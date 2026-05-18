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Conoce a los candidatos para gobernador de California

Por Calmatters
Publicado en May 18, 2026 at 9:46 AM PDT
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Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las primarias de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace el gobernador de California?

El gobernador de California es el funcionario electo más poderoso del estado más poblado del país, y cuenta con un presupuesto de 300 000 millones de dólares. El gobernador diseña las políticas para 39 millones de residentes, firma o veta leyes, nombra a jueces y a miembros de agencias reguladoras, y lidera la respuesta ante crisis, desde incendios forestales hasta pandemias. El gobernador de California ejerce una influencia nacional desmesurada, lo que convierte el cargo en una plataforma de lanzamiento para las ambiciones presidenciales. Este año, una concurrida contienda demócrata ha dividido a los posibles votantes, lo que ha permitido que dos candidatos republicanos se mantengan constantemente cerca de la cima en las encuestas. Los dos candidatos con mayor número de votos, independientemente de su partido, pasarán a la elección de noviembre.

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Los candidatos


Xavier Becerra

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Ex Secretario de Salud de EE. UU., ex fiscal general del estado
Becerra representó a Los Ángeles en el Congreso durante más de dos décadas antes de ser nombrado fiscal general de California en 2017. Dirigió las numerosas demandas del estado contra la primera administración Trump y los estados republicanos. Fue secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. bajo el mandato de Biden, dirigiendo a la administración durante el despliegue de la vacuna contra el COVID-19 y recibiendo críticas por la atención que la agencia brindó a los niños migrantes bajo su custodia. Becerra dice que está dispuesto a revisar los objetivos climáticos del estado para mantener el combustible asequible para los californianos de clase media y quiere declarar un estado de emergencia para congelar las tarifas de servicios públicos y seguros.

Según informaron, Xavier Becerra canceló una entrevista programada y solicitó reprogramarla, pero aún no se ha confirmado la fecha. La invitación sigue vigente.

Chad Bianco
Chad Bianco

Chad Bianco

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Sheriff del condado de Riverside
Bianco cuenta con una trayectoria de tres décadas en la Oficina del Sheriff del condado de Riverside y fue elegido sheriff en 2018 con el apoyo del sindicato que representa a los agentes. Tiene vínculos históricos con grupos de extrema derecha, como la milicia Oath Keepers, y ha sido objeto de críticas, demandas e una investigación estatal por las muertes y las condiciones en sus cárceles. Bianco está presionando para suspender numerosas regulaciones estatales, en particular las ambientales, y afirma que, como gobernador, derogaría la ley de santuario del estado. También quiere impulsar la producción de petróleo y gas y eliminar el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la gasolina.


Steve Hilton

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Exasesor del primer ministro del Reino Unido, expresentador de Fox News
Hilton, de origen británico-estadounidense, fue asesor principal del ex primer ministro conservador David Cameron entre 2010 y 2012, antes de trasladarse a California, donde cofundó una plataforma de financiamiento colectivo para proyectos políticos en Silicon Valley. Ha escrito libros sobre la descentralización del poder en grandes instituciones burocráticas, desde el gobierno hasta los sistemas alimentario y de salud. Entre 2017 y 2023 fue presentador de un programa semanal en Fox News. Hilton quiere bajar el precio de la gasolina suspendiendo las regulaciones ambientales, reducir los impuestos sobre la renta para la clase media y los californianos más ricos, y abrir espacios naturales para la vivienda, en particular para casas unifamiliares en los suburbios.

Matt Mahan

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Alcalde de San José
Mahan trabajó en plataformas de participación ciudadana en Silicon Valley antes de incorporarse al Concejo Municipal de San José en 2021 y convertirse en alcalde en 2023. Ha centrado su mandato en reducir la población sin hogar que vive en las calles mediante la apertura de numerosas ‘casas diminutas’ como una alternativa más aceptable a los refugios temporales tradicionales, a veces a costa de utilizar fondos municipales para desarrollar viviendas permanentes a precios accesibles. De tendencia moderada, se opone a nuevos impuestos y quiere suspender temporalmente el impuesto sobre la gasolina, además de vincular el salario de los líderes gubernamentales al desempeño para impulsar mejoras.

Katie Porter

Katie Porter

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Professor of law at UC Irvine, former congressmember from Orange County

Porter le quitó un escaño en el Congreso que durante mucho tiempo había ocupado un republicano en el condado de Orange en 2018 y lo mantuvo hasta 2024. Es profesora de derecho especializada en protección al consumidor, tuvo como mentora a Elizabeth Warren y es conocida por poner en aprietos a los ejecutivos de empresas y del sector de la salud mientras señala en una pizarra. Porter quiere reducir los impuestos sobre la renta para las personas de ingresos medios y aumentar los impuestos corporativos a las grandes empresas. Apoya la construcción de viviendas de mayor densidad en las zonas urbanas y cerca de las estaciones de transporte público.

Tom Steyer

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Activista medioambiental e inversor
Steyer es un multimillonario que logró su fortuna en un fondo de cobertura en el que invirtió en sectores como las prisiones privadas y los combustibles fósiles. Tras deshacerse de esas participaciones, fundó una empresa dedicada a la inversión en tecnología medioambiental y se convirtió en activista contra el cambio climático, financiando en ocasiones iniciativas electorales en favor de otras causas liberales. Quiere cuestionar el monopolio de las empresas de servicios públicos del estado propiedad de inversores privados, aumentar los impuestos sobre la propiedad de los inmuebles comerciales y cobrar una tasa por el uso de la inteligencia artificial para apoyar a los trabajadores desplazados.

Tony Thurmond

Tony Thurmond

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Superintendente de Instrucción Pública
Thurmond, un ex trabajador social, es el director del Departamento de Educación de California, que supervisa las escuelas públicas de primaria y secundaria del estado. Anteriormente, ocupó un escaño en la Asamblea estatal durante cuatro años. Más a la izquierda que la mayoría de sus compañeros candidatos demócratas, Thurmond es el único aspirante a gobernador que apoya una propuesta de impuesto único sobre las actividades de los multimillonarios para compensar los recortes federales a Medi-Cal. Quiere otorgar un crédito fiscal a las familias trabajadoras de bajos ingresos, abrir terrenos baldíos propiedad de los distritos escolares para desarrollar viviendas y destinar más fondos públicos a la construcción de viviendas asequibles.

Antonio Villaraigosa

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Exalcalde de Los Ángeles y presidente de la Asamblea

    Villaraigosa fue presidente de la Asamblea estatal a finales de la década de 1990 y alcalde de Los Ángeles entre 2005 y 2013, periodo durante el cual amplió considerablemente el tamaño del cuerpo policial e impulsó una iniciativa popular para aumentar el impuesto local sobre las ventas con el fin de financiar la ampliación del transporte público. Villaraigosa es uno de los demócratas más moderados en la contienda. Se muestra más escéptico respecto a los objetivos climáticos del estado, cree en el uso del petróleo y el gas como combustibles de «transición» y quiere una moratoria sobre las regulaciones climáticas.

Más candidatos

Los candidatos que suspendieron sus campañas después de que se imprimieran las boletas electorales seguirán apareciendo en ellas, entre ellos Eric Swalwell y Betty Yee.

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Politics Política y elecciones
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