoras es una prioridad, al igual que impulsar la propiedad de vivienda y la oferta de vivienda.
- Steve Cohen afirmó en el sitio web de su campaña que trabajará para ampliar la oferta de vivienda y combatir la manipulación de precios por parte de las empresas. En cuanto a la responsabilidad fiscal, aseguró que exigirá transparencia en el gasto público, se opondrá a las asignaciones presupuestarias innecesarias y garantizará que los impuestos lleguen a las familias de San Diego.
- Aishwarya "Sparky" Mitra aspira a "restaurar la libertad económica y la dignidad de las personas y hacer que San Diego sea más asequible". Aboga por que el 1% más rico pague "lo que le corresponde a los trabajadores que han garantizado su éxito". También presiona al Congreso para que desvíe fondos de las "guerras interminables" para "financiar la Ley de Expansión de la Seguridad Social, el transporte público financiado por el gobierno federal y las iniciativas de equidad". Asimismo, destaca las elevadas facturas de San Diego Gas & Electric (SDG&E) como un problema importante y afirma que los habitantes de San Diego "merecen la propiedad pública de la energía (y la supervisión del Congreso sobre dicha transición)". También hizo hincapié en cómo el coste de la vivienda está dejando fuera del mercado inmobiliario a los habitantes de San Diego y aboga por la prohibición de los propietarios corporativos.
- Steve Cohen declaró en el sitio web de su campaña que trabajará para reducir el costo de los medicamentos recetados, proteger la cobertura para personas con enfermedades preexistentes y exigir responsabilidades a las compañías de seguros por anteponer las ganancias a los pacientes. Además, en lo que respecta a las personas mayores, Cohen afirmó que defenderá la Seguridad Social y Medicare de los recortes.
- Lucina KWH Jahn considera los derechos reproductivos una prioridad.
- Aishwarya "Sparky" Mitra afirmó que se necesitan nuevos líderes que limiten los precios de los medicamentos y, al mismo tiempo, apoyen la financiación de la investigación. "Lucharé por la atención médica universal y protegeré la innovación médica", declaró.
- Joseph "Joe" Shea argumentó que las personas "deberían tener control sobre decisiones como el aborto, el uso de medicamentos, la atención médica de afirmación de género y las decisiones al final de la vida".
Distrito 51: Centro/Este de San Diego
Los candidatos
Ricardo Cabrera
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Es propietario y director de Grace Guard Security, una empresa de ciberseguridad. Anteriormente trabajó para otras pequeñas empresas tecnológicas y obtuvo una maestría en ciberseguridad de la Universidad Grand Canyon.
- Principales prioridades:
- Costo de vida y asequibilidad: Cabrera afirma que impulsaría políticas que “reduzcan al máximo el gasto superfluo para que los contribuyentes estadounidenses conserven una mayor parte de su dinero”. También apoyaría legislación que penalice con mayor severidad la malversación y el fraude gubernamental.
- Crimen y corrupción: Declara que desea que se procese y encarcele a más delincuentes violentos, especialmente a los reincidentes.
- Facilitar el emprendimiento juvenil: Afirma que la inteligencia artificial está reemplazando a los humanos en muchos empleos, pero que aún no existen suficientes oportunidades laborales para las personas. Propone presentar legislación que facilite la creación de empresas, en particular para los jóvenes emprendedores. Sugiere colaborar con bancos e instituciones financieras para flexibilizar los requisitos de crédito.
- El Partido Republicano del Condado de San Diego
- Reform California
- Total recaudado: Ninguno reportado (hasta 29 de abril)
- Principales donantes: N/A
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Fuente: Federal Elections Commission
Stan Caplan
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Propietario de la agencia de seguros Caplan Financial
- Principales prioridades:
- Restablecer la asequibilidad: Como propietario de una pequeña empresa, Caplan afirma comprender lo difícil que es afrontar el aumento de los costos de los servicios públicos. Declara que luchará contra las subidas de tarifas y bloqueará nuevos impuestos, como el impuesto por kilómetro recorrido.
- Seguridad pública: Afirma apoyar el fortalecimiento de los recursos de las fuerzas del orden federales para abordar la falta de vivienda y los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México, “para reducir la presión sobre los servicios locales y, al mismo tiempo, mantener un trato humano”.
- Equidad en las políticas deportivas: En lo que respecta a las mujeres y las niñas en el deporte, afirma que quiere ayudar a preservar “una competencia segura y equitativa, así como vestuarios adecuados para las mujeres biológicas”. Añade: “Estas son cuestiones básicas de equidad que protegen las oportunidades sin sacrificar la compasión”.
Ninguno proporcionado.
- Total recaudado: Ninguno reportado (hasta 29 de abril)
- Principales donantes: N/A
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Fuente: Federal Elections Commission
David Engel
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Ingeniero civil y activista por los derechos de los animales. Es organizador del grupo de defensa de los derechos de los animales Direct Action Everywhere San Diego y también ha participado en clubes demócratas locales.
