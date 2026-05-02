Conoce a los candidatos para la Cámara de Representantes

Costo de vida

Cada candidato entrevistado por KPBS coincidió en que el costo de vida y la asequibilidad son temas prioritarios. KPBS les preguntó cómo planean abordarlos. Esto fue lo que dijeron:



Ammar Campa-Najjar

“Una de las grandes prioridades será traer programas federales a nuestro distrito, traer recursos federales para mejorar nuestra infraestructura y crear más oportunidades de vivienda”, dijo Campa-Najjar a KPBS. “Con la propuesta legislativa que presenté en el Senado —los 25 mil dólares para el enganche de compradores de vivienda por primera vez— queremos traer esos recursos a nuestro distrito, porque California paga más en impuestos federales de lo que recibe en servicios cada año. Somos un estado donante, y me gustaría ver que ese dinero regrese para ayudar a crear una vida más digna para nuestra gente. También quiero aumentar el salario mínimo federal a 30 dólares y elevar el impuesto a la riqueza, para invertir esos recursos en nuestras escuelas, hospitales, comunidades, en arreglar nuestras calles y en brindar los servicios que la gente necesita. Esas son acciones concretas que se pueden hacer desde el Congreso.”



Abel Chavez

“Estoy a favor de prohibir que los grandes inversionistas de Wall Street y los inversionistas extranjeros compren nuestras viviendas”, dijo Chavez. “Si no vives en una casa y eres inversionista extranjero, no deberías poder comprar propiedades en Estados Unidos. Las viviendas unifamiliares deben ser para familias, no para inversión. Lo mismo aplica para Wall Street. Están comprando el 20% de nuestras viviendas y luego nos las rentan más caras, inflando artificialmente los precios. Al prohibir estas prácticas, podemos recuperar ese 20% del mercado y bajar los precios rápidamente.”



Stephen Clemons

“Tenemos que reducir costos o al menos estabilizarlos, tanto en vivienda como en otros rubros”, dijo Clemons a KPBS. “También necesitamos atraer más empresas al sur de California y apoyar a los pequeños negocios, que son clave para el desarrollo económico. Hay dificultades para encontrar personal capacitado, lo cual está ligado a la educación y la formación técnica. Además, debemos enfocarnos en cómo construir más vivienda, agilizar permisos y simplificar el sistema de impuestos relacionado con la vivienda.”



Corinna Contreras

“La vivienda asequible con restricciones de escritura —porque nadie debería gastar más del 30% de sus ingresos en vivienda— es algo que voy a impulsar, atrayendo miles de millones de dólares para construir vivienda social de ingresos mixtos conectada al transporte”, dijo Contreras. “También necesitamos ampliar el transporte para conectar otras zonas que podrían desarrollarse bajo este modelo. Así podemos equilibrar el número de viviendas con la infraestructura existente y asegurarnos de que las personas puedan trasladarse a donde necesitan ir todos los días.”



Jim Desmond

(Representantes de su campaña no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios).



“Como su representante, trabajaré para restaurar el Sueño Californiano: hacer la vida más accesible reduciendo impuestos, disminuyendo la sobrerregulación y controlando los costos que están obligando a familias y personas mayores a irse del estado; apoyar el crecimiento del empleo impulsando a los pequeños negocios y la innovación; y enfocarme en las familias y las personas mayores para garantizar comunidades seguras, habitables y accesibles para todas las generaciones”, señaló en su sitio web de campaña.



Brandon Riker

“Poner dinero directamente en los bolsillos de la gente trabajadora es la prioridad número uno”, dijo Riker. “Propongo eliminar el tope al impuesto FICA (el impuesto del Seguro Social que pagamos hasta cierto ingreso) para que las personas con mayores ingresos contribuyan de manera justa, pero al mismo tiempo hacer que los primeros 50 mil dólares estén libres de impuestos. Eso significaría más dinero en cada cheque, no solo al final del año, equivalente a un aumento salarial de alrededor del 6% en esos primeros ingresos.”



Marni von Wilpert

“Uno de los mayores desafíos es poder costear la vivienda, desde Palm Springs hasta Temecula y Escondido, especialmente para la clase media trabajadora —bomberos, maestros, policías”, dijo von Wilpert a KPBS. “Tenemos que priorizar la construcción de vivienda verdaderamente asequible. Eso ya lo hicimos en el Concejo Municipal de San Diego con el programa ‘Affordable Housing Now’, que agiliza permisos para desarrolladores de vivienda asequible. Vamos a hacer lo mismo desde el Congreso.”

