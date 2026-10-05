Conoce a los candidatos para la Junta de Supervisores del Condado de San Diego

¿Qué hace un supervisor del condado?
Los supervisores del condado son funcionarios electos que supervisan el gobierno del condado, el cual se encarga de administrar programas sociales financiados por el estado y el gobierno federal, como CalFresh (mejor conocido como apoyo para alimentos), Medi-Cal y el sistema de cuidado de crianza. El condado tiene un control limitado sobre cómo se operan estos programas.
Donde sí tienen mucho más control directo es en las áreas no incorporadas del condado —principalmente comunidades rurales que están fuera de las 18 ciudades del condado de San Diego y que, por lo tanto, no eligen a sus propios alcaldes ni concejos municipales. En estas zonas, el gobierno del condado hace todo lo que normalmente haría un gobierno municipal: recolección de basura, planeación de infraestructura, uso de suelo y permisos, servicios de emergencia, entre otros.
Un rol de los supervisores que ha cobrado mayor importancia y visibilidad en años recientes es el de salud pública. El condado monitorea y responde a brotes de enfermedades infecciosas como hepatitis, mpox, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, influenza y COVID-19. Durante las primeras etapas de la pandemia, decisiones sobre restricciones a negocios, uso de cubrebocas y mandatos de vacunación pusieron a los supervisores en el centro de atención.
Algunas dependencias del condado tienen sus propios funcionarios electos, como la Fiscalía del Condado de San Diego y el Departamento del Sheriff. Tanto el fiscal como el sheriff tienen autonomía sobre sus dependencias, pero los supervisores del condado aprueban sus presupuestos y pueden aprobar leyes que influyen en cómo operan.
¿Cuánto gana un supervisor?
Según la base de datos de descripciones de puestos y salarios del condado, un supervisor tiene un salario anual de $220,254.30.
Distrito 4
Los candidatos
Kristine C. Alessio
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Abogada, miembro del Consejo de La Mesa
- Principales prioridades:
- Asequibilidad y oposición a nuevos impuestos
- Rendición de cuentas por las inundaciones de enero de 2024
- Oposición al uso del suelo para viviendas de mayor densidad
- Partido Republicano de San Diego
- The Lincoln Club Business League
- San Diego Union-Tribune
El Distrito 4 es mayoritariamente demócrata. En la elección especial de 2023, el candidato demócrata obtuvo más del 62 % de los votos, mientras que el republicano recibió menos del 39 %.
Monica Montgomery Steppe
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Actual supervisora del Distrito 4, defensora de la justicia penal en la ACLU, exconcejal de la ciudad de San Diego
- Principales prioridades:Montgomery Steppe no respondió a las preguntas de KPBS. El sitio web de su campaña detalla sus posturas sobre diversos temas, entre ellos la asequibilidad, la vivienda y la falta de hogar, así como la salud y la seguridad públicas. Ella destaca su labor para "conseguir millones en fondos de subvención" para empresas locales y destinar 200 millones de dólares a viviendas asequibles en el Distrito 4, además de "dar prioridad a la transparencia" en materia de seguridad pública.
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- California Federation of Labor Unions, AFL-CIO
- San Diego & Imperial Counties Labor Council
No está llegando dinero externo a esta contienda. A fecha del 23 de septiembre de 2026, no se habían registrado gastos independientes a favor de ninguno de los dos candidatos.
Las problemáticas
Según la legislación estatal, el condado no puede utilizar sus reservas sin la aprobación de una mayoría cualificada (4 de los 5 votos). Los demócratas de la junta lograron eludir este requisito mediante una maniobra contable: transfirieron fondos destinados a servicios de salud mental y utilizaron las reservas para cubrir la financiación de dichos servicios, informó *Voice* en su momento. En marzo volvieron a recurrir a esas reservas para financiar más de 47 millones de dólares en servicios sociales afectados por los recortes federales. En junio aprobaron un presupuesto de 9.200 millones de dólares, recurriendo nuevamente a las reservas para reforzar los servicios sociales y financiar proyectos por valor de 95 millones de dólares en el valle del río Tijuana, según The San Diego Union-Tribune.
- Kristine Alessio se opone al uso de los fondos de reserva. Declaró a KPBS: "En cuanto a tomar dinero de las reservas para, entre otras cosas, dar bonificaciones a los empleados, eso estuvo mal; se utilizaron vacíos procedimentales para... generar desconfianza en el gobierno. La confianza de la gente en el gobierno ya se encuentra en mínimos históricos, pero al no seguirse el proceso habitual, se menospreció a la ciudadanía".
