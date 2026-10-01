Conoce a los candidatos para la Cámara de Representantes

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¿Qué hace un representante?
- Ayuda a redactar legislación —aunque, estrictamente hablando, no es una obligación.
- Busca persuadir a la mayoría de sus 434 colegas, o al menos a los líderes, de que las preocupaciones específicas de sus electores deben ser una prioridad.
- Está en campaña de manera constante, especialmente recaudando fondos, ya que tiene que volver a competir en 2026 para mantenerse en el cargo.
Fuente: CalMatters
¿Cuánto gana un representante?
Los miembros del Congreso reciben un salario de $174,000 dólares al año en puestos de base. Los líderes de partido reciben salarios más altos.
Fuente: CalMatters
Distrito 48: Condado Norte/Este
Los candidatos
Jim Desmond
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Supervisor del Condado de San Diego, Distrito 5
- Principales prioridades: El supervisor Desmond comentó en una entrevista con KPBS que su máxima prioridad era la asequibilidad, en especial lo relacionado con la vivienda y la energía. Señaló que le gustaría ver tasas de interés más bajas y trabajar para brindar apoyo con el enganche a quienes compran casa por primera vez. Asimismo, mencionó que buscaría reducir el impuesto sobre la renta por ganancia de capital para incentivar a que los adultos mayores vendan sus casas y se muden a algo más pequeño.
“Muchos adultos mayores se quedan en la casa donde criaron a sus hijos, principalmente porque ahorita viven en una propiedad con 2 o 3 recámaras que ya no necesitan ni usan”, explicó Desmond. “Y por desgracia no están vendiendo debido al alto impuesto sobre las ganancias de capital que se fijó en 1998 y que, como ya sabemos, no ha cambiado desde entonces ni se ha ajustado con el tiempo”.
Desmond afirmó que California debería producir más de su propia energía para evitar importar una gran parte, y que tanto el gobierno estatal como el federal podrían ayudar a reducir los costos bajando los impuestos a los combustibles. También señaló que el estado debería aprovechar mejor la energía nuclear a pequeña escala.
“Me gustaría que le sacáramos provecho a los generadores atómicos más pequeños”, dijo Desmond. “Son más o menos del tamaño de una casa de dos pisos, en lugar de esas estructuras enormes y monstruosas que hemos visto antes. La idea sería implementarlos de manera más local, de modo que para un condado como San Diego, por ejemplo, tal vez necesitemos una red de unos 8 o 10 de ellos”.
- Representante Darrell Issa, CA-48
- Partido Republicano de San Diego
- San Diego Young Republicans
Marni von Wilpert
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Miembro del Consejo Municipal de San Diego, Distrito 5
- Principales prioridades:
La regidora von Wilpert señala que una de sus principales prioridades es la atención médica, y compartió cómo su propio historial de salud hizo que reenfocara sus esfuerzos para garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a servicios médicos que salvan vidas. Se opone a los recortes en los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) realizados durante la administración de Trump, y buscaría restituirlos, además de seguir ampliando el acceso a opciones de salud accesibles.
“Trump y la extrema derecha del movimiento MAGA les dieron recortes de impuestos a las personas ultra ricas de este país y, al mismo tiempo, nos despojaron del acceso a la salud accesible al quitar los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio de los que tantísimos dependemos”, declaró von Wilpert a KPBS en una entrevista en marzo, antes de las elecciones primarias.
- California Federation of Labor Unions, AFL-CIO
- IAFF (fire fighters) Local 145
- Equality PAC
- Exsenadora estadounidense Barbara Boxer
- 7 representantes estadounidenses:Brownely, Cisneros y Takano, de California
Las problemáticas
Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, los precios del petróleo se dispararon, varios militares estadounidenses han perdido la vida y marineros radicados en San Diego han sido enviados en despliegues extendidos a Medio Oriente. Esto fue lo que dijo cada candidato sobre este conflicto y lo que harían al respecto.
Jim Desmond
El supervisor Desmond le dijo a KPBS que era importante evitar que Irán obtenga un arma nuclear. Sin embargo, señaló que le daba gusto que el presidente Trump “no haya puesto tropas en el terreno”, salvo por las fuerzas especiales, y comentó que California ya tenía precios de gasolina más altos que el resto del país. Mencionó que quiere que la guerra termine para que las cosas vuelvan a la normalidad, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz.
“Sí creo que esta guerra se ha prolongado demasiado y que el pueblo estadounidense ya está cansado”, afirmó Desmond. “Sé que debemos encontrar una salida... y eso va a tomar algo de tiempo. Pero tenemos que lograr que nuestros amigos y vecinos de Medio Oriente puedan proponer una solución para su propia región, no para Estados Unidos, sino para Medio Oriente”.
Marni von Wilpert
La regidora von Wilpert dijo que se le plantarías de frente a Donald Trump y que “necesitamos un Congreso que no solo sea un sello de goma para aprobar todo lo que sale de la Casa Blanca”.
