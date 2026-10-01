Conoce a los candidatos para la Cámara de Representantes

Política de aplicación de las leyes de inmigración

El segundo mandato del presidente Trump cambió la aplicación de las leyes de migración en Estados Unidos, lo que derivó en operativos de gran escala en ciudades de todo el país y en cifras récord de deportaciones, principalmente de personas sin antecedentes penales. Esto fue lo que dijo cada candidato sobre su papel supervisando la aplicación de las leyes migratorias en el Congreso.



Armen Kurdian



Kurdian señaló que las políticas migratorias del presidente Trump están desincentivando la migración hacia Estados Unidos, lo que ha resultado en una reducción de muertes y de tráfico de personas al sur de la frontera con México. Afirma que apoya la migración siempre y cuando se haga “de la manera correcta”.



“Esta gente viene a trabajar”, afirmó Kurdian. “Sirven para mucho más que solo limpiar cuartos o cortar naranjas de los árboles. Me encantaría ver que venga gente de todas partes del mundo a disfrutar el fruto de nuestro trabajo y convertirse en ciudadanos estadounidenses, compartir nuestros valores, aprender lo que significa ser estadounidense y disfrutar de un libre mercado. Están tratando de escapar del socialismo y de la represión en todo el mundo, y creo que eso es algo bueno. Pero se tiene que hacer de la manera correcta, y hasta antes de esta administración, eso no estaba sucediendo”.



Mike Levin



El representante Levin dijo que continuará respaldando un proyecto de ley de reforma migratoria bipartidista, como del cual es coauspiciador actualmente junto con otros demócratas y republicanos. Mencionó que le gustaría crear una vía para que las personas que trabajan y aportan de manera positiva puedan quedarse en el país, mientras se mantiene la seguridad en la frontera.



“Creo que el péndulo se fue demasiado hacia un lado durante los años de Biden, y luego corrigieron el rumbo”, comentó Levin. “Yo fui uno de esos demócratas que presionó al presidente para corregir el rumbo y restablecer el orden en la frontera, algo que logró en gran medida en 2024. Después, el presidente Trump llevó las cosas demasiado lejos en la dirección opuesta, tratando a las personas de una manera que nunca pensé ver en Estados Unidos; lo que me parece que atenta contra los valores que hemos tenido, donde buscamos seguridad pero también creemos en la dignidad y en los derechos humanos”.



Levin agregó que los esfuerzos de la administración para detener y deportar personas basándose en las cuotas fijadas por Stephen Miller, uno de los principales asesores de la Casa Blanca, han provocado que se le preste menos atención a los delincuentes violentos a los que se supone que debe perseguir el Departamento de Seguridad Nacional.

