Resultados en vivo de las elecciones: Elección de destitución del concejal de Poway, Tony Blain.

El concejal de Poway, Tony Blain, [[ha sido destituido // superó el intento de destitución]], según los primeros resultados del martes.

Blain ha estado en el cargo desde diciembre pasado. Desde que asumió funciones, ha sido acusado de intercambiar votos y de amenazar y acosar a empleados municipales y a otros funcionarios.

Además, enfrenta cuatro cargos por delitos graves y uno menor presentados por la Fiscalía del Condado de San Diego.

En agosto, el Consejo de la Ciudad votó a favor de realizar una elección municipal especial en noviembre, después de que se reunieran suficientes firmas de residentes del Distrito 2 para incluir la destitución en la boleta.

Solo los votantes que viven en el Distrito 2 de Poway son elegibles para participar en la elección de destitución del 4 de noviembre.

Por qué es importante

Blain fue elegido miembro del Ayuntamiento de Poway en diciembre pasado. Los problemas comenzaron casi de inmediato. Fue acusado de compra de votos, así como de amenazar y acosar a empleados municipales y otros funcionarios, incluyendo al abogado municipal Alan Fenstermacher, quien reaccionó violentamente durante una sesión del consejo en enero.

En febrero, Blain fue censurado por el Ayuntamiento de Poway, algo inédito en la ciudad. En abril, la ciudad tomó la medida sin precedentes de demandar a Blain para obligarlo a cumplir con la Ley de Registros Públicos de California y para impedir que destruyera documentos.

La ciudad declaró que la demanda se presentó como "último recurso para evitar una responsabilidad significativa para la ciudad".

En octubre, Blain fue acusado de perjurio (delito grave), soborno (solicitud y petición de soborno) y destrucción de documentos públicos, además de un delito menor por robar un cartel de campaña.

Blain debía comparecer ante el juez el lunes, pero un juez aplazó la audiencia hasta enero debido a su despliegue en el extranjero como médico de la Reserva del Ejército de Estados Unidos.

Más detalles

Si la mayoría simple de los residentes vota “no”, la revocación fracasa y Blain permanecerá en el cargo.

Pero si la mayoría de los residentes vota “sí”, será destituido y el puesto permanecerá vacante hasta que se cubra. Una normativa del Ayuntamiento aprobada en abril exige que se celebren elecciones especiales para cubrir un puesto vacante con más de 18 meses restantes de mandato.

El Distrito 2 de Poway es uno de los cuatro distritos electorales de la ciudad, que tiene una población de poco menos de 50 000 habitantes.