“Ya vimos que cuando declaró la guerra a Irán de manera unilateral, eso terminó afectándonos directamente aquí en casa”, expresó von Wilpert en una entrevista previa con KPBS. “No solo podríamos ver otra guerra sin fin con tropas en el terreno, sino que los precios de la gasolina están rozando los 7 dólares por galón en las gasolineras de aquí”.
En su sitio web de campaña se señala que von Wilpert “trabajará para reconstruir las alianzas de Estados Unidos y su posicionamiento en el mundo”, y que se opondrá a los esfuerzos de la administración Trump de recortar los fondos para la educación y la salud con tal de financiar guerras en otras partes del mundo.
“En cuanto a Medio Oriente, impulsará una solución de dos Estados que garantice una paz y seguridad duraderas tanto para israelíes como para palestinos, se mantendrá del lado de Ucrania en su lucha contra la agresión de Putin y apoyará el papel de Estados Unidos en la OTAN”, indica el sitio web de campaña de von Wilpert.
Jim Desmond
El supervisor Desmond le dijo a KPBS que era importante evitar que Irán obtenga un arma nuclear. Sin embargo, señaló que le daba gusto que el presidente Trump “no haya puesto tropas en el terreno”, salvo por las fuerzas especiales, y comentó que California ya tenía precios de gasolina más altos que el resto del país. Mencionó que quiere que la guerra termine para que las cosas vuelvan a la normalidad, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz.
“Sí creo que esta guerra se ha prolongado demasiado y que el pueblo estadounidense ya está cansado”, afirmó Desmond. “Sé que debemos encontrar una salida... y eso va a tomar algo de tiempo. Pero tenemos que lograr que nuestros amigos y vecinos de Medio Oriente puedan proponer una solución para su propia región, no para Estados Unidos, sino para Medio Oriente”.
Marni von Wilpert
La regidora von Wilpert dijo que se le plantarías de frente a Donald Trump y que “necesitamos un Congreso que no solo sea un sello de goma para aprobar todo lo que sale de la Casa Blanca”.
“Ya vimos que cuando declaró la guerra a Irán de manera unilateral, eso terminó afectándonos directamente aquí en casa”, expresó von Wilpert en una entrevista previa con KPBS. “No solo podríamos ver otra guerra sin fin con tropas en el terreno, sino que los precios de la gasolina están rozando los 7 dólares por galón en las gasolineras de aquí”.
En su sitio web de campaña se señala que von Wilpert “trabajará para reconstruir las alianzas de Estados Unidos y su posicionamiento en el mundo”, y que se opondrá a los esfuerzos de la administración Trump de recortar los fondos para la educación y la salud con tal de financiar guerras en otras partes del mundo.
“En cuanto a Medio Oriente, impulsará una solución de dos Estados que garantice una paz y seguridad duraderas tanto para israelíes como para palestinos, se mantendrá del lado de Ucrania en su lucha contra la agresión de Putin y apoyará el papel de Estados Unidos en la OTAN”, indica el sitio web de campaña de von Wilpert.
El segundo mandato del presidente Trump cambió la aplicación de las leyes de migración en Estados Unidos, lo que derivó en operativos de gran escala en ciudades de todo el país y en cifras récord de detenciones, principalmente de personas sin antecedentes penales. Esto fue lo que dijo cada candidato sobre su papel supervisando la aplicación de las leyes migratorias en el Congreso.
Jim Desmond
El supervisor Desmond comentó que, si bien los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) “necesitan más capacitación”, incluyendo técnicas para desescalar situaciones, no está a favor de “deshacerse” o abolir la agencia. Señaló que las personas que hayan cometido delitos deben ser deportadas y dijo estar contento de que la frontera esté “asegurada”.
“Estoy totalmente a favor de deportar a quienes hayan cometido delitos violentos contra estadounidenses”, afirmó Desmond. “Es decir, no deberían estar aquí, deberían ser deportados. De lo que no estoy a favor es de los operativos masivos en los que se agarran a cualquiera por el simple hecho de no tener papeles. Con eso sí no estoy de acuerdo”.
Desmond mencionó que considera necesario un sistema fronterizo que funcione, para que no tome años ingresar al país de manera legal, y que las personas que han vivido aquí durante años sin cometer delitos deberían tener una vía para obtener la ciudadanía. Sin embargo, también señaló que San Diego sirvió de “tapete de entrada” al “dejar pasar a millones de personas por la frontera” debido a que los agentes de la Patrulla Fronteriza no tenían tiempo de verificar adecuadamente sus antecedentes.
“Así que, cuando tuvimos a millones de personas cruzando la frontera sin ningún tipo de revisión, pues le tocó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas hacer su trabajo”, explicó Desmond.
Marni von Wilpert
La regidora von Wilpert declaró a KPBS que se postula para “hacerle frente a Donald Trump y proteger a nuestras comunidades de su caos”. Detalló que ella encabezó la votación en el Cabildo de San Diego para llevar a ICE a los tribunales, en conjunto con la ciudad de Minneapolis, a raíz de los operativos realizados en comunidades de San Diego.
“Las redadas de ICE que estamos viendo son completamente inconstitucionales y están destrozando a nuestras comunidades”, expresó von Wilpert en una entrevista previa con KPBS. “Tenemos que ponerle un alto a esto”.