- Principales prioridades:
- Sustentabilidad ambiental:Engel dice que la transición hacia un sistema agrícola más sostenible y basado en plantas es una prioridad nacional urgente. Señala que impulsará políticas que apoyen a agricultores que cultivan proteínas de origen vegetal. También plantea que estos esfuerzos deben incluir mayor financiamiento para la investigación, inversión en sistemas alimentarios regionales y la creación de programas piloto para incorporar opciones basadas en plantas en escuelas, hospitales e instalaciones militares. Engel afirma que esta transición busca proteger el futuro y no restringir la libertad de elección, aunque no detalló cómo respondería a posibles críticas.
- Ingreso básico universal:Dice que apoya otorgar un ingreso mínimo a la población en Estados Unidos, especialmente ante el rápido crecimiento de la inteligencia artificial. Señala: “A medida que las empresas adopten estas herramientas, necesitarán menos trabajadores para producir lo mismo o más”. El ingreso universal, afirma, garantizaría que todas las personas puedan cubrir sus necesidades básicas.
- Reforma al financiamiento de campañas:Sostiene que las leyes de financiamiento de campañas deben reformarse porque el sistema actual favorece a las personas con mayores recursos, lo que pone en desventaja a candidatos de distintos contextos económicos. Propone fortalecer el papel de pequeños donantes, limitar influencias indebidas y aumentar la transparencia. Entre sus propuestas están crear un sistema de aportaciones con fondos de contrapartida para pequeños donantes, evitar que los Super PACs operen como extensiones de las campañas y reducir los costos generales de las contiendas electorales.
Ninguno proporcionado.
- Total recaudado: Ninguno reportado (hasta 29 de abril)
- Principales donantes: N/A
KPBS da seguimiento a esta información a través de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar la lista de todas las personas y organizaciones que han donado a la campaña 2026 de este candidato en su página de ingresos en la FEC.
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Fuente: Federal Elections Commission
None
Sara Jacobs
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Actual titular del cargo. Ha ejercido en el Congreso desde 2021. Anteriormente ocupó cargos relacionados con políticas públicas en el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante la administración Obama.
- Principales prioridades:
- Costo de vida: Como su principal prioridad, Jacobs dijo que busca reducir el alto costo de vida en San Diego y en todo el país, particularmente en temas como el cuidado infantil y la vivienda. Señaló que ya ha asegurado millones de dólares en fondos federales para programas locales de cuidado infantil y proyectos de vivienda asequible. También dijo que apoyaría el acceso universal y gratuito al cuidado infantil.
- Derechos de personas vulnerables:Dijo que continuará trabajando para proteger la vida de las personas vulnerables, “especialmente aquellas que han sido blanco de la administración Trump”. Jacobs ha visitado centros de detención migratoria tras reportes de malas condiciones. Señaló que seguirá realizando labores de “supervisión congresional”. También ha presentado legislación para proteger a las personas transgénero en el servicio militar y continuará impulsando políticas que defiendan los derechos reproductivos y el acceso al aborto.
- Política exterior de EE.UU. e inteligencia artificial: Señaló que ha pedido que el Congreso reafirme sus facultades en materia de guerra tanto en administraciones demócratas como republicanas, y considera que Estados Unidos debe invertir más en diplomacia, desarrollo y alianzas a largo plazo. En cuanto a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, dijo que el país debe establecer reglas claras que fomenten la innovación y protejan los derechos y la seguridad de las personas.
- San Diego & Imperial Counties Labor Council
- Fondo de Acción Planned Parenthood
- Partido Demócrata de California
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- Total recaudado: $1,433,009.37 dólares (hasta 29 de abril)
- Principales donantes:
- Jacobs, Sara; $523,586.96
- Act Blue; $112,326
- Sara Jacobs House Victory Fund; $62,000
- American Crystal Sugar Company PAC; $10,000
- American Federation of State County & Municipal Employees People; $10,000
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
Fuente: Federal Elections Commission
Las problemáticas
- Jacobs destaca la necesidad de reducir los costos clave del hogar mediante la expansión de programas sociales y la reducción de los factores que encarecen el sistema, para hacer la vida más asequible en general. Por ejemplo, impulsaría el cuidado infantil universal y gratuito para que las familias no tengan que asumir ese gasto, además de ampliar los vales de la Sección 8 y la asistencia para el pago de renta. También dice que se opondría a aranceles y políticas exteriores que encarezcan la vivienda, los alimentos y la gasolina.
- Engel señaló que una solución a la crisis de asequibilidad es dar dinero directamente a las personas para cubrir sus necesidades básicas mediante un ingreso básico universal. También plantea reestructurar el gasto público, incluyendo recortes importantes al presupuesto militar, para financiar mejor los programas sociales.