- Monica Montgomery Steppe votó a favor. No respondió a las preguntas de KPBS sobre su voto. Anteriormente había declarado: "Esto no es un fondo de inversión de alto riesgo; es una entidad gubernamental que tiene el mandato de cuidar de nuestras comunidades más vulnerables".
- Alessio se opone a la Medida B y, en general, a los nuevos impuestos. "No quiero mudarme fuera del estado ni dejar San Diego, pero a menos que se produzcan cambios, muchos de nosotros nos enfrentamos a esa posibilidad", afirma en el sitio web de su campaña. "Podemos hacer algo: juntos decimos NO a más impuestos".
- Montgomery Steppe apoya la medida. No respondió a las preguntas de KPBS, pero ha buscado constantemente cubrir los déficits de financiación provocados por los recortes de Trump.
Alessio afirma que se opone a ella. "La Medida A es un desastre", declaró. "En primer lugar, no incluye una cláusula de caducidad; se prolonga indefinidamente. En segundo lugar, quienes recopilaban firmas (a mí me abordaron en varias ocasiones) aseguraban que la medida serviría para ayudar al valle del río Tijuana; sin embargo, en realidad solo un pequeño porcentaje se destina a esa causa y el resto está asignado de manera vaga a familias necesitadas, pero parece que podría utilizarse para cualquier cosa... ¿quizás para pagar bonificaciones a los empleados otra vez?".
Los demócratas y los sindicatos impulsaron con éxito una medida electoral en 2010 para establecer límites de mandato en la Junta. Hasta ese momento, la Junta había estado dominada por republicanos, y la iniciativa se interpretó como una estrategia para facilitar la elección de demócratas, tal como informó KPBS en aquel entonces.
Distrito 5
Los candidatos
Rebecca Jones
Trayectoria profesional: Alcalde de San Marcos, propietario de una pequeña empresa
Principales prioridades:
- Seguridad pública
- Asequibilidad
- Personas sin hogar
- Partido Republicano del Condado de San Diego
- Reform California
- Asociación de Mujeres Líderes de California
Kyle Krahel
Trayectoria profesional: Exjefe adjunto de gabinete y director de distrito del representante Mike Levin, excomisionado de planificación de la ciudad de Oceanside.
Principales prioridades:
- Vivienda
- Clima
- Transporte
- Senador Adam Schiff (Demócrata por California)
- Planned Parenthood Action Fund of the Pacific Southwest
- San Diego Building and Construction Trades Council
Puede consultar los informes más recientes a través del portal San Diego County Campaign Disclosure.
💡Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Las problemáticas
- Rebecca Jones apoya el desalojo de campamentos y el incremento de fondos para albergues y servicios de salud mental. Asimismo, destacó su gestión, durante la cual se construyeron 3.400 viviendas asequibles en San Marcos.
- Kyle Krahel aboga por un "crecimiento inteligente" orientado al transporte público, con el fin de crear viviendas accesibles a pie y cercanas a los lugares de trabajo. Su enfoque para abordar la falta de vivienda consiste en ampliar los tratamientos de salud mental y de rehabilitación por abuso de sustancias, además de aplicar medidas estrictas contra los infractores reincidentes y quienes abusan del sistema.
- Jones destacó que, bajo su gestión, San Marcos registra la tasa de criminalidad más baja de sus 63 años de historia y figura entre las 15 ciudades más seguras de California. Asimismo, atribuyó este logro a la apertura de la subestación del sheriff en San Elijo, medida destinada a ampliar la presencia policial.
- Krahel aboga por hacer cumplir las leyes vigentes y exigir responsabilidades a los reincidentes y a quienes se aprovechan del sistema. Considera la reforma de la justicia penal como una de sus principales prioridades políticas. Además, propone vincular a las personas sin hogar con servicios de atención de salud mental, tratamiento de adicciones y refugio, todo ello sin dejar de aplicar la ley.
- Jones se centra en lo que denomina ambientalismo práctico, promoviendo iniciativas como proyectos de control de inundaciones y medidas de protección contra incendios forestales para salvaguardar las viviendas y reducir las primas de los seguros. Destaca el éxito logrado al conseguir una calificación de seguridad contra incendios de Clase 1 para San Marcos y considera este logro como un modelo que el resto del distrito podría seguir para mitigar los riesgos de incendio agravados por el cambio climático.
