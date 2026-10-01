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Conoce a los candidatos para la Cámara de Representantes

Por Jake Gotta / Social Media Host and Reporter,  John Carroll / General Assignment Reporter & Anchor,  Tammy Murga / Environment Reporter,  Gustavo Solis / Investigative Border Reporter
Publicado en May 2, 2026 at 11:28 PM PDT
Puesto Al Día October 4, 2026 at 11:18 PM PDT
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¿Qué hace un representante?

  • Ayuda a redactar legislación —aunque, estrictamente hablando, no es una obligación.
  • Busca persuadir a la mayoría de sus 434 colegas, o al menos a los líderes, de que las preocupaciones específicas de sus electores deben ser una prioridad.
  • Está en campaña de manera constante, especialmente recaudando fondos, ya que tiene que volver a competir en 2026 para mantenerse en el cargo.

Fuente: CalMatters

¿Cuánto gana un representante?

Los miembros del Congreso reciben un salario de $174,000 dólares al año en puestos de base. Los líderes de partido reciben salarios más altos.

Fuente: CalMatters

Distrito 48: Condado Norte/Este

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Los candidatos

Jim Desmond

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Supervisor del Condado de San Diego, Distrito 5
  • Principales prioridades: El supervisor Desmond comentó en una entrevista con KPBS que su máxima prioridad era la asequibilidad, en especial lo relacionado con la vivienda y la energía. Señaló que le gustaría ver tasas de interés más bajas y trabajar para brindar apoyo con el enganche a quienes compran casa por primera vez. Asimismo, mencionó que buscaría reducir el impuesto sobre la renta por ganancia de capital para incentivar a que los adultos mayores vendan sus casas y se muden a algo más pequeño.

    “Muchos adultos mayores se quedan en la casa donde criaron a sus hijos, principalmente porque ahorita viven en una propiedad con 2 o 3 recámaras que ya no necesitan ni usan”, explicó Desmond. “Y por desgracia no están vendiendo debido al alto impuesto sobre las ganancias de capital que se fijó en 1998 y que, como ya sabemos, no ha cambiado desde entonces ni se ha ajustado con el tiempo”.

    Desmond afirmó que California debería producir más de su propia energía para evitar importar una gran parte, y que tanto el gobierno estatal como el federal podrían ayudar a reducir los costos bajando los impuestos a los combustibles. También señaló que el estado debería aprovechar mejor la energía nuclear a pequeña escala.

    “Me gustaría que le sacáramos provecho a los generadores atómicos más pequeños”, dijo Desmond. “Son más o menos del tamaño de una casa de dos pisos, en lugar de esas estructuras enormes y monstruosas que hemos visto antes. La idea sería implementarlos de manera más local, de modo que para un condado como San Diego, por ejemplo, tal vez necesitemos una red de unos 8 o 10 de ellos”.

    Marni von Wilpert

    • Partido: Demócrata
    • Trayectoria profesional:  Miembro del Consejo Municipal de San Diego, Distrito 5
    • Principales prioridades:
      La regidora von Wilpert señala que una de sus principales prioridades es la atención médica, y compartió cómo su propio historial de salud hizo que reenfocara sus esfuerzos para garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a servicios médicos que salvan vidas. Se opone a los recortes en los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) realizados durante la administración de Trump, y buscaría restituirlos, además de seguir ampliando el acceso a opciones de salud accesibles.

      “Trump y la extrema derecha del movimiento MAGA les dieron recortes de impuestos a las personas ultra ricas de este país y, al mismo tiempo, nos despojaron del acceso a la salud accesible al quitar los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio de los que tantísimos dependemos”, declaró von Wilpert a KPBS en una entrevista en marzo, antes de las elecciones primarias.

      Las problemáticas

      Financiamiento de campaña

      Distrito 49: Costa Norte del Condado

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      Los candidatos

      Armen Kurdian

      • Partido: Republicano
      • Trayectoria profesional: Capitán de Marina retirado
      • Principales prioridades: Kurdian afirma que su máxima prioridad es el costo de vida y señala que su estrategia para abordar este problema implica reducir las regulaciones en California que elevan los precios.



        "Estados como California tienen la mayor cantidad de regulaciones empresariales de todo el país; eso no es aceptable", declaró Kurdian en una entrevista con KPBS.



        Indicó que trabajaría para evitar que las empresas de combustibles fósiles abandonen el estado, al tiempo que fomentaría la generación de energía nuclear para reducir los precios de la energía y disminuir la dependencia estatal del petróleo y el gas natural importados.



        "Estoy a favor de todas las formas de energía", dijo Kurdian. "No podemos decir 'no, esto no lo vamos a hacer' o 'aquello tampoco'. Debemos implementar cada tipo de energía donde tenga más sentido. No podemos elegir ganadores y perdedores, independientemente del tipo de energía de que se trate".