En su sitio web de campaña se indica que von Wilpert “hará que ICE rinda cuentas” y trabajará para retirar a los agentes encapuchados de las calles de San Diego, además de que “apoya una reforma integral que mantenga la seguridad en nuestras fronteras y brinde vías legales hacia la ciudadanía”.
Financiamiento de campaña
- Hasta el 30 de junio, las aportaciones más grandes para Desmond provienen del Desmond Victory Fund, el cual ha recaudado $125,650 dólares y ha aportado al menos $66,884.24 dólares a su campaña. La mayoría de las contribuciones a este fondo provienen de donantes individuales que han aportado entre $1,000 y $5,000 dólares cada uno. La campaña de Desmond también ha recibido numerosas donaciones de $5,000 dólares por parte de comités de acción política (PACs), entre los que se encuentran Koch Inc. PAC, New Majority Federal PAC y American Revival PAC.
- Por su parte, hasta el 30 de junio, Von Wilpert ha recibido donaciones importantes de una diversidad de comités de acción política afines a la izquierda. Uno de sus mayores donantes es Zinc Collective PAC ($22,500 dólares), que es el PAC de Zinc Collective, una firma que asesora a campañas demócratas en estrategia digital. Asimismo, ha recibido aportaciones significativas del California House Majority Fund ($34,043.18 dólares), el Blue Wave California Victory Fund ($8,995.39 dólares) y el Comité de Campaña Congresional Demócrata (DCCC, por sus siglas en inglés) ($10,228.17 dólares).
Distrito 49: Costa Norte del Condado
Los candidatos
Armen Kurdian
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Capitán de Marina retirado
- Principales prioridades: Kurdian afirma que su máxima prioridad es el costo de vida y señala que su estrategia para abordar este problema implica reducir las regulaciones en California que elevan los precios.
"Estados como California tienen la mayor cantidad de regulaciones empresariales de todo el país; eso no es aceptable", declaró Kurdian en una entrevista con KPBS.
Indicó que trabajaría para evitar que las empresas de combustibles fósiles abandonen el estado, al tiempo que fomentaría la generación de energía nuclear para reducir los precios de la energía y disminuir la dependencia estatal del petróleo y el gas natural importados.
"Estoy a favor de todas las formas de energía", dijo Kurdian. "No podemos decir 'no, esto no lo vamos a hacer' o 'aquello tampoco'. Debemos implementar cada tipo de energía donde tenga más sentido. No podemos elegir ganadores y perdedores, independientemente del tipo de energía de que se trate".
- Representante Darrell Issa, R-Escondido
- San Diego Young Republicans
- California Republican Assembly
- Supervisores del Condado de San Diego Jim Desmond
Mike Levin
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Titular del cargo; anteriormente abogado especializado en energía y medio ambiente
- Principales prioridades: El representante Levin declaró a KPBS que una de sus principales prioridades es recuperar la autoridad presupuestaria que la Constitución otorga al Congreso y, posteriormente, destinar fondos a cuestiones que son importantes para sus electores. Afirmó que los recortes aplicados por los republicanos a la atención médica y a la asistencia alimentaria han sido "devastadores" para su comunidad, y aseguró que trabajará para revertirlos y seguir impulsando inversiones en su distrito.
"Hemos logrado asegurar cerca de 1.100 millones de dólares para el distrito a lo largo de mis siete años y medio en el Congreso", señaló Levin. "Me siento muy orgulloso de ello, pero aún queda mucho trabajo por hacer".
Levin también subrayó la importancia de reducir los costos energéticos y afirmó que lo lograría invirtiendo más en energías renovables, las cuales califica como la fuente de energía "más limpia y asequible".
"Me parece absurda la forma en que esta administración ha obstaculizado las energías renovables —en particular proyectos eólicos y solares que, en algunos casos, ya estaban listos para conectarse a la red y suministrar electricidad asequible—", comentó Levin. "En su lugar, han redoblado su apuesta por los combustibles fósiles y por la volatilidad de los mercados mundiales del petróleo. Por eso quiero acelerar nuestra transición hacia un futuro más sostenible; creo que eso es también lo que desea la mayoría de los habitantes de San Diego".
- Senador Adam Schiff, D-California
- Partido Demócrata de California
- San Diego Police Officer’s Association
Las problemáticas
Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, los precios del petróleo se dispararon, varios militares estadounidenses han perdido la vida y marineros radicados en San Diego han sido enviados en despliegues extendidos a Medio Oriente. Esto fue lo que dijo cada candidato sobre este conflicto y lo que harían al respecto.
Armen Kurdian
Kurdian señaló que considera que es momento de poner fin a las hostilidades y que a Irán le conviene que continúe el caos de la guerra. Mencionó que el conflicto dejó aún más claro que Estados Unidos debería invertir en su propia infraestructura petrolera para evitar que situaciones como la de Medio Oriente impacten a los consumidores estadounidenses.
