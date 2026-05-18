Conoce a los candidatos para gobernador de California

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¿Qué hace el gobernador de California?
El gobernador de California es el funcionario electo más poderoso del estado más poblado del país, y cuenta con un presupuesto de 300 000 millones de dólares. El gobernador diseña las políticas para 39 millones de residentes, firma o veta leyes, nombra a jueces y a miembros de agencias reguladoras, y lidera la respuesta ante crisis, desde incendios forestales hasta pandemias. El gobernador de California ejerce una influencia nacional desmesurada, lo que convierte el cargo en una plataforma de lanzamiento para las ambiciones presidenciales. Este año, una concurrida contienda demócrata ha dividido a los posibles votantes, lo que ha permitido que dos candidatos republicanos se mantengan constantemente cerca de la cima en las encuestas. Los dos candidatos con mayor número de votos, independientemente de su partido, pasarán a la elección de noviembre.
Los candidatos
Xavier Becerra
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Ex Secretario de Salud de EE. UU., ex fiscal general del estado
Según informaron, Xavier Becerra canceló una entrevista programada y solicitó reprogramarla, pero aún no se ha confirmado la fecha. La invitación sigue vigente.
- California Faculty Association
- Equality California
- Planned Parenthood California
Chad Bianco
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Sheriff del condado de Riverside
- Peace Officers Research Association of California
- Asamblea Republicana de California
- California Rifle and Pistol Association
Steve Hilton
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Exasesor del primer ministro del Reino Unido, expresentador de Fox News
- Presidente Donald Trump
- Nisei Farmers League
- Israeli-American Civic Action Network
Matt Mahan
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Alcalde de San José
- Thrive LA
Katie Porter
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Professor of law at UC Irvine, former congressmember from Orange County
Porter le quitó un escaño en el Congreso que durante mucho tiempo había ocupado un republicano en el condado de Orange en 2018 y lo mantuvo hasta 2024. Es profesora de derecho especializada en protección al consumidor, tuvo como mentora a Elizabeth Warren y es conocida por poner en aprietos a los ejecutivos de empresas y del sector de la salud mientras señala en una pizarra. Porter quiere reducir los impuestos sobre la renta para las personas de ingresos medios y aumentar los impuestos corporativos a las grandes empresas. Apoya la construcción de viviendas de mayor densidad en las zonas urbanas y cerca de las estaciones de transporte público.
- EMILYs List
- California Environmental Voters
- Teamsters California
Tom Steyer
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Activista medioambiental e inversor
- California Nurses Association
- California Environmental Voters
- California Teachers Association
Tony Thurmond
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Superintendente de Instrucción Pública
- California Faculty Association
- National Association of Social Workers – California
Antonio Villaraigosa
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Exalcalde de Los Ángeles y presidente de la Asamblea
Villaraigosa fue presidente de la Asamblea estatal a finales de la década de 1990 y alcalde de Los Ángeles entre 2005 y 2013, periodo durante el cual amplió considerablemente el tamaño del cuerpo policial e impulsó una iniciativa popular para aumentar el impuesto local sobre las ventas con el fin de financiar la ampliación del transporte público. Villaraigosa es uno de los demócratas más moderados en la contienda. Se muestra más escéptico respecto a los objetivos climáticos del estado, cree en el uso del petróleo y el gas como combustibles de «transición» y quiere una moratoria sobre las regulaciones climáticas.
- Peace Officers Research Association de California
- Building and Construction Trades Council de California
- California State Association of Electrical Workers
Más candidatos
Los candidatos que suspendieron sus campañas después de que se imprimieran las boletas electorales seguirán apareciendo en ellas, entre ellos Eric Swalwell y Betty Yee.