      Mike Levin

      • Partido: Demócrata
      • Trayectoria profesional: Titular del cargo; anteriormente abogado especializado en energía y medio ambiente
      • Principales prioridades: El representante Levin declaró a KPBS que una de sus principales prioridades es recuperar la autoridad presupuestaria que la Constitución otorga al Congreso y, posteriormente, destinar fondos a cuestiones que son importantes para sus electores. Afirmó que los recortes aplicados por los republicanos a la atención médica y a la asistencia alimentaria han sido "devastadores" para su comunidad, y aseguró que trabajará para revertirlos y seguir impulsando inversiones en su distrito.

        "Hemos logrado asegurar cerca de 1.100 millones de dólares para el distrito a lo largo de mis siete años y medio en el Congreso", señaló Levin. "Me siento muy orgulloso de ello, pero aún queda mucho trabajo por hacer".

        Levin también subrayó la importancia de reducir los costos energéticos y afirmó que lo lograría invirtiendo más en energías renovables, las cuales califica como la fuente de energía "más limpia y asequible".

        "Me parece absurda la forma en que esta administración ha obstaculizado las energías renovables —en particular proyectos eólicos y solares que, en algunos casos, ya estaban listos para conectarse a la red y suministrar electricidad asequible—", comentó Levin. "En su lugar, han redoblado su apuesta por los combustibles fósiles y por la volatilidad de los mercados mundiales del petróleo. Por eso quiero acelerar nuestra transición hacia un futuro más sostenible; creo que eso es también lo que desea la mayoría de los habitantes de San Diego".

        Las problemáticas

        Financiamiento de campaña

        Distrito 50: Condado costero del interior, de norte a sur

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        Los candidatos

        Steve Cohen

        Este candidato no ha respondido a las numerosas solicitudes de información. Las respuestas que aparecen a continuación provienen de su sitio web de campaña.

        • Partido: Republicano
        • Trayectoria profesional: Fue director de noticias de KUSI durante 20 años. Su contrato finalizó en septiembre de 2023, cuando Nexstar Media Group adquirió la emisora. Antes de trabajar en KUSI, Cohen se dedicó al periodismo televisivo durante aproximadamente cinco décadas.
        • Principales prioridades:
        • Apoyar y defender la Constitución de los EE. UU.: aumentar el presupuesto de defensa por encima del 3,5 % del PIB.
        • Reducir la deuda, así como el despilfarro y el fraude gubernamentales: buscar un presupuesto equilibrado.
        • Restaurar y proteger la Seguridad Social.

        Scott Peters

        Las respuestas que figuran a continuación fueron proporcionadas por el candidato por correo electrónico.

        • Partido: Demócrata
        • Trayectoria profesional: En el cargo desde 2013. Anteriormente presidió el Distrito Portuario Unificado de San Diego y fue presidente del Ayuntamiento de San Diego. Antes de ingresar al servicio público, Peters fue abogado ambientalista en una importante firma privada, en la oficina del asesor legal del condado de San Diego y en su propio bufete.
        • Principales prioridades:

          • Menor costo de vida para las familias de San Diego
          • Defender y proteger nuestra democracia
          • Garantizar recursos federales para San Diego


        "Nunca dejaré de trabajar para mejorar nuestra economía, crear empleos, promover la innovación e investigación en el sector de la salud, ayudar a nuestros veteranos, reducir el costo de la vivienda, disminuir la falta de vivienda y proteger nuestra costa y el medio ambiente natural", declaró Peters en un correo electrónico enviado a KPBS. "Ante la corrupción y la crueldad de esta Administración, seguiré luchando contra las acciones y políticas que perjudican a nuestro país y a nuestras comunidades".

        Las problemáticas

        Steve Cohen

        Steve Cohen apoya la necesidad de abordar la deuda nacional. Afirma que exigiría un presupuesto federal equilibrado y se opondría al gasto imprudente, una cuestión que, según él, ningún partido está dispuesto a afrontar con honestidad en la actualidad.

        Cohen declaró que su prioridad es reducir el costo de vida de las familias trabajadoras, ocupándose de gastos cotidianos como la vivienda, los alimentos y la atención médica. Asimismo, señaló que tomaría medidas enérgicas contra la manipulación de precios por parte de las empresas y buscaría aliviar la presión de los costos en productos y servicios esenciales, tales como la alimentación, el cuidado infantil y el transporte.

        En cuanto a otros temas, Cohen indicó que se centraría en proteger la Seguridad Social y Medicare, así como en reducir los precios de los medicamentos y los costos de la atención sanitaria. Además, propone aumentar el presupuesto de defensa hasta los 1,5 billones de dólares, lo que equivale a entre el 4 % y el 5 % del PIB.

        Scott Peters

        El representante Peters plantea tres enfoques principales para abordar estas cuestiones. Ha abogado por establecer un objetivo de déficit anual del 3 % en relación con el PIB. La idea es estabilizar la deuda nacional y transmitir confianza a los mercados financieros. Defiende la creación de comisiones fiscales bipartidistas y la elaboración de informes anuales sobre la salud financiera del gobierno para hacer frente al gasto excesivo a largo plazo; asimismo, ha respaldado planes de acción orientados a mejorar la cadena de suministro y medidas específicas para reducir los costos para el consumidor.

        Peters también aborda en su material de campaña otros temas recurrentes en el condado de San Diego, como el apoyo a los veteranos, la reducción de los costos de vivienda, la disminución de la falta de vivienda y la protección de la costa y el entorno natural.