“Creo que en este momento estamos en una posición en la que básicamente debemos poner fin a las acciones militares contra Irán”, afirmó Kurdian. “Ya no creo que sea de interés nacional. Les hemos hecho mucho daño a ellos, a su programa nuclear, a su fuerza aérea y a su marina, y todo eso estuvo muy bien. Pero todo eso tiene que desacelerarse. Y no creo que la idea de hundirse mutuamente los buques petroleros o ir contra la infraestructura energética civil sea necesariamente una buena idea”.
Mike Levin
El representante Levin dijo que reafirmaría la facultad del Congreso para declarar la guerra y autorizar acciones militares. Señaló que el Congreso no fue consultado antes de la “Operación Epic Fury”, los ataques iniciales contra Irán ocurridos a principios de este año, y destaca que el presidente Donald Trump no ha solicitado ningún tipo de autorización al Congreso para el conflicto en curso. Agregó que incluso el presidente George W. Bush, con quien estuvo en desacuerdo, le pidió autorización al Congreso antes de invadir Irak y Afganistán.
“Es realmente indignante que la administración le haya dado la espalda al Congreso de los Estados Unidos, e igualmente indignante que los republicanos en la mayoría hayan permitido que eso continúe”, expresó Levin.
Mencionó que en el Congreso exigiría una votación sobre la resolución de Poderes de Guerra, demandaría transparencia a la administración sobre las operaciones militares —en particular aquellas que afectan a los militares radicados en San Diego— y exigiría respuestas claras sobre cuáles son los objetivos estratégicos de la guerra.
Armen Kurdian
Kurdian señaló que considera que es momento de poner fin a las hostilidades y que a Irán le conviene que continúe el caos de la guerra. Mencionó que el conflicto dejó aún más claro que Estados Unidos debería invertir en su propia infraestructura petrolera para evitar que situaciones como la de Medio Oriente impacten a los consumidores estadounidenses.
“Creo que en este momento estamos en una posición en la que básicamente debemos poner fin a las acciones militares contra Irán”, afirmó Kurdian. “Ya no creo que sea de interés nacional. Les hemos hecho mucho daño a ellos, a su programa nuclear, a su fuerza aérea y a su marina, y todo eso estuvo muy bien. Pero todo eso tiene que desacelerarse. Y no creo que la idea de hundirse mutuamente los buques petroleros o ir contra la infraestructura energética civil sea necesariamente una buena idea”.
Mike Levin
El representante Levin dijo que reafirmaría la facultad del Congreso para declarar la guerra y autorizar acciones militares. Señaló que el Congreso no fue consultado antes de la “Operación Epic Fury”, los ataques iniciales contra Irán ocurridos a principios de este año, y destaca que el presidente Donald Trump no ha solicitado ningún tipo de autorización al Congreso para el conflicto en curso. Agregó que incluso el presidente George W. Bush, con quien estuvo en desacuerdo, le pidió autorización al Congreso antes de invadir Irak y Afganistán.
“Es realmente indignante que la administración le haya dado la espalda al Congreso de los Estados Unidos, e igualmente indignante que los republicanos en la mayoría hayan permitido que eso continúe”, expresó Levin.
Mencionó que en el Congreso exigiría una votación sobre la resolución de Poderes de Guerra, demandaría transparencia a la administración sobre las operaciones militares —en particular aquellas que afectan a los militares radicados en San Diego— y exigiría respuestas claras sobre cuáles son los objetivos estratégicos de la guerra.
El segundo mandato del presidente Trump cambió la aplicación de las leyes de migración en Estados Unidos, lo que derivó en operativos de gran escala en ciudades de todo el país y en cifras récord de deportaciones, principalmente de personas sin antecedentes penales. Esto fue lo que dijo cada candidato sobre su papel supervisando la aplicación de las leyes migratorias en el Congreso.
Armen Kurdian
Kurdian señaló que las políticas migratorias del presidente Trump están desincentivando la migración hacia Estados Unidos, lo que ha resultado en una reducción de muertes y de tráfico de personas al sur de la frontera con México. Afirma que apoya la migración siempre y cuando se haga “de la manera correcta”.
“Esta gente viene a trabajar”, afirmó Kurdian. “Sirven para mucho más que solo limpiar cuartos o cortar naranjas de los árboles. Me encantaría ver que venga gente de todas partes del mundo a disfrutar el fruto de nuestro trabajo y convertirse en ciudadanos estadounidenses, compartir nuestros valores, aprender lo que significa ser estadounidense y disfrutar de un libre mercado. Están tratando de escapar del socialismo y de la represión en todo el mundo, y creo que eso es algo bueno. Pero se tiene que hacer de la manera correcta, y hasta antes de esta administración, eso no estaba sucediendo”.
Mike Levin
El representante Levin dijo que continuará respaldando un proyecto de ley de reforma migratoria bipartidista, como del cual es coauspiciador actualmente junto con otros demócratas y republicanos. Mencionó que le gustaría crear una vía para que las personas que trabajan y aportan de manera positiva puedan quedarse en el país, mientras se mantiene la seguridad en la frontera.
