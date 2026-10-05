Medida T: Impuesto especial para el mantenimiento de la carretera Pala Mesa

En resumen

La medida propone a los residentes de la comunidad Pala Mesa Zone A, en Fallbrook, que consideren un impuesto especial destinado a proporcionar más fondos a largo plazo para el mantenimiento de caminos privados preexistentes incluidos en el programa de la División de Caminos Permanentes del condado. Según un informe del condado, los fondos actuales son totalmente insuficientes para cubrir las reparaciones necesarias y el mantenimiento continuo. Este impuesto especial sustituiría a una cuota existente y sería ajustable en función de los costos regionales de construcción. Para ser aprobada, la medida requiere el respaldo de dos tercios de los votos.