        Financiamiento de campaña

        Distrito 51: Centro/Este de San Diego

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        Los candidatos

        Ricardo Cabrera

        • Partido: Republicano
        • Trayectoria profesional: Es propietario y director de Grace Guard Security, una empresa de ciberseguridad. Anteriormente trabajó para otras pequeñas empresas tecnológicas y obtuvo una maestría en ciberseguridad de la Universidad Grand Canyon.
        • Principales prioridades:

          • Costo de vida y asequibilidad
          • Implementar límites de mandato para los miembros del Congreso
          • Apoyar normas éticas más estrictas para ayudar a prevenir la corrupción entre los funcionarios electos

        Sara Jacobs

        • Partido: Demócrata
        • Trayectoria profesional: Actual titular del cargo. Ha ejercido en el Congreso desde 2021. Anteriormente ocupó cargos relacionados con políticas públicas en el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante la administración Obama.
        • Principales prioridades:

          • Reducir el costo de vida
          • Implementar políticas migratorias humanas
          • Poner fin a la guerra en Irán

        Las problemáticas

        El elevado costo de vida es una preocupación constante para los residentes del 51.º Distrito Congresional, especialmente en lo que respecta a los alimentos, el cuidado infantil, los servicios públicos y la vivienda. Según Payscale, el costo de vida en dos ciudades del distrito —San Diego y El Cajon— supera el promedio nacional en un 47 % y un 31 %, respectivamente.
        • Jacobs considera que el alto costo de vida es una crisis grave que afecta a las familias del distrito. Para reducir los costos, propone implementar un sistema universal de cuidado infantil, ampliar la oferta de viviendas militares para aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario general, poner fin a la guerra en Irán para reducir los precios de la gasolina y eliminar los aranceles.
        • Cabrera sostiene que las políticas a nivel estatal serían las más eficaces para reducir el costo de vida. No obstante, afirma que, a nivel federal, abordaría la cuestión con moderación fiscal. Propone reducir el gasto federal para ayudar a contener la inflación, así como eliminar el despilfarro y la ineficiencia en organismos como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Educación.

        Financiamiento de campaña

        Distrito 52: Centro/Sur de San Diego

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        Los candidatos

        Jeff Belle

        • Partido: Republicano
        • Trayectoria profesional: Director ejecutivo de una firma de capital privado con sede en San Diego. Exmiembro de la Junta de Educación del Condado de Contra Costa.
        • Principales prioridades:

          • Libertad
          • Finanzas

        Juan Vargas

        • Partido: Demócrata
        • Trayectoria profesional: Titular que ha representado al distrito desde 2012. Anteriormente se desempeñó en el Senado y la Asamblea del Estado de California, así como en el Concejo Municipal de San Diego. Empresario.
        • Principales prioridades:

          • Contaminación del Río Tijuana
          • Poner fin a la aplicación excesiva de las leyes migratorias
          • Combatir la contaminación en el Valle del Río Tijuana

        Las problemáticas

        Décadas de falta de inversión en infraestructura de tratamiento de aguas residuales a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México han provocado una crisis de contaminación persistente y graves repercusiones para la salud pública.



        • Vargas afirmó haber contribuido a conseguir más de 500 millones de dólares en fondos para abordar la crisis de las aguas residuales durante sus seis mandatos en el Congreso. Aboga por agilizar la construcción de más infraestructura de tratamiento de aguas residuales a ambos lados de la frontera, por obtener más financiación y por que el gobernador declare el estado de emergencia (lo que podría facilitar el acceso a recursos adicionales y oportunidades de colaboración).
        • Belle indicó que está recopilando firmas de personas afectadas por la contaminación. Señaló que solicitará al presidente Donald Trump que visite las comunidades de South Bay para conocer de primera mano los efectos a nivel local. Asimismo, manifestó que pediría la intervención de los secretarios del gabinete de Trump, como el secretario de Estado Marco Rubio. Anunció que organizaría audiencias del Congreso sobre el terreno en Imperial Beach y expresó su apoyo a la estrategia de Trump para afrontar la crisis de las aguas residuales. En diciembre, la administración Trump anunció un nuevo acuerdo que contempla, entre otras medidas, la elaboración de planes maestros adicionales, la creación de un nuevo grupo de trabajo binacional y la construcción de nuevas instalaciones de tratamiento tanto en México como en Estados Unidos.

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        Politics Política y elecciones
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        Jake Gotta is a social media host and reporter for KPBS. His focus on social media helps reach new audiences and with Public Matters, he creates content that shares stories on politics and governance, discusses important issues and informs the public on how they can get involved.
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        Gustavo became the Investigative Border Reporter at KPBS in 2021. He was born in Mexico City, grew up in San Diego and has two passports to prove it. He graduated from Columbia University’s School of Journalism in 2013 and has worked in New York City, Miami, Palm Springs, Los Angeles, and San Diego. In 2018 he was part of a team of reporters who shared a Pulitzer Prize for explanatory journalism. When he’s not working - and even sometimes when he should be - Gustavo is surfing on both sides of the border.
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