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Medida T: Impuesto especial para el mantenimiento de la carretera Pala Mesa

Por Emmy Burrus / Gloria Penner Fellow,  Kevin Trevellyan / Public Matters Reporter
Contribuyentes: Karina Montes Pate / Digital News Student Assistant
Publicado en October 7, 2026 at 10:47 AM PDT
Puesto Al Día October 7, 2026 at 11:31 AM PDT
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En resumen

La medida propone a los residentes de la comunidad Pala Mesa Zone A, en Fallbrook, que consideren un impuesto especial destinado a proporcionar más fondos a largo plazo para el mantenimiento de caminos privados preexistentes incluidos en el programa de la División de Caminos Permanentes del condado. Según un informe del condado, los fondos actuales son totalmente insuficientes para cubrir las reparaciones necesarias y el mantenimiento continuo. Este impuesto especial sustituiría a una cuota existente y sería ajustable en función de los costos regionales de construcción. Para ser aprobada, la medida requiere el respaldo de dos tercios de los votos.

Qué significa votar a favor

Esto sustituye una contribución existente por una nueva contribución especial de mayor cuantía para financiar el mantenimiento de las carreteras.

Qué significa votar en contra

Esto mantiene una cuota de evaluación existente y no recauda fondos adicionales para el mantenimiento de las carreteras.

Texto en la boleta electoral

"¿Deberá el Condado de San Diego, a partir del año fiscal 2027-28 y anualmente en lo sucesivo, imponer un impuesto especial de hasta $1,786.00 por parcela urbanizada y $893.00 por parcela no urbanizada dentro de la División Permanente de Caminos N.º 1000, Zona N.º 13A (Zona A de Pala Mesa), en sustitución de la contribución existente? El impuesto podrá ajustarse hasta un 5 % anual con base en el Índice de Costos de Construcción de Los Ángeles o un índice comparable del sur de California, y permanecerá vigente hasta que sea modificado o suprimido por ley".

¿Quiénes están a favor y quiénes en contra?

Partidiarios

  • Partido Demócrata de San Diego

Opositores

  • Reform California
  • Partido Republicano del Condado de San Diego

Tags

Politics Guía Electoral de KPBS: Elección General de San Diego 2026
Emmy Burrus
Emmy Burrus is the Gloria Penner Fellow at KPBS. In this role she honors the legacy of political correspondent, Gloria Penner, as a member of the Public Matters team. Emmy’s reporting covers topics related to civic engagement and local politics.
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Kevin Trevellyan
Kevin Trevellyan covers politics, governance and civic engagement for KPBS. He moved back home to San Diego after working as an editor in Vermont. Kevin has also reported on the Montana statehouse and local government in eastern Idaho.
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