“Creo que el péndulo se fue demasiado hacia un lado durante los años de Biden, y luego corrigieron el rumbo”, comentó Levin. “Yo fui uno de esos demócratas que presionó al presidente para corregir el rumbo y restablecer el orden en la frontera, algo que logró en gran medida en 2024. Después, el presidente Trump llevó las cosas demasiado lejos en la dirección opuesta, tratando a las personas de una manera que nunca pensé ver en Estados Unidos; lo que me parece que atenta contra los valores que hemos tenido, donde buscamos seguridad pero también creemos en la dignidad y en los derechos humanos”.
Levin agregó que los esfuerzos de la administración para detener y deportar personas basándose en las cuotas fijadas por Stephen Miller, uno de los principales asesores de la Casa Blanca, han provocado que se le preste menos atención a los delincuentes violentos a los que se supone que debe perseguir el Departamento de Seguridad Nacional.
Armen Kurdian
Kurdian señaló que las políticas migratorias del presidente Trump están desincentivando la migración hacia Estados Unidos, lo que ha resultado en una reducción de muertes y de tráfico de personas al sur de la frontera con México. Afirma que apoya la migración siempre y cuando se haga “de la manera correcta”.
“Esta gente viene a trabajar”, afirmó Kurdian. “Sirven para mucho más que solo limpiar cuartos o cortar naranjas de los árboles. Me encantaría ver que venga gente de todas partes del mundo a disfrutar el fruto de nuestro trabajo y convertirse en ciudadanos estadounidenses, compartir nuestros valores, aprender lo que significa ser estadounidense y disfrutar de un libre mercado. Están tratando de escapar del socialismo y de la represión en todo el mundo, y creo que eso es algo bueno. Pero se tiene que hacer de la manera correcta, y hasta antes de esta administración, eso no estaba sucediendo”.
Mike Levin
El representante Levin dijo que continuará respaldando un proyecto de ley de reforma migratoria bipartidista, como del cual es coauspiciador actualmente junto con otros demócratas y republicanos. Mencionó que le gustaría crear una vía para que las personas que trabajan y aportan de manera positiva puedan quedarse en el país, mientras se mantiene la seguridad en la frontera.
“Creo que el péndulo se fue demasiado hacia un lado durante los años de Biden, y luego corrigieron el rumbo”, comentó Levin. “Yo fui uno de esos demócratas que presionó al presidente para corregir el rumbo y restablecer el orden en la frontera, algo que logró en gran medida en 2024. Después, el presidente Trump llevó las cosas demasiado lejos en la dirección opuesta, tratando a las personas de una manera que nunca pensé ver en Estados Unidos; lo que me parece que atenta contra los valores que hemos tenido, donde buscamos seguridad pero también creemos en la dignidad y en los derechos humanos”.
Levin agregó que los esfuerzos de la administración para detener y deportar personas basándose en las cuotas fijadas por Stephen Miller, uno de los principales asesores de la Casa Blanca, han provocado que se le preste menos atención a los delincuentes violentos a los que se supone que debe perseguir el Departamento de Seguridad Nacional.
Financiamiento de campaña
- Hasta el 30 de junio, Kurdian había obtenido aproximadamente un tercio de sus fondos mediante donaciones realizadas a través de WinRed, la plataforma de recaudación de fondos en línea del Partido Republicano. De su recaudación total, 19.173,32 dólares provinieron de esta plataforma. Kurdian también aportó 10.244,16 dólares de su propio dinero a la campaña, y su mayor donante individual —aparte de él mismo— es Shawn Baldwin, director ejecutivo de Baldwin Pacific Corporation, una empresa de gestión inmobiliaria con sede en San Diego.
- Hasta el 30 de junio, Levin había recibido un apoyo considerable de varios comités de acción política (PAC, por sus siglas en inglés), tales como "Keep the 49th Climate Action Fund" (35.000 dólares), "Democracy Summer 2026" (40.750 dólares) y su propio "Mike Levin Victory Fund" (109.850 dólares). El "Mike Levin Victory Fund" recibe importantes sumas de dinero de contribuyentes individuales, tanto directamente como a través de ActBlue, una plataforma de recaudación de fondos sin fines de lucro que apoya a candidatos progresistas. A diferencia de WinRed, que cuenta con el control y el respaldo oficiales del Partido Republicano, ActBlue opera.
Distrito 50: Condado costero del interior, de norte a sur
Los candidatos
Steve Cohen
Este candidato no ha respondido a las numerosas solicitudes de información. Las respuestas que aparecen a continuación provienen de su sitio web de campaña.
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Fue director de noticias de KUSI durante 20 años. Su contrato finalizó en septiembre de 2023, cuando Nexstar Media Group adquirió la emisora. Antes de trabajar en KUSI, Cohen se dedicó al periodismo televisivo durante aproximadamente cinco décadas.
- Principales prioridades:
- Apoyar y defender la Constitución de los EE. UU.: aumentar el presupuesto de defensa por encima del 3,5 % del PIB.
- Reducir la deuda, así como el despilfarro y el fraude gubernamentales: buscar un presupuesto equilibrado.
