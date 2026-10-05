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Conoce a los candidatos para la Junta de Supervisores del Condado de San Diego

Por Alexander Nguyen / Multimedia Producer, North County
Contribuyentes: John Carroll / General Assignment Reporter & Anchor
Publicado en April 22, 2026 at 11:52 PM PDT
Puesto Al Día October 7, 2026 at 10:16 AM PDT

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¿Qué hace un supervisor del condado?

Los supervisores del condado son funcionarios electos que supervisan el gobierno del condado, el cual se encarga de administrar programas sociales financiados por el estado y el gobierno federal, como CalFresh (mejor conocido como apoyo para alimentos), Medi-Cal y el sistema de cuidado de crianza. El condado tiene un control limitado sobre cómo se operan estos programas.

Donde sí tienen mucho más control directo es en las áreas no incorporadas del condado —principalmente comunidades rurales que están fuera de las 18 ciudades del condado de San Diego y que, por lo tanto, no eligen a sus propios alcaldes ni concejos municipales. En estas zonas, el gobierno del condado hace todo lo que normalmente haría un gobierno municipal: recolección de basura, planeación de infraestructura, uso de suelo y permisos, servicios de emergencia, entre otros.

Un rol de los supervisores que ha cobrado mayor importancia y visibilidad en años recientes es el de salud pública. El condado monitorea y responde a brotes de enfermedades infecciosas como hepatitis, mpox, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, influenza y COVID-19. Durante las primeras etapas de la pandemia, decisiones sobre restricciones a negocios, uso de cubrebocas y mandatos de vacunación pusieron a los supervisores en el centro de atención.

Algunas dependencias del condado tienen sus propios funcionarios electos, como la Fiscalía del Condado de San Diego y el Departamento del Sheriff. Tanto el fiscal como el sheriff tienen autonomía sobre sus dependencias, pero los supervisores del condado aprueban sus presupuestos y pueden aprobar leyes que influyen en cómo operan.

¿Cuánto gana un supervisor?

Según la base de datos de descripciones de puestos y salarios del condado, un supervisor tiene un salario anual de $220,254.30.

Distrito 4

Los candidatos

Kristine C. Alessio

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Abogada, miembro del Consejo de La Mesa
  • Principales prioridades:

    • Asequibilidad y oposición a nuevos impuestos
    • Rendición de cuentas por las inundaciones de enero de 2024
    • Oposición al uso del suelo para viviendas de mayor densidad

Monica Montgomery Steppe

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Actual supervisora del Distrito 4, defensora de la justicia penal en la ACLU, exconcejal de la ciudad de San Diego
  • Principales prioridades:Montgomery Steppe no respondió a las preguntas de KPBS. El sitio web de su campaña detalla sus posturas sobre diversos temas, entre ellos la asequibilidad, la vivienda y la falta de hogar, así como la salud y la seguridad públicas. Ella destaca su labor para "conseguir millones en fondos de subvención" para empresas locales y destinar 200 millones de dólares a viviendas asequibles en el Distrito 4, además de "dar prioridad a la transparencia" en materia de seguridad pública.

Las problemáticas

La mayoría demócrata de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó en 2025 una nueva política que les permitiría recurrir a sus fondos de reserva en respuesta a los recortes de financiación de la administración Trump. Se prevé que dichos recortes cuesten al condado 300 millones de dólares anuales. Los dos republicanos de la junta votaron en contra. El primer uso de estos fondos permitió al condado pagar millones de dólares a sus trabajadores, tal como exigían los nuevos acuerdos laborales, según un informe de nuestros socios de Public Matters en Voice of San Diego.



Según la legislación estatal, el condado no puede utilizar sus reservas sin la aprobación de una mayoría cualificada (4 de los 5 votos). Los demócratas de la junta lograron eludir este requisito mediante una maniobra contable: transfirieron fondos destinados a servicios de salud mental y utilizaron las reservas para cubrir la financiación de dichos servicios, informó *Voice* en su momento. En marzo volvieron a recurrir a esas reservas para financiar más de 47 millones de dólares en servicios sociales afectados por los recortes federales. En junio aprobaron un presupuesto de 9.200 millones de dólares, recurriendo nuevamente a las reservas para reforzar los servicios sociales y financiar proyectos por valor de 95 millones de dólares en el valle del río Tijuana, según The San Diego Union-Tribune.



  • Kristine Alessio se opone al uso de los fondos de reserva. Declaró a KPBS: "En cuanto a tomar dinero de las reservas para, entre otras cosas, dar bonificaciones a los empleados, eso estuvo mal; se utilizaron vacíos procedimentales para... generar desconfianza en el gobierno. La confianza de la gente en el gobierno ya se encuentra en mínimos históricos, pero al no seguirse el proceso habitual, se menospreció a la ciudadanía".
  • Monica Montgomery Steppe votó a favor. No respondió a las preguntas de KPBS sobre su voto. Anteriormente había declarado: "Esto no es un fondo de inversión de alto riesgo; es una entidad gubernamental que tiene el mandato de cuidar de nuestras comunidades más vulnerables".

Distrito 5

Los candidatos

Rebecca Jones

Rebecca Jones


Rebecca Jones

Partido: Republicano
Trayectoria profesional: Alcalde de San Marcos, propietario de una pequeña empresa
Principales prioridades:
  • Seguridad pública
  • Asequibilidad
  • Personas sin hogar

Kyle Krahel

Kyle Krahel


Kyle Krahel

Partido: Demócrata

Trayectoria profesional: Exjefe adjunto de gabinete y director de distrito del representante Mike Levin, excomisionado de planificación de la ciudad de Oceanside.

Principales prioridades:
  • Vivienda
  • Clima
  • Transporte

Las problemáticas

El elevado costo de vida, sumado a la crisis de vivienda y asequibilidad, ha contribuido al aumento de las personas sin hogar.



  • Rebecca Jones apoya el desalojo de campamentos y el incremento de fondos para albergues y servicios de salud mental. Asimismo, destacó su gestión, durante la cual se construyeron 3.400 viviendas asequibles en San Marcos.
  • Kyle Krahel aboga por un "crecimiento inteligente" orientado al transporte público, con el fin de crear viviendas accesibles a pie y cercanas a los lugares de trabajo. Su enfoque para abordar la falta de vivienda consiste en ampliar los tratamientos de salud mental y de rehabilitación por abuso de sustancias, además de aplicar medidas estrictas contra los infractores reincidentes y quienes abusan del sistema.

Las problemáticas

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Politics Guía Electoral de KPBS: Elección General de San Diego 2026
Alexander Nguyen
As a North County multimedia producer, Alexander Nguyen creates content for all of KPBS' platforms, including the web and social media.

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