- El enfoque de Caplan para reducir los gastos cotidianos es controlar los precios, como evitar aumentos en las tarifas de servicios públicos y un impuesto por millaje. También propone usar la supervisión del Congreso como una forma de influir en precios más razonables.
- Cabrera sugiere enfocarse en combatir el mal uso de fondos públicos y el fraude gubernamental como una forma de reducir el costo de vida. En particular, propone sanciones más severas para la malversación y el fraude.
Distrito 52: Centro/Sur de San Diego
Los candidatos
Jeff Belle
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Director ejecutivo de una firma de capital privado con sede en San Diego. Exmiembro de la Junta de Educación del Condado de Contra Costa.
- Principales prioridades:
- Libertad educativa y libre elección de escuela
- Responsabilidad fiscal y reducción de impuestos
- Reforma migratoria
- Unión de Padres de California
- Asociación de Escuelas Chárter de California
- Total recaudado: $275 dólares (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes:
- Autofinanciado
💡 Cómo leer la información:
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Fuente: Federal Elections Commission
Deborah Calhoun Rhodes
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Concejal y alcalde de Rialto, California. Subdirector de asuntos externos de CalTrans, supervisando Los Ángeles y Ventura. Designado por el expresidente Joe Biden para formar parte de un comité asesor de gobierno local especializado en política hídrica.
- Principales prioridades:
- Desarrollo económico
- Mejoras en la infraestructura de Chollas Creek
- Abordar la crisis de asequibilidad
Ninguno proporcionado
- Total recaudado: $0
- Principales respaldos: N/A
💡 Cómo leer la información:
Una vez que cargue la página, haz clic en el encabezado de la columna “Amount” para ordenar la lista. Esto mostrará las contribuciones más altas al inicio, incluyendo donaciones de comités de acción política (PACs) y los empleadores de los donantes individuales.
None
Juan Vargas
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: El actual representante del distrito lo ocupa desde 2012. Anteriormente, fue senador y miembro de la Asamblea del Estado de California, así como miembro del Consejo de San Diego.
- Principales prioridades:
- Reducir el costo de vida
- Poner fin a la aplicación excesiva de las leyes migratorias
- Combatir la contaminación en el Valle del Río Tijuana
- Partido Demócrata de California
- California Federation of Labor Unions
- Total recaudado: $523,317.55 dólares (hasta 31 de marzo)
- Principales donantes:
- American Israel Public Affairs Committee, o AIPAC por sus siglas en inglés, ha aportado 63.500 dólares a la campaña de Vargas, más que cualquier otro individuo o comité de acción política durante el actual ciclo electoral.
- Su segundo mayor donante es ACTBLUE, el comité de acción política de tendencia progresista, con 24.000 dólares.
💡 Cómo leer la información:
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Fuente: Federal Elections Commission
Las problemáticas
- Vargas afirmó que su prioridad es construir una economía que beneficie a las familias trabajadoras. Para él, esto significa poder acceder a una vivienda, atención médica, cuidado infantil y alimentos sin que su bolsillo se resienta.
- Belle prioriza la construcción de más viviendas como una forma de reducir los costos. Apoya la legislación que prohibiría a las grandes corporaciones y firmas de capital privado invertir en vivienda. También apoya las subvenciones federales para quienes compran su primera vivienda.
- Rhodes apoya el desarrollo de la fuerza laboral. Se centra especialmente en la creación de empleos bien remunerados y accesibles para jóvenes sin título universitario. A Rhodes le preocupa el aumento de los costos de la atención médica y cree que es fundamental impedir que los republicanos deroguen la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
- Vargas quiere seguir luchando contra lo que él llama la agenda “antiinmigrante” de la administración Trump. Apoya la retención de fondos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras trabaja para aprobar una reforma migratoria integral.
- La principal prioridad de Belle es asegurar la frontera. También apoya la reforma del sistema migratorio mediante la creación de vías legales para las personas que contribuyen a Estados Unidos, incluidos los trabajadores agrícolas, del sector hotelero y de la salud.
- Rhodes critica la mano dura de la administración Trump en materia de inmigración, especialmente en lo que respecta a la detención de menores. En general, apoya el sistema migratorio actual y no aboga explícitamente por una reforma integral.
- Vargas fue uno de los cuatro demócratas que votaron en contra de una Resolución sobre Poderes de Guerra que habría impedido al presidente continuar la acción militar en Irán en marzo. Dicha resolución fue rechazada por dos votos. En abril, Vargas votó a favor de una resolución similar que finalmente fue rechazada por un voto.
- Belle cree que Estados Unidos siempre debe mantenerse firme, pero también debe actuar con inteligencia. No desea una guerra interminable y apoya la definición de plazos y prioridades claras. Si la guerra continúa después de las primarias, "habremos fracasado".
- Rhodes afirmó que es peligroso que el presidente Trump amenace con aniquilar civilizaciones enteras en medio de la guerra en curso. Considera que los demócratas deben presionar más al gobierno para que ponga fin a las hostilidades.