- Restaurar y proteger la Seguridad Social.
- Partido Republicano de California
- Partido Republicano de San Diego
- Reform California
Scott Peters
Las respuestas que figuran a continuación fueron proporcionadas por el candidato por correo electrónico.
"Nunca dejaré de trabajar para mejorar nuestra economía, crear empleos, promover la innovación e investigación en el sector de la salud, ayudar a nuestros veteranos, reducir el costo de la vivienda, disminuir la falta de vivienda y proteger nuestra costa y el medio ambiente natural", declaró Peters en un correo electrónico enviado a KPBS. "Ante la corrupción y la crueldad de esta Administración, seguiré luchando contra las acciones y políticas que perjudican a nuestro país y a nuestras comunidades".
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: En el cargo desde 2013. Anteriormente presidió el Distrito Portuario Unificado de San Diego y fue presidente del Ayuntamiento de San Diego. Antes de ingresar al servicio público, Peters fue abogado ambientalista en una importante firma privada, en la oficina del asesor legal del condado de San Diego y en su propio bufete.
- Principales prioridades:
- Menor costo de vida para las familias de San Diego
- Defender y proteger nuestra democracia
- Garantizar recursos federales para San Diego
"Nunca dejaré de trabajar para mejorar nuestra economía, crear empleos, promover la innovación e investigación en el sector de la salud, ayudar a nuestros veteranos, reducir el costo de la vivienda, disminuir la falta de vivienda y proteger nuestra costa y el medio ambiente natural", declaró Peters en un correo electrónico enviado a KPBS. "Ante la corrupción y la crueldad de esta Administración, seguiré luchando contra las acciones y políticas que perjudican a nuestro país y a nuestras comunidades".
- California Federation of Labor Unions, AFL-CIO
- Giffords PAC (apoya a candidatos que abogan por leyes más estrictas de seguridad en el manejo de armas para reducir la violencia armada)
- Planned Parenthood Action Fund
- ámara de Comercio de los Estados Unidos
Las problemáticas
Steve Cohen
Steve Cohen apoya la necesidad de abordar la deuda nacional. Afirma que exigiría un presupuesto federal equilibrado y se opondría al gasto imprudente, una cuestión que, según él, ningún partido está dispuesto a afrontar con honestidad en la actualidad.
Cohen declaró que su prioridad es reducir el costo de vida de las familias trabajadoras, ocupándose de gastos cotidianos como la vivienda, los alimentos y la atención médica. Asimismo, señaló que tomaría medidas enérgicas contra la manipulación de precios por parte de las empresas y buscaría aliviar la presión de los costos en productos y servicios esenciales, tales como la alimentación, el cuidado infantil y el transporte.
En cuanto a otros temas, Cohen indicó que se centraría en proteger la Seguridad Social y Medicare, así como en reducir los precios de los medicamentos y los costos de la atención sanitaria. Además, propone aumentar el presupuesto de defensa hasta los 1,5 billones de dólares, lo que equivale a entre el 4 % y el 5 % del PIB.
Scott Peters
El representante Peters plantea tres enfoques principales para abordar estas cuestiones. Ha abogado por establecer un objetivo de déficit anual del 3 % en relación con el PIB. La idea es estabilizar la deuda nacional y transmitir confianza a los mercados financieros. Defiende la creación de comisiones fiscales bipartidistas y la elaboración de informes anuales sobre la salud financiera del gobierno para hacer frente al gasto excesivo a largo plazo; asimismo, ha respaldado planes de acción orientados a mejorar la cadena de suministro y medidas específicas para reducir los costos para el consumidor.
Peters también aborda en su material de campaña otros temas recurrentes en el condado de San Diego, como el apoyo a los veteranos, la reducción de los costos de vivienda, la disminución de la falta de vivienda y la protección de la costa y el entorno natural.
Steve Cohen apoya la necesidad de abordar la deuda nacional. Afirma que exigiría un presupuesto federal equilibrado y se opondría al gasto imprudente, una cuestión que, según él, ningún partido está dispuesto a afrontar con honestidad en la actualidad.
Cohen declaró que su prioridad es reducir el costo de vida de las familias trabajadoras, ocupándose de gastos cotidianos como la vivienda, los alimentos y la atención médica. Asimismo, señaló que tomaría medidas enérgicas contra la manipulación de precios por parte de las empresas y buscaría aliviar la presión de los costos en productos y servicios esenciales, tales como la alimentación, el cuidado infantil y el transporte.
En cuanto a otros temas, Cohen indicó que se centraría en proteger la Seguridad Social y Medicare, así como en reducir los precios de los medicamentos y los costos de la atención sanitaria. Además, propone aumentar el presupuesto de defensa hasta los 1,5 billones de dólares, lo que equivale a entre el 4 % y el 5 % del PIB.
Scott Peters
El representante Peters plantea tres enfoques principales para abordar estas cuestiones. Ha abogado por establecer un objetivo de déficit anual del 3 % en relación con el PIB. La idea es estabilizar la deuda nacional y transmitir confianza a los mercados financieros. Defiende la creación de comisiones fiscales bipartidistas y la elaboración de informes anuales sobre la salud financiera del gobierno para hacer frente al gasto excesivo a largo plazo; asimismo, ha respaldado planes de acción orientados a mejorar la cadena de suministro y medidas específicas para reducir los costos para el consumidor.
