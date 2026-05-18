Conoce a los candidatos para gobernador de California

¿Qué hace el gobernador de California?

El gobernador de California es el funcionario electo más poderoso del estado más poblado del país, y cuenta con un presupuesto de 300 000 millones de dólares. El gobernador diseña las políticas para 39 millones de residentes, firma o veta leyes, nombra a jueces y a miembros de agencias reguladoras, y lidera la respuesta ante crisis, desde incendios forestales hasta pandemias. El gobernador de California ejerce una influencia nacional desmesurada, lo que convierte el cargo en una plataforma de lanzamiento para las ambiciones presidenciales. Este año, una concurrida contienda demócrata ha dividido a los posibles votantes, lo que ha permitido que dos candidatos republicanos se mantengan constantemente cerca de la cima en las encuestas. Los dos candidatos con mayor número de votos, independientemente de su partido, pasarán a la elección de noviembre.