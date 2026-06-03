Resultados electorales en vivo: Rebecca Jones y Kyle Krahel lideran los primeros resultados para la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Distrito 5

La alcaldesa de San Marcos, Rebecca Jones, lidera la contienda por el Distrito 5 de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, seguida por el demócrata Kyle Krahel en segundo lugar y el republicano John Franklin.

Los dos candidatos con mayor número de votos pasarán a las elecciones generales de noviembre.



Por qué es importante

Se supone que la Junta de Supervisores del Condado de San Diego es imparcial. Sin embargo, la política partidista siempre ha influido en sus decisiones.

Antes de 2020, la junta, compuesta por cinco miembros, era un bastión conservador. Los demócratas tomaron el control cuando Nora Vargas y Terra Lawson-Remer ganaron sus escaños ese año.

Las elecciones de este año podrían otorgar a los demócratas una supermayoría de 4 a 1, reduciendo aún más la influencia de los republicanos en la política del condado.

En cifras

Cinco personas compiten para reemplazar al republicano Jim Desmond en el Distrito 5: dos demócratas, dos republicanos y un independiente. Desmond no puede presentarse a la reelección y se postula para el Congreso en lugar de Darrell Issa.

Sin embargo, los favoritos son Jones, Franklin y Krahel, con Norma Contreras y Sasha Miller completando la lista.

Para los republicanos, esta contienda es esencialmente una prueba decisiva entre la cúpula del Partido Republicano del condado y el comité de acción política Reform California de Carl DeMaio. Ni Jones ni Franklin obtuvieron los votos suficientes para el respaldo del partido a nivel de condado. Jones, sin embargo, cuenta con el respaldo de Reform California.

Por el lado demócrata, Krahel cuenta con el respaldo del Partido Demócrata de San Diego.



Un vistazo al futuro

Es probable que Jones o Franklin se enfrenten a Krahel en las elecciones generales. De ser así, se pondrá a prueba la viabilidad de los republicanos como candidatos en la política del condado.

“Me siento aliviado después de una hora de espera para conocer los resultados, pero es la primera vez que me postulo para un cargo público y es muy emocionante”, dijo Krahel tras ver los resultados. “Solo quiero servir a la comunidad en la que crecí”.

Sin embargo, si tanto Jones como Franklin llegan a la boleta electoral de noviembre, quedará claro que los demócratas aún tienen mucho camino por recorrer para conectar con los votantes del norte del condado y de las zonas rurales, que tienden a ser conservadores.