Peters también aborda en su material de campaña otros temas recurrentes en el condado de San Diego, como el apoyo a los veteranos, la reducción de los costos de vivienda, la disminución de la falta de vivienda y la protección de la costa y el entorno natural.
Financiamiento de campaña
Distrito 51: Centro/Este de San Diego
Los candidatos
Ricardo Cabrera
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Es propietario y director de Grace Guard Security, una empresa de ciberseguridad. Anteriormente trabajó para otras pequeñas empresas tecnológicas y obtuvo una maestría en ciberseguridad de la Universidad Grand Canyon.
- Principales prioridades:
- Costo de vida y asequibilidad
- Implementar límites de mandato para los miembros del Congreso
- Apoyar normas éticas más estrictas para ayudar a prevenir la corrupción entre los funcionarios electos
- El Partido Republicano del Condado de San Diego
- Reform California
- Partido Republicano de California
Sara Jacobs
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Actual titular del cargo. Ha ejercido en el Congreso desde 2021. Anteriormente ocupó cargos relacionados con políticas públicas en el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante la administración Obama.
- Principales prioridades:
- Reducir el costo de vida
- Implementar políticas migratorias humanas
- Poner fin a la guerra en Irán
- San Diego & Imperial Counties Labor Council
- Partido Demócrata de California
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
Las problemáticas
El elevado costo de vida es una preocupación constante para los residentes del 51.º Distrito Congresional, especialmente en lo que respecta a los alimentos, el cuidado infantil, los servicios públicos y la vivienda. Según Payscale, el costo de vida en dos ciudades del distrito —San Diego y El Cajon— supera el promedio nacional en un 47 % y un 31 %, respectivamente.
- Jacobs considera que el alto costo de vida es una crisis grave que afecta a las familias del distrito. Para reducir los costos, propone implementar un sistema universal de cuidado infantil, ampliar la oferta de viviendas militares para aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario general, poner fin a la guerra en Irán para reducir los precios de la gasolina y eliminar los aranceles.
- Cabrera sostiene que las políticas a nivel estatal serían las más eficaces para reducir el costo de vida. No obstante, afirma que, a nivel federal, abordaría la cuestión con moderación fiscal. Propone reducir el gasto federal para ayudar a contener la inflación, así como eliminar el despilfarro y la ineficiencia en organismos como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Educación.
La inmigración es una prioridad para muchos votantes del Distrito 51. El tema ha estado marcado por la creciente tensión entre los funcionarios del gobierno local y las agencias federales de control migratorio, así como por el debate sobre el grado de cooperación adecuado. Alrededor del 24 % de la población del Distrito 51 nació en el extranjero, según datos de Census Reporter.
- Jacobs rechaza el enfoque de la administración Trump respecto a la inmigración y ha criticado la gestión de las agencias federales en cuanto a las condiciones de los centros de detención. Se opina a las deportaciones masivas y sostiene que es necesaria una reforma integral del sistema migratorio, en lugar de depender principalmente de las medidas de control y aplicación de la ley. Jacobs ha realizado visitas sorpresa al Centro de Detención de Otay Mesa y ha presentado una propuesta de ley para garantizar que los detenidos en instalaciones federales puedan solicitar y recibir asistencia de las oficinas del Congreso.
- Cabrera se declara satisfecho con la disminución general de los intentos de cruce ilegal a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, y atribuye este descenso a la firme seguridad fronteriza y a las medidas de control migratorio. Aboga por la continuidad de estos esfuerzos. Asimismo, respalda la cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Financiamiento de campaña
- A fecha del 25 de septiembre de 2026, Cabrera no tiene fondos de campaña registrados ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC). Él afirmó que está llevando a cabo una campaña de base, "hablando con voluntarios y asistiendo a eventos locales". Según la FEC, un candidato debe presentar informes financieros periódicos una vez que haya recaudado o gastado 5.000 dólares. El sitio web de la campaña de Cabrera dirige a sus simpatizantes a realizar donaciones a Reform California o al Partido Republicano del Condado de San Diego.
- Jacobs ha reportado gastos por valor de 1,45 millones de dólares en lo que va de año, hasta el 25 de septiembre de 2026. Esta cifra la sitúa en el 7% superior de los candidatos a la Cámara de Representantes con mayores gastos para las elecciones de noviembre, según la Comisión Federal de Elecciones. Los registros de campaña indican que ha destinado fondos a servicios de consultoría. Asimismo, la campaña realizó una transferencia de 373.000 dólares al Comité de Campaña del Congreso Demócrata. Jacobs no ha reportado la obtención de préstamos para su campaña de reelección y cuenta con 270.000 dólares en efectivo disponible.
Distrito 52: Centro/Sur de San Diego
Los candidatos
Jeff Belle
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Director ejecutivo de una firma de capital privado con sede en San Diego. Exmiembro de la Junta de Educación del Condado de Contra Costa.