- Krahel busca reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 mediante la conservación de las playas y del agua. Asimismo, aboga por el uso del transporte público como medida para disminuir dichas emisiones.
Las problemáticas
Norma Contreras se enfoca en atender las causas de raíz de la falta de vivienda, como el abuso de sustancias y los problemas de salud mental. Favorece el desarrollo de vivienda asequible impulsado por la comunidad.
John Franklin se opone al modelo de “housing first” y apoya el tratamiento obligatorio para problemas de adicciones y salud mental, incluyendo la detención involuntaria y la tutela bajo la Ley del Senado 43. Considera que retirar los campamentos es un tema de seguridad pública y una forma de prevenir el consumo de sustancias.
Rebecca Jones respalda el desalojo de campamentos y el aumento de fondos para albergues y servicios de salud mental. También destaca su historial de haber impulsado la construcción de 3,400 viviendas asequibles en San Marcos durante su periodo como alcaldesa.
Kyle Krahel promueve un crecimiento urbano inteligente orientado al transporte público, con el objetivo de crear vivienda caminable y cercana a centros de empleo. Su enfoque ante la falta de vivienda incluye ampliar el acceso a tratamiento de salud mental y adicciones, junto con una aplicación más estricta de la ley para reincidentes y quienes abusan del sistema.
Sasha Miller considera la vivienda como un derecho humano fundamental y apoya el modelo de “housing first”, que busca primero brindar vivienda estable antes de exigir la participación en programas de tratamiento. También favorece políticas de vivienda inclusivas y desarrollo impulsado por la comunidad.
Norma Contreras se enfoca en atender las causas de fondo de la falta de vivienda, como las adicciones y los problemas de salud mental. Favorece el desarrollo de vivienda asequible impulsado por la comunidad.
John Franklin se opone al modelo de “housing first” y respalda el tratamiento obligatorio para adicciones y salud mental, incluyendo la detención involuntaria y la tutela bajo la Ley del Senado 43. Considera que retirar los campamentos es un tema de seguridad pública y una forma de prevenir el consumo de sustancias.
Rebecca Jones apoya el retiro de campamentos y el aumento de recursos para albergues y servicios de salud mental. También destaca su historial de haber impulsado la construcción de 3,400 viviendas asequibles en San Marcos durante su gestión como alcaldesa.
Kyle Krahel promueve un crecimiento urbano inteligente orientado al transporte público, para crear vivienda caminable y cercana a empleos. Su enfoque ante la falta de vivienda incluye ampliar el acceso a tratamiento de salud mental y adicciones, junto con una aplicación más estricta de la ley para reincidentes y quienes abusan del sistema.
Sasha Miller considera la vivienda como un derecho humano fundamental y apoya el modelo de “housing first”, que busca primero brindar vivienda estable antes de requerir la participación en programas de tratamiento. También favorece políticas de vivienda inclusivas y desarrollo impulsado por la comunidad.
Rebecca Jones se enfoca en lo que llama un ambientalismo práctico, como proyectos de control de inundaciones y prevención de incendios forestales para proteger viviendas y reducir las primas de seguros. Destaca haber logrado una clasificación de protección contra incendios Clase 1 para San Marcos y lo ve como un modelo para el resto del distrito para mitigar riesgos de incendios impulsados por el cambio climático.
Kyle Krahel busca reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 mediante la conservación de playas y del agua. También promueve el uso del transporte público como una forma de disminuir estas emisiones.
Sasha Miller señala que las comunidades de bajos ingresos y migrantes suelen ser las más afectadas por el cambio climático, por lo que necesitan más recursos para enfrentarlo. Propone que investigadores trabajen directamente con las comunidades para abordar los desafíos ambientales.
Norma Contreras enfatiza la gestión indígena de la tierra como una estrategia para combatir el cambio climático. Sugiere que el condado colabore con tribus locales para aprovechar el conocimiento ecológico tradicional en la prevención y manejo de incendios forestales.
John Franklin favorece la innovación basada en el mercado para la energía limpia, en lugar de mandatos estatales para combatir el cambio climático. Su enfoque se centra más en la infraestructura, asegurando que carreteras y sistemas de agua puedan resistir condiciones climáticas extremas, mientras se mantiene un presupuesto del condado austero.