- Principales prioridades:
- Fé
- Libertad
- Finanzas
Este candidato no cuenta con el respaldo de organizaciones, partidos o sindicatos importantes.
Juan Vargas
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Titular que ha representado al distrito desde 2012. Anteriormente se desempeñó en el Senado y la Asamblea del Estado de California, así como en el Concejo Municipal de San Diego. Empresario.
- Principales prioridades:
- Contaminación del Río Tijuana
- Poner fin a la aplicación excesiva de las leyes migratorias
- Combatir la contaminación en el Valle del Río Tijuana
- Partido Demócrata de California
- Asociación de Maestros de California
- Federación de Sindicatos de Trabajadores de California
- Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales
- Equality California
Las problemáticas
Décadas de falta de inversión en infraestructura de tratamiento de aguas residuales a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México han provocado una crisis de contaminación persistente y graves repercusiones para la salud pública.
- Vargas afirmó haber contribuido a conseguir más de 500 millones de dólares en fondos para abordar la crisis de las aguas residuales durante sus seis mandatos en el Congreso. Aboga por agilizar la construcción de más infraestructura de tratamiento de aguas residuales a ambos lados de la frontera, por obtener más financiación y por que el gobernador declare el estado de emergencia (lo que podría facilitar el acceso a recursos adicionales y oportunidades de colaboración).
- Belle indicó que está recopilando firmas de personas afectadas por la contaminación. Señaló que solicitará al presidente Donald Trump que visite las comunidades de South Bay para conocer de primera mano los efectos a nivel local. Asimismo, manifestó que pediría la intervención de los secretarios del gabinete de Trump, como el secretario de Estado Marco Rubio. Anunció que organizaría audiencias del Congreso sobre el terreno en Imperial Beach y expresó su apoyo a la estrategia de Trump para afrontar la crisis de las aguas residuales. En diciembre, la administración Trump anunció un nuevo acuerdo que contempla, entre otras medidas, la elaboración de planes maestros adicionales, la creación de un nuevo grupo de trabajo binacional y la construcción de nuevas instalaciones de tratamiento tanto en México como en Estados Unidos.
South Bay y otras comunidades del área de San Diego se han visto convulsionadas por el endurecimiento de las medidas de control migratorio desde el inicio de la segunda administración Trump. El gobierno de Trump afirma que está llevando a cabo la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos con el fin de proteger la seguridad nacional.
- Vargas ha criticado las tácticas de control migratorio de la administración Trump, señalando específicamente las muertes bajo custodia, la separación de familias y la deportación de personas inocentes. El legislador aboga por una mayor supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional en su conjunto. Asimismo, Vargas insta al Congreso a impulsar reformas integrales del sistema migratorio y a encontrar una solución política para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
- Belle no considera que las autoridades migratorias deban detener y deportar a personas de manera indiscriminada. Ha declarado que presentará una propuesta legislativa para crear una vía más rápida hacia la ciudadanía para inmigrantes mexicanos y filipinos residentes desde hace mucho tiempo y sin antecedentes penales. También defiende una mayor seguridad fronteriza y medidas más contundentes contra los cárteles y los traficantes de personas.
Las comunidades del 52.º Distrito Congresional enfrentan problemas de asequibilidad relacionados con la vivienda, el combustible, los alimentos y la atención médica.
- Vargas afirmó haber impulsado en el Congreso créditos fiscales para hogares de bajos ingresos y para quienes compran vivienda por primera vez. De ser reelegido, asegura que trabajaría para renovar los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act) que el Congreso dejó expirar a principios de año. Asimismo, aboga por reducir los costos de los medicamentos recetados.
- Por su parte, Belle declaró que, de resultar electo, trabajaría para poner en marcha un nuevo programa de subvenciones de pago único para pequeñas empresas, financiado por bancos. También buscaría crear más empleos locales en el sector manufacturero, incluyendo las industrias de construcción naval y de drones. Además, Belle intentaría incentivar a las empresas de ciencias biológicas para que establezcan un nuevo centro comercial en Otay Mesa. (Nota: El periódico Union-Tribune informa que Belle fue condenado por fraude con cheques y que varias de sus exesposas lo han acusado de aprovecharse de sus recursos económicos; Belle niega dichas acusaciones).
Campaign finance
- Hasta el 30 de junio de 2026, Jeff Belle ha recaudado más de 25.000 dólares. La mayor parte de esta cifra —más de 18.000 dólares— proviene de contribuciones individuales. Su campaña ha recibido 7.000 dólares en préstamos, pero ninguna contribución de comités.
- Hasta el 30 de junio de 2026, Juan Vargas ha recaudado más de 568.000 dólares. Más de 431.000 dólares provienen de contribuciones de comités. Según Open Secrets, la gran mayoría de esa cantidad (304.000 dólares) procede de los sectores financiero, inmobiliario y de seguros. Por otro lado, el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí (AIPAC) ha donado, con diferencia, la mayor cantidad de dinero de entre todas las entidades: más de 